08.10.2024, 14:56 8101
В МИД РФ заявили о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией
Обкатываются логистические маршруты переброски войск и вооружений через Атлантику на "восточный фланг"
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Москва. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Риски военного столкновения России и НАТО растут, сегодня вся политическая и военная деятельность альянса нацелена на конфронтацию с Россией, рассказал в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Что касается риска военного столкновения России и альянса, то он растет. Связано это не с личностью нового генсекретаря, а с курсом НАТО в целом, где радикалы во главе с англосаксами последовательно продвигали установку на конфронтацию с Россией. Сейчас политическая и военная деятельность блока нацелена именно на это", - сказал замглавы МИД РФ.
По его словам, натовцы перестали скрывать, что готовятся к потенциальному вооруженному столкновению с Россией.
Одобрены региональные планы обороны, сформулированы конкретные задачи для всех военных командований блока. Идет постоянная отработка возможных вариантов боевых действий против России. Обкатываются логистические маршруты переброски войск и вооружений через Атлантику на "восточный фланг". Там же размещаются склады с вооружениями, развертываются контингенты иностранных сил. В сценарии крупнейших с момента окончания "холодной войны" маневров Steadfast Defender, проходивших с 22 января по 31 мая, впервые в качестве противника фигурировало не фиктивное государство, а Россия. Идет накачка военных бюджетов, милитаризируется экономика", - рассказал Грушко.
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06.10.2024, 12:36 28461
"Моссад" разработал пейджеры, которыми пользовалась "Хезболла"
Чтобы активировать взрывное устройство, нужно было нажимать кнопки на пейджере сразу двумя руками
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Тель-Авив. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пейджеры, которыми пользовались боевики "Хезболлы", были разработаны и запрограммированы израильской разведкой "Моссад", сообщает РБК.
Для прочтения зашифрованного сообщения нужно было зажать кнопки сразу двумя руками - это активировало взрывчатку внутри устройства", - сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на источники в США, Израиле и на Ближнем Востоке.
По информации издания, заминированные рации начали внедряться в Ливане "Моссадом" еще в 2015 году. Тогда устройства содержали огромные батареи, скрытую взрывчатку и систему для прослушивания боевиков. "Моссад" мог взорвать устройства и раньше, но решил разработать новые - более компактные пейджеры.
В новых пейджерах, которые Израиль поставил в Ливан под брендом Apollo, взрывчатку было невозможно обнаружить даже в разобранном состоянии, утверждают собеседники WP. Как уточняют источники, тайваньский бренд Apollo нужен был для прикрытия, а в самой компании не знали, что от их лица отправляли предложения "Хезболле". В новом пейджере весом около трех унций (85 грамм) содержалось более мощная взрывчатка, утверждают собеседники издания. Среди других преимуществ, которые предлагали "Хезболле", - более мощная батарея и возможность зарядка от кабеля. В спецслужбе разработали специальную двухэтапную процедуру, необходимую для просмотра защищенных сообщений", - пишет издание.
Чтобы прочитать сообщение, нужно было нажать две кнопки. На практике это означало использование обеих рук, сказал один из источников.
По его словам, в результате последующего взрыва пользователи почти наверняка "поранят две руки" и "будут неспособны сражаться".
17 сентября по всему Ливану взорвались пейджеры, принадлежащие членам "Хезболлы". Погибли десятки человек, около 4 тыс. были ранены. На следующий день начали взрываться радиостанции ICOM, а также скутеры, автомобили с новейшей электроникой, ноутбуки. Погибли 20 человек, несколько сотен пострадали.
Движение "Хезболла" возложило ответственность за массовые взрывы на Израиль и пообещало "справедливый ответ откуда не ждали". Министр обороны Израиля Йоав Галант на фоне происходящего объявил о начале "новой фазы" войны на севере страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее пообещал израильтянам обеспечить безопасное проживание в северных районах, которые регулярно подвергаются ударам "Хезболлы". Кабинет политической безопасности разрешил премьеру и министру обороны кампанию против ливанской группировки на севере Израиля.
Позднее местные СМИ сообщили о взрывах радиостанций ICOM, принадлежащих членам "Хезболлы", также взрывались скутеры и автомобили с новейшей электроникой.
05.10.2024, 19:53 36836
Главком армии Уганды потребовал от посла США извиниться или уехать
Мухузи Кайнеругаба обвинил Уильяма Поппа в том, что тот ведет себя "недипломатично" в стране
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Кампала. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Главнокомандующий армией Уганды Мухузи Кайнеругаба предъявил ультиматум послу Соединенных Штатов Америки Уильяму Поппу, потребовав от него извиниться перед его отцом - президентом Йовери Мусевени или покинуть страну.
Генерал обвинил дипломата в том, что тот ведет себя "недипломатично" в стране. Если Попп не извинится лично перед Мусевени до 9.00 понедельника, 7 октября, ему придется покинуть Уганду, пригрозил Кайнеругаба. Главком не объяснил, что подразумевает под "недипломатичным" поведением", - сообщает РБК со ссылкой на Nile Post.
Мухузи Кайнеругаба отметил, что Уганда "любит и восхищается" США, но в последнее время "есть много доказательств того, что они работают против правительства "Движения национального сопротивления".
Отмечается, что генерал заявлял о намерении баллотироваться на выборах в 2026 году. Однако в сентябре он объявил, что не будет участвовать в них и вместо этого поддержал своего 80-летнего отца. До этого главком утверждал, что Уганда оказалась "на грани серьезной конфронтации" с послом, которая связана с его неуважением "к любимому и прославленному президенту и подрывом Конституции Уганды". По словам Мухузи Кайнеругабы, речь идет не о личных обидах, а о вмешательстве в дела страны.
Это национальный вопрос, и вы увидите, что ни одно иностранное государство никогда больше не будет доминировать в Уганде!" - заверял он.
Его заявление прозвучало после того, как госдепартамент США ввел санкции против четырех сотрудников полиции Уганды из-за их предполагаемой причастности к нарушению прав человека, включая пытки. Попп стал послом в сентябре прошлого года. С тех пор значительное количество высокопоставленных чиновников страны столкнулись с санкциями со стороны США, отмечает издание.
Напомним, Йовери Мусевени назначил своего сына главнокомандующим армией в марте этого года. До этого Мухузи Кайнеругаба возглавлял сухопутные войска, но был отправлен отцом в отставку в 2022 году после того, как угрожал вторгнуться в соседнюю Кению.
05.10.2024, 19:08 37466
Al Arabiya сообщает о гибели нового лидера "Хезболлы"
Израильская авиация сбросила 73 тонны взрывчатых веществ на штаб "Хезболлы" в пригороде Бейрута
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Бейрут. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Телеканал Al Arabiya сообщает о гибели движения "Хезболла" Хашима Сафи ад-Дина в результате израильских ударов по ливанскому Бейруту.
По данным источников телеканала в ливанских службах безопасности, Сафи ад-Дин не выходит на связь с пятницы, 4 октября, информирует gazeta.ru.
Ранее израильская авиация сбросила 73 тонны взрывчатых веществ на штаб "Хезболлы" в пригороде Бейрута. По информации израильских СМИ, в момент атаки там мог находиться двоюродный брат и преемник ликвидированного лидера движения Хашим Сафи ад-Дин.
Напомним, 28 сентября Израиль объявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Он погиб в результате израильского авиаудара по Бейруту. Израильская сторона объяснила свои действия планами "Хезболлы" и Ливана окружить и уничтожить еврейское государство к 2040 году, а также важной ролью Насраллы в осуществлении этих намерений. Позже французская Le Parisien сообщила, что местонахождение лидера группировки Израилю выдал иранский "крот".
Новым лидером "Хезболлы" стал двоюродный брат бывшего лидера и сооснователь группировки Хашем Сафи ад-Дин
03.10.2024, 16:23 58416
Ассанж: Я на свободе, потому что признал себя виновным в журналистской деятельности
В ПАСЕ признали основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа политзаключенным
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Париж. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, выступая на заседании парламентской ассамблеи совета Европы в Страсбурге, заявил, что он на свободе, потому что признал себя виновным в журналистской деятельности.
Сегодня я на свободе после многих лет заключения, потому что я признал себя виновным в журналистской деятельности, признал себя виновным в поиске информации у источника, признал себя виновным в получении информации от источника и признал себя виновным в информировании общественности о том, что это была за информация", - цитирует издание Reuters Джулиана Ассанжа.
Также основатель WikiLeaks заявил, что одним из условий сделки с США о его освобождении после частичного признания вины был отказ от подачи иска в Европейский суд по правам человека, чтобы оспорить приговор, сообщает РИА Новости.
В конце концов я выбрал свободу вместо нереализуемого правосудия после многих лет в заключении и перед угрозой тюремного срока в 175 лет без эффективных инструментов правовой защиты. Правосудие для меня теперь исключено, так как правительство США настояло на том, чтобы вписать в соглашение о признании мною вины, что я не могу подать иск в Европейский суд по правам человека или даже направить запрос о свободе информации о том, что оно сделало со мной в результате запроса на экстрадицию", - добавил Ассанж.
По данным ТАСС, депутаты парламентской ассамблеи совета Европы приняли резолюцию, в которой назвали политически мотивированным судебное преследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
В резолюции, за которую проголосовали 88 парламентариев и 13 против, говорится о "непропорционально жестоком обращении" с Ассанжем и выражается обеспокоенность в связи с информацией о планах ЦРУ отравить его или убить на территории Соединенного Королевства. Отмечается, что суровые обвинения, выдвинутые против него властями США в связи с его журналистской деятельностью, позволяют говорить о том, что основатель WikiLeaks "соответствует критериям (...) политического заключенного".
В этой связи власти США призвали исправить закон о шпионаже от 1917 года, чтобы он не применялся к журналистам и информаторам, которые распространяют секретные данные с целью "повысить осведомленность общественности о серьезных преступлениях". Власти же Великобритании обвинили в необеспечении права Ассанжа на свободу слова и содержании его под стражей на протяжении необоснованно долгого срока, серьезно превышающего обычный для рассмотрения дел об экстрадиции.
02.10.2024, 21:14 73446
На Солнце произошла вторая по мощности вспышка за семь лет
Последствия вспышки на Земле смогут ощутить в ночь с 4 на 5 октября
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Москва. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Ночью 2 октября на Солнце произошла вспышка мощностью X7.1, она стала второй по силе за последние семь лет, сообщает РБК со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.
Как уточнили в институте, вспышка уровня X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю. Последствия вспышки на Земле смогут ощутить в ночь с 4 на 5 октября, однако пока рано давать точный прогноз.
Ученые пояснили, что вспышка стала второй по мощности в текущем солнечном цикле за последние семь лет. Как уточнил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, 14 мая 2024 года произошла вспышка силой Х8,79 - она стала самой мощной.
Напомним, в мае метеорологи впервые с 2003 года повысили оценку магнитной бури до максимальной (G5). До этого ученые предупредили о первой за 20 лет магнитной буре уровня G4.
В июне NASA зафиксировало извержение темной плазмы на Солнце, которое с вероятностью 60 процентов могло привести к отключению электроэнергии на Земле.
02.10.2024, 18:49 76266
МИД Израиля объявил Генсека ООН персоной нон грата
Это произошло после комментариев Гутерриша о ракетной атаке Ирана по Израилю
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Иерусалим. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генсек ООН Антониу Гутерриш объявлен персоной нон грата в Израиле, ему запрещен въезд в страну, соответствующее решение принял глава МИД Исраэль Кац, сообщает РБК.
Это произошло после комментариев Гутерриша о ракетной атаке Ирана по Израилю. Генсек ООН написал в Х, что осуждает расширение конфликта на Ближнем Востоке "с эскалацией за эскалацией", и призвал прекратить огонь. При этом в его сообщении не упоминались ни Израиль, ни Иран.
Тот, кто не может однозначно осудить гнусное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, недостоин ступать на землю Израиля. Речь идет о генеральном секретаре, который до сих пор не осудил резню и сексуальные преступления, совершенные убийцами ХАМАС 7 октября, и не поспособствовал принятию решений по объявлению их террористической организацией", - сказал Кац.
Он обвинил Генсека ООН в оказании поддержки ХАМАС, "Хезболле", йеменским хуситам, а также Ирану.
Израиль будет продолжать защищать своих граждан и сохранять свой статус и национальную честь с Антонио Гутерришем или без него", - подчеркнул глава МИД.
Напомним, вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Было выпущено около 500 ракет. Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал атаку ответом на убийство лидера ливанской "Хезболлы" Насраллы Хасана и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана, которые погибли при атаке на штаб группировки 27 сентября.
В связи с усиливающейся эскалацией напряженности в Ближневосточном регионе Министерством иностранных дел РК совместно с уполномоченными органами ведется мониторинг ситуации для возможной проработки репатриационных рейсов.
02.10.2024, 17:11 77791
Обострение ситуации на Ближнем Востоке: вопрос эвакуации казахстанцев находится в проработке и на особом контроле МИД
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с усиливающейся эскалацией напряженности в ближневосточном регионе Министерством иностранных дел РК совместно с уполномоченными органами ведется мониторинг ситуации для возможной проработки репатриационных рейсов. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Международный аэропорт Израиля работает в штатном режиме, в Иране отменены все рейсы до утра 3 октября. При этом до 1 октября текущего года ни одно из более ста иностранных посольств в Ливане не осуществляло эвакуацию своих граждан. На этот счет не было и соответствующего предписания со стороны властей самого Ливана. Поэтому вопрос эвакуации наших граждан пока находится в проработке и на особом контроле МИД. Как я до этого заявлял, мы не оставим наших соотечественников в сложной ситуации, забота о каждом гражданине Республики Казахстан за рубежом основная задача внешнеполитического ведомства", - заявил Смадияров.
МИД Казахстана выражает глубокую обеспокоенность усиливающейся эскалацией напряженности в Ближневосточном регионе.
Мы призываем все вовлеченные стороны к сдержанности и отказу от использования силовых методов во избежание жертв среди мирного населения и дальнейшего ухудшения обстановки, которая может спровоцировать полномасштабную войну в регионе", - сказал Смадияров.
МИД РК отмечает важность принятия скорейших мер для разрешения разногласий исключительно политико-дипломатическим путем в рамках принципов Устава ООН и международного права.
Казахстан подтверждает свою неизменную поддержку инициативам международного сообщества, направленным на стабилизацию ситуации и обеспечение региональной безопасности", - подчеркнул представитель МИД.
Он отметил, что в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке казахстанские дипломаты в Израиле, Иране и Ливане работают в усиленном режиме последние несколько месяцев.
Созданы каналы связи с гражданами РК, находящимися в этих странах, с ними поддерживается постоянная связь и даются необходимые рекомендации в зависимости от развития ситуации в той или иной стране. Несколько раз посольства объявляли о необходимости покинуть страну в связи с обострением военно-политической ситуации. На постоянной основе актуализируется список граждан, состоящих на консульском учете. Таким образом, на сегодня на консульском учете в Израиле состоят 120, в Иране - 102, в Ливане - 139 граждан Казахстана, включая дипломатов и членов их семей", - сообщил представитель МИД РК.
Он обратил внимание, что не все граждане встают на консульский учет.
В этой связи установление связи и составление списков граждан Казахстана занимает определенное время. Пользуясь случаем, призываем всех граждан РК вставать на консульский учет в странах пребывания. Также просим граждан Казахстана, находящихся в настоящее время в Израиле, Иране и Ливане, не покидать места своего проживания без крайней необходимости, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и придерживаться рекомендаций властей, а также находиться на связи с Министерством иностранных дел Казахстана и посольствами РК в этих странах", - сказал Смадияров.
В Министерстве иностранных дел и загранучреждениях Республики Казахстан в Израиле, Иране и Ливане открыты горячие линии, информация о которых будет опубликована на официальных ресурсах и социальных сетях Министерства иностранных дел и посольств.
Кроме того, в МИД создан специальный штаб, который в оперативном порядке координирует всю работу по организации необходимой помощи казахстанцам.
Посольства Казахстана в Израиле, Иране и Ливане также находятся на постоянной связи с уполномоченными органами этих стран. До настоящего времени информация о пострадавших или погибших гражданах РК не поступала", - сообщил представитель МИД РК.
По его словам, в связи со сложной военно-политической ситуацией, а также для обеспечения безопасности граждан Казахстана Министерством иностранных дел совместно с Центральной комиссией референдума было принято решение о временном приостановлении деятельности участков референдума в Израиле, Иране и Ливане.
Ранее посольство Казахстана в Израиле обратилось к казахстанцам в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.
Напомним, сегодня Иран нанес массированный ракетный удар по территории государства Израиль. По данным газеты Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю около 500 ракет. Корпус Стражей исламской революции Ирана объяснил удар ответом на гибель лидера ливанской группировки "Хезболла" Насраллы Хасана и генерал-майора КСИР Аббаса Нилфорушана в результате израильского удара по подземному штабу движения в пригороде Бейрута 27 сентября. Тегеран пригрозил, что если Израиль решит ответить на этот удар, то "столкнется с очередными сокрушительными и разрушительными атаками".
28 сентября Израиль объявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Он погиб в результате израильского авиаудара по Бейруту. Израильская сторона объяснила свои действия планами "Хезболлы" и Ливана окружить и уничтожить еврейское государство к 2040 году, а также важной ролью Насраллы в осуществлении этих намерений. Позже французская Le Parisien сообщила, что местонахождение лидера группировки Израилю выдал иранский "крот".
30 сентября "Хезболлу" возглавил двоюродный брат бывшего лидера и сооснователь группировки Хашем Сафи ад-Дин. А в ночь на 1 октября Израиль объявил о начале наземных операций в Ливане.
02.10.2024, 15:44 76936
Граждан Казахстана в Израиле призвали соблюдать меры безопасности
Фото: Анна Кудрявцева
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Тель-Авив. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Посольство Казахстана в Израиле обратилось к казахстанцам в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке посольство Казахстана в Тель-Авиве рекомендует всем гражданам Казахстана, находящимся в Израиле, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана", - говорится в распространенном сегодня сообщении.
Для граждан РК в Израиле открыты линии экстренной связи:
+972 (3) 503 78 85 (дежурный)
+972 53 635 19 83 (мобильный, WhatsApp)
+972 55 273 38 13 (мобильный, WhatsApp)
+7 700 111 31 96 (WhatsApp)
Напомним, сегодня Иран нанес массированный ракетный удар по территории государства Израиль. По данным газеты Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю около 500 ракет. Корпус Стражей исламской революции Ирана объяснил удар ответом на гибель лидера ливанской группировки "Хезболла" Насраллы Хасана и генерал-майора КСИР Аббаса Нилфорушана в результате израильского удара по подземному штабу движения в пригороде Бейрута 27 сентября. Тегеран пригрозил, что если Израиль решит ответить на этот удар, то "столкнется с очередными сокрушительными и разрушительными атаками".
28 сентября Израиль объявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Он погиб в результате израильского авиаудара по Бейруту. Израильская сторона объяснила свои действия планами "Хезболлы" и Ливана окружить и уничтожить еврейское государство к 2040 году, а также важной ролью Насраллы в осуществлении этих намерений. Позже французская Le Parisien сообщила, что местонахождение лидера группировки Израилю выдал иранский "крот".
30 сентября "Хезболлу" возглавил двоюродный брат бывшего лидера и сооснователь группировки Хашем Сафи ад-Дин. А в ночь на 1 октября Израиль объявил о начале наземных операций в Ливане.
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