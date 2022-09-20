Казахстан подпишет соглашение со странами СНГ о противодействии коррупции

НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Сегодня на заседании мажилиса парламента Республики Казахстан депутаты палаты одобрили проект конституционного закона "О Конституционном суде Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Представляя проект закона, министр юстиции Канат Мусин сообщил, что в проекте определены статус Конституционного суда, его судей, их гарантии и обеспечение и порядок конституционного производства.

Так, говоря о функционале Конституционного суда, министр отметил, что Конституционный суд не будет относиться к судебной ветви власти, поскольку данный вопрос уже разрешен в Конституции.

Конституционный суд будет являться органом, обеспечивающим верховенство Конституции на всей территории нашей страны. А судьи Конституционного суда будут являться лицами, занимающими ответственную государственную должность, статус которых определяется Конституцией. В законопроекте подробно регламентируются вопросы, связанные с порядком назначения судей Конституционного суда и прекращения их полномочий. Закрепляются их независимость и неприкосновенность", - цитирует главу Минюста "Казправда".

Он отметил, что, учитывая высокий статус судей Конституционного суда, вводятся нормы по их материальному и социальному обеспечению. В частности, предлагается ввести институт отставки судей Конституционного суда по аналогии с конституционным законом о судебной системе. Также раскрываются вопросы, связанные с финансированием, организацией и обеспечением деятельности Конституционного суда, включая статус его аппарата.

Вместе с тем определяется компетенция Конституционного суда и организационные формы ее осуществления.

Так, к компетенции Конституционного суда отнесены: рассмотрение вопросов правильности проведения выборов; рассмотрение принятых парламентом законов и международных договоров на их соответствие Конституции республики; дача официального толкования норм Конституции.

То есть все действующие функции Конституционного совета переданы Конституционному суду. При этом самое важное: в соответствии с внесенными изменениями в Конституцию Конституционный суд по обращениям граждан будет рассматривать на соответствие Конституции Республики нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие их права и свободы. Также право обращения в Конституционный суд получили генеральный прокурор и уполномоченный по правам человека", - цитирует Мусина портал "Казинформ" .

Что касается вопросов конституционного производства, то в проекте закона закрепляются общие условия и принципы конституционного производства. Определяются виды обращений в Конституционный суд, их форма и содержание.

Также хотелось бы уделить особое внимание статье 46 проекта конституционного закона, в которой предлагается установить критерии допустимости обращений граждан. Так, предлагается установить, что обращение гражданина допустимо, если оспариваемый закон или иной нормативный правовой акт применен судом либо непосредственно затрагивает права и свободы в конкретном деле с участием лица и по делу вынесен судебный акт, вступивший в законную силу. Установление данной нормы необходимо прежде всего для реализации нормы Конституции о том, что Конституционный суд по обращениям граждан проверяет нормативные правовые акты, исключительно затрагивающие их права и свободы", - пояснил министр.

При этом законопроектом предлагается установить два исключения из общего правила.

Первое, установить, что Конституционный суд вправе принять обращение гражданина к своему производству без апелляционного обжалования судебного акта, если официальное разъяснение оспариваемого нормативного правового акта, данное в нормативных постановлениях Верховного суда, свидетельствует о том, что иное применение нормативного правового акта не предполагается и эти средства не могут предотвратить нарушение прав гражданина. По второму исключению - обращение будет допустимым, если предварительное обращение лица в суд не приведет к иному применению закона, непосредственно затрагивающего права и свободы, закрепленные Конституцией, ввиду императивности соответствующих положений закона. Полагаем, что такой подход позволит полноценно осуществлять производство по обращениям граждан", - сказал Канат Мусин.