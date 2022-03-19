Министр юстиции рассказал о предстоящих изменениях в Конституцию и законы РК

НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - В ходе заседания правительства министр юстиции Канат Мусин доложил о мерах нормативного характера в рамках реализации политических реформ, озвученных президентом в послании народу Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам главы Минюста, на сегодняшний день разработан проект общенационального плана по реализации послания, который предполагает следующие меры нормативного характера.
Первое. Внесение изменений в Конституцию по вопросам:
- полномочий президента;
- ограничений, связанных с его пребыванием в должности;
- выхода из политических партий председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета, Конституционного совета;
- порядка формирования и функций сената и мажилиса парламента;
- преобразования Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в Высшую аудиторскую палату;
- порядка формирования маслихатов;
- создания Конституционного суда с предоставлением возможности обращения в него также граждан, генерального прокурора и уполномоченного по правам человека;
- закрепления в Конституции решения об отмене смертной казни.
Разработка проекта закона по данному блоку предполагается в апреле 2022 года", - уточнил Мусин.
Второе. Внесение изменений в конституционные законы и законы по вопросам:
- запрета акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий;
- порядка формирования и функций сената и мажилиса парламента;
- согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета;
- образования Высшей аудиторской палаты;
- порядка формирования и функций маслихатов;
- упрощения процедуры регистрации политических партий;
- по вопросам деятельности прокуратуры и уполномоченного по правам человека;
- совершенствования выборного процесса;
- расширения категорий дел с участием суда присяжных;
- пересмотра закона о средствах массовой информации;
- местного самоуправления.
По словам министра, разработка проектов конституционного закона и закона по данному блоку предполагается в августе 2022 года.
Третье. Принятие указов президента и постановлений правительства, связанных с вопросами:
- образования Абайской, Улытауской областей, разделения Алматинской области на Жетысускую и Алматинскую области;
- ограничения по количеству заместителей акимов областей и городов республиканского значения.
Разработка проектов указов президента и постановлений правительства по данному блоку предполагается в июне 2022 года. Министерством юстиции ведется необходимая подготовительная работа по разработке законопроектов, отметили в пресс-службе правительства.
Послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.