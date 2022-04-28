Правила выплаты денежного довольствия и пособий военнослужащим изменились в Казахстане

Фото: gov.kz

НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Министр обороны РК подписал приказ об изменении правил выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим Вооруженных сил РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, военнослужащему сохраняется денежное довольствие за весь период нахождения на лечении или в отпуске по болезни по решению военно-врачебной комиссии.

Также на период нахождения во всех видах отпусков (за исключением нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет) за военнослужащим сохраняется денежное довольствие, сообщается в документе.

Также в правилах расписан порядок получения пособий для военнослужащих, переехавших в связи с назначением на должность, прикомандированием, переменой места постоянной дислокации воинской части и т.д., и порядок начисления надбавок за подтверждение/получение классной квалификации.

Полный текст документа опубликован здесь

Приказ вводится в действие с 7 мая 2022 года.