21.12.2023, 12:30 3731
Парламент принял закон о добровольной дактилоскопии
Фото: pexels.com
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Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной корпорации "Правительство для граждан", международного технологического парка "Астана Хаб" и дактилоскопической регистрации", передает корреспондент агентства.
Законом вводится добровольная дактилоскопическая регистрация для граждан Казахстана только с их согласия. Обязательная дактилоскопическая регистрация для гражданина РК сохраняется только в случаях получения удостоверения личности моряка. Для иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, вводится обязательная дактилоскопическая регистрация в случаях, установленных Законом РК "О дактилоскопической и геномной регистрации", - говорится в заключении к законопроекту.
Положения, касающиеся дактилоскопической регистрации, вводятся в действие с 1 января 2024 года.
Для иностранцев и лиц без гражданства вводится требование личного обращения в регистрирующие органы на территории Казахстана для получения индивидуального идентификационного номера. Ранее они могли это сделать по месту фактического нахождения на основании выданной другим лицам доверенности.
Также задачами закона являются:
- отнесение отдельных категорий работников государственной корпорации, непосредственно оказывающих государственные услуги либо имеющих доступ к персональным данным граждан, к числу лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций в целях повышения ответственности и профилактики правонарушений со стороны сотрудников (норма вводится в действие с 1 января 2025 года);
- изменение статуса государственной корпорации "Правительство для граждан". Согласно вносимым поправкам государственная корпорация не будет являться единым провайдером в сфере организации работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов в части работы фронт-офисов и реализации дополнительных сервисов;
- передача функций по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов субъектам предпринимательства в лице партнерских организаций путем заключения партнерских соглашений;
- возможность оказания госкорпорацией дополнительных сервисных услуг по желанию услугополучателя за отдельную плату;
- наделение госкорпорации компетенцией по организации приема обращений физических и юридических лиц в рамках информационной системы "Е-Өтініш".
Закон РК "Об информатизации" содержит требование о том, что участник международного технологического парка "Астана Хаб" с 1 января 2024 года должен находиться по месту регистрации указанного парка. Вместе с тем в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры законом исключаются данные требования по месту нахождения участника международного технологического парка "Астана Хаб", - добавили в сенате.
Напомним, депутаты мажилиса предложили сделать процедуру снятия отпечатков пальцев добровольной после резонанса, который вызвала норма об обязательной дактилоскопии при документировании.
новости по теме
11.12.2023, 15:28 15061
В Казахстане будут регистрировать и вести учет петиций
Нормы вступают в силу с 4 апреля 2024 года
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утверждены правила регистрации и учета петиций. Соответствующий приказ подписала министр информации и культуры РК Аида Балаева.
Согласно утвержденным правилам, петиция, поступившая в адрес субъекта, подлежит регистрации в модуле "Е-петиция" информационно-аналитической системы "Электронные обращения".
При это уточняется, что регистрация петиции осуществляется в течение одного рабочего дня после ее поступления субъекту.
Регистрационный номер петиции присваивается в сквозном порядке только один раз, при первичной регистрации и состоит из буквенного индекса, а также уникального номера. Для петиции присваивается буквенный индекс "П". В уникальном номере первые четыре цифры обозначают год регистрации, следующие восемь цифр - порядковый номер. После регистрации петиции в модуле "Е-петиция" заявителю направляется уведомление, которое содержит уникальный номер петиции", - сказано в правилах.
Учет зарегистрированных петиций, а также формирование статистической информации осуществляются автоматически в модуле "Е-петиция" информационно-аналитической системы "Электронные обращения".
Обязательному учету подлежат следующие сведения о петициях:
1) регистрационный номер;
2) дата регистрации;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) предмет петиции;
5) форма подачи петиции;
6) срок рассмотрения петиции;
7) субъект рассматривающий петицию;
8) решение, принятое по результатам рассмотрения петиции.
Приказ вводится в действие 4 апреля 2024 года.
Напомним, Балаева рассказала, как работают общественные петиции в Казахстане по новому закону.
Ранее в Минюсте сообщили, что набравшая 150 тысяч голосов петиция о бытовом насилии не будет рассматриваться в правительстве. Между тем, в кулуарах сената премьер-министр РК Алихан Смаилов заявлял, что, несмотря на то что новые поправки по ужесточению ответственности за бытовое насилие еще не вступили в силу, госорганы обязаны рассматривать обращения граждан, в том числе петиции.
Кроме того, многие казахстанцы выступили против идеи уничтожения сайгаков и создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания. Тем временем "международные эксперты" заявили, что считают возможным убой сайгаков в Казахстане.
Также в Казахстане была запущена петиция с требованием привлечь Лакшми Миттала к уголовной ответственности после череды аварий на предприятиях "АрселорМиттал Темиртау", повлекших гибель рабочих.
А жители Алматы на почве уплотнительной застройки, проблем с водо- и электроснабжением, километровых пробок на дорогах запустили петицию с требованием отставки акима мегаполиса Ерболата Досаева.
07.11.2023, 11:53 51701
Минюст изменил тактику по делу Стати
В ведомстве прокомментировали ход расследования дела
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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - О ходе расследования по делу Стати рассказал в кулуарах правительства министр юстиции РК Азамат Ескараев.
По линии Люксембурга, Молдовы и Казахстана расследование ведется в уголовном порядке. В других странах в рамках гражданского и арбитражного процессов идет. По многим юрисдикциям ведется работа. Решение принято, работа ведется", - цитирует Ескараева Kazinform.
По словам министра, Казахстан за время расследования не заплатил ни одного тенге. Он также подтвердил, что изменилась тактика ведомства.
Конечно, мы перенесли ориентиры, поэтому работа перестроена. Это наша внутренняя "кухня", поэтому я распространяться не могу. Работа продолжается в этом ключе с новыми компаниями, мы расторгли (договор) с одной из предыдущих компаний. Работа в этом плане перестроена", - добавил министр.
Напомним, Стати в рамках кампании по принудительному исполнению решения в 2017 году был наложен арест на средства Нацфонда, интересы которого представляет Нацбанк. 16 января 2023 года Апелляционный суд Швеции отказал Нацбанку в отмене принудительных исполнительных мер в отношении средств Нацфонда, на который было подано апелляционное ходатайство. 14 июня 2023 года Верховный суд Швеции отказал Нацбанку в праве подачи апелляции. Казахстан продолжает предпринимать контрмеры, направленные на отмену решения.
В сентябре Минюст сообщил, что добился окончательной победы в разбирательстве по делу Анатола и Габриэля Стати, которым не удалось доказать назначение акций "Самрук-Казына" в качестве объекта коммерческого оборота.
11.10.2023, 16:31 84216
Как будут менять закон о религии в Казахстане, объяснила Балаева
Девушкам, желающим носить платок, предлагают учиться в медресе
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева ответила на вопрос о пересмотре закона о религии.
Ранее Аида Балаева заявила, что в Казахстане будут работать над пересмотром отдельных норм закона о религии.
Были официальные запросы депутатов. Как государственный орган, координирующий орган в области религиозной политики, мы обязаны их рассмотреть. Конечно, в этой связи мы изучаем все законодательные нормы, которые касаются всех религиозных объединений. Надо понимать, что здесь важен диалог с обществом и надо посмотреть те проблемные вопросы, которые есть в обществе", - сказал министр.
Она пояснила, как будут пересматривать закон.
Вначале будет обсуждение с экспертами, с теми же депутатами. То есть мы не можем без согласования с обществом принимать какие-либо меры. Поэтому начнем эту работу, поскольку есть конкретные запросы от депутатов", - добавила Балаева.
Напомним, в Казахстане могут запретить ношение хиджабов и другой религиозной одежды в общественных местах, сообщила ранее министр информации Аида Балаева. Это в свою очередь вызвало резонанс в обществе.
В частности, сообщалось, что в Казахстане свыше 150 учениц в начале сентября не посещали школу из-за запрета ношения хиджаба.
На это глава Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы ответил, что девушки, желающие носить платок, могут учится в медресе. По его словам, в ведении ДУМК есть 9 медресе, куда берут девочек с 9-го класса.
Он также отметил, что ношение платка предусматривается только после достижения девушками совершеннолетия.
05.10.2023, 14:14 98276
В области Абай защищены права иностранного инвестора, восстановившего цементный завод
Реализация значимого для региона инвестиционного проекта продолжена
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Семей. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Абайской области защитила права иностранного инвестора, восстановившего на свои средства работу завода ТОО "Казахцемент".
Существовавший в Жарминском районе цементный завод в 2007-2008 году, получив заем от Банка развития Казахстана, не исполнил свои обязательства. После неоднократных попыток решить вопрос погашения задолженности банк в судебном порядке взыскал задолженность ТОО "Казахцемент", реализовав имущество покупателю ТОО "Sharcem", - рассказали в прокуратуре.
В итоге покупатель - сингапурская компания International Cement Group, владеющая ТОО "Sharcem", купив у банка залоговое имущество недействующего завода ТОО "Казахцемент", реализовала инвестпроект по его восстановлению и модернизации.
В производство вложено более 20 млрд тенге с обеспечением более 400 человек рабочими местами. Однако по иску одного из кредиторов ТОО "Казахцемент" сделка между банком и ТОО "Sharcem" признана судом недействительной. Суд посчитал, что залоговое имущество завода продано по цене ниже рыночной", - сообщается в информации.
Прокуратура области Абай, не согласившись с судебным актом, внесла апелляционное ходатайство, поскольку суд не принял во внимание имеющийся отчет об оценке имущества, признанный соответствующим комитетом по обучению, повышению квалификации и методологии палаты оценщиков.
В результате рассмотрения ходатайства прокуратуры области апелляционная судебная коллегия отменила решение суда первой инстанции. Принятые прокуратурой меры позволили инвестору продолжить реализацию проекта и сохранить рабочие места", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее Генпрокуратура обязала газодобывающее предприятие Восточно-Казахстанской области заплатить свыше 6 млрд тенге в бюджет Казахстана.
29.09.2023, 17:02 108721
Кыргызстан выиграл у Казахстана арбитражный процесс в Гааге
Истцом были заявлены требования по компенсации в размере 50 млн долларов
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Гаага. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Кыргызстан выиграл арбитражный процесс у Казахстана в Гааге с общей суммой иска в 50 млн долларов, сообщает Министерство юстиции Кыргызской Республики.
Арбитражное разбирательство против Кыргызской Республики было инициировано в соответствии с арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ (2010) со стороны казахстанской компании.
Истцом были заявлены требования по компенсации в размере до 50 млн долларов в связи с якобы имевшей место экспроприацией Кыргызстаном инвестиций в рамках неосуществленного проекта по строительству завода комплексных ферросплавов в г. Таш-Кумыр и якобы иными имевшими нарушениями международных соглашений о защите инвестиций и положений Закона "Об инвестициях в Кыргызской Республике", - говорится в сообщении Минюста.
В 2021-2023 годах стороны представляли в арбитражный трибунал соответствующие письменные позиции и материалы с аргументами по существу спора.
Финальные слушания проходили в Гааге в апреле этого года.
28 сентября 2023 года состав трибунала (из 3 арбитров) единогласно вынес арбитражное решение, в котором признал наличие у него компетенции рассматривать данный спор, а также признал исковые требования истца подлежащими рассмотрению. Состав арбитров не установил каких-либо нарушений Кыргызской Республикой своих обязательств, которые бы привели к убыткам, заявленным истцом. Таким образом, арбитражный трибунал единогласно постановил, что требования истца к Кыргызстану о компенсации ему каких-либо убытков должны быть полностью отклонены".
Истец также обязан оплатить все расходы - гонорары состава арбитров и административные расходы постоянного арбитражного суда (Hague Permanent Court of Arbitration).
Финальное арбитражное решение может быть обжаловано в срок 28 дней с даты вынесения решения по очень ограниченному кругу оснований, установленных разделом 68 английского закона об арбитраже.
Ранее сообщалось, что Минюст РК добился окончательной победы в разбирательстве по делу Анатола и Габриэля Стати.
25.09.2023, 14:48 121221
Казахстанцы будут снимать отпечатки пальцев при документировании с 2024 года
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел рассказали об обязательной дактилоскопической регистрации граждан при получении паспорта и удостоверения личности, которая начнется в нашей стране с 1 января 2024 года.
Дактилоскопической регистрации подлежат все граждане Республики Казахстан и постоянно проживающие в стране иностранцы, кроме детей до 12 лет. Дети в возрасте от 12 до 16 лет могут пройти регистрацию на добровольной основе.
Снятие отпечатков пальцев будет проводиться в ЦОНах при оформлении удостоверений личности, паспортов, видов на жительство иностранца и удостоверений лица без гражданства.
Отмечается, что дактилоскопирование будут проходить казахстанцы, впервые получающие или меняющие по различным причинам документы, удостоверяющие личность. Например, в случае истечения срока действия, перемены фамилии, имени и отчества, при утере или краже документа.
Дактилоскопическая регистрация улучшит систему безопасности от незаконного документирования. Также при наличии дактилоскопической регистрации процедура восстановления документов будет происходить значительно быстрее, чем сейчас", - подчеркнули в ведомстве.
Каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при несчастных случаях, пожарах.
Кроме того, в будущем появится возможность еще более развить получение госуслуг удаленным способом через современные смартфоны.
Если гражданин потеряет свой паспорт за пределами Казахстана, ему достаточно обратиться в загранучреждение Республики Казахстан и сообщить, что он проходил дактилоскопическую регистрацию. Проблем с восстановлением документов у него не будет", - заверили в МВД.
В МВД сообщили, что дактилоскопическая информация подлежит защите, которая гарантируется государством.
Согласно закону "О дактилоскопической и геномной регистрации" уполномоченные государственные органы с целью защиты дактилоскопической информации осуществляют блокирование и обезличивание данных граждан, в результате которых определение принадлежности дактилоскопической информации конкретному лицу без использования дополнительной информации невозможно.
Это значит, что в базе данных будет содержаться только уникальный идентификатор, персональные данные ФИО и ИИН в ней отсутствуют. Благодаря самой структуре и архитектуре системы обезличивание отпечатков пальцев происходит автоматически", - заверили в министерстве.
В настоящее время уполномоченным органом проводятся испытания системы на соответствие требованиям информационной безопасности.
Обязательная дактилоскопическая регистрация начнется в нашей стране с 1 января 2024 года.
Напомним, с 1 января 2024 года документы также будут содержать отпечатки пальцев рук владельца документа, достигшего 16-летнего возраста и более.
25.09.2023, 12:23 122361
Минюст добился окончательной победы в разбирательстве по делу Стати
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство юстиции Республики Казахстан и АО "Самрук-Казына" добились окончательной победы в разбирательстве по делу Стати, сообщает пресс-служба Минюста.
Напомним, дело, связанное с акциями KMG Kashagan B.V. на сумму 4 млрд долларов США, против Анатола Стати, Габриэля Стати, Ascom S.A. и Terra Raf Trans Trading Ltd. (Стати) рассматривалось в Верховном суде Нидерландов.
В июне прошлого года апелляционный суд Гааги снял арест с акций, принадлежащих "Самрук-Казына" в KMG Kashagan B.V., который был наложен сторонами Стати в попытке привести в исполнение арбитражное решение, полученное ими против Республики Казахстан, напомнили в ведомстве.
22 сентября 2023 г. Верховный суд отклонил апелляцию Стати на это решение, подтвердив, что акции пользовались иммунитетом от исполнения в соответствии с обычным международным правом. Верховный суд постановил, "что жалоба Стати была основана на неправильном толковании решения Апелляционного суда и исходила из предположения, что суд счел уставную цель "Самрук-Казына" решающей и проигнорировал фактическую деятельность фонда. При этом Верховный суд отметил, что апелляционный суд пришел к правильному выводу: Стати не удалось доказать назначение акции Самрук-Казына в качестве объекта коммерческого оборота", - сообщили в Минюсте.
В ведомстве подчеркнули, что суду были представлены убедительные доказательства о наличии иммунитета против обращения взыскания на имущество фонда.
Министерство юстиции продолжит работу по защите государственных интересов в иностранных юрисдикциях", - отметили в ведомстве.
Напомним, 16 января 2023 года апелляционный суд Швеции отказал Нацбанку в отмене ареста, наложенного на средства Нацфонда, в рамках по делу Стати.
9 января 2023 года окружной суд Амстердама отказал в удовлетворении ходатайства Анатола Стати, Габриэля Стати, Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Trading LTD. (Стати) о признании и исполнении арбитражного решения, которое было получено Стати в результате процессуального мошенничества, что представляет собой нарушение публичного порядка Нидерландов.
Для справки:
Анатолий (Анатол) Стати (25 октября 1952 года) - молдавский бизнесмен, основатель компании Ascom Group.
В 2010 году считался самым богатым гражданином Молдовы.
Габриэль Стати (30 сентября 1976 года) был вице-президентом Ascom Group. В 2009 году, будучи на Украине, был задержан по подозрению в финансировании акций протеста и подготовке переворота в Молдавии. К концу года дело было прекращено.
Ascom Group - крупнейшая нефтяная и газовая компания в Молдове. Имеет коммерческие операции в Казахстане, Туркменистане и Судане. Производит около 500 тысяч тонн нефти и около 1,3 млрд куб. м природного газа в год.
По последним данным, компания владела в Казахстане доказанными запасами нефти в объеме 13 млн тонн и газа в объеме 10 млрд кубометров.
20.09.2023, 15:59 130816
Мажилис ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестфонда
Также депутаты приняли казахстанско-китайское межправительственное соглашение о выявлении лиц с двойным гражданством
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Астана. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса на пленарном заседании в среду ратифицировали соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда, заключенное странами Организации тюркских государств в марте этого года.
Тюркский инвестиционный фонд - это первый совместный финансовый институт экономической интеграции тюркского мира. Принятие этого закона даст Казахстану дополнительный инструмент для развития экономики, а отечественным предпринимателям - возможность привлечения дополнительных инвестиций в свой бизнес, отметили в мажилисе.
Целью фонда является содействие экономическому развитию государств-участников организации за счет расширения внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности.
Для достижения своей цели фонд будет выполнять следующие функции посредством инвестиционной деятельности - финансирование проектов, в частности проектов малых и средних предприятий, поддержка создания и модернизация физической и цифровой инфраструктуры, поддержка проектов развития в областях, представляющих взаимный интерес, включая промышленное производство, транспорт, сельское хозяйство, туризм и зеленая экономика.
Фонд наделят статусом международной финансовой организации, которая будет заниматься инвестиционной деятельностью для финансирования проектов микро-, малых и средних предприятий, а также проектов развития. Интерес представляют такие сферы, как промышленное производство, инфраструктура, транспорт, сельское хозяйство, ИКТ, туризм и "зеленая" экономика.
Кроме того, в рамках ТИФ Казахстан получит возможность сотрудничества с международными и национальными финансовыми институтами, торговыми палатами и частными организациями. А также возможность развития внутрирегиональной торговли, расширения транспортных и логистических цепочек, складских и производственных мощностей.
Уставной капитал делится на оплаченные акции с общей номинальной стоимостью $350 млн, а также привлекаемые акции с номинальной стоимостью $150 млн. На каждое государство приходится по $70 млн оплаченных акций", - проинформировал министр нацэкономики РК Алибек Куантыров.
Решением глав государств-членов организации от 11 ноября 2022 года первым президентом фонда был назначен Амреев Багдат Культаевич, бывший генеральный секретарь Организации тюркских государств. Штаб-квартира фонда размещена в Стамбуле.
Также сегодня депутаты мажилиса ратифицировали казахстанско-китайское межправительственное соглашение об обмене информацией в отношении граждан сторон. Это позволит создать правовую основу для сотрудничества между компетентными органами сторон в области миграции и противодействия двойному гражданству.
Создание механизма обмена информацией в отношении граждан в сфере миграции позволит оперативно обнаруживать такие факты и принимать соответствующие меры по предотвращению нарушений. Кроме того, принятие закона будет способствовать дальнейшему развитию, сохранению правопорядка, безопасности и укреплению двухстороннего сотрудничества между нашими странами", - отметили в палате парламента.
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