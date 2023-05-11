10.05.2023, 11:19 7251
Ездить на электросамокате по дороге можно будет только при наличии водительских прав Дополнено
Рассказать друзьям
Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Водителям электросамокатов не могут запретить движение на проезжей части, но их обяжут иметь водительские права, сообщил в кулуарах мажилиса министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов.
У нас только 500 км велосипедных дорожек, поэтому предложено решение по правой части ездить, если водителю самоката есть 18 лет и он имеет водительское удостоверение. Только тогда ему можно будет передвигаться по правой части дорожного движения" - разъяснил глава МВД.
При этом, отметил министр, у водителя должны быть шлем и светоотражающие знаки.
Также он отметил, что на сегодняшний день в стране не рассматривается вопрос присвоения госномеров электросамокатам.
Но в последующем будем смотреть, потому что здесь не только по самокатам рассматривается, но и по мопедам и велосипедам", - рассказал Ахметжанов.
Между тем сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты одобрили проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам организации дорожного движения", вводящий ряд ограничений для водителей электросамокатов.
Согласно законопроекту электросамокаты признаются транспортным средством, скорость их движения не должна превышать 25 километров в час. Остальные будут приравниваться к мопедам.
Согласно новому регулированию электросамокаты могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам, движение же по тротуарам разрешено только со скоростью пешеходного потока - не более 6 километров в час. Кроме того, допускается движение по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Однако для этого водитель должен быть старше 18 лет, в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде (в темное время суток) и иметь права любой категории", - рассказали в пресс-службе палаты парламента.
Также на электросамокате запрещается перевозить грузы и пассажиров, необходимо спешиваться на пешеходных переходах и перекрестках.
Дополнено 10.05.2023, 15.38
Запретить ввоз некоторых видов самокатов могут в Казахстане, заявила сегодня в кулуарах мажилиса депутат Екатерина Смышляева.
По ее словам, сейчас рассматривается вариант запрета ввоза электросамокатов со скоростью более 50 км в час, сообщает Zakon.kz.
Также в Казахстане намеревались запретить ввоз самокатов со скоростью выше 25 км в час.
Но мы же законодательно говорим, что у нас, в принципе, самокат является электросамокатом до 25 км в час. Выше 25 - это уже мопед. Поэтому из последних версий по запретам - ввоз самокатов, скорость которых превышает 50 км в час", - сообщила Смышляева.
Депутат поделилась, что видела на прилавках самокаты, которые разгоняются до 70 км в час.
Но это небезопасная скорость при такой конструкции. И сейчас об этом действительно идет речь. Есть частные самокаты - вот по ним эти вопросы будут стоять. Потому что шеринговые компании формируют свой парк таким образом, что они до 25 км в час двигаются", - заявила депутат.
Ранее сообщалось, что водителей электросамокатов обяжут иметь права и ездить в шлемах. Также скорость езды по тротуарам должна быть снижена до 6 км/час.
В компании по прокату самокатов Whoos заявили, что ответственность за поддержание безопасности на дорогах лежит не только на самокатчиках - автомобилисты и пешеходы тоже играют свою роль. По мнению сотрудников кикшеринга, чтобы вызвать доверие к новому виду транспорта, важно донести эту мысль до людей и научить их пользоваться самокатами правильно.
новости по теме
11.05.2023, 10:33 2666
Парламент ратифицировал соглашение стран СНГ о защите авторских прав в интернете
Сенат одобрил соответствующий проект закона
Рассказать друзьям
Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента Республики Казахстан приняли закон "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях", передает корреспондент агентства.
Соглашение было подписано на заседании совета глав правительств СНГ 12 ноября 2021 года. Его целями являются:
- урегулирование вопросов использования объектов авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернет-ресурсах на территории государств-участников СНГ;
- разработка и реализация мероприятий по предупреждению и пресечению незаконного использования объектов авторского права и смежных прав;
- углубление сотрудничества уполномоченных (компетентных) органов с правообладателями;
- обмен информацией в сфере противодействия незаконному использованию объектов авторского права и смежных прав между уполномоченными (компетентными) органами;
- обеспечение на постоянной основе обмена учебной, методической и специальной литературой, а также результатами научных исследований по данной тематике;
- углубление сотрудничества в области охраны авторского права и смежных прав.
Координация взаимодействия сторон соглашения возложена на Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках СНГ. Финансовое обеспечение мероприятий по реализации Соглашения предусматривается осуществлять сторонами за счет и в пределах средств национальных бюджетов", - сказано в заключении к законопроекту.
Ожидаемыми результатами действия соглашения являются создание правовых механизмов противодействия нарушению прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, а также расширение торгово-экономических и культурных связей между государствами - участниками СНГ.
11.05.2023, 09:50 3421
Правила регистрации автомобилей-конструкторов утверждены в Казахстане
Правительством внесены поправки в правила применения ставки сборы за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств
Рассказать друзьям
Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов подписал поправки в постановление "Об утверждении правил, условий и сроков применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств от расширенных обязательств производителей (импортеров), а также категорий транспортных средств".
Для применения ставки сбора за первичную регистрацию транспортных средств в размере 200 000 тенге граждане Республики Казахстан обращаются в уполномоченный орган по обеспечению безопасности дорожного движения через филиалы некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" или портал "электронное правительство" и иные объекты информатизации, определенные уполномоченным органом, сказано в документе.
При обращении через электронное правительство и иные объекты информатизации заявитель осуществляет вход в личный кабинет, заполняет в электронном виде заявление и прикрепляет сканированные копии документов.
В пункте осмотра при государственной корпорации осмотр и сверка соответствия номерных агрегатов, государственного регистрационного номерного знака транспортного средства учетным данным, указанным в регистрационных документах, и установление их подлинности (выявление скрытых, подложных или измененных какими-либо иными способами номерных агрегатов) осуществляются уполномоченным сотрудником органов внутренних дел.
Если прохождение таможенной очистки транспортного средства, ввезенного на территорию государств - членов Евразийского экономического союза, не подтверждается, при этом транспортное средство ранее не состояло на регистрационном учете в компетентном органе государства - члена ЕАЭС, ввезено на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года и не находится в розыске, допускаются применение ставки сбора за первичную регистрацию такого транспортного средства в размере 200 000 тенге и его первичная регистрация без возможности отчуждения, а также с правом эксплуатации только на территории Республики Казахстан на основании заявления; акта осмотра транспортного средства, выданного уполномоченным сотрудником органов внутренних дел;диагностической карты технического осмотра, подтверждающей прохождение обязательного технического осмотра, выданной оператором технического осмотра, включенным уполномоченным органом в области транспорта и коммуникаций в реестр операторов технического осмотра.
Напомним, в Казахстане разрешили легализовать автомобили-конструкторы.
03.05.2023, 11:25 19451
В СНГ будут пресекать использование ложных товарных знаков
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса ратифицировали соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний, передает корреспондент агентства.
Данное соглашение было подписано 28 мая 2021 года на заседании Совета глав правительств СНГ.
Целью соглашения является создание условий, позволяющих осуществлять сотрудничество по вопросам предупреждения, выявления и пресечения фактов производства и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями, а также перемещения таких товаров через государственные границы стран - участников СНГ.
Предусматривается, что участники соглашения совместно будут планировать и осуществлять мероприятия по профилактике, выявлению, пресечению и предупреждению производства и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями, в том числе их экспорта или импорта, а также других правонарушений, связанных с охраной товарных знаков и географических указаний; будут осуществлять по запросу обмен информацией.
Кроме того, мажилис принял проект закона «О ратификации протокола о внесении изменений в Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года».
Протокол был подписан в октябре 2021 года в ходе заседания совета Евразийской экономической комиссии.
Целью протокола является внесение изменений по тексту и в ряде статей соглашения, основываясь на Договоре о ЕАЭС и принимая во внимание положения Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.
22.04.2023, 15:05 34551
Конституционный суд не усмотрел нарушений Конституции в использовании СМИ изображения лица без его согласия
Рассказать друзьям
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Конституционный суд поступило обращение от гражданина о признании не соответствующим Конституции статьи 14 закона "О СМИ", в соответствии с которым СМИ при подготовке, опубликовании, воспроизведении и распространении продукции не требуется согласие изображаемого лица в случае, если использование изображаемого лица осуществляется в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.
По мнению автора обращения, оспариваемая норма нарушает его право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, закрепленное в Конституции, имеющей высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики.
Конституционный суд постановил, что норма закона "О средствах массовой информации" соответствует Конституции Республики Казахстан.
В Республике Казахстан право гражданина на собственное изображение находится под охраной государства. Защита изображения гражданина регулируется не только конституционными нормами, но и гражданским законодательством. В соответствии со статьей 145 Гражданского кодекса Республики Казахстан требуется получение согласия гражданина перед обнародованием и последующим использованием его изображения. Необходимо также учитывать положения статей 7 и 15 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", которые устанавливают, что использование персональных данных допустимо только при наличии согласия их собственника", - пояснили в Конституционном суде.
В соответствии с пунктом 1 статьи 39 Конституции права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.
Положение Закона "О СМИ" о возможности опубликования изображения в СМИ без согласия изображаемого лица допускается при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 39 Конституции. В соответствии с ранее высказанной позицией Конституционного Совета, защита конституционного строя, охрана общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения могут обусловить ограничение прав и свобод, если ограничение адекватно законно обоснованным целям и отвечает требованиям справедливости, является пропорциональным, соразмерным и необходимым в демократическом государстве для защиты конституционно значимых ценностей", - рассказали в ведомстве.
Сопоставление рассматриваемого подпункта с условиями пункта 1 статьи 39 Конституции показывает, что такое ограничение:
- установлено законом;
- может рассматриваться необходимым, поскольку отвечает насущным потребностям государства и общества в конкретных ситуациях. Эти потребности могут превалировать над интересами лица, заключающимися в невмешательстве в его частную жизнь, сохранении личной и семейной тайны (например, при розыскных мероприятиях, поиске пропавших, выявлении пострадавших от правонарушений и другие). Вопросы соизмерения права на неприкосновенность частной жизни (включая право на изображение) и публичной потребности во вмешательстве в частную жизнь человека должны приниматься во внимание при оценке допустимости такого вмешательства в процессе правоприменительной практики;
- преследует конституционно признаваемые цели, а именно защиту конституционного строя, охрану общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения;
- является соразмерным.
Указанные выше цели могут быть достигнуты с помощью рассматриваемого ограничения (распространение изображения без согласия лица), которое не является избыточным. Общественное благо, полученное в результате ограничения в конкретной ситуации, может быть больше, чем вред, им причиненный. Исключение (ограничение), предусмотренное подпунктом 3) пункта 1-1 статьи 14 Закона о СМИ, буквально совпадает с целевыми установками ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 39 Конституции Республики Казахстан, что свидетельствует о соблюдении конституционного подхода к ограничениям прав и свобод человека в рассматриваемом случае", - добавили в КС.
07.04.2023, 16:40 57291
Про упрощенную процедуру выдачи земельных участков рассказали в Минсельхозе
Процедура электронного предоставления земельных участков будет реализована на геопорталах местных исполнительных органов
Рассказать друзьям
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве сельского хозяйства РК уточнили, где можно получить информацию об упрощенной процедуре получения земельных участков.
Процедура электронного предоставления земельных участков будет реализована на геопорталах (региональные геоинформационные системы) местных исполнительных органов. Земельный участок можно будет выбрать на "Публичной кадастровой карте" информационной системы единого государственного кадастра недвижимости, разработанной Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК", - сообщили в ведомстве.
Воспользоваться картой могут только авторизованные пользователи.
Публичная кадастровая карта будет отображать сведения земельного, правового и градостроительного кадастров Казахстана и иные сведения государственных органов.
Напомним, 5 апреля президент Токаев подписал поправки по цифровизации госуслуг в земельных отношениях.
Закон был разработан в целях оперативного и прозрачного предоставления земельных участков.
Законом предусмотрено упрощение процедуры предоставления земельных участков в электронном формате в пределах городов республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения, что позволит изменить действующие сроки предоставления прав на земельные участки до 30 рабочих дней", - подчеркнули в Минсельхозе.
В частности, в указанных городах исключается институт земельной комиссии, а также сокращается ряд документов (протокольное решение земельной комиссии, землеустроительный проект).
Для земель поселков, сел и сельских округов сохраняется действующий порядок предоставления земельных участков до полной оцифровки земель сельскохозяйственного назначения.
Также внедряется онлайн-мониторинг за ходом согласования документов в государственных органах и иных организациях и композитная услуга по регистрации правоустанавливающих и идентификационных документов на земельный участок.
15.03.2023, 12:29 99121
Проживающие в России казахстанцы смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке
Речь идет о сроках проживания в России, для того чтобы иметь право на упрощенное гражданство
Рассказать друзьям
Москва. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Поправкой в закон "О гражданстве" предлагается восстановить право для граждан Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины, которые проживают в России, на упрощенное получение гражданства РФ, так как в версии законопроекта, который был принят в первом чтении, такое право предусматривается через указ президента.
Поправка восстанавливает право, предусмотренное действующим законом для граждан Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова и Украины, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, т.е. получивших вид на жительство. В пояснительной записке к президентскому законопроекту говорится, что этой категории граждан можно будет дать право на гражданство через указ президента. Но зачем ждать указа? Если действующий закон это право им дает, почему новый закон его отнимает? Предлагаемая поправка снимает вопрос", - приводит РИА Новости текст пояснения к поправке в закон о гражданстве.
Как пояснил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, речь идет о сроках проживания в России, для того чтобы иметь право на упрощенное гражданство.
Я эти сроки сокращаю (с трех лет до одного года). Дальше речь идет о той части закона, где обсуждается возможность упрощенного гражданства для членов семей, которые состоят в браке с гражданином/гражданкой… Я предложил просто срок брака, если он в браке состоит не менее трех лет, тогда это основание… Бывают обстоятельства, когда могут не иметь детей", - добавил парламентарий.
Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
Напомним, с 15 марта Китай возобновляет выдачу всех типов виз для иностранцев.
15.03.2023, 11:16 99861
Парламент принял закон, упраздняющий институт земельных комиссий
В связи с автоматизацией процессов предоставления прав на земельные участки на вышеуказанных территориях исключаются институт земельной комиссии, а также разработка и утверждение земельно-кадастрового плана уполномоченными органами
Рассказать друзьям
Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента Республики Казахстан приняли в двух чтениях поправки по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости, передает корреспондент агентства.
Целью законопроекта является совершенствование законодательства в сфере земельных отношений, регистрации прав на недвижимое имущество и градостроительства посредством цифровизации и перевода на электронный формат оказываемых государственных услуг в указанных сферах, сказано в заключении к проекту закона.
Ввиду отсутствия технических возможностей, связанных с неполным охватом территории страны интернетом, принято решение о том, что электронный формат предоставления прав на земельные участки будет внедряться только в пределах земель городов республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения. При этом предоставление соответствующих прав на землю будет осуществляться посредством веб-портала электронного правительства через публичную кадастровую карту, отображающую цифровую информацию из земельного, правового, градостроительного кадастров Республики Казахстан и иных сведений государственных органов.
В связи с автоматизацией процессов предоставления прав на земельный участок на вышеуказанных территориях исключаются институт земельной комиссии, а также разработка и утверждение земельно-кадастрового плана уполномоченными органами. При этом для земель поселков, сел и сельских округов и по остальным категориям земель сохраняется действующий порядок предоставления, регламентированный земельным законодательством", - уточняется в документе.
В целях обеспечения населения и бизнес-структур доступом к актуальной и достоверной информации о состоянии инфраструктуры, возможности бронирования мощностей (электро-, тепло-, водоснабжения), сокращения сроков выдачи технических условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии также предлагается обязать субъектов естественных монополий предоставлять информацию в единую систему государственного градостроительного кадастра.
Кроме того, учитывая стратегическую важность градостроительных проектов, законопроектом предусматривается передать проведение комплексной градостроительной экспертизы, как монопольный вид деятельности, республиканскому государственному предприятию уполномоченного органа в сфере градостроительной, архитектурной и строительной деятельности. В этой связи этот вид деятельности исключается из компетенции местных исполнительных органов и уполномоченного органа по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
В этой связи и в целях приведения действующего законодательства в соответствие с вносимыми поправками законопроекта предусмотрены внесение изменений и дополнений в Земельный и Предпринимательский кодексы Республики Казахстан, законы Республики Казахстан "О жилищных отношениях", "Об особом статусе города Алматы", "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", "О статусе столицы Республики Казахстан", "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество", "О государственном имуществе", "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности", "Об информатизации", "О естественных монополиях".
По мнению депутатов, принятие законопроекта позволит обеспечить доступ населения и бизнес-структур к информации о земельном фонде и объектах недвижимости, снизить коррупционные риски в сфере земельных отношений и градостроительства, а также исключить дублирующие процессы по оказанию государственных услуг.
Напомним, Антикор защитил права около 70 предпринимателей, столкнувшихся с волокитой и необоснованными отказами при аренде земель. Местные исполнительные органы по-своему трактовали нормы Земельного кодекса и затягивали сроки, направляя заявления о продлении аренды на рассмотрение земельных комиссий. Согласно статье 12 Земельного кодекса таких полномочий у комиссии нет.
09.03.2023, 11:10 111206
Президент сможет увольнять политических служащих в связи с утратой доверия - сенат принял поправки
Рассказать друзьям
Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената на пленарном заседании приняли в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы", передает корреспондент агентства.
Целями законопроекта являются: создание правовых условий для выполнения задач по совершенствованию государственной службы, поставленных президентом Республики Казахстан в послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий"; дальнейшее совершенствование законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, говорится в заключении к законопроекту.
Закон предусматривает законодательное закрепление института контрактных служащих, которые будут привлекаться государственным органом по контракту для реализации национальных и иных проектов.
Также предполагается введение норм о том, что политические государственные служащие, назначаемые президентом Республики Казахстан, могут быть уволены по решению президента в связи с утратой доверия за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных полномочий.
Законом внедряются ротационные выплаты в целях найма жилища при проведении ротации государственных служащих.
За Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы будет закреплен ряд полномочий, направленных на повышение эффективности государственной службы и кадровой политики.
Также предусмотрено включение в Трудовой кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан "О жилищных отношениях" и Закон Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан" норм, касающихся особенностей регулирования труда контрактных служащих, ротационной выплаты и других норм.
Ожидается, что принятие закона повысит эффективность деятельности государственных органов; усовершенствует механизмы прохождения государственной службы; повысит ответственность политических государственных служащих; будет способствовать профилактике коррупционных преступлений, а также укрепит взаимодействия между "центром" и "регионами".
Читаемое
11.05.2023, 11:20Эксперты прокомментировали обстоятельства нападения на защитников девушки в Алматы 11.05.2023, 12:0728786В DamuBala прокомментировали сообщения о дополнительном взимании денег за посещение секций 11.05.2023, 12:4923516Критика ОСИ: в Казахстане до конца года планируют принять новый закон 11.05.2023, 09:0418671Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 11.05.2023, 13:4018406В Алматы задержан находящийся в международном розыске за экономические преступления участник ОПГ 06.05.2023, 17:48313846На границе Казахстана с Кыргызстаном и Узбекистаном образовалась пробка - КНБ 07.05.2023, 09:03306481В Казахстане отмечается День защитника Отечества 06.05.2023, 13:14301686Свыше двухсот детей приняли участие в Республиканском чемпионате по робототехнике 08.05.2023, 16:33293016Офицеры Минобороны поздравили ветеранов Великой Отечественной войны 08.05.2023, 13:40284921В Алматы часть зданий на день отключат от горячей воды 06.05.2023, 17:48313846На границе Казахстана с Кыргызстаном и Узбекистаном образовалась пробка - КНБ 07.05.2023, 09:03306481В Казахстане отмечается День защитника Отечества 06.05.2023, 13:14301686Свыше двухсот детей приняли участие в Республиканском чемпионате по робототехнике 08.05.2023, 16:33293016Офицеры Минобороны поздравили ветеранов Великой Отечественной войны 08.05.2023, 13:40284921В Алматы часть зданий на день отключат от горячей воды
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Какова на Ваш взгляд должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?