Внесены изменения в законодательство РК по вопросам недропользования, газа и газоснабжения

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования, газа и газоснабжения", передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.





Текст закона публикуется в печати.





Как сообщалось ранее, документ направлен на привлечение инвестиций в экономику и развитие нефтехимического производства с высокой добавленной стоимостью и значительным мультипликативным эффектом . При этом для обеспечения бесперебойного газоснабжения на внутреннем рынке, а также стабильного уровня цен на газ, предельная цена на товарный газ для новых стратегически важных инвестиционных проектов будет формироваться из себестоимости поставки газа и минимальной нормы рентабельности национального оператора в сфере газа и газоснабжения (АО "КазТрансГаз").





Законом устанавливаются приемлемые цены на газ на долгосрочный период (до десяти лет) для привлечения инвестиций в строительство электрических станций, использующих товарный газ в качестве топлива для производства электрической энергии. Кроме того, вносятся изменения в механизм проведения аукциона на предоставление права недропользования по углеводородам. Аукционы будут проводится оператором в электронной форме.

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