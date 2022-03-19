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Министр юстиции рассказал о предстоящих изменениях в Конституцию и законы РК

18.03.2022, 13:16 1681
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - В ходе заседания правительства министр юстиции Канат Мусин доложил о мерах нормативного характера в рамках реализации политических реформ, озвученных президентом в послании народу Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы Минюста, на сегодняшний день разработан проект общенационального плана по реализации послания, который предполагает следующие меры нормативного характера. 
 
Первое. Внесение изменений в Конституцию по вопросам
 
  • полномочий президента;

  • ограничений, связанных с его пребыванием в должности; 

  • выхода из политических партий председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета, Конституционного совета; 

  • порядка формирования и функций сената и мажилиса парламента; 

  • преобразования Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в Высшую аудиторскую палату; 

  • порядка формирования маслихатов; 

  • создания Конституционного суда с предоставлением возможности обращения в него также граждан, генерального прокурора и уполномоченного по правам человека; 

  • закрепления в Конституции решения об отмене смертной казни. 
 

Разработка проекта закона по данному блоку предполагается в апреле 2022 года", - уточнил Мусин. 

 
Второе. Внесение изменений в конституционные законы и законы по вопросам

  • запрета акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий; 

  • порядка формирования и функций сената и мажилиса парламента; 

  • согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета; 

  • образования Высшей аудиторской палаты; 

  • порядка формирования и функций маслихатов; 

  • упрощения процедуры регистрации политических партий; 

  • по вопросам деятельности прокуратуры и уполномоченного по правам человека; 

  • совершенствования выборного процесса; 

  • расширения категорий дел с участием суда присяжных; 

  • пересмотра закона о средствах массовой информации;

  • местного самоуправления. 
 
По словам министра, разработка проектов конституционного закона и закона по данному блоку предполагается в августе 2022 года. 
 
Третье. Принятие указов президента и постановлений правительства, связанных с вопросами

  • образования Абайской, Улытауской областей, разделения Алматинской области на Жетысускую и Алматинскую области; 
 
  • ограничения по количеству заместителей акимов областей и городов республиканского значения. 
 
Разработка проектов указов президента и постановлений правительства по данному блоку предполагается в июне 2022 года. Министерством юстиции ведется необходимая подготовительная работа по разработке законопроектов, отметили в пресс-службе правительства.

Послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.
 

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Сенаторы одобрили соглашение по обмену персональными данными в рамках СНГ

17.03.2022, 10:46 3831
НУР-СУЛТАН. 17 МАРТА - Депутаты сената Республики Казахстан ратифицировали соглашение о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными в рамках Содружества независимых государств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Целью соглашения является создание правовых основ сотрудничества в рамках СНГ по оказанию взаимной правовой помощи, в том числе о наличии или отсутствии гражданства, постановке на миграционный учет, выдаче виз, документах, удостоверяющих личность, и других, проинформировали в пресс-службе сената парламента РК.
 

Планируется оперативное выявление фактов двойного гражданства путем принятия соглашения, борьба с ним и противодействие незаконной миграции. По соглашению запрашиваемая между сторонами информация не будет разглашаться третьим странам и организациям, а стороны обязуются защищать персональную информацию от случайного доступа, удаления, изменения, блокирования, копирования, передачи, распространения и иных неправомерных действий, связанных с такой информацией", - отметил сенатор Рыскали Абдикеров.

 

В Казахстане изменились правила въезда и пребывания иммигрантов

11.03.2022, 13:23 7621
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Правительство РК внесло изменения в постановление "Об утверждении правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, изменения коснулись въезда, регистрации и трудовой деятельности.
 
Так, в документе сообщается, что иностранцы, въезжающие с визой в Казахстан, при пересечении госграницы автоматически учитываются через ЕИС "Беркут" по адресу, указанному приглашающей стороной при оформлении приглашения. Также учет иммигрантов ведется через визово-миграционный портал ЕИС "Беркут", информационную систему "e-Qonaq" и информационную систему МВД РК. 
 
Также внесены изменения по части трудовой деятельности иммигрантов на территории РК. 
 

Привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществление трудовой деятельности иммигрантами, временно пребывающими в республике, осуществляются на основании разрешения местного исполнительного органа, если иное не предусмотрено законодательством республики в пределах квоты, устанавливаемой уполномоченным органом по вопросам миграции населения", - говорится в документе. 

 
Постановление вводится в действие с 21 марта 2022 года.
 

В Караганде вместо казни или кастрации насильникам детей наденут электронные браслеты

22.02.2022, 17:53 14221
В Караганде вместо казни или кастрации насильникам детей наденут электронные браслеты
Фото: Depositphotos
КАРАГАНДА. 22 ФЕВРАЛЯ - В Караганде с 1 марта начнут следить за склонными к уклонению подучетными лицами и насильниками детей при помощи электронных браслетов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В настоящее время формируется список лиц, в отношении которых будут применяться электронные средства слежения, сообщили в пресс-службе ДУИС Карагандинской области. 
 

В отношении осужденного к ограничению свободы, имеющему взыскание в виде письменного предупреждения о замене ограничения свободы лишением свободы, принимается решение о применении электронных средств слежения сроком на один год, а в отношении условно осужденного - на срок, продленный постановлением суда пробационного контроля", - подчеркнули в департаменте.

 
Решение о применении к осужденному электронных средств слежения будет оформляться в виде постановления, которое объявят осужденному и лицам, проживающим совместно с ним. 
 

Устройства устанавливаются службой пробации непосредственно на осужденного, проводится разъяснительная работа по предупреждению об ответственности осужденного за порчу оборудования", - добавили в ДУИС. 

 
В ведомстве отметили, что, согласно международной практике, применение электронных браслетов имеет положительный эффект в сфере исполнения наказаний, таким образом обеспечивается оперативная информация для предупреждения повторных уголовных правонарушений и уклонения от отбывания наказания. 

Напомним, в Казахстане насильники детей обязаны носить электронные браслеты с 1 января 2022 года. 
 

Более 5 тысяч осужденных амнистированы в Казахстане

12.02.2022, 12:01 23376
Более 5 тысяч осужденных амнистированы в Казахстане
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 12 ФЕВРАЛЯ - Свыше 5 тысяч осужденных амнистировали в Казахстане, всего применению амнистии подлежат свыше 12 тысяч осужденных, передает AZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы страны содержатся более 34 тыс. лиц. Всего со дня подписания pакона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан" освобождено от наказания 945 лиц, находящихся в местах лишения свободы, еще 1 102 осужденным сократили неотбытый срок наказания", - сообщает пресс-служба Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

 
В ведомстве рассказали, что осужденные подлежат освобождению немедленно, сразу после оглашения судьей постановления. Ранее предыдущие амнистии предусматривали ожидание вступления постановления в законную силу, и освободиться из пенитенциарных учреждений они могли только по истечении 15 дней.
 
Так, число освободившихся от наказания подучетных службы пробациина сегодня составляет 1 741 граждан. Решения о сокращении неотбытого срока наказания приняты судами в отношении свыше 1.7 тыс. подучетных лиц.
 
В комитете напомнили, что амнистия касается лишь определенных аспектов уголовно-правовых отношений, по своей сути она не реабилитирует граждан, а только облегчает положение лиц, совершивших уголовно-наказуемое деяние.
 
Заключается гуманный акт в полном или частичном освобождении от наказания, замене на более мягкое или в прекращении уголовного преследования.
 

Применяется она к лицам, совершившим преступления, не несущих серьёзную угрозу безопасности граждан и государства, особое внимание уделено социально уязвимой категории – несовершеннолетним, женщинам и мужчинам преклонного возраста, инвалидам (1 и 2 групп)",  - уточнили в пресс-службе. 

 
В ведомстве также добавили, что с прошлого года подразделениями УИС в суд было направлено свыше 11 тыс. материалов: 2 310 – из учреждений, 9 321 – из службы пробации.
 

Суд США принял решение в пользу БТА банка в споре с панамскими компаниями

01.02.2022, 17:59 27166
НЬЮ-ЙОРК. 1 ФЕВРАЛЯ - Апелляционный суд второго округа США вынес решение в пользу АО "БТА банк" в затяжном споре против держателей облигаций банка, представленных группой аффилированных панамских компаний: Atlantica Holdings Inc, Baltica Investment Holding Inc, Blu Funds Inc., передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В 2012 году упомянутые держатели облигаций подали в суд против бывшего мажоритарного акционера БТА - АО "ФНБ "Самрук-Казына". Позднее, в 2013-м аналогичные исковые требования были предъявлены БТА.
 

Истцы заявляли, что приобрели субординированные облигации БТА, основываясь на информационном меморандуме 2010 года, предоставленном БТА и "Самрук-Казына". Однако документ, по заверениям истцов, содержал искаженную и неполную информацию, основываясь на которой, инвесторы получили не ожидаемый доход, а убыток из-за реструктуризации долга БТА в 2012 году", - сообщает пресс-служба БТА банка.

 
В августе 2020 года окружной суд США Южного округа Нью-Йорка вынес в пользу БТА решение в порядке упрощенного судопроизводства признав, что банк не допустил никаких упущений в предоставлении инвесторам существенной информации и, если такое упущение имело место, истцам не удалось представить доказательства об этом. Также суд решил, что "ни один разумный инвестор" не сочтет другие утверждения о ценных бумагах БТА, вводящими в заблуждение.
 

На тот момент суд посчитал, что истцы не представили доказательств того, что их инвестиционные убытки были вызваны искажением информации. Также они не смогли показать следственно-причинную связь между своими убытками и якобы имевшим место упущениям в инвестиционном меморандуме о депозите "Самрук-Казына", размещенном в БТА. При этом данная информация о депозите была размещена на сайтах "Самрук-Казына" и БТА Банк", - сообщили в пресс-службе.

 
18 января при рассмотрении апелляции, истцы заявляли об ошибке окружного суда в установлении фактов. Апелляционный суд не согласился с таким утверждением истцов, присудив БТА окончательную победу.
 

Мы были уверены, что апелляционный суд придет к правильному и справедливому выводу и очень довольны полной победой", - заявил исполнительный директор БТА Банка Ренат Салыкбаев, курирующий судебный процесс. 


Напомним, в ноябре прошлого года Республика Казахстан одержала основополагающую победу в длительной судебной тяжбе по привлечению к ответственности молдавских олигархов Анатола и Габриеля Стати.  
 

Суд запретил аэропорту Нур-Султана брать плату за сопровождение оружия на борт самолета

27.01.2022, 16:07 29986
Суд запретил аэропорту Нур-Султана брать плату за сопровождение оружия на борт самолета
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - Суд первой инстанции отменил платную услугу аэропорта Нур-Султана по сопровождению оружия на борт воздушного судна, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основанием для рассмотрения данного дела в суде послужило обращение республиканской ассоциации охотников "Кансонар" от 14 июля 2021 года в Агентство по защите и развитию конкуренции. В обращении говорилось о взимании дополнительной платы со стороны АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" за оказание услуги по сопровождению оружия и боеприпасов к нему на воздушное судно в размере 15 тыс тенге с учетом НДС за одно обслуживание", - сообщили в агентстве по защите и развитию конкуренции.  


При этом стоимость услуги за провоз оружия на воздушном судне уже включена авиакомпаниями в стоимость авиабилета. 

В результате в аэропорту "Нурсултан Назарбаев" пассажиры сталкиваются с необходимостью двойной оплаты за одну и ту же услугу - аэропорту и авиакомпании", - уточнили в АЗРК. 

 
В агентстве подчеркнули, что данная услуга в качестве отдельного вида деятельности не была согласована с антимонопольным органом. Ранее столичный международный аэропорт оказывал данную услугу в рамках регулируемой услуги по обеспечению авиационной безопасности.

Авиационная транспортная прокуратора Нур-Султана вынесла протест о незаконности данной услуги. В ответ АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" подал иск о несогласии с данным решением в суд. 

6 января специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана вынес решение об удовлетворении требования авиационной прокуратуры об отмене платной услуги по сопровождению оружия и боеприпасов к нему на воздушном судне, оказываемой в аэропорту. Решение суда еще не вступило в силу", - сообщили в АЗРК.  


Ранее сообщалось, что на вокзалах и в аэропортах Казахстана ужесточат досмотр.  
 

Меры по контролю деятельности коллекторов вступают в силу в Казахстане

01.01.2022, 14:19 40281
Меры по контролю деятельности коллекторов вступают в силу в Казахстане
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - В ответе на депутатский запрос председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымована сообщила о том, что в Казахстане с 1 января вступают в силу меры по контролю деятельности коллекторов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По ее словам, с 2020 года в Агентство поступила 691 жалоба на деятельность коллекторов. По итогам проверки были приняты следующие меры надзора:
 
 - наложено 60 мер и санкций на сумму 12 млн тенге;
 
 - 28 коллекторских агентств исключены из реестра, их деятельность прекращена;
 
 - 22 коллекторских агентства приняли решение о добровольном прекращении деятельности. 
 
Кроме того, для ужесточения регулирования деятельности Агентство намерено увеличить минимальный размер уставного капитала агентств и требования к деловой репутации, образованию и опыту работы их руководителей. 
 
Законом введены следующие дополнительные ограничения коллекторской деятельности:
 
 - запрещено звонить должнику с номеров телефонов, не зарегистрированных в коллекторском агентстве;
 
 - определять места нахождения должника или его контакты;
 
 - договор банковского займа и микрокредита можно проверять только с целью уточнения данных;
 
 - звонить должнику не более 3 раз в неделю;
 
 - взаимодействовать с должниками посредством личной встречи и другие.
 

В Казахстане изменились правила регистрации иностранных граждан

01.01.2022, 13:42 40536
В Казахстане изменились правила регистрации иностранных граждан
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - В Казахстане с 1 января 2022 года меняются правила получения разрешения на временное и постоянное место жительства для иностранных граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соответствующий приказ в октябре прошлого года подписал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
 
Согласно приказу, разрешение на проживание можно получить в госкорпорации "Правительство для граждан". Для этого необходимо предоставить следующие документы:
 
 - заявление-анкету о выдаче разрешения на постоянное проживание в РК;
 
 - копию и подлинник национального паспорта, документ лица без гражданства, срок действия, которых на день подачи заявления свыше 180 календарных дней. Копию и подлинник свидетельства о рождении или другого документа, удостоверяющего личность ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, при совместном обращении;
 
 - письменное согласие государства его гражданства, в качестве которого может служить листок убытия либо другой документ, подтверждающий разрешение на выезд на постоянное жительство за рубеж (за исключением иностранцев и лиц без гражданства, которые признаны беженцами или которым предоставлено убежище в РК, и этнических казахов из КНР, если иное не предусмотрено международными договорами);
 
 - документ о подтверждении своей платежеспособности, за исключением этнических казахов, бывших соотечественников, родившихся или ранее состоявших в гражданстве Казахской Советской Социалистической Республики или Республики Казахстан, а также лиц, имеющих право на приобретение гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке на основании международных договоров Республики Казахстан, и членов их семей;
 
 - документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности и / или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства (за исключением этнических казахов граждан КНР, если иное не предусмотрено международными договорами);
 
 - нотариально удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на постоянное проживание в РК;
 
 - нотариально заверенный договор либо нотариально заверенное согласие с физическим или юридическим лицом о предоставлении заявителю жилища на проживание и постановку на постоянный регистрационный учет;
 
 - справку о медицинском освидетельствовании иностранца об отсутствии заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику Казахстан (согласно приказу Минздрава от 30 сентября 2011 года "Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику Казахстан");
 
 - одну фотографию размером 35х45 мм;
 
 - справку об отсутствии или прекращении гражданства другого государства, выданную компетентным органом соответствующего государства (при обращении лица, не имеющего документов, удостоверяющих личность, в случае установления факта рождении либо проживания его на территории другого государства);
 
 - документ об уплате государственной пошлины или освобождении от ее уплаты.
 
Стоимость госуслуги - 4 МРП, что составляет 11 668 тенге.
 
Срок оказания услуги - 45 календарных дней.
 

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