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Вопросы региональной безопасности обсудили на заседании ОДКБ

15.09.2021, 15:49 5752
Вопросы региональной безопасности обсудили на заседании ОДКБ
Фото: gov.kz
ДУШАНБЕ. 15 СЕНТЯБРЯ - Руководители силовых и оборонных ведомств стран Центральной Азии обсудили вопросы региональной безопасности на заседании ОДКБ в Душанбе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, участники обсудили приоритетные направления деятельности организации, военно-политическую обстановку, складывающуюся в регионах коллективной безопасности, cообщает пресс-служба Минобороны. 
 

Отмечено особое значение совместных мероприятий боевой подготовки. В Вооруженных силах Казахстана начата работа по организации и проведению совместных учений Коллективных сил оперативного реагирования в 2022 году, в ходе которых будут отработаны новые методы и способы ведения боевых действий. В основу сценариев учений должны лечь уроки, извлеченные из опыта современных вооруженных конфликтов".

 
От Казахстана в заседании принял участие руководитель оборонного ведомства Казахстана генерал-лейтенант Мурат Бектанов. 
 
По итогам совместного заседания министры подписали ряд документов касательно деятельности организации.
 

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