Ездить на электросамокате по дороге можно будет только при наличии водительских прав

На сегодняшний день в стране не рассматривается вопрос присвоения госномеров электросамокатам

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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Водителям электросамокатов не могут запретить движение на проезжей части, но их обяжут иметь водительские права, сообщил в кулуарах мажилиса министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов.





У нас только 500 км велосипедных дорожек, поэтому предложено решение по правой части ездить, если водителю самоката есть 18 лет и он имеет водительское удостоверение. Только тогда ему можно будет передвигаться по правой части дорожного движения" - разъяснил глава МВД.





При этом, отметил министр, у водителя должны быть шлем и светоотражающие знаки.





Также он отметил, что на сегодняшний день в стране не рассматривается вопрос присвоения госномеров электросамокатам.





Но в последующем будем смотреть, потому что здесь не только по самокатам рассматривается, но и по мопедам и велосипедам", - рассказал Ахметжанов.





Между тем сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты одобрили проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам организации дорожного движения", вводящий ряд ограничений для водителей электросамокатов.





Согласно законопроекту электросамокаты признаются транспортным средством, скорость их движения не должна превышать 25 километров в час. Остальные будут приравниваться к мопедам.





Согласно новому регулированию электросамокаты могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам, движение же по тротуарам разрешено только со скоростью пешеходного потока - не более 6 километров в час. Кроме того, допускается движение по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Однако для этого водитель должен быть старше 18 лет, в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде (в темное время суток) и иметь права любой категории", - рассказали в пресс-службе палаты парламента.





Также на электросамокате запрещается перевозить грузы и пассажиров, необходимо спешиваться на пешеходных переходах и перекрестках.





Дополнено 10.05.2023, 15.38





Запретить ввоз некоторых видов самокатов могут в Казахстане, заявила сегодня в кулуарах мажилиса депутат Екатерина Смышляева.





По ее словам, сейчас рассматривается вариант запрета ввоза электросамокатов со скоростью более 50 км в час, сообщает Zakon.kz





Также в Казахстане намеревались запретить ввоз самокатов со скоростью выше 25 км в час.





Но мы же законодательно говорим, что у нас, в принципе, самокат является электросамокатом до 25 км в час. Выше 25 - это уже мопед. Поэтому из последних версий по запретам - ввоз самокатов, скорость которых превышает 50 км в час", - сообщила Смышляева.





Депутат поделилась, что видела на прилавках самокаты, которые разгоняются до 70 км в час.





Но это небезопасная скорость при такой конструкции. И сейчас об этом действительно идет речь. Есть частные самокаты - вот по ним эти вопросы будут стоять. Потому что шеринговые компании формируют свой парк таким образом, что они до 25 км в час двигаются", - заявила депутат.





Ранее сообщалось , что водителей электросамокатов обяжут иметь права и ездить в шлемах. Также скорость езды по тротуарам должна быть снижена до 6 км/час.



