Вступило в силу соглашение ЕАЭС и КНР об обмене информацией

Нур-Султан. 21 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня вступило в силу Соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республики, передает Kazakhstan Today.

Участниками обмена информацией будут центральные таможенные органы государств - членов Союза и Главное таможенное управление КНР. Соглашение определяет базовые подходы к поэтапной реализации обмена информацией, а детальные условия будут прописаны в отдельных протоколах, заключаемых между участниками обмена, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Очень важно, что в процессе переговоров с китайскими коллегами мы пришли к совместному пониманию, что обмен информацией между таможенными службами наших стран очень важен для содействия торговле и обеспечения безопасности при трансграничном перемещении товаров. Рассчитываем, что реализация достигнутых договоренностей будет весьма полезна как для таможенных служб, так и для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности", - сказал член коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Олег Панкратов.

Для скорейшей реализации соглашения комиссия совместно с государствами-членами союза разработала проект протокола между центральными таможенными органами государств-членов Союза и Главным таможенным управлением КНР о порядке реализации обмена информацией.

В декабре 2019 года в городе Харбине состоялся первый раунд переговоров, в ходе которого был согласован ряд положений, регламентирующих реализацию обмена информацией на начальном этапе.

В настоящее время доработка и согласование положений протокола проводится путем переписки с Китайской стороной. После улучшения эпидемиологической ситуации в мире и открытия границ планируется проведение второго раунда переговоров и ряда встреч технических специалистов с последующей подготовкой Протокола к подписанию.





Как сообщалось ранее, в июне 2020 года Казахстан ратифицировал соглашение об обмене информацией о товарах и ТС, перемещаемых через границы ЕАЭС и КНР. Ратификация документа позволит получать в режиме онлайн информацию из экспортных деклараций КНР по количеству, объему и стоимости товаров, снизить коррупционные риски и объемы расхождений таможенной статистики с китайской стороной, повысить эффективность таможенного контроля, а также увеличить поступления в бюджет.

Напомним, соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республики было подписано 6 июня 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума заместителями председателей правительств государств-членов союза - министром иностранных дел Китайской Народной Республики и председателем коллегии Евразийской экономической комиссии.

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