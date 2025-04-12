Заседание Совета министров иностранных дел проходит в Алматы

Решение согласовано участниками заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Алматы

Фото: МИД РК

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Алматы. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Трем городам Казахстана будет присвоено почетное звание "Город трудовой славы. 1941-1945 гг.", об этом стало известно в ходе заседания Совета министров иностранных дел СНГ, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.





Участники встречи согласовали решение о присвоении в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне почетного звания "Город трудовой славы. 1941-1945 гг." ряду городов стран СНГ, в том числе городам Астане, Алматы, Караганде и другим.





Также главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, обсудили состояние и перспективы взаимодействия в рамках Содружества.





Сегодня Содружество остается востребованной площадкой для открытого обмена мнениями, координации совместных усилий и поступательного углубления комплексных связей между нашими странами. Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии нашей организации и твердо намерен укреплять ее многогранный потенциал", - заявил глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу.





Отдельное внимание было уделено вопросам институционального развития организации, совершенствованию координационных механизмов и реализации инициатив, выдвинутых президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в рамках Содружества. В этом контексте была особо отмечена поддержка партнеров по Содружеству в реализации инициатив Казахстана.





Благодаря совместным усилиям по предложению нашей страны сегодня уже реализуются или запланированы на ближайшую перспективу проведение таких масштабных мероприятий, как Форум волонтеров, ярмарка Содружества, академическая столица СНГ и многие другие проекты", - подчеркнул министр иностранных дел РК.





В МИД добавили, что следующее заседание Совета министров иностранных дел состоится в городе Душанбе в октябре 2025 года накануне саммита глав государств СНГ.





Дополнено 11.04.2025, 17.45





Состоялась встреча министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Россия", сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.





В соответствии с повесткой дня участники встречи рассмотрели ход реализации поручений глав государств по итогам первого саммита "Центральная Азия - Россия", состоявшегося в октябре 2022 года в Астане, обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках шестистороннего формата, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной тематики", - заявили в МИД.





Также стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление взаимодействия стран ЦА и РФ в рамках формата ЦА+ как устойчивой платформы межрегиональной кооперации, выразив готовность сосредоточить усилия на стратегически значимых направлениях торгово-экономического, инвестиционного и транспортно-логистического сотрудничества.





По итогам мероприятия было объявлено о завершении совместной работы над подготовкой проекта плана совместных действий на 2025-2027 годы, который планируется внести на рассмотрение глав государств в ходе второго саммита "ЦА - РФ", - добавили в министерстве.