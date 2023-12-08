"Зеленые" технологии, логистика и транспорт: Токаев обсудил важные направления сотрудничества с послом Евросоюза

Фото: Акорда

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Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев и посол Европейского союза в Казахстане Кестутис Янкаускас обсудили приоритетные направления взаимоотношений между Казахстаном и ЕС, сообщает - Глава государства Касым-Жомарт Токаев и посол Европейского союза в Казахстане Кестутис Янкаускас обсудили приоритетные направления взаимоотношений между Казахстаном и ЕС, сообщает Акорда





Президент подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению стратегического партнерства с ЕС, а также намерение и впредь способствовать многоплановому сотрудничеству в рамках формата С5+ЕС, инициатором которого был Казахстан.





Токаев рассказал об успешной реализации курса политических реформ и поблагодарил ЕС за поддержку Казахстана в деле укрепления демократии.





В ходе встречи особое внимание было уделено взаимодействию в таких сферах, как критически важные сырьевые материалы, "зеленый" рост, транспорт, логистика и сельское хозяйство.





Ранее Токаев заявил о готовности увеличить объемы экспорта сырой нефти на французский рынок.



