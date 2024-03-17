Правила присвоения ИИН иностранцам изменились в Казахстане

Для получения ИИН нерезидент должен лично явиться в ЦОН

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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Казахстана внесло поправки в правила присвоения и корректировки индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан, передает корреспондент агентства.





Согласно правилам, иностранец или лицо без гражданства для формирования ИИН лично обращается в АО ГК "Правительство для граждан" по месту пребывания путем подачи заявления.





При отсутствии документов, удостоверяющих личность, у иностранцев, лиц без гражданства и лиц с неурегулированным статусом, осужденных по приговору суда Республики Казахстан к лишению свободы, основанием для получения государственной услуги является заявление. Для корректировки ИИН физическое лицо (или его законный представитель) обращается к услугодателю через госкорпорацию по месту пребывания путем подачи заявления", - сказано в правилах.





Заявление о формировании ИИН от имени иностранца, лица без гражданства или лица с неурегулированным статусом, содержащегося в местах лишения свободы, заверенное начальником учреждения уголовно-исполнительной системы, подает представитель учреждения УИС по месту отбывания наказания осужденного.





При обращении услугополучателя работник ГК осуществляет:





1) идентификацию личности услугополучателя;





2) проверку документов на достоверность указанных в них сведений, а также соответствие перечню, указанному в приложении 4 к настоящим правилам;





3) оформление заявки в ИИС ЦОН.





В процессе оформления заявки по формированию ИИН, в ИИС ЦОН вносится номер паспорта услугополучателя. Посредством интеграции ИИС ЦОН с ЕИС "Беркут" заполняются установочные данные об иностранце и проверяется факт о пересечении государственной границы РК, подтверждающий его пребывание.





К заявке на формирование ИИН прилагаются электронные копии документа, удостоверяющего личность, и его нотариально удостоверенного перевода.





При отсутствии документов, удостоверяющих личность, сведения об услугополучателе заносятся в ИИС ЦОН на основе данных, указанных им в заявлении", - отмечается в документе.





При отсутствии оснований для отказа в оказании государственной услуги сотрудник услугодателя в ИС ЦОН направляет заявку в ИС МП, услугополучателю выдается расписка.





Стоит отметить, что день обращения услугополучателя в ГК не входит в срок оказания государственной услуги.





При одобрении заявки работник ГК распечатывает регистрационное свидетельство, а в случае отказа в государственной услуге услугодатель направляет уведомление об отказе в формировании ИИН.





Выдача результата оказания государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы Государственной корпорации при личном обращении в Государственную корпорацию", - следует из правил.





С полным текстом правил можно ознакомиться здесь



