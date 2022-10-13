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Мажилис одобрил законопроект, обязывающий майнеров лицензировать деятельность

12.10.2022, 11:53 2936
Мажилис одобрил законопроект, обязывающий майнеров лицензировать деятельность
Фото: pixabay.com
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса на пленарном заседании в среду одобрили проект закона "О цифровых активах в Республике Казахстан".
 
Новый законопроект направлен на развитие рынка цифровых активов, регулирование отношений, возникающих в процессе выпуска, размещения и обращения цифровых активов.
 
В реализацию основного законопроекта разработаны сопутствующие поправки по вопросам цифровых активов.
 
В этом же ряду законопроекты с изменениями и допополнениями в Кодекс об административных правонарушениях, Налоговый кодекс, а также в конституционный закон "О Международном финансовом центре "Астана".
 
Представляя законопроекты, депутат Екатерина Смышляева сообщила, что их целью является создание законодательной основы для сферы производства и обращения обеспеченных и необеспеченных цифровых активов.
 
Документами регламентируется деятельность майнеров в ряде сфер. Так, в сфере энергетики вводятся правовые механизмы регулирования потребления электроэнергии в отрасли. Министерство энергетики наделяется компетенциями по квотированию объемов в зависимости от баланса системы.
 
Также законопроекты позволяют открыть дополнительные возможности по привлечению инвестиций для строительства новых генераций на месторождениях и возобновляемых источников энергии.
 
Майнеры становятся полноценными участниками экономики Казахстана.
 

До этого майнинговая деятельность в основном осуществлялась в облачных сервисах нерезидентами. Казахстан использовался как сырьевой придаток индустрии блокчейна. Законопроектами мы обязуем майнеров лицензироваться в Казахстане, то есть создавать юридические лица и становиться полноценными субъектами налогообложения", - пояснила депутат.

 
Частью экономики становятся также майнинг-пулы. Законопроекты обеспечивают связь добычи и оборота цифровых активов в одну экосистему. При этом деятельность майнеров и майнинг-пулов будет регулироваться и лицензироваться Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Этап реализации криптовалюты предполагается проводить в рамках юрисдикции Международного финансового центра "Астана" без рисков для финансовой системы Казахстана.
 

Следует отметить, что криптовалюта в Казахстане не является платежным средством и ее оборот запрещен в Казахстане. Так, в создаваемой экосистеме развивается новый финансовый институт - казахстанские криптобиржи. Поддержка их деятельности будет осуществляться за счет введения обязательного требования к майнерам обменивать до 75% своего капитала на отечественных криптобиржах начиная с 2024 года", - акцентировала Екатерина Смышляева.

 
В части налогообложения также вводится ряд норм. Дополнительно к существующим налогам на добавочную стоимость при ввозе оборудования и плате за цифровой майнинг на киловатт, планируется взимать в республиканский бюджет корпоративный подоходный налог с вознаграждения майнеров, налог на доход майнинг-пула, плату с операций на криптобиржах, сообщает издание "Казправда".
 
Вводятся нормы и по режиму безопасности процесса майнинга. По неофициальным данным, в международных криптобиржах зарегистрированы более 1 миллиона наших граждан, которые участвуют в торгах криптовалют. При этом имеет место использование "черных" обменников. Практически все операции с криптовалютой находятся в "тени".
 

Переводя все операции с криптовалютой на казахстанские биржи, мы делаем их прозрачными. Криптобиржи являются субъектами финмониторинга и согласно проекту будут интегрированы с информсистемами Комитета госдоходов. Введение реестра майнингового оборудования исключит работу нелегальных дата-центров, а лицензирование позволит окончательно решить проблему "серых" майнеров, обеспечит безопасность и баланс энергосистемы", - отметила депутат.

 
Она подчеркнула, что законопроекты являются первым этапом создания правовых условий для развития полноценной криптовалютной экосистемы и продуктов на основе технологий распределенных реестров в Казахстане. Они позволят переориентировать интерес инвесторов с сырьевого потенциала на оборот продуктов цифрового майнинга. Это особенно актуально в свете последних изменений в технологии добычи цифровых активов.
 
Кроме того, законопроектом предусмотрены положения по регулированию рынка обеспеченных цифровых активов, представляющих собой цифровой аналог ценных бумаг и являющихся новым инвестиционным инструментом.
 

Законопроекты разрабатывались в течение года, прошли обсуждение на разных площадках, получили поддержку экспертов и правительства", - добавила спикер.

 

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Еще 33 земельных участка возвращены в госсобственность в Казахстане

11.10.2022, 18:28 7966
Еще 33 земельных участка возвращены в госсобственность в Казахстане
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Акиматы разных регионов Казахстана вернули в госсобственность 33 незаконно выданных земельных участка, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.
 

Антикорр начал 10 досудебных расследований в отношении сотрудников социально-предпринимательских корпораций по фактам злоупотребления должностными полномочиями при выдаче земельных участков. Расследования ведутся по представленным материалам Агентства по защите и развитию конкуренции", - сообщает ведомство.

 
Так, в Астане, а также в Жамбылской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях в ходе досудебных расследований установлены 65 земельных участков, которые переданы местными исполнительными органами для инвестиционных проектов в СПК "Astana", "Тараз", "Сарыарқа" и "Солтүстік".
 

Эти земельные участки выдавали юрлицам, нарушая требования Земельного и Предпринимательского кодексов, которые реализовали проекты, не включенные в перечень приоритетных видов деятельности", - сообщили в Антикоре.

 
В частности, акиматы Караганды, Балхаша, Жезказгана и Сатпаева с 2019 по 2021 годы предоставили СПК "Сарыарқа" 36 земельных участков, из которых 14 выданы в нарушение норм Предпринимательского кодекса и генеральных планов городов.
 
В свою очередь акимат Петропавловска предоставил 6 земельных участков для СПК "Солтүстік". Далее они были переданы застройщикам без проведения торгов. А в Астане и Жамбылской области с аналогичными нарушениями выданы 8 и 5 участков соответственно.
 
Предпринятые меры предотвратили вред, причиняемый интересам государства, подчеркнули в ведомстве.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане вернули государству незаконно захваченные земли на сумму 5 миллиардов тенге.
 
Также в Алматы вернули в госсобственность рынок "Барыс-4" и компанию "Алматы кала жарык", отвечающую за автоматизированное и централизованное управление системами наружного освещения города.
 

Мажилис одобрил ратификацию договора о делимитации госграницы между Казахстаном и Туркменистаном на Каспийском море

05.10.2022, 12:42 14661
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Депутаты мажилиса на пленарном заседании одобрили ратификацию договора между Казахстаном и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Целью договора является определение прохождения линии государственной границы между Республикой Казахстан и Туркменистаном на Каспийском море, разграничивающей их территориальные воды и смежные участки рыболовных зон.
 
Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди пояснил, что принятие договора устранит возможные предпосылки для возникновения споров с Туркменистаном касательно разграничения дна Каспия между государствами, а также повысит инвестиционную привлекательность казахстанского сектора дна Каспийского моря и обеспечит благоприятные условия для реализации суверенных прав на недропользование и промысел водных биологических ресурсов.
 
Договор завершит процесс делимитации государственной границы Республики Казахстан на южных рубежах и станет первым в истории документом, юридически закрепляющим государственные границы на Каспийском море между прибрежными государствами.
 

Для получения ВНЖ иностранцы должны будут предоставлять загранпаспорт

26.09.2022, 13:00 26181
Для получения ВНЖ иностранцы должны будут предоставлять загранпаспорт
АСТАНА. 26 СЕНТЯБРЯ - Согласно проекту поправок в правила выдачи разрешения на временное и постоянное проживание теперь для получения вида на жительство иностранцам необходимо предъявлять загранпаспорт, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно предлагаемым поправкам при подаче заявления о выдаче разрешения на постоянное проживание иностранцы должны предоставить копию и оригинал заграничного паспорта.
 
Кроме того, документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности и/или постоянного проживания теперь должен предоставляться в бумажном виде, подписанный уполномоченным сотрудником компетентного органа и заверенный гербовой печатью подразделения.
 

Предоставление цифрового аналога данного документа ввиду отсутствия электронного взаимодействия с информационными сервисами иностранных государств национальным законодательством не предусмотрено. Справка об отсутствии судимости, получаемая в электронном виде, подписанная электронной подписью, равнозначна бумажной, только если она пересылается в электронном виде из личного кабинета пользователя. Распечатанная электронная справка не имеет юридической силы", - пояснили в Министерстве внутренних дел РК.

 
С полным текстом поправок в правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан можно ознакомиться здесь.
 

Опубликован закон об изменениях в Конституцию РК

19.09.2022, 12:08 34756
Опубликован закон об изменениях в Конституцию РК
АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - Сегодня, 19 сентября, официально опубликованы закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан" и указ президента РК "О переименовании города Нур-Султана - столицы Республики Казахстан в город Астану - столицу Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сегодня, 19 сентября, в "Казахстанской правде" официально опубликованы закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан" и указ президента РК "О переименовании города Нур-Султана - столицы Республики Казахстан в город Астану - столицу Республики Казахстан". 
 
Закон предусматривает установление в Конституции однократного семилетнего срока полномочий президента Республики, а также внесение изменений в статью 2 Основного закона относительно переименования столицы страны. 
 
Вышеуказанные документы были подписаны президентом Токаевым 17 сентября.
 

Казахстан подпишет соглашение со странами СНГ о противодействии коррупции

19.09.2022, 10:39 35341
АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - Казахстан готовится подписать соглашение со странами Содружества Независимых Государств, целью которого является повышение эффективности национальных усилий и сотрудничества стран содружества в сфере противодействия коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Подписание данного международного документа соответствует приоритетным направлениям стратегических и концептуальных документов Республики Казахстан, говорится в проекте указа президента РК "О подписании Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции".
 
Основными задачами сотрудничества сторон являются: 
 
а) выработка и реализация согласованной политики, совместных программ и мероприятий по противодействию коррупции, осуществлению антикоррупционного мониторинга; 
 
б) совершенствование правовой базы сотрудничества в сфере противодействия коррупции и гармонизация законодательства Сторон;
 
в) объединение усилий для преодоления угрозы дальнейшего роста числа коррупционных преступлений и правонарушений;
 
г) обеспечение информационного обмена в сфере противодействия коррупции;
 
д) укрепление международного авторитета сторон в сфере противодействия коррупции; 
 
е) взаимодействие в области антикоррупционного просвещения.
 
Сотрудничество сторон включает следующие основные направления и формы:
 
а) оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях и правонарушениях;
 
б) проведение скоординированных и/или согласованных оперативно-разыскных, оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций в сфере противодействия коррупционным преступлениям;
 
в) осуществление сотрудничества в сфере розыска, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления;
 
г) осуществление сотрудничества в сфере розыска и возвращения доходов от коррупции;
 
д) обеспечение правовой защиты и поддержки физических лиц и организаций, участвующих в противодействии коррупции;
 
е) оперативно-информационный и информационно-аналитический обмен в сфере противодействия коррупции;
 
ж) создание и использование информационных систем в сфере противодействия коррупции;
 
з) разработка и реализация стратегий, программ и планов сотрудничества в сфере противодействия коррупции;
 
и) обмен опытом правового регулирования в сфере противодействия коррупции;
 
к) обмен результатами антикоррупционного мониторинга;
 
л) подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере противодействия коррупции;
 
м) научно-методическое и материально-техническое обеспечение противодействия коррупции;
 
н) проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам противодействия коррупции;
 
о) проведение совместных антикоррупционных мероприятий и исследований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов от коррупции.

С полным текстом соглашения можно ознакомиться здесь.
 

Минюст: сроки пребывания на посту президента являются неизменными

16.09.2022, 13:13 38351
НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРЯ - Министр юстиции Республики Казахстан Канат Мусин ответил на вопрос, смогут ли новые президенты страны в будущем пересмотреть нормы о сроках и кратности полномочий главы государства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Положения относительно суверенитета, территориальной целостности Казахстана, и в том числе о сроках пребывания президента на своем посту и длительность этого срока, являются неизменными. Это заложено в Конституции, и поменять эту норму уже нельзя", - цитирует министра издание "Казправда".

 
Он пояснил, что, пока действует эта Конституция, данные нормы будут неизменными. За тем, чтобы эта норма не менялась, будет следить в том числе и Конституционный суд, который дает заключение на соответствие Основного закона любым изменениям, которые в него предлагаются, пояснил министр.
 

У нас есть статья в Конституции 94, примечание 1, в которую мы сейчас и добавили нормы о сроке полномочий президента, которая определяет, какие нормы Основного закона являются неизменными. Это нормы о территориальной целостности, о суверенитете, о форме правления", - резюмировал глава Минюста.

 
Парламент принял проект закона о внесении изменений и дополнения в Конституцию.
 

Президент подписал указ о модернизации судебного администрирования

12.09.2022, 10:23 42141
Президент подписал указ о модернизации судебного администрирования
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по модернизации судебного администрирования", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Преобразовать государственное учреждение "Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан (аппарат Верховного суда Республики Казахстан)" с территориальными подразделениями (администраторами судов) в областях, столице и городах республиканского значения в государственное учреждение "Судебная администрация Республики Казахстан" (далее - Судебная администрация) с территориальными подразделениями в областях, столице и городах республиканского значения", - говорится в указе.

 
Указом устанавливается, что судебная администрация является уполномоченным государственным органом в сфере судебного администрирования, осуществляющим организационно-правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Верховного суда, местных и других судов.
 
Верховному суду совместно с правительством поручено в трехмесячный срок внести на рассмотрение президента Республики Казахстан проект положения о судебной администрации.
 

В МИОР рассказали об изменениях в закон о масс-медиа

07.09.2022, 12:54 45986
В МИОР рассказали об изменениях в закон о масс-медиа
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан подготовило для публичного обсуждения консультативный документ регуляторной политики к проекту закона Республики Казахстан "О масс-медиа", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В своем послании народу Казахстан от 16 марта 2022 года глава государства отметил, что в современную эпоху для любой прогрессивной страны критически важно иметь конкурентоспособные и свободные средства массовой информации.
 

У отечественных СМИ должен быть собственный взгляд на процессы, происходящие в Казахстане, регионе и мире. От этого зависит подлинная информационная безопасность и ни много ни мало идеологический суверенитет страны. Государство особое внимание уделит созданию открытого информационного пространства, востребованных и сильных медиа. Поэтому необходимо пересмотреть закон о СМИ с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы", - сказал глава государства.

 
Как отмечено в консультативном документе, современные реалии требуют пересмотра и расширения правового статуса журналистов.
 
В условиях массового развития интернета и при анализе практической реализации действующих норм выявлен ряд проблемных вопросов, требующих правового регулирования. В этой связи необходимым видится укрепление прав журналистов путем пересмотра действующих норм законодательства. Введение ряда законодательных новелл позволит повысить правовой статус журналистов и в целом расширить правовые гарантии, стимулирующие развитие отечественной журналистики.
 
Согласно документу, поправки позволят определить статус средств массовой коммуникаций.
 

В настоящее время массовые коммуникации проникают во все сферы деятельности, тем самым создавая новые виды массовой коммуникации, которые лежат вне правового поля. Интернет, интернет-ресурсы, социальные сети стали частью общественных отношений. Решение данной проблемы видится в определении новых понятий и субъектов СМК, а также их систематизация", - пояснили в МИОР.

 
Уточняется, что изменения позволят разграничить новые виды массовой коммуникации и позволят регламентировать деятельность субъектов, распространяющих массовую информацию.
 
Также сообщается, что в настоящее время с учетом новой реальности и практики реализации государственного информационного заказа в течение последних пяти лет назрела необходимость выработки новых подходов в реализации государственного финансирования. Решение данной проблемы видится в переходе к грантовому финансированию и субсидированию традиционных газет и журналов.
 

Предлагаемые изменения повысят эффективность реализации государственной информационной политики, а также позволят повысить конкурентоспособность отечественных СМИ", - разъяснили в Мининформации.

 
В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время журналистским сообществом неоднократно поднимаются вопросы установления качественной обратной связи от государственных органов. 
 

Зачастую запрашиваемая СМИ информация предоставляется долго и теряет свою актуальность. Решение данной проблемы видится в пересмотре сроков рассмотрения журналистских запросов и улучшении деятельности государственных органов в социальных сетях. Предлагаемые изменения позволят представителям СМИ оперативно и качественно получать от государственных органов запрашиваемую информацию и выстроить качественные каналы коммуникаций в социальных сетях", - заверили в ведомстве.

 
Также ожидаются изменения порядка регистрации СМИ.
 
Так, пояснили в министерстве, в рамках действующего законодательства установлена упрощенная система регистрации СМИ. Вместе с тем анализ правоприменительной практики показывает необходимость пересмотра ряда критериев.
 

Решение данной проблемы видится в установлении требования по наличию доменного имени. Предлагаемые изменения позволят повысить качество и конкурентоспособность отечественных СМИ", - отмечается в документе.

 
За последние годы, продолжили в МИОР, в сферу телерадиовещания проникают новые виды вещания в сетях телекоммуникаций (интернет) - аудиовизуальные платформы, операторы IP TV и операторы ОТТ-формата и др.
 

С учетом новой реальности решение данной проблемы видится в законодательном урегулировании их деятельности. Предлагаемые изменения позволят устранить нездоровую конкуренцию между IPTV-сервисами и отечественными спутниковыми и кабельными операторами телерадиовещания и причинение ущерба правообладателям, а также недопущение распространения IPTV/OTT-сервисами иностранных телеканалов, которые не прошли процедуру учета на территории РК", - рассказали в МИОР.

 
Также отмечается, то массовое развитие новых технологий и проникновение интернета, которые стали частью общественных отношений, порождает новые формы рекламы, которые лежат вне правового поля. 
 

В рамках законопроекта решение данной проблемы видится в определении понятия "интернет-реклама" и принципов ее регламентации. Предлагаемые изменения позволят систематизировать и обеспечить прозрачность рекламы в интернете", - говорится в документе.

 
С полным текстом консультативного документа регуляторной политики к проекту закона РК "О масс-медиа" можно ознакомиться здесь.
 

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