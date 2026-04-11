10.04.2026, 11:04 16121
Верховный лидер Ирана обратился к странам Персидского залива
Хаменеи призвал государства "занять правильную сторону" и "не поддаваться лживым обещаниям дьяволов", а также пригрозил, что Иран "не оставит в покое" США и Израиль, напавших на страну
Рассказать друзьям
Тегеран. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи обратился к странам Персидского залива. Он призвал южных соседей "занять правильную сторону" и "не поддаваться лживым обещаниям дьяволов", сообщает РБК.
Хаменеи предупредил, что Иран "не оставит в покое" США и Израиль, напавших на страну, и обязательно потребует репараций за весь ущерб, причиненный ей. По его словам, Тегеран также "непременно" перейдет "к новому этапу управления Ормузским проливом". Иранская сторона, в частности, рассматривала идею договора о контроле над проливом со странами, использующими этот маршрут.
Мы не искали и не ищем войны, но ни при каких обстоятельствах не откажемся от своих законных прав, действуя в единстве со всем "Фронтом сопротивления", - подчеркнул верховный лидер.
Хаменеи назвал "героический народ Ирана" "безоговорочным победителем на этом поле боя".
Напомним, Моджтаба Хаменеи был избран иранским верховным лидером в марте после убийства своего отца, аятоллы Али Хаменеи, в результате ударов Израиля и США. The Times со ссылкой на выводы американской и израильской разведок на этой неделе писала, что Хаменеи проходит лечение в городе Кум, он без сознания и не способен участвовать в принятии каких-либо решений.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля, чуть более чем за час до окончания установленного им ультиматума, объявил о достижении "обоюдного перемирия" с Ираном на две недели. Трамп угрожал, что, если Тегеран не откроет Ормузский пролив, Вашингтон нанесет массированные удары по иранской инфраструктуре, включая мосты и электростанции, и "уничтожит целую цивилизацию".
Издание Axios отмечало, что объявлению перемирия предшествовал "хаотичный" период внесения правок в предложенный Ираном мирный план, первоначальную версию которого посланник американского лидера Стив Уиткофф назвал катастрофой.
К ночи понедельника посредники финализировали предложение о двухнедельном перемирии, которое затем было согласовано с верховным лидером. По данным The New York Times, прекращение огня одобрил лично он.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс пояснял, что Соединенные Штаты пошли на прекращение огня после согласия Ирана открыть Ормузский пролив. Иранский Верховный совет национальной безопасности говорил, что откроет морской путь в течение двух недель при условии координации со стороны иранкой армии. Тегеран настаивает, что контроль над проливом должен остаться за ним.
11.04.2026, 11:50 4731
Астронавты миссии Artemis II вернулись на Землю
Фото: nasa.gov
Рассказать друзьям
Вашингтон. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Астронавты миссии Artemis II вернулись на Землю, капсула села в Тихом океане у побережья Сан-Диего, передает корреспондент агентства.
Сразу после контакта с водой надулись пять ярко-оранжевых баллонов, чтобы удержать ее в вертикальном положении и не дать ей перевернуться", - сообщает lenta.ru.
Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо президенту США Дональду Трампу по случаю успешного завершения миссии Artemis II, ставшей первым полетом человека к Луне за последние полвека и ознаменовавшей новую историческую веху в освоении космоса, информирует Акорда.
Президент высоко оценил прорывные достижения американской науки, которые расширяют горизонты познания и служат источником вдохновения для новых поколений ученых, инженеров и исследователей по всему миру.
Напомним, в начале апреля NASA успешно запустило с космодрома на мысе Канаверал сверхтяжелую ракету SLS с космическим кораблем Orion, который направится к Луне в рамках миссии Artemis II.
11.04.2026, 11:01 5636
В Италии ввели отпуск по уходу за питомцем
Рассказать друзьям
Рим. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Италии приняли закон, позволяющий брать оплачиваемый трехдневный отпуск в связи с болезнью или смертью домашнего питомца, сообщает телеканал Хабар 24.
Согласно новым правилам, обязательным условием является наличие государственной регистрации и микрочипа. Ранее подобные льготы предоставлялись исключительно по семейным обстоятельствам. Теперь же законодательство расширяет понятие семьи, признавая питомцев ее полноправными членами", - информирует One Green Planet.
Отмечается, что инициатива обсуждалась еще с 2017 года. Кроме того, в Италии оставление животного в тяжелом состоянии может повлечь уголовную ответственность. Эксперты подчеркивают, что процесс переживания такой утраты иногда длится до года, серьезно влияя на эмоциональное состояние и работоспособность человека.
Между тем в Казахстане мажилис одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность эвтаназии.
По словам одного из инициаторов законопроекта депутата мажилиса Едила Жанбыршина, государство планирует сэкономить миллиарды тенге за счет эвтаназии бродячих собак.
Мажилисмен сообщил, что содержание собаки в среднем обходится в 5,5 тысячи тенге. Отлов и выпуск собаки с учетом стерилизации и содержания в течение 10 дней стоит 74 тысячи тенге, эвтаназия - около 11 тысяч тенге, а чипирование одной собаки или кошки - минимум 1500 тенге, сообщает zakon.kz
По данным депутата, согласно имеющейся статистике, в стране около 270 тысяч бродячих собак. Если выпускать их, предполагая, что половина - самки, это обойдется примерно в 9-10 млрд тенге. Если половина - самцы, тогда затраты составят около 4 млрд тенге. В целом общие затраты на выпуск составят примерно 14-15 млрд тенге. Если применять отлов с эвтаназией, затраты будут примерно в семь раз меньше, подчеркнул Жанбыршин.
При выпуске животных бюджет тратит больше средств, чем при их отлове, подытожил мажилисмен.
Между тем нововведения вызвали волну возмущения среди активистов и зоозащитников. Вчера в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today пришло письмо от активистов, в котором казахстанцы выразили свое мнение о законопроекте и предложили системную реформу вместо точечных мер. По словам активистов, ключевая ошибка в борьбе с безнадзорными животными - попытка решить сложную системную проблему одной мерой, будь то стерилизация или эвтаназия. На практике ни один из этих подходов в чистом виде не дает устойчивого результата, считают они.
Тем временем простые казахстанцы также активно обсуждают законопроект в Сети. Под постами СМИ с новостью об одобрении нововведения сотни простых граждан оставили свои комментарии. В частности, некоторые высказались категорически против умерщвления животных на деньги налогоплательщиков.
08.04.2026, 07:44 45361
Иран и США заключили перемирие на две недели
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Вашингтон. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - США и Иран согласились на прекращение огня на две недели. Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Thruth Social. После сообщения президента США согласие на перемирие подтвердил и высший совет безопасности Ирана, сообщает РБК.
Президент США добавил, что к такому решению он пришел после бесед с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и начальником сухопутных войск страны Асимом Муниром.
Они просили меня воздержаться от отправки разрушительных сил в Иран сегодня вечером, и, при условии согласия Исламской Республики Иран на ПОЛНОЕ, НЕМЕДЛЕННОЕ и БЕЗОПАСНОЕ ОТКРЫТИЕ Ормузского пролива, я согласен приостановить бомбардировки и нападения на Иран сроком на две недели", - написал Трамп.
Трамп добавил, что все военные задачи США уже "перевыполнены". Соединенные Штаты "очень далеко продвинулись в достижении окончательного соглашения относительно долгосрочного МИРА с Ираном и МИРА на Ближнем Востоке".
По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов, которое "является приемлемой основой для переговоров", а двухнедельный срок нужен для окончательного согласования мира на Ближнем Востоке.
От имени Соединенных Штатов Америки, как президент, а также от имени стран Ближнего Востока, для меня большая честь, что эта долгосрочная проблема близка к разрешению", - заключил Трамп.
Свое согласие на прекращение огня также дал и Иран. Заявление высшего совета нацбезопасности Ирана опубликовал глава МИД Аббас Арагчи на странице в Х.
В заявлении Ирана изложены десять пунктов, с которыми США, как утверждается, согласились:
- Обязательство о ненападении
- Сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом
- Согласие на обогащение урана
- Отмена всех первичных санкций
- Отмена всех вторичных санкций
- Прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности ООН
- Прекращение действия всех резолюций совета управляющих МАГАТЭ
- Выплата компенсации Ирану
- Вывод американских боевых сил из региона
- Прекращение войны на всех фронтах, включая войну против "Хезболлы" в Ливане
Тегеран добавил, что возобновит безопасное судоходство в Ормузском проливе в течение двух недель в координации с требованиями иранской стороны.
Наши руки по-прежнему на спусковом крючке, и при малейшей ошибке со стороны врага он встретится с полной силой", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению Ирана, переговоры с США пройдут 10 апреля в Исламабаде.
По данным РБК, на фоне объявления перемирия мировые цены на нефть резко упали. Если в течение дня 7 апреля цены на Brent колебались между отметками $107-110 за баррель, то после полуночи они начали резко снижаться и достигли около $93 за баррель. The New York Times писала, что нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела более чем на 9% - примерно до $102 за баррель.
Напомним, эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда Израиль при содействии США стал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.
Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.
06.04.2026, 19:02 61111
Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по объекту КТК в Новороссийске
Фото: КТК
Рассказать друзьям
Москва. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате атаки беспилотников повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами, сообщает РБК.
В результате ударов украинскими БПЛА были повреждены: трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами", - сказано в сообщении Министерства обороны РФ.
Целями атаки министерство назвало дестабилизацию мирового рынка углеводородов и прекращение поставок нефтепродуктов европейским потребителям, а также нанесение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам КТК - энергетическим компаниям из США и Казахстана.
Кроме того, сообщается, что повреждена и гражданская инфраструктура Новороссийска, включая частные и многоквартирные жилые дома. Ранены мирные жители, среди них дети.
Напомним, в конце ноября прошлого года под атаку беспилотников попал морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. Его дальнейшая эксплуатация была невозможна, погрузка приостановлена, танкеры отведены за пределы акватории КТК. Пострадавших не было. В консорциуме отметили, что предварительно утечки нефти в акваторию Черного моря не произошло.
Каспийский трубопроводный консорциум - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Трубопровод протяженностью более 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.
Консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. В частности, в него входит американская Chevron.
После атаки экспорт нефти был экстренно перенаправлен на альтернативные маршруты. К концу января КТК ввел в эксплуатацию отремонтированное ВПУ-3 на замену ВПУ-2. Сроки и объемы ремонтных работ из-за повреждения последнего пришлось изменить.
Казахстан тогда недополучил около 480 тыс. тонн нефти. В Минэнерго республики заявили, что произошедшее является недопустимым инцидентом и представляет угрозу глобальной энергетической безопасности.
МИД Казахстана выразил протест после атаки на КТК. В феврале посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что получила демарш от Госдепартамента после атак ВСУ на нефтяной объект в Черном море.
06.04.2026, 18:00 61911
Гражданина Франции казнили в Китае за наркоторговлю
Первоначально подсудимый получил пожизненный срок, но в 2010 году суд заменил его на смертную казнь
Рассказать друзьям
Пекин. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 5 апреля Китай подтвердил казнь французского гражданина, приговоренного к смертной казни в 2010 году за торговлю наркотиками, сообщает Reuters.
В Китае казнили гражданина Франции, осужденного за наркоторговлю. Речь идет о 62-летнем Чане Тао Фуми, приговор которому был приведен в исполнение после длительного пребывания в заключении.
По данным агентства, он был арестован еще в 2005 году в числе десятков подозреваемых по делу о наркосети. Первоначально подсудимый получил пожизненный срок, но в 2010 году суд заменил его на смертную казнь. Его признали виновным в участии в крупной операции по производству и распространению метамфетамина стоимостью около $15 млн.
Посольство КНР во Франции выпустило официальное заявление, в котором подчеркнуло, что в Китае не делают различий по гражданству и применяют закон ко всем одинаково.
02.04.2026, 09:47 89016
С космодрома на мысе Канаверал стартовала первая за полвека пилотируемая миссия к Луне
Фото: NASA|X
Рассказать друзьям
Вашингтон. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - NASA успешно запустило с космодрома на мысе Канаверал сверхтяжелую ракету SLS с космическим кораблем Orion, который направится к Луне в рамках миссии Artemis II, сообщает РБК.
Это первый пилотируемый полет к Луне со времен Apollo 17 в декабре 1972 года и первый - за пределы низкой околоземной орбиты более чем за полвека.
Запуск планировался на 18.24 по времени Восточного побережья США (2 апреля 01.24 мск), однако задержался на 10 минут. Спустя примерно 8 минут после старта Orion вышел на околоземную орбиту.
Задача миссии Artemis II - облет Луны, совершать посадку на поверхность спутника Земли корабль не будет. Длительность миссии - примерно 10 дней.
В экипаже Artemis II четыре человека: три астронавта США и один канадец.
Командир Рид Уайзман. Он уже летал на МКС и провел в космосе более 165 дней, а также возглавлял офис астронавтов NASA.
Пилот Виктор Гловер. Провел в космосе 168 дней в составе SpaceX Crew-1.
Специалист миссии Кристина Кох - одна из самых опытных астронавтов NASA, установила рекорд по самой длительной одиночной космической миссии женщины - 328 дней.
Специалист миссии Джереми Хансен из Канадского космического агентства.
Это вторая миссия лунной программы NASA Artemis и первая в ее рамках с экипажем на борту, но без высадки на поверхность. Запуск миссии неоднократно откладывался: вначале совершить полет планировалось в 2023 году, но сроки последовательно сдвигались. В случае успеха, по плану, в 2027 году будет запущена миссия Artemis III, в ходе которой на низкой околоземной орбите отработают системы лунного корабля. В ходе миссии Artemis IV, намеченной на 2028 год, планируется высадка астронавтов на поверхность Луны. Миссии Artemis V и Artemis VI должны положить начало строительству лунной базы на Южном полюсе Луны.
В апреле 2023 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости возвращения России к организации миссий на другие планеты и возобновления лунной программы. Президент тогда также заявил, что освоение космоса должно стать гораздо "более значимым фактором национального развития". Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый в 2024 году заявил, что Россия планирует построить и начать использовать космическую обсерваторию на Луне к середине 2030-х годов. На тот момент глава Роскосмоса Юрий Борисов рассказывал, что Россия и Китай вместе планируют доставить и разместить на Луне ядерную энергетическую установку на рубеже 2033-2035 годов.
В августе 2023 года Россия запустила станцию "Луна-25" с космодрома Восточный. Она вышла на орбиту спутника и должна была совершить посадку в конце месяца. 20 августа Роскосмос сообщил, что аппарат потерпел крушение, столкнувшись с Луной.
30.03.2026, 19:31 103566
В ФНС разъяснили ситуацию двойного налогообложения "удаленщиков"
Доход физлица, работающего удаленно из России на казахстанского работодателя, облагается налогом только в России
Рассказать друзьям
Москва. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Россия и Казахстан собираются провести консультации по теме двойного налогообложения дистанционных работников, сообщила заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Юлия Шепелева в интервью РБК.
Сказать, что это массовая проблематика, я не могу. Тем не менее мы с коллегами из Казахстана планируем буквально в ближайшее время провести взаимные консультации по этому вопросу", - указала она.
Прошлым летом ФНС начала рассылать россиянам, получавшим доходы в Казахстане, уведомления с требованием оплатить НДФЛ по полной ставке. При этом в Казахстане их заработок уже облагался ИПН. В ФНС заявили, что проводят "контрольные мероприятия".
Если говорить о разграничении прав стран - кто, где и как должен удерживать налог, то в соглашении об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Казахстаном (так же, как и в других СИДН) данные нормы закреплены в статье 15, отметила Шепелева.
Они говорят о том, что если физическое лицо работает из России удаленно, а работодатель - налоговый резидент Казахстана, то все доходы, которые идут в адрес нашего налогового резидента, должны облагаться только в России. В некотором роде это льгота, освобождение от налогообложения в государстве работодателя. Казахстан, как и Россия, взял на себя обязательство эту льготу предоставлять. Ровно то же самое делаем и мы", - сказала она.
Если в Казахстане налоговый агент - работодатель произвел удержание налога, это могло произойти в трех случаях, сказала Шепелева. Первый: налоговый резидент не предоставил там сертификат, что он налоговый резидент России. Второй: работа на самом деле выполнялась в Казахстане. Третий случай: во внутреннем законодательстве страны может быть прописано, что сначала налог удерживается, а потом возвращается при предоставлении пакета документов.
В любом случае, если вы считаете, что налог в другой стране - участнице СИДН удержан излишне, вы должны обращаться именно в ту страну за возвратом налога, потому что здесь мы не можем предоставить зачет", - указала Шепелева.
Если же произошла "экстремальная ситуация" и налоговый резидент России не приезжал в другую страну, там не работал (выполнял свои функции удаленно), но ему все равно говорят, что он не имеет права на возврат налога, то существует взаимосогласительная процедура между государствами.
Такая процедура инициируется лицом, которое обращается в компетентный орган с заявлением, что его доход был обложен неправильно, то есть не в соответствии с СИДН. Тогда уже компетентные органы двух стран (страны резидентства и страны, где был удержан налог) начнут консультироваться между собой, почему произошло двойное налогообложение. В России таким компетентным органом является Министерство финансов", - сказала Шепелева.
28.03.2026, 17:00 122361
Хуситы объявили о первой атаке на Израиль после начала войны в Иране
Удары продолжатся до тех пор, пока не будут достигнуты заявленные цели
Рассказать друзьям
Сана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Йеменские хуситы атаковали объекты Израиля при помощи баллистических ракет. Об этом заявил представитель повстанцев бригадный генерал Яхья Сариа, сообщает РБК со ссылкой на Al Jazeera.
Как отмечает издание, это первые удары группировки после начала США войны с Ираном в конце февраля.
Удары будут продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты заявленные цели, как указано в предыдущем заявлении вооруженных сил, и пока не прекратится агрессия против всех фронтов сопротивления", - цитирует издание Сариа.
Накануне, 27 марта, генерал выступил с заявлением, в котором подчеркнул готовность вступлений йеменских повстанцев в войну с Израилем.
Мы подтверждаем, что готовы к прямой военной интервенции", - сказал он, добавив, что хуситы начнут боевые действия, если к США и Израилю в борьбе с Ираном присоединятся новые сторонники или если Красное море будет использовано для "враждебных операций" против Ирана.
Армия обороны Израиля утром субботы сообщила в телеграм-канале, что системы противовоздушной обороны страны перехватывают ракеты из Йемена.
Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории. Системы противовоздушной обороны работают в режиме перехвата", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.
Ранее, 15 марта, хуситы пригрозили закрыть для США и Израиля Баб-эль-Мандебский пролив, ведущий в Красное море. Хуситы регулярно атакуют торговые суда в проливе и берут взятки за проход через него. Само движение отрицает факт взяточничества.
РБК отмечает, Баб-эль-Мандебский пролив - это стратегически важный морской путь между юго-западной оконечностью Аравийского полуострова (Йемен) и северо-восточной частью Африки (Джибути и Эритрея). Пролив соединяет Красное море с Аденским заливом Аравийского моря. Через пролив проходит около 12% всей морской торговли нефтью и 8% мирового сжиженного природного газа (СПГ).
Напомним, военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, переросла в масштабный региональный кризис, затронувший страны Персидского залива.
На фоне эскалации над странами Ближнего Востока было закрыто воздушное пространство. Были отменены сотни рейсов. Тысячи пассажиров по всему миру не смогли вылететь транзитом через страны Персидского залива. Множество туристов оказались заблокированы в аэропортах Дохи, Дубая и Абу-Даби.
В условиях обострения ситуации Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявило, что прорабатываются меры и маршруты по возможной эвакуации граждан РК из зон эскалации.
По информации МИД, на данный момент данных о пострадавших среди казахстанцев не поступало. Загранучреждения переведены на усиленный режим работы, открыты линии экстренной связи, созданы оперативные чаты для связи с соотечественниками.
Продолжается уточнение количества граждан Казахстана, находящихся в регионе, включая транзитные зоны.
МИД призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать требования местных властей и внимательно следить за официальными сообщениями.
Тем временем Израиль и США объявили о начале совместной операции против Ирана. В ходе массированных авиаударов по Тегерану был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Как сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, по его резиденции было сброшено около 30 бомб. В момент удара там проходило совещание с участием высших военных и политических лиц. Иранские агентства также подтвердили гибель начальника Генштаба Абдулрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде и ряда командиров Корпуса стражей исламской революции.
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации 40 высокопоставленных иранских командиров в рамках "превентивной операции".
В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. В Тель-Авиве прогремели взрывы, были зафиксированы разрушения жилых зданий.
После гибели Хаменеи иранское руководство объявило о начале ответной операции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера является "объявлением войны мусульманам всего мира". Видный шиитский богослов Макарем Ширази объявил "священную войну" против США и Израиля.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
11.04.2026, 11:20Токаев наградил известных ученых Казахстана 11.04.2026, 12:1515946Личные данные студентов КазНУ вновь утекли в сеть: прокуратура начала проверку 11.04.2026, 11:3210401В Павлодаре студента осудили на 10 лет за изнасилование девочки 11.04.2026, 11:015421В Италии ввели отпуск по уходу за питомцем 11.04.2026, 11:504146Астронавты миссии Artemis II вернулись на Землю 04.04.2026, 18:58378991Суд постановил выдворить из Казахстана нарушавших общественный порядок в Алматы подростков 06.04.2026, 16:53378846В Алматы негласные патрули отслеживают "шашечников" внутри транспортного потока 06.04.2026, 14:42377116В Каскелене пройдут съемки четвертой части "Доспехов Бога" с Джеки Чаном 04.04.2026, 18:15371991Китайский блогер награждена орденом "Достық" II степени 06.04.2026, 12:55328966Назначен новый гендиректор телеканала КТК 27.03.2026, 18:18ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации895096ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации 30.03.2026, 13:40680316Евразия 2030+: ЕАБР проведет в Алматы годовое собрание и бизнес-форум 30.03.2026, 15:00Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта679006Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта 13.03.2026, 13:15677771Назначен новый зампредседателя Нацбанка 14.03.2026, 17:43595336Кабмин подписал соглашение по строительству парогазовой установки в Актау
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В урочище Кок Жайляу близ Алматы планируют построить масштабный горнолыжный курорт, однако эксперты заявляют о рисках урбанизации и призывают рассмотреть альтернативные территории. Поддерживаете ли вы идею строительства?