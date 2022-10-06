Мажилис одобрил ратификацию договора о делимитации госграницы между Казахстаном и Туркменистаном на Каспийском море

АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Депутаты мажилиса на пленарном заседании одобрили ратификацию договора между Казахстаном и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Целью договора является определение прохождения линии государственной границы между Республикой Казахстан и Туркменистаном на Каспийском море, разграничивающей их территориальные воды и смежные участки рыболовных зон.

Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди пояснил, что принятие договора устранит возможные предпосылки для возникновения споров с Туркменистаном касательно разграничения дна Каспия между государствами, а также повысит инвестиционную привлекательность казахстанского сектора дна Каспийского моря и обеспечит благоприятные условия для реализации суверенных прав на недропользование и промысел водных биологических ресурсов.

Договор завершит процесс делимитации государственной границы Республики Казахстан на южных рубежах и станет первым в истории документом, юридически закрепляющим государственные границы на Каспийском море между прибрежными государствами.