Минобороны разработало изменения в соглашение о статусе формирований сил и средств ОДКБ

Изменения направлены на совершенствование правовой базы для временного пребывания формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств - членов организации

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Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство обороны Казахстана подготовило проект постановления о внесении на рассмотрение президента РК предложения о подписании протокола о внесении изменений в соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 10 декабря 2010 года, передает корреспондент агентства.





Как пояснили разработчики документа, подписание протокола позволит внести в указанное соглашение изменения, направленные на совершенствование правовой базы для временного пребывания формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств - членов ОДКБ.





Согласно предлагаемым поправкам формирования направляющей стороны могут направляться на территорию принимающей стороны:





в соответствии с официальным обращением принимающей Стороны для реализации права на коллективную оборону в случае угрозы и (или) совершения вооруженного нападения (агрессии) в отношении одной или нескольких Сторон, противодействия другим вызовам и угрозам коллективной безопасности, предотвращения (урегулирования) кризисных ситуаций, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказания гуманитарной помощи;

для участия в проведении совместных учений и внезапных проверок.





Решение о вводе, задачах, составе, численности формирований, порядке их подчиненности, местах дислокации, а также времени пребывания на территории принимающей стороны для выполнения задач по предназначению принимается советом коллективной безопасности ОДКБ на основании официального обращения принимающей стороны", - говорится в документе.





Формирования переходят в подчинение командования формированиями после доклада их командиров (начальников) командованию формированиями о пересечении границы принимающей стороны.





Кроме того, решение о перевозке формирований на территорию принимающей стороны стороной, осуществляющей воздушные перевозки в интересах направляющей стороны, принимается по договоренности между данными сторонами.





Также предусмотрено, что в случае применения формирований по решению совета принимающая сторона письменно уведомляет другие стороны об определенном ею месте, времени, порядке предполагаемого пересечения своей государственной границы и создает необходимые условия для беспрепятственного и безвозмездного передвижения по своей территории воинских эшелонов, воздушных и морских (речных) судов и кораблей, автомобильных колонн с личным составом и движимым имуществом, безвозмездно обеспечивает размещение и пользование недвижимым имуществом (объектами недвижимости).





Отмечено также, что полеты авиации выполняются по маршрутам, а также в зонах (районах), которые согласованы с заинтересованными сторонами.





При перевозке (транзите) формирований для решения задач по предназначению в случаях угрозы и (или) совершения вооруженного нападения (агрессии), противодействия другим вызовам и угрозам коллективной безопасности, предотвращения (урегулирования) кризисных ситуаций, ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказания гуманитарной помощи прием, отправка, аэродромно-техническое (аэродромное) обеспечение, предоставление мест стоянки и охрана воздушных судов на аэродромах, вне зависимости от их принадлежности, осуществляются принимающей и (или) транзитной Сторонами безвозмездно. Аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов государственной (военной) авиации Сторон осуществляется без взимания платы (сборов)", - говорится в предлагаемой редакции.





Заправка горючим, смазочными материалами, специальными жидкостями и газами воздушных судов на государственных (военных) и гражданских аэродромах производится силами и средствами транзитной стороны и (или) принимающей стороны на основании соответствующих соглашений и (или) договоренностей.



