Глава Минюста рассказал, какие должности не смогут занимать близкие родственники президента

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Законодательством к близким родственникам отнесены родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. Между тем законодательство о противодействии коррупции также устанавливает ограничения для близких родственников супругов", - сказал в ходе брифинга в СЦК Канат Мусин.
Он рассказал, что указом президента был определен реестр должностей политических и административных госслужащих, к которым отнесены министры, их заместители, акимы, руководители госорганов и другие.
К квазигоссектору относятся организации, участником которых выступает государство. Таким образом, после установления соответствующих запретов на законодательном уровне, к примеру, брат, сестра, дети президента не смогут занять руководящую должность в таких нацкомпаниях, как "Самрук-Казына" или "Байтерек", - разъяснил министр.
Мусин также рассказал о блоке поправок в Конституцию, направленных на пересмотр полномочий президента и введение дополнительных ограничений, связанных с пребыванием на посту в период его полномочий.
В нынешнем послании озвучены следующие направления. Установление запрета членства главы государства в политических партиях на период его президентства. Так, отдельное внимание уделено проблеме сращивания государственного аппарата с партийными структурами. Этому запрету предшествовало высказывание президента о его намерении покинуть пост председателя партии AMANAT на ее очередном съезде. Следует упомянуть, что такой запрет также коснется председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и Конституционного совета, акимов и их заместителей. Данное новшество окажет положительный эффект на работу всего государственного аппарата, будет способствовать повышению политической конкуренции и создаст равные условия для развития всех партий", - рассказал спикер.
Он добавил, что работу по выработке предложений по внесению изменений в Конституцию планируется завершить к концу апреля.
Напомним, 16 марта, выступая с посланием народу Казахстана, Токаев предложил ввести запрет для родственников президента занимать должности госслужащих.