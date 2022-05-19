Навязанные покупателям дополнительные услуги автосалонов признаны незаконными - прокуратура Алматы

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НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Опубликован текст закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках поправок предлагается объявить землю и ее недра собственностью народа Казахстана, однако от имени народа право собственности осуществляет государство.

Поправки запрещают смертную казнь.

Также запрещается председателям и судьям Конституционного суда, Верховного суда и иных судов, председателям и членам Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты Республики, военнослужащим, работникам органов национальной безопасности, правоохранительных органов состоять в политических партиях, профессиональных союзах, выступать в поддержку какой-либо политической партии, информирует портал " Sputnik Казахстан"

Из Конституции исключен пункт о том, что запрет избираться на более чем на два срока президентом Казахстана не распространяется на первого президента страны.

Статья 43-я, в которой говорится о том, что президент РК не вправе быть депутатом представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности и осуществлять предпринимательскую деятельность, дополняется запретом состоять в какой-либо партии. Также в Конституции будет прописано, что близкие родственники президента не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора.

Из статьи 91-й, декларирующей неизменность унитарности и территориальной целостности Казахстана, а также формы правления, исключаются положения о неизменности "основополагающих принципов деятельности Республики, заложенных Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы, и его статусе".



