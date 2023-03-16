Парламент принял закон, упраздняющий институт земельных комиссий

В связи с автоматизацией процессов предоставления прав на земельные участки на вышеуказанных территориях исключаются институт земельной комиссии, а также разработка и утверждение земельно-кадастрового плана уполномоченными органами

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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента Республики Казахстан приняли в двух чтениях поправки по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости, передает корреспондент агентства.





Целью законопроекта является совершенствование законодательства в сфере земельных отношений, регистрации прав на недвижимое имущество и градостроительства посредством цифровизации и перевода на электронный формат оказываемых государственных услуг в указанных сферах, сказано в заключении к проекту закона.





Ввиду отсутствия технических возможностей, связанных с неполным охватом территории страны интернетом, принято решение о том, что электронный формат предоставления прав на земельные участки будет внедряться только в пределах земель городов республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения. При этом предоставление соответствующих прав на землю будет осуществляться посредством веб-портала электронного правительства через публичную кадастровую карту, отображающую цифровую информацию из земельного, правового, градостроительного кадастров Республики Казахстан и иных сведений государственных органов.





В связи с автоматизацией процессов предоставления прав на земельный участок на вышеуказанных территориях исключаются институт земельной комиссии, а также разработка и утверждение земельно-кадастрового плана уполномоченными органами. При этом для земель поселков, сел и сельских округов и по остальным категориям земель сохраняется действующий порядок предоставления, регламентированный земельным законодательством", - уточняется в документе.





В целях обеспечения населения и бизнес-структур доступом к актуальной и достоверной информации о состоянии инфраструктуры, возможности бронирования мощностей (электро-, тепло-, водоснабжения), сокращения сроков выдачи технических условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии также предлагается обязать субъектов естественных монополий предоставлять информацию в единую систему государственного градостроительного кадастра.





Кроме того, учитывая стратегическую важность градостроительных проектов, законопроектом предусматривается передать проведение комплексной градостроительной экспертизы, как монопольный вид деятельности, республиканскому государственному предприятию уполномоченного органа в сфере градостроительной, архитектурной и строительной деятельности. В этой связи этот вид деятельности исключается из компетенции местных исполнительных органов и уполномоченного органа по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.





В этой связи и в целях приведения действующего законодательства в соответствие с вносимыми поправками законопроекта предусмотрены внесение изменений и дополнений в Земельный и Предпринимательский кодексы Республики Казахстан, законы Республики Казахстан "О жилищных отношениях", "Об особом статусе города Алматы", "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", "О статусе столицы Республики Казахстан", "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество", "О государственном имуществе", "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности", "Об информатизации", "О естественных монополиях".









По мнению депутатов, принятие законопроекта позволит обеспечить доступ населения и бизнес-структур к информации о земельном фонде и объектах недвижимости, снизить коррупционные риски в сфере земельных отношений и градостроительства, а также исключить дублирующие процессы по оказанию государственных услуг.



