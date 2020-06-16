Казахстан ратифицировал соглашение об обмене информацией о товарах и ТС, перемещаемых через границы ЕАЭС и КНР

Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана подписал закон РК "О ратификации Соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республики", передает Kazakhstan Today со ссылкой на Акорду.
Напомним, ратификация документа позволит получать в режиме онлайн информацию из экспортных деклараций КНР по количеству, объему и стоимости товаров, снизить коррупционные риски и объемы расхождений таможенной статистики с китайской стороной, повысить эффективность таможенного контроля, а также увеличить поступления в бюджет.
Текст закона публикуется в печати.
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