19.06.2025, 15:01 4886
Более 15 тыс. осужденных попадут под амнистию по случаю 30-летия Конституции: сенат принял закон
Фото: pixabay
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената принял закон об амнистии, приуроченный к 30-летию Конституции. По предварительным расчетам, амнистия будет применена в отношении более 15,1 тысячи осужденных.
Закон инициирован депутатами парламента и направлен на гуманизацию уголовной политики. Такой шаг полностью соответствует международной практике: подобные решения принимались во многих странах по случаю юбилейных дат и значимых событий", - рассказали в пресс-службе сената.
По предварительным расчетам, амнистия будет применена в отношении более 15,1 тысячи осужденных, из них: 4,1 тысячи подлежат освобождению от уголовной ответственности и наказания и 11 тысячам осужденных будут сокращены сроки и размеры основного наказания.
В палате парламента обратили внимание, что освобождению от уголовной ответственности или основного наказания подлежат лица, совершившие уголовные проступки или преступления небольшой тяжести, и лица, совершившие преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие, или по которым не предъявлен гражданский иск, а также социально уязвимые лица, совершившие преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска.
Закон также предусматривает освобождение от основного наказания осужденных за совершение преступлений средней тяжести, не имеющих отрицательной степени поведения, которым осталось отбывать наказание не более одного года.
При этом, подчеркнули разработчики документа, амнистия не распространяется на осужденных за коррупцию, терроризм, экстремизм, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и ряд других тяжких составов.
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18.06.2025, 15:30 9181
Новые субъекты финмониторинга будут отслеживать отмывание преступных доходов в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса приняли во втором чтении закон по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Как рассказали в пресс-службе мажилиса, в рамках закона вводятся новые субъекты финансового мониторинга. В их числе операторы сотовой связи, государственная корпорация "Правительство для граждан". Также депутаты предложили оставить в этом перечне Фонд социального медицинского страхования.
Также вводится понятие "подозрительная деятельность".
Она будет определяться периодичностью, размерами и направленностью переводов. Например, на один и тот же счет каждый день переводится одинаковая сумма. Такие операции будут подлежать проверке, дальнейшую работу по ним будет вести Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). При этом субъектов финансового мониторинга обязуют направлять в уполномоченный орган сообщения о подозрительной деятельности", - пояснили разработчики.
Поправками также усиливается понятие "безупречная деловая репутация". То есть теперь кандидаты, имеющие связи с лицами, действия которых ранее способствовали отмыванию преступного имущества и финансированию терроризма, не смогут претендовать на должность руководителя финансового учреждения.
Кроме того, впервые устанавливается порог для всех операций с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 млн тенге, подлежащих финансовому мониторингу.
Вместе с тем снижается порог по финмониторингу для операций по приобретению (продаже) в наличной форме культурных ценностей - с 45 млн до 1 млн тенге. Как отмечают эксперты, некоторые предметы могут иметь низкую стоимость, но высокую культурную или историческую ценность. Данная норма направлена на минимизацию рисков вывоза из страны таких предметов", - добавили в мажилисе.
28.05.2025, 14:19 40851
До десяти лет лишения свободы грозит за похищение невесты в Казахстане
Фото: pexels.com
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания мажилиса парламента депутаты предложили дополнить Уголовный кодекс РК новой статьей 125-1 "Принуждение к вступлению в брак", согласно которой вводится наказание до десяти лет лишения свободы за похищение невест, передает корреспондент агентства.
Теперь принуждение к вступлению в брак будет наказываться денежным штрафом, исправительными работами, ограничением свободы, а также лишением свободы на срок до двух лет. В случае, если это деяние сопряжено с применением насилия, в отношении несовершеннолетнего, группой лиц либо с использованием служебного положения, то срок лишения свободы увеличивается - от трех до семи лет. А при наступлении тяжких последствий будет применяться лишение свободы на срок от пяти до десяти лет", - сообщили в мажилисе.
При этом лицо, похитившее человека и добровольно его освободившее, не будет освобождаться от уголовной ответственности, даже если в его действиях не содержится состава иного преступления.
Ранее сообщалось, что похищенная невеста погибла в смертельной аварии в Алматинской области.
За 8 месяцев прошлого года только в Туркестанской области зарегистрировали 18 случаев похищения девушек.
На заседании Национального курултая президент Токаев назвал традицию похищения невест "мракобесием".
16.05.2025, 14:48 64426
Минпром Казахстана получит новые полномочия
Соответствующие дополнения вступят в силу 1 июля
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В постановление правительства Республики Казахстан от 4 октября 2023 года "Некоторые вопросы Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан" внесены изменения, передает корреспондент агентства.
Согласно документу, с 1 июля 2025 года Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан наделено следующими новыми полномочиями:
- проведение мониторинга торгов биржевыми товарами, подлежащими обязательной реализации через товарные биржи, в пределах своей компетенции;
- согласование перечня биржевых товаров, утверждаемого уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности, а также внесения в него изменений и (или) дополнений;
- согласование перечня социально значимых биржевых товаров, утверждаемого уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности, а также внесения в него изменений и (или) дополнений;
- представление в уполномоченный орган по инвестициям сведений об инвесторах и их инвестиционных проектах.
08.05.2025, 16:22 83231
В Казахстане приобрести SIM-карту можно будет только у операторов связи
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан разработало проект поправок в приказ "Об утверждении правил оказания услуг связи", передает корреспондент агентства.
Как рассказали разработчики документа, проект направлен на борьбу с интернет-мошенничеством, совершаемым с использованием SIM-карт казахстанских операторов, зарегистрированных без идентификации конечного пользователя. В частности, предлагается усилить контроль за регистрацией абонентских номеров и ввести ограничения на продажу SIM-карт без идентификации личности.
После вступления в силу данных поправок SIM-карты можно будет приобретать только у операторов связи. Это позволит снизить количество мошеннических действий", - пояснили в Минцифры.
Также для повышения безопасности абонентов и борьбы с мошенничеством операторы связи создадут специализированный колл-центр, куда пользователи смогут оперативно сообщать о попытках обмана.
Такая мера позволит быстро выявлять мошеннические схемы, блокировать подозрительные номера, собирать данные для правоохранительных органов, а также повысит цифровую грамотность населения и уровень доверия к услугам операторов", - разъяснили разработчики.
Необходимость внесения изменений в законодательство объяснили тем, что в стране наблюдается устойчивый рост числа фактов интернет-мошенничества, совершаемого с использованием казахстанских SIM-карт, в том числе зарегистрированных на дистрибьюторов и дилеров без идентификации конечного пользователя. Мошенники активно используют подменные и международные номера, что затрудняет расследование и способствует безнаказанности.
Ранее депутат мажилиса заявил о существовании Telegram-бота, который бесплатно раздает персональные данные казахстанцев. По его словам, именно через подобный сервис мошенники получают информацию о номерах телефонов, адресах, ИИН и прочих данных граждан.
30.04.2025, 11:37 94886
Президент внес поправки в работу госкомиссии по вопросам модернизации экономики
Изменились функции и состав комиссии
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О внесении изменений в указ президента Республики Казахстан от 13 апреля 2007 года № 314 "О мерах по модернизации экономики Республики Казахстан", передает корреспондент агентства.
Согласно внесенным поправкам в раздел задач и функций, орган "проводит мониторинг предпринимаемых государственными органами и иными организациями мер по реализации решений, принятых государственной комиссией".
Кроме того, по решению председателя государственной комиссии и предложениям рабочего органа могут созываться внеочередные заседания, на рассмотрение которых выносятся внеплановые вопросы. Также отмечается, что дата проведения внеочередного заседания, представление материалов по вопросам, выносимым на него, и сроки подтверждения членами государственной комиссии своего участия определяются в решении председателя государственной комиссии о созыве внеочередного заседания. По поручению председателя государственной комиссии допускаются вынесение и рассмотрение внеплановых вопросов путем инициирования заочного голосования.
Решения государственной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом на основании произведенной стенограммы. При равенстве голосов членов государственной комиссии голос председательствующего является решающим. Копии протокола госкомиссии направляются всем ее членам и заинтересованным государственным органам", - говорится в обновленной версии указа.
Вместе с тем изменился должностной состав госкомиссии по вопросам модернизации экономики, состав выглядит следующим образом:
- премьер-министр Республики Казахстан, председатель;
- председатель Национального банка Республики Казахстан;
- председатель правления акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (по согласованию);
- заместители премьер-министра Республики Казахстан по курируемым вопросам;
- заместитель премьер-министра - руководитель аппарата правительства Республики Казахстан;
- заместитель премьер-министра - министр национальной экономики;
- помощник президента Республики Казахстан по экономическим вопросам;
- министр транспорта Республики Казахстан;
- министр финансов Республики Казахстан;
- министр промышленности и строительства Республики Казахстан.
11.04.2025, 16:32 115806
Правила финансирования строительства и приобретения жилья за счет бюджета изменились в Казахстане
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство промышленности и строительства Казахстана внесло поправки в правила финансирования строительства и приобретения жилья за счет республиканского бюджета или выпуска государственных ценных бумаг, мониторинга и реализации жилья гражданам Республики Казахстан, нуждающихся в жилище, передает корреспондент агентства.
Для городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей финансирование за счет республиканского бюджета одного квадратного метра общей площади жилища в чистовой отделке (без стоимости инженерных сетей) строительства и (или) приобретения жилищ, определяется в размере 70% от УПСС по крупнопанельному жилому дому соответствующей этажности, предусматриваемому для каждого региона в сборниках укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений, утвержденных на текущий год с учетом нормативных затрат на организацию и управление строительством, сметной прибыли и непредвиденных работ и затрат", - говорится в приказе Минпрома РК.
Отмечается, что при финансировании из республиканского бюджета приобретение жилищ в реконструированных многоэтажных жилых домах за 1 квадратный метр не должно превышать 60% стоимости строительства (приобретения) нового жилого дома в рамках концепции. При этом для расчета целевого индикатора 1 (одной) единицы жилья принимается средняя площадь квартиры 60 квадратных метров. При превышении стоимости установленных пределов финансирования затраты покрываются за счет средств местного бюджета.
Документом предусмотрено, что в целях развития социальной инфраструктуры местные исполнительные органы будут предусматривать в рамках средств местных бюджетов финансирование строительства на первых этажах жилых домов объектов социального назначения (детских садов, детских мини-центров, медицинских организаций и т.д.) по проектам, соответствующим установленным государственным нормативам в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.
Частный застройщик обеспечивает финансирование строительства коммерческих площадей и ввод в эксплуатацию.
Не допускается передача земельных участков обеспеченными инженерно-коммуникационной инфраструктурой за счет бюджетных средств частным застройщикам, предоставляемых гражданам Республики Казахстан для целей индивидуального жилищного строительства в рамках земельного законодательства", - говорится в документе.
Поправками предусмотрено допущение приобретения жилья только на первичном рынке в введенных в эксплуатацию домах, либо в объектах долевого участия в жилищном строительстве. А также введенных в эксплуатацию в рамках реконструкции многоэтажных жилых домов и построенных индивидуальными предпринимателями и физическими лицами малоэтажных домов, введенных в эксплуатацию не позднее 6 (шести) месяцев.
Отмечается, что средства по районам, городам областного, республиканского значения должны распределяться пропорционально согласно количеству очередников.
Допускается приобретение жилищ в областных центрах, в городах республиканского значения, столицы в многоэтажном жилом доме не более 50%.
С полным текстом правил можно ознакомиться здесь.
02.04.2025, 15:21 126026
Охранные компании обяжут сдавать оружие на хранение в полицию в случае приостановления деятельности
Фото: Gov.kz
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона с изменениями и дополнениями по вопросам охранной деятельности. Он направлен на усиление требований к владельцам оружия и организациям, осуществляющим охранную деятельность.
Теперь юридические лица, владеющие оружием, в случае приостановления своей деятельности будут обязаны в течение 15 рабочих дней сдать на хранение оружие и патроны к нему в органы внутренних дел. Также владельцев оружия обязуют предоставлять гражданское и служебное нарезное огнестрельное оружие (карабин, винтовка и прочие) для проведения контрольного отстрела в установленном законодательством порядке. В случае несвоевременного предоставления у таких лиц будет отозвана лицензия", - рассказали в пресс-службе мажилиса.
При этом госконтроль за оборотом оружия, имеющегося на вооружении Вооруженных сил, специальных государственных и правоохранительных органов, осуществляемый руководителями указанных органов, дополняется новой компетенцией по формированию государственной пулегильзотеки.
Кроме того, частные охранные организации в случаях приостановления, прекращения или возобновления своей деятельности, а также оказания охранных услуг вне места регистрации будут обязаны уведомлять об этом уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней.
К руководителям филиалов и представительств частных охранных организаций вводятся такие же требования, которые предъявляются к работникам, занимающим должность охранника.
Кроме того, перечень охранных услуг дополняется новой услугой - "обеспечение пропускного режима на охраняемом объекте". Для этого должны будут привлекаться только лицензированные охранные организации.
11.03.2025, 17:40 143821
Казахстан выиграл судебный спор на $65 млн с канадской урановой компанией
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан выиграл судебный спор на $65 млн с канадской урановой компанией World Wide Minerals, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали.
В результате продолжавшегося c 2013 года спора по иску канадской урановой компании World Wide Minerals против Республики Казахстан Высокий суд Лондона вынес позитивное для РК решение, отменив ранее принятое решение 2024 года, по которому республика должна была выплатить истцам около $65 млн. Исковые требования компании основывались на том, что правительство РК в 1997 году отказало в выдаче лицензии на экспорт урана и расторгло контракт на доверительное управление Целинным горно-химическим комбинатом (ныне Степногорский горно-химический комбинат. - Прим. ред.)", - заявил Талгат Уали.
Он подчеркнул, что в соответствии с решением 2025 года Казахстан не имеет никаких обязательств перед WWM.
Необходимо отметить, что стандарты обжалования в английском суде чрезвычайно высоки и менее 2% оспариваний по данному основанию заканчиваются успешно", - добавил официальный представитель Министерства юстиции.
Напомним, в 2023 году Казахстан одержал очередную победу по делу Стати.
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Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?