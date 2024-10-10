Вопросы обеспечения безопасности на евразийском пространстве обсудили генсекретари СНГ, ОДКБ и ШОС
Стороны поделились мнением по укреплению взаимодействия между тремя региональными организациями
Москва. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, заместитель генерального секретаря ШОС Нурлан Ермекбаев обсудили взаимодействие между тремя крупнейшими региональными международными организациями, а также вопросы обеспечения безопасности на евразийском пространстве, сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ.
Новые вызовы и угрозы требуют максимального использования интеграционного потенциала СНГ, ОДКБ и ШОС. Региональная безопасность - сфера, в которой от стран-участниц требуется высокий уровень взаимного доверия и сотрудничества, а также единства в принятии совместных решений по противодействию современным вызовам и угрозам", - сказал в ходе мероприятия Сергей Лебедев.
Он подчеркнул, что традиционная встреча проходит в период трансформации всей системы международной безопасности и мироустройства, следствием которой является обострение военно-политической обстановки.
События последних лет свидетельствуют о резком возрастании фактора военной силы, а противостояние приобретает характер гибридной войны, операции в киберпространстве, информационное противоборство и ряд других направлений, ранее не свойственных традиционным войнам. Формирование новой архитектуры мироустройства напрямую затрагивает государства - участники наших организаций, ставя перед ними множество фундаментальных вопросов о будущем характере системы международных отношений и выстраивании экономических, торговых, инвестиционных, транспортных, научных и культурных связей. В свою очередь это требует и активизации мер стратегического сдерживания как ключевого элемента внешнеполитической деятельности, направленной на упрочение международной стабильности, обеспечение национальной безопасности государств СНГ, ОДКБ и ШОС", - высказался секретарь СНГ.
Он отметил, что сегодня государства СНГ, ОДКБ и ШОС являются участниками создания нового мирового порядка.
С учетом изменений, происходящих в мире, мы должны быть готовы к новым реалиям. При этом уверен, что совместные консолидированные действия СНГ, ОДКБ и ШОС способны повысить эффективность сотрудничества на всех направлениях. Полагаю, что сопряжение работы в рамках наших организаций должно стать надежным инструментом для снижения международной напряженности и предотвращения конфликтов, содействовать обеспечению безопасности и росту благополучия народов", - добавил Лебедев.
Имангали Тасмагамбетов и Нурлан Ермекбаев также поделились своим мнением по укреплению взаимодействия между ОДКБ, ШОС и СНГ в целях повышения безопасности в евразийском регионе.
Напомним, в МИД РФ заявили о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией.