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Контроль ставок в букмекерских конторах и тотализаторах планируют внедрить в Казахстане

25.11.2022, 12:55 2506
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан подготовило проект правил приема, учета и хранения информации о принятых ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним, а также передачи ее иным лицам.
 
Согласно правилам, букмекерские конторы и тотализаторы принимают ставки на пари (в том числе электронные) по каждому участнику пари через соответствующую кассу букмекерской конторы или тотализатора и (или) электронную кассу букмекерской конторы или тотализатора. Букмекерской конторе или тотализатору не допускается принимать ставки за счет денег, не учтенных в центре учета ставок.
 

Прием (осуществление) наличных и безналичных платежей, в том числе с использованием электронных денег, между участником пари и букмекерской конторой или тотализатором, включая выплату выигрыша, без участия центра учета ставок запрещается", - сказано в проекте.

 
При этом аппаратно-программные комплексы букмекерских контор и тотализаторов должны размещаться на интернет-ресурсе уполномоченного органа.
 
Центр учета ставок будет отказывать в приеме наличных и безналичных платежей, в том числе с использованием электронных денег, от (в пользу) лица, находящегося в списке лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, с направлением соответствующего уведомления об отказе.
 
Букмекерские конторы и тотализаторы посредством аппаратно-программных комплексов, подключенных посредством сетей связи к центру учета ставок, будут вести в онлайн-режиме учет всех принятых ставок по каждому участнику пари с указанием способа оплаты ставки (наличным или безналичным способом, в том числе с использованием электронных денег); определять участников пари, которым подлежит выплатить определенные суммы выигрышей; вести учет сумм выигрышей, подлежащих выплате и выплаченных, по каждому участнику пари.
 
Аппаратно-программные комплексы букмекерских контор и тотализаторов посредством подключенных к ним сетей связи обеспечивают в онлайн-режиме передачу в центр учета ставок сведений о принятых ставках на пари по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним, в том числе:
 
 - по участникам пари - фамилия, имя, отчество, ИИН , дата принятия и сумма ставки, сумма и дата выигрыша, сумма и дата выплаты выигрыша, денежный эквивалент выигрыша, фискальные данные;
 
 - по организаторам игорного бизнеса - наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер, юридический адрес, вид объекта налогообложения, вид кассы (наземная/электронная), место нахождения кассы, принявшей ставку.
 

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В 2023 году планируется разработка новой редакции законопроектов в части защиты прав потребителей, масс-медиа и аквакультуры

15.11.2022, 11:48 12321
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на заседании правительства был рассмотрен проект плана законопроектных работ правительства на 2023 год. По данному вопросу с докладом выступил министр юстиции Казахстана Канат Мусин, сообщает пресс-служба правительства РК.
 

Проектом плана в 2023 году предусмотрена разработка 34 законопроектов, из которых в первом полугодии необходимо внести в парламент 15 законопроектов и во втором полугодии - 19 законопроектов. В целом проект плана сформирован на основе задач, определенных президентом и стратегическими документами государства", - уточнил Канат Мусин.

 
Так, разработка Градостроительного кодекса и Бюджетного кодекса, проектов законов по вопросам недропользования, государственно-частного партнерства, миграции, государственных закупок, налогообложения, а также совершенствования административной юстиции, уголовного, уголовно-процессуального и административного законодательств вытекает из общенационального плана мероприятий по реализации послания главы государства от 1 сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество".

Помимо этого планируется разработать Водный кодекс, а также законопроекты в новой редакции в части защиты прав потребителей, масс-медиа и аквакультуры.

Проект плана согласован со всеми заинтересованными государственными органами.
 
Глава Минюста отметил, что в соответствии с законом "О правовых актах" проект плана подлежит согласованию с президентом РК. Предлагается направить проект плана в администрацию президента.
 

В рамках реализации пункта 13 указа по дебюрократизации Министерством юстиции выработаны подходы по исключению в законах излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм. Так, согласно подходу в законах будут закреплены нормы, устанавливающие только основополагающие цели, задачи, принципы регулирования и базовые полномочия органов государственного управления, а в подзаконных актах их дальнейшая регламентация", - добавил он.

 
В связи с этим, пояснил министр юстиции, государственным органам при разработке законопроектов, предусмотренных проектом плана на 2023 год, необходимо руководствоваться данными подходами и не допускать детализации норм на уровне законов.

Заслушав докладчика, премьер-министр РК Алихан Смаилов предложил одобрить проект плана законопроектных работ и направить проект главе государства на согласование.

 

В Казахстане расширят перечень преступлений для рассмотрения присяжными

09.11.2022, 12:28 17871
В Казахстане расширят перечень преступлений для рассмотрения присяжными
Фото: Pexels
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении законопроект "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей".
 
Законопроект разработан в целях реализации послания главы государства от 16 марта 2022 года в целях совершенствования уголовно-процессуального законодательства, регулирующего вопросы рассмотрения дел с участием присяжных заседателей.
 
В этой связи с 1 января 2023 года с 14 до 35, а с 1 января 2024 года до 43 увеличивается количество дел, подсудных присяжным, не только по особо тяжким, но и по другим составам уголовных правонарушений.
 
Законопроект предусматривает передачу в подсудность присяжных следующие составы преступлений: принуждение к изъятию тканей и органов человека; пытки; рейдерство; ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинских или фармацевтических работников, повлекшее смерть двух и более лиц; незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных и растений, повлекшая тяжкие последствия; незаконная охота; нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшие смерть двух и более лиц; нарушение ПДД или эксплуатация транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения; управление транспортным средством лицом в опьянении, повлекшее смерть человека.
 

В Фонд компенсации потерпевшим выплатили 2 млрд тенге

07.11.2022, 15:04 27031
В Фонд компенсации потерпевшим выплатили 2 млрд тенге
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Фонде компенсации потерпевшим уже сконцентрировано около 2 млрд тенге, сообщил на брифинге глава департамента координации нормотворческой деятельности Генеральной прокуратуры Алмаз Мухаметжанов.
 
По его словам, эти средства позволяют погасить все претензии со стороны потерпевших, если будут обращения.
 
Он добавил, что все следователи обязаны уведомлять потерпевших о том, что им положена такая компенсация, сообщает prosud.kz.

Выплаты из фонда осуществляются следующим категориям граждан:
 
  • несовершеннолетним жертвам сексуального насилия;
  • лицам, которым в результате преступления нанесен тяжкий вред здоровью или зараженным вирусом СПИДа;
  • жертвам торговли людьми и пыток;
  • законным представителям в случае смерти потерпевшего.
 

В Казахстане появится Судебная администрация

07.11.2022, 14:41 27526
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК преобразуют в Судебную администрацию.
 

Судебная администрация - уполномоченный госорган в сфере судебного администрирования, осуществляющий организационно-правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Верховного суда, местных и других судов", - сообщает prosud.kz.

 
Такой подход позволит избавить председателей судов от административных функций. Судейский корпус будет всецело сконцентрирован на вопросах отправления правосудия.

Задачи Судебной администрации:

  • разработка и совершенствование государственной политики в сфере судебного администрирования;
  • создание необходимых и достаточных условий для полного и независимого отправления правосудия;
  • разработка системных реформ, направленных на совершенствование судебной системы и деятельности судов.

Судебная администрация имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если она уполномочена на это в соответствии с законодательством республики", - говорится на сайте.


Ей также запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся ее полномочиями.

Публичное обсуждение проекта указа будет доступно до 18 января.
 

В Казахстане усилят компетенцию уполномоченного по правам человека - сенат принял закон

03.11.2022, 11:36 39066
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан".
 
Закон закрепляет конституционный статус уполномоченного по правам человека как гаранта реализации прав человека и гражданина.
 
Также закон усиливает компетенцию уполномоченного и повышает эффективность организации его деятельности. В частности, он получает право обращаться в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов, затрагивающих закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина.
 
Также уполномоченный получит права выступать в качестве наблюдателя за соблюдением прав и свобод человека в других государствах по их приглашению; беспрепятственно посещать организации, оказывающие специальные социальные услуги, и учреждения уголовно-исполнительной системы.
 
Закон также вводит должность заместителя руководителя Национального центра по правам человека, а также дополнительные функции Национального центра.
 

Сенат принял законы о Конституционном суде и о прокуратуре

03.11.2022, 11:07 39421
Сенат принял законы о Конституционном суде и о прокуратуре
Фото: Parlam.kz
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента Республики Казахстан одобрили конституционные законы "О Конституционном суде РК" и "О прокуратуре".
 
Документом определены статус Конституционного суда, его судей, их гарантии и обеспечение и порядок конституционного производства. Конституционный суд не будет относиться к судебной ветви власти, поскольку данный вопрос уже разрешен в Конституции.
 

Конституционный суд будет являться органом, обеспечивающим верховенство Конституции на всей территории страны. А судьи Конституционного суда будут являться лицами, занимающими ответственную государственную должность, статус которых определяется Конституцией. В законопроекте подробно регламентируются вопросы, связанные с порядком назначения судей Конституционного суда и прекращения их полномочий. Закрепляются их независимость и неприкосновенность", - пояснил министр юстиции РК Канат Мусин, представляя закон.

 
Законом вводятся нормы по материальному и социальному обеспечению судей Конституционного суда. В частности, предлагается ввести институт отставки судей Конституционного суда по аналогии с конституционным законом о судебной системе. Также раскрываются вопросы, связанные с финансированием, организацией и обеспечением деятельности Конституционного суда, включая статус его аппарата.
 

Вместе с тем определяется компетенция Конституционного суда и организационные формы ее осуществления. Так, к компетенции Конституционного суда отнесено рассмотрение вопросов правильности проведения выборов, рассмотрение принятых Парламентом законов и международных договоров на их соответствие Конституции республики, а также дача официального толкования норм Конституции. То есть, все действующие функции Конституционного совета переданы Конституционному суду. При этом самое важное, в соответствии с внесенными изменениями в Конституцию, Конституционный суд по обращениям граждан будет рассматривать на соответствие Конституции республики нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие их права и свободы. Также, право обращения в Конституционный суд получили Генеральный прокурор и Уполномоченный по правам человека", - цитирует министра издание "Казправда".

 
Что касается вопросов конституционного производства, то в законе закрепляются общие условия и принципы конституционного производства. Определяются виды обращений в Конституционный суд, их форма и содержание.
 

Также хотелось бы уделить особое внимание статье 46 проекта Конституционного закона, в которой предлагается установить критерии допустимости обращений граждан. Так, предлагается установить, что обращение гражданина допустимо, если оспариваемый закон или иной нормативный правовой акт применен судом либо непосредственно затрагивает права и свободы в конкретном деле с участием лица, и по делу вынесен судебный акт, вступивший в законную силу. Установление данной нормы необходимо, прежде всего, для реализации нормы Конституции о том, что Конституционный суд по обращениям граждан проверяет нормативные правовые акты, исключительно затрагивающие их права и свободы", - пояснил министр.

 
При этом предлагается установить два исключения из общего правила.
 

Первое, установить, что Конституционный суд вправе принять обращение гражданина к своему производству без апелляционного обжалования судебного акта, если официальное разъяснение оспариваемого нормативного правового акта, данное в нормативных постановлениях Верховного суда, свидетельствует о том, что иное применение нормативного правового акта не предполагается, и эти средства не могут предотвратить нарушение прав гражданина.По второму исключению - обращение будет допустимым, если предварительное обращение лица в суд не приведет к иному применению закона, непосредственно затрагивающего права и свободы, закрепленные Конституцией, ввиду императивности соответствующих положений закона. Полагаем, что такой подход позволит полноценно осуществлять производство по обращениям граждан", - резюмировал Канат Мусин.

 
Приятный сенаторами закон "О прокуратуре" конкретизирует и систематизирует надзорные и другие полномочия прокуратуры, в Конституции уже закреплены основные функции прокуратуры. В частности, в законе изложены цели и принципы деятельности прокуратуры, правовые основы и другие вопросы, уточняется система прокуратуры и определяется компетенция каждого из них.
 

В законе мы остановились на каждом из звеньев органов прокуратуры и закрепили их компетенции. В частности, Генеральная прокуратура, Комитет по правовой статистике и специальным учетам, Академия правоохранительных органов, отдельно остановились на военных, транспортных, областных, районных прокуратурах, за которыми закреплены основные функции", - рассказал заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев.

 
Полномочия же прокуроров - от районной инстанции до Генеральной прокуратуры - отражены в отдельной статье, где четко указывается, какие права и обязанности они имеют.
 
Также законом закрепляются три формы высшего надзора - это проведение проверок, анализ состояния законности, оценка вступивших в силу актов.
 

Проверку будем проводить по поручению президента, генерального прокурора и решению прокуроров областей и районов. Прокуроры области и района могут назначить проверку только по следующим четырем основаниям: права людей, которые не могут защитить себя (дети, пожилые люди, инвалиды), для защиты прав неограниченного круга лиц, если необходимо предотвратить последствия для жизни и здоровья человека, безопасности страны, по факту вмешательства в работу индивидуального предпринимателя со стороны государственных органов", - отметил Чиндалиев.

 
Также в отдельной статье уточнены права и обязанности проверяемых субъектов.
 
Что касается анализа состояния законности, то, как отметил Чиндалиев, эта форма наблюдения осуществляется без посещения объекта на основе статистических данных, источников информации, судебных материалов и другой информации, не препятствует работе предприятий. По результатам будут приниматься надзорные меры.
 
В законе прописано осуществление оценки вступивших в силу актов. Закон также утверждает способы проведения проверок, анализа состояния законности, оценки вступивших в силу актов и рассмотрения обращений. Проектом четко предусмотрено, по каким вопросам прокуратура будет рассматривать обращения.
 
Так, при рассмотрении обращений или при проведении проверки прокурор вправе приостановить действия актов и действия должностных лиц до трех рабочих дней, и то только в случаях, если вред может быть нанесен жизни и здоровью человека, интересам государства. По обращениям прокурор может лично провести проверку или поручить проверку уполномоченному органу.
 
Кроме этого, в документе прописаны система, форма, основания принятия актов прокуратуры, устанавливается порядок их исполнения, юридические силы, последствия для их адресатов, обязательные для исполнения и неисполнения.
 

Парламент одобрил законопроект об амнистии некоторых участников январских беспорядков

27.10.2022, 10:23 47456
Парламент одобрил законопроект об амнистии некоторых участников январских беспорядков
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента Республики Казахстан одобрили проект закона "Об амнистии", который предусматривает прекращение уголовных дел в отношении ряда участников январских событий.

Основной целью законопроекта является единовременный акт гуманности уголовно-правового характера в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения в период с 4 по 7 января 2022 года в условиях беспорядков.

Проектом закона предусмотрено прекращение уголовных дел в отношении участников беспорядков, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести, освобождение от наказания осужденных по таким деяниям, а также снятие судимости с отбывших наказание за такие правонарушения.

Лицам, совершившим тяжкие преступления, законопроектом сокращается назначенные судами наказания на три четверти, особо тяжкие преступления - вполовину.

Кроме того, проектом закона предусмотрена ресоциализация освобождаемых лиц - трудоустройство, оказание медицинской помощи и оформление документов.

Не подлежат амнистии лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, пытки, при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, организацию массовых беспорядков, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Напомним, под амнистию попадают 1520 человек, находящихся в данный момент под следствием или уже осужденных, из которых: на этапе досудебного расследования - 383 подозреваемых по 391 уголовному делу; в производстве суда - 102 подозреваемых по 36 делам.  


 

Об ускоренной правовой помощи по уголовным делам договорился Казахстан с международными организациями

26.10.2022, 22:15 48561
Вена. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская делегация приняла участие в 11-й сессии конференции участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, которая прошла в Вене.
 
В рамках сессии состоялись двусторонние встречи со статс-секретарем, заместителем министра внутренних дел РФ Игорем Зубовым, постоянным представителем Швейцарии при ОБСЕ, ООН и других МО в Вене Рафаэлем Нягели и сотрудником по правовым вопросам Федерального управления юстиции департамента юстиции и полиции Швейцарии Барбарой Каммерманн.
 
Также казахстанская делегация провела переговоры с главой Бюро постоянного наблюдателя Интерпола при ООН в Вене Флориан Бакконье.
 
Участники обсудили проблемы ускоренного исполнения международных запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам. Каждая сторона поделились опытом по исполнению подобных запросов.
 
Достигнута устная договоренность о прямом взаимодействии структур по исполнению МСП с обменом контактных данных для дальнейшего сотрудничества.
 

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