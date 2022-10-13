Мажилис одобрил законопроект, обязывающий майнеров лицензировать деятельность

Фото: pixabay.com

Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса на пленарном заседании в среду одобрили проект закона "О цифровых активах в Республике Казахстан".

Новый законопроект направлен на развитие рынка цифровых активов, регулирование отношений, возникающих в процессе выпуска, размещения и обращения цифровых активов.

В реализацию основного законопроекта разработаны сопутствующие поправки по вопросам цифровых активов.

В этом же ряду законопроекты с изменениями и допополнениями в Кодекс об административных правонарушениях, Налоговый кодекс, а также в конституционный закон "О Международном финансовом центре "Астана".

Представляя законопроекты, депутат Екатерина Смышляева сообщила, что их целью является создание законодательной основы для сферы производства и обращения обеспеченных и необеспеченных цифровых активов.

Документами регламентируется деятельность майнеров в ряде сфер. Так, в сфере энергетики вводятся правовые механизмы регулирования потребления электроэнергии в отрасли. Министерство энергетики наделяется компетенциями по квотированию объемов в зависимости от баланса системы.

Также законопроекты позволяют открыть дополнительные возможности по привлечению инвестиций для строительства новых генераций на месторождениях и возобновляемых источников энергии.

Майнеры становятся полноценными участниками экономики Казахстана.

До этого майнинговая деятельность в основном осуществлялась в облачных сервисах нерезидентами. Казахстан использовался как сырьевой придаток индустрии блокчейна. Законопроектами мы обязуем майнеров лицензироваться в Казахстане, то есть создавать юридические лица и становиться полноценными субъектами налогообложения", - пояснила депутат.

Частью экономики становятся также майнинг-пулы. Законопроекты обеспечивают связь добычи и оборота цифровых активов в одну экосистему. При этом деятельность майнеров и майнинг-пулов будет регулироваться и лицензироваться Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Этап реализации криптовалюты предполагается проводить в рамках юрисдикции Международного финансового центра "Астана" без рисков для финансовой системы Казахстана.

Следует отметить, что криптовалюта в Казахстане не является платежным средством и ее оборот запрещен в Казахстане. Так, в создаваемой экосистеме развивается новый финансовый институт - казахстанские криптобиржи. Поддержка их деятельности будет осуществляться за счет введения обязательного требования к майнерам обменивать до 75% своего капитала на отечественных криптобиржах начиная с 2024 года", - акцентировала Екатерина Смышляева.

В части налогообложения также вводится ряд норм. Дополнительно к существующим налогам на добавочную стоимость при ввозе оборудования и плате за цифровой майнинг на киловатт, планируется взимать в республиканский бюджет корпоративный подоходный налог с вознаграждения майнеров, налог на доход майнинг-пула, плату с операций на криптобиржах, сообщает издание "Казправда".

Вводятся нормы и по режиму безопасности процесса майнинга. По неофициальным данным, в международных криптобиржах зарегистрированы более 1 миллиона наших граждан, которые участвуют в торгах криптовалют. При этом имеет место использование "черных" обменников. Практически все операции с криптовалютой находятся в "тени".

Переводя все операции с криптовалютой на казахстанские биржи, мы делаем их прозрачными. Криптобиржи являются субъектами финмониторинга и согласно проекту будут интегрированы с информсистемами Комитета госдоходов. Введение реестра майнингового оборудования исключит работу нелегальных дата-центров, а лицензирование позволит окончательно решить проблему "серых" майнеров, обеспечит безопасность и баланс энергосистемы", - отметила депутат.

Она подчеркнула, что законопроекты являются первым этапом создания правовых условий для развития полноценной криптовалютной экосистемы и продуктов на основе технологий распределенных реестров в Казахстане. Они позволят переориентировать интерес инвесторов с сырьевого потенциала на оборот продуктов цифрового майнинга. Это особенно актуально в свете последних изменений в технологии добычи цифровых активов.

Кроме того, законопроектом предусмотрены положения по регулированию рынка обеспеченных цифровых активов, представляющих собой цифровой аналог ценных бумаг и являющихся новым инвестиционным инструментом.

Законопроекты разрабатывались в течение года, прошли обсуждение на разных площадках, получили поддержку экспертов и правительства", - добавила спикер.