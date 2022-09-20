Казахстан подпишет соглашение со странами СНГ о противодействии коррупции

АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - Казахстан готовится подписать соглашение со странами Содружества Независимых Государств, целью которого является повышение эффективности национальных усилий и сотрудничества стран содружества в сфере противодействия коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Подписание данного международного документа соответствует приоритетным направлениям стратегических и концептуальных документов Республики Казахстан, говорится в проекте указа президента РК "О подписании Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции".
Основными задачами сотрудничества сторон являются:
а) выработка и реализация согласованной политики, совместных программ и мероприятий по противодействию коррупции, осуществлению антикоррупционного мониторинга;
б) совершенствование правовой базы сотрудничества в сфере противодействия коррупции и гармонизация законодательства Сторон;
в) объединение усилий для преодоления угрозы дальнейшего роста числа коррупционных преступлений и правонарушений;
г) обеспечение информационного обмена в сфере противодействия коррупции;
д) укрепление международного авторитета сторон в сфере противодействия коррупции;
е) взаимодействие в области антикоррупционного просвещения.
Сотрудничество сторон включает следующие основные направления и формы:
а) оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях и правонарушениях;
б) проведение скоординированных и/или согласованных оперативно-разыскных, оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций в сфере противодействия коррупционным преступлениям;
в) осуществление сотрудничества в сфере розыска, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления;
г) осуществление сотрудничества в сфере розыска и возвращения доходов от коррупции;
д) обеспечение правовой защиты и поддержки физических лиц и организаций, участвующих в противодействии коррупции;
е) оперативно-информационный и информационно-аналитический обмен в сфере противодействия коррупции;
ж) создание и использование информационных систем в сфере противодействия коррупции;
з) разработка и реализация стратегий, программ и планов сотрудничества в сфере противодействия коррупции;
и) обмен опытом правового регулирования в сфере противодействия коррупции;
к) обмен результатами антикоррупционного мониторинга;
л) подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере противодействия коррупции;
м) научно-методическое и материально-техническое обеспечение противодействия коррупции;
н) проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам противодействия коррупции;
о) проведение совместных антикоррупционных мероприятий и исследований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов от коррупции.
С полным текстом соглашения можно ознакомиться здесь.