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Казахстанцы могут не возвращать начисленную по ошибке социальную помощь

01.07.2021 8263
Казахстанцы могут не возвращать начисленную по ошибке социальную помощь
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Казахстанцы могут не возвращать социальную адресную помощь, начисленную и выплаченную по ошибке, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Допустим, гражданину выплатили социальную помощь. Позднее в ходе проверки выяснилось, что помощь была выплачена не в том размере или было принято ошибочное решение. Ввиду принципа охраны права на доверие уполномоченный орган не может требовать возмещение потраченных средств от добросовестного гражданина, потому что в этом нет его вины. Госорган обязан будет самостоятельно устранить свои недостатки", - сообщила вице-министр юстиции РК Наталья Пан, комментируя новый административно-процессуальный кодекс. 

 
По её словам, новый кодекс должен защитить граждан от возможных злоупотреблений со стороны органов власти. 
 

Для граждан устанавливается право заявить отвод должностному лицу при наличии каких-либо сомнений в его беспристрастности или эффективности. Имеется право нанять представителя и ознакомиться с материалами дела за исключением сведений, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну", - сообщила Пан. 

 
Ещё одно новшество - внедрение принципа приоритета прав, по которому все сомнения, противоречия и неясности законодательства будут толковаться в пользу обычных граждан.
 

К примеру, в документе, регламентирующем порядок оказания государственной услуги, определен срок в три дня, но при этом не указано, исчисляется ли срок в рабочих или календарных днях. В этом случае вам должны оказать услугу в течение трех календарных дней, потому что такой вариант наиболее благоприятен для гражданина", - добавила Пан.

 
Кроме того, в новом кодексе предусмотрены взыскания с госорганов в случае, например, неявки последнего в суд. 
 

Сейчас как? Бывает, что представитель госоргана просто не приходит в суд. Суд тем не менее может рассмотреть дело и вынести решение в пользу госоргана. Теперь, если не явился на процесс или не представил документы в суд, с него суд взыщет 20 МРП. Взыскание может применяться неоднократно до тех пор, пока требование суда не будет выполнено", - прокомментировал норму нового кодекса председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда Канат Мусин. 

 

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