Вопросы региональной безопасности обсудили на заседании ОДКБ

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ДУШАНБЕ. 15 СЕНТЯБРЯ - Руководители силовых и оборонных ведомств стран Центральной Азии обсудили вопросы региональной безопасности на заседании ОДКБ в Душанбе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, участники обсудили приоритетные направления деятельности организации, военно-политическую обстановку, складывающуюся в регионах коллективной безопасности, cообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечено особое значение совместных мероприятий боевой подготовки. В Вооруженных силах Казахстана начата работа по организации и проведению совместных учений Коллективных сил оперативного реагирования в 2022 году, в ходе которых будут отработаны новые методы и способы ведения боевых действий. В основу сценариев учений должны лечь уроки, извлеченные из опыта современных вооруженных конфликтов".

От Казахстана в заседании принял участие руководитель оборонного ведомства Казахстана генерал-лейтенант Мурат Бектанов.

По итогам совместного заседания министры подписали ряд документов касательно деятельности организации.

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