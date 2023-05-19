Уголовную ответственность для коллекторов могут ввести в Казахстане

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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента Республики Казахстан приняли закон "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях", передает корреспондент агентства.





Соглашение было подписано на заседании совета глав правительств СНГ 12 ноября 2021 года. Его целями являются:





- урегулирование вопросов использования объектов авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернет-ресурсах на территории государств-участников СНГ;





- разработка и реализация мероприятий по предупреждению и пресечению незаконного использования объектов авторского права и смежных прав;





- углубление сотрудничества уполномоченных (компетентных) органов с правообладателями;





- обмен информацией в сфере противодействия незаконному использованию объектов авторского права и смежных прав между уполномоченными (компетентными) органами;





- обеспечение на постоянной основе обмена учебной, методической и специальной литературой, а также результатами научных исследований по данной тематике;





- углубление сотрудничества в области охраны авторского права и смежных прав.





Координация взаимодействия сторон соглашения возложена на Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках СНГ. Финансовое обеспечение мероприятий по реализации Соглашения предусматривается осуществлять сторонами за счет и в пределах средств национальных бюджетов", - сказано в заключении к законопроекту.





Ожидаемыми результатами действия соглашения являются создание правовых механизмов противодействия нарушению прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, а также расширение торгово-экономических и культурных связей между государствами - участниками СНГ.