Минюст добился окончательной победы в разбирательстве по делу Стати

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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство юстиции Республики Казахстан и АО "Самрук-Казына" добились окончательной победы в разбирательстве по делу Стати, сообщает - Министерство юстиции Республики Казахстан и АО "Самрук-Казына" добились окончательной победы в разбирательстве по делу Стати, сообщает пресс-служба Минюста.





Напомним, дело, связанное с акциями KMG Kashagan B.V. на сумму 4 млрд долларов США, против Анатола Стати, Габриэля Стати, Ascom S.A. и Terra Raf Trans Trading Ltd. (Стати) рассматривалось в Верховном суде Нидерландов.





В июне прошлого года апелляционный суд Гааги снял арест с акций, принадлежащих "Самрук-Казына" в KMG Kashagan B.V., который был наложен сторонами Стати в попытке привести в исполнение арбитражное решение, полученное ими против Республики Казахстан, напомнили в ведомстве.





22 сентября 2023 г. Верховный суд отклонил апелляцию Стати на это решение, подтвердив, что акции пользовались иммунитетом от исполнения в соответствии с обычным международным правом. Верховный суд постановил, "что жалоба Стати была основана на неправильном толковании решения Апелляционного суда и исходила из предположения, что суд счел уставную цель "Самрук-Казына" решающей и проигнорировал фактическую деятельность фонда. При этом Верховный суд отметил, что апелляционный суд пришел к правильному выводу: Стати не удалось доказать назначение акции Самрук-Казына в качестве объекта коммерческого оборота", - сообщили в Минюсте.





В ведомстве подчеркнули, что суду были представлены убедительные доказательства о наличии иммунитета против обращения взыскания на имущество фонда.





Министерство юстиции продолжит работу по защите государственных интересов в иностранных юрисдикциях", - отметили в ведомстве.





Напомним, 16 января 2023 года апелляционный суд Швеции отказал Нацбанку в отмене ареста, наложенного на средства Нацфонда, в рамках по делу Стати.





9 января 2023 года окружной суд Амстердама отказал в удовлетворении ходатайства Анатола Стати, Габриэля Стати, Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Trading LTD. (Стати) о признании и исполнении арбитражного решения, которое было получено Стати в результате процессуального мошенничества, что представляет собой нарушение публичного порядка Нидерландов.





Для справки:





Анатолий (Анатол) Стати (25 октября 1952 года) - молдавский бизнесмен, основатель компании Ascom Group.





В 2010 году считался самым богатым гражданином Молдовы.





Габриэль Стати (30 сентября 1976 года) был вице-президентом Ascom Group. В 2009 году, будучи на Украине, был задержан по подозрению в финансировании акций протеста и подготовке переворота в Молдавии. К концу года дело было прекращено.





Ascom Group - крупнейшая нефтяная и газовая компания в Молдове. Имеет коммерческие операции в Казахстане, Туркменистане и Судане. Производит около 500 тысяч тонн нефти и около 1,3 млрд куб. м природного газа в год.





По последним данным, компания владела в Казахстане доказанными запасами нефти в объеме 13 млн тонн и газа в объеме 10 млрд кубометров.