Новый закон по защите прав инвалидов планируют принять в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - Поправки в факультативный протокол о защите прав инвалидов планируют принять в Казахстане, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Документ является дополнительным соглашением к Конвенции ООН о правах инвалидов, которую Казахстан ратифицировал 20 февраля 2015 года", - сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения РК.

В настоящее время участниками Конвенции являются 97 государств, в числе которых - Азербайджан, Армения, Монголия и Украина. Участники обязуются обеспечить достаточный жизненный уровень людей с инвалидностью и их социальную защиту.

После ратификации протокола комитет по правам людей с инвалидностью при ООН имеет право рассматривать жалобы от отдельных лиц или групп, которые заявляют, что их права по Конвенции были нарушены. Комитет может запрашивать информацию у государства-участника и давать ему рекомендации. Кроме того, стороны могут разрешить комитету расследовать "серьезные или систематические нарушения" прав, закрепленных в Конвенции, сообщать о них и давать рекомендации", - сообщили в ведомстве.

Принятие проекта закона не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета.

В настоящее время документ проходит согласование в государственных органах.

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