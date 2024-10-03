02.10.2024, 11:19 3581
Приравненные к госслужащим лица смогут вести предпринимательскую деятельность
Фото: Pexels.com
Рассказать друзьям
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении законопроект с изменениями и дополнениями в некоторые законодательные акты по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции. Поправки касаются антикоррупционного законодательства, рассказали в пресс-службе нижней палаты парламента.
По обращению гражданина Конституционный суд рассмотрел статью закона "О противодействии коррупции" и признал ее несоответствующей положениям Конституции в части установления ограничения права на свободу предпринимательской деятельности лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.
В этой связи законопроектом уточняется круг должностных лиц, на которые распространяются антикоррупционные ограничения, связанные с запретом на занятие деятельностью, не совместимой с выполнением государственных функций.
Теперь под эти ограничения не подпадают лица, осуществляющие управленческие функции в РГП, коммунальных предприятиях и коммунальных госучреждениях. Однако они не вправе участвовать в деятельности коммерческой организации, заниматься предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, если она препятствует выполнению ими должностных обязанностей, влечет использование служебного имущества или создает конфликт интересов", - пояснили в мажилисе.
новости по теме
20.09.2024, 14:13 16301
В Казахстане усилят миграционный контроль
Фото: pixabay.com
Рассказать друзьям
Астана. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане обсуждается вопрос разработки нового пакета поправок, направленного на усиление миграционного контроля, сообщил на брифинге в СЦК председатель Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков.
В настоящее время рассматривается возможность возврата института регистрации иностранцев, который будет распространяться на туристов, которые намерены пребывать в Казахстане более 30 дней", - сообщил глава Комитета миграционной службы.
При этом он подчеркнул, что порядок регистрации будет упрощен, с использованием информационной технологии без лишней бюрократии.
Также готовятся поправки по ужесточению ответственности за фиктивную регистрацию.
Вместе с тем власти планируют пересмотреть действующий порядок выдворения иностранцев, который сегодня достаточно сложен. Новый институт депортации, по словам спикера, позволит более оперативно выдворять за пределы страны явных и злостных нарушителей миграционного законодательства.
Напомним, правила регистрации населения изменились в Казахстане.
14.09.2024, 14:57 24676
Правила регистрации населения изменились в Казахстане
Правила вступают в силу 24 сентября
Рассказать друзьям
Астана. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утверждены новые правила регистрации граждан, передает корреспондент агентства.
Согласно правилам, регистрация населения Республики Казахстан по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) осуществляется по документам, удостоверяющим личность:
- граждан Республики Казахстан (достигших четырнадцати лет) - территориальными подразделениями уполномоченного органа через Государственную корпорацию или веб-портал "электронного правительства";
- иностранцев и лиц без гражданства, получивших разрешение на постоянное проживание в Республике Казахстан согласно законодательству в области миграции населения, - территориальными подразделениями уполномоченного органа через Государственную корпорацию.
Местом жительства признается населенный пункт, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. При этом местом жительства лиц, не достигших четырнадцати лет (малолетних), или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей.
Регистрация по месту жительства, по месту временного пребывания осуществляется с согласия собственника жилища, выраженного в письменной либо электронной форме, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи.
Регистрация населения Республики Казахстан по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) осуществляется в жилых домах, квартирах, дачных строениях садоводческих товариществ и кооперативов, общежитиях, гостиницах, домах отдыха, санаториях, профилакториях, лечебных учреждениях, домах-интернатах, пансионатах, домах престарелых, а также зданиях и помещениях, используемых для проживания (пребывания) людей", - уточняется в правилах.
Регистрации по месту жительства, по месту временного пребывания подлежат граждане РК, постоянно проживающие на ее территории и также прибывшие на постоянное место жительство либо временное проживание из-за границы, а также иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Казахстане.
Иностранцы и лица без гражданства, получившие статус беженца, подлежат постановке на учет по месту пребывания.
Лица, подлежащие регистрации, в том числе граждане Республики Казахстан, прибывшие из-за пределов республики, в течение 10 календарных дней со дня прибытия на новое место жительства, временного пребывания (проживания) представляют в уполномоченный орган следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность (дети до 16 лет - свидетельство о рождении);
2) документ, удостоверяющий личность собственника жилища либо поверенного лица (требуется присутствие собственника жилища либо поверенного лица), и письменное согласие собственника жилища либо поверенного лица на постоянную либо временную регистрацию обратившегося лица.
При этом уточняется, что при регистрации собственника жилища в принадлежащем ему жилье его согласие на регистрацию не предоставляется.
Правила вступают в силу 24 сентября. С полным текстом правил можно ознакомиться здесь.
21.08.2024, 11:13 43311
Дело Мухамедиулы: апелляционный суд оставил приговор без изменений
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Арыстанбека Мухамедиулы и его пособников, оставила приговор без изменений, сообщает пресс-служба судебной инстанции.
Напомним, приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны от 29 февраля 2024 года экс-министра культуры и спорта приговорили к 11 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе за организацию и хищение чужого имущества в особо крупном размере путем растраты, покушение на совершение рейдерства, злоупотребление должностными полномочиями и т.д.
Его пособники тоже получили различные сроки наказания от 7 лет лишения свободы и выше.
Иск Министерства культуры и спорта РК удовлетворен. С виновных и взыскан причиненный ущерб в сумме свыше 3,5 млрд тенге", - напомнили в суде.
Приговор суда был обжалован защитниками, осужденными и их адвокатами.
Однако судебная коллегия, изучив доводы жалоб, заслушав участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, согласилась с выводами суда о доказанности вины осужденных.
Оснований для отмены или изменения приговора суда первой инстанции не установлено. Приговор вступил в законную силу", - резюмировали в суде.
15.08.2024, 16:28 52531
Застройщики будут выплачивать дольщикам разницу за сокращение площади
Размер допустимого отклонения площади в ПСД и договоре сокращен с 3% до 1,5%
Рассказать друзьям
Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство промышленности и строительства Казахстана подготовило поправки в приказ "Об утверждении типовой формы договора о долевом участии в жилищном строительстве", передает корреспондент агентства.
Согласно нормам приказа, уполномоченная компания несет ответственность за отступление от проектно-сметной документации и договора, выразившиеся в уменьшении или увеличении площади доли.
При этом отступлением от проектно-сметной документации и договора не является уменьшение/увеличение площади доли на менее чем 1,5%. Отметим, что ранее допускалось отклонение в 3%.
В случае отступление от проектно-сметной документации, выразившиеся в уменьшения приобретаемой общей площади более чем на 1,5%, уполномоченная компания возмещает дольщику фактическую разницу за площадь. В случае отступление от проектно-сметной документации, выразившиеся в увеличении площади доли более чем на 1,5 %, дольщик возмещает уполномоченной компании 50% от фактической увеличенной площади доли", - сказано в предлагаемой редакции документа.
24.07.2024, 14:11 81496
Расширены функции Министерства науки и высшего образования
Среди прочих функций МНВО будет ответственно за качественное и своевременное рассмотрения петиций
Рассказать друзьям
Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана приняло постановление о внесении изменений и дополнений в постановление "О некоторых вопросах Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан", передает корреспондент агентства.
Согласно поправкам, функции Миннауки и высшего образования дополнены следующими:
- обеспечение качественного и своевременного рассмотрения петиций;
- утверждение и публикация отчетов по выполненным научным, научно техническим проектам и программам, финансируемым за счет бюджетных средств, за исключением научных, научно-технических проектов и программ, формируемых в рамках государственного оборонного заказа;
- проведение ежегодных конкурсов для авторов наиболее важных и широко используемых изобретений;
- участие в формировании и реализации государственной научно технологической политики в области науки;
- разработка правил установления ежемесячной пожизненной стипендии академикам Национальной академии наук Республики Казахстан, достигшим пенсионного возраста;
- осуществление межотраслевой координации и реализации государственной политики в области науки, научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно технической деятельности;
- координация научных, научно-технических проектов и программ фундаментальных и прикладных научных исследований, финансируемых за счет бюджетных средств и государственного заказа местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы, за исключением научных, научно-технических проектов и программ, формируемых в рамках государственного оборонного заказа и др.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
21.07.2024, 18:49 87476
ЧП на Карагандинском ферросплавном заводе: возбуждено уголовное дело
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Караганда. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках расследования несчастного случая на ферросплавном заводе в Караганде создана специальная комиссия. По факту происшествия заведено уголовное дело, сообщает акимат Карагандинской области.
Для выяснения причин и обстоятельств случившегося несчастного случая на ферросплавном заводе в Караганде, где пострадали восемь человек, в рамках трудового законодательства создана специальная комиссия. Ее возглавил руководитель управления инспекции труда Мурат Каракекилов. В состав комиссии включены представители всех уполномоченных государственных органов", - говорится в сообщении акимата.
По последней информации, осмотрено место происшествия, проводится опрос очевидцев несчастного случая, идет ознакомление с технической документацией. Работа находится на постоянном контроле у руководства области.
По факту происшествия на ферросплавном заводе заведено уголовное дело по части 2 статьи 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - отметили в акимате.
Ранее сообщалось о самочувствии восьми пострадавших, шестеро из них находятся в критическом, крайне тяжелом состоянии.
Напомним, на ферросплавном заводе YDD Corporation произошла внештатная ситуация. На печи № 1 произошел внезапный выброс пламени, в результате которого получили травмы различной степени тяжести восемь работников предприятия.
16.06.2024, 17:00 117681
В Казахстане начал действовать закон о семейно-бытовом насилии
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 16 июня в Казахстане вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", подписанный президентом Касым-Жомартом Токаевым в апреле.
Закон вводит нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних:
- криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Ужесточена ответственность за умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью;
- предусмотрены новые принципы брачно-семейного законодательства, основанные на укреплении института брака и семьи, отцовства, материнства и детства, а также принцип обеспечения нравственного и духовного воспитания детей в духе уважения к общечеловеческим, национальным, традиционным, культурным и семейным ценностям;
- созданы правовые основы функционирования контакт-центра по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, в роли которого будет выступать юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом в сфере информатизации. При этом введена обязанность госорганов не только взаимодействовать по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, но и предоставлять в контакт-центр информацию о принятых мерах по итогам рассмотрения обращений граждан;
- законодательно закреплены вопросы создания и функционирования центров поддержки семьи для оказания специальных социальных услуг потерпевшим от бытового насилия;
- введена уголовная ответственность за склонение и содействие в совершении самоубийства, а также за пропаганду самоубийства;
- введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Существенно ужесточены наказания за похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего;
- впервые введена административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего;
- установлена обязанность организаций образования незамедлительно сообщать правоохранительным органам о совершении несовершеннолетними или в отношении них противоправных деяний;
- в целях обеспечения безопасности детей до 16 лет введен запрет на их принудительную высадку из общественного транспорта при отсутствии у них оплаты за проезд.
В МВД пояснили, что в целом закон можно разделить на три основных блока. Первый блок - это законодательное урегулирование профилактической деятельности, создание центров поддержки детей, создание и легализация мониторинговых групп, которые будут выявлять семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и принимать комплексные меры по социальной реабилитации и адаптации этих семей. Второй блок - это ужесточение, соответственно, ответственности за любые формы насилия против детей, женщин и мужчин. Третий блок - это на усиление государственного контроля за соблюдением законодательства в отношении детей.
Отдельная часть закона посвящена безопасности детей. Довольно часто преступления против половой неприкосновенности являются частью семейно-бытового насилия. По новому закону тот, кто совершил жестокое и шокирующее преступление против детей - изнасилование, убийство, насильственные действия сексуального характера, будет навсегда исключен из общества.
Кроме того, законом разработаны правила реагирования на буллинг, унижения и травлю. Созданы каналы, куда могут обращаться дети с просьбой о помощи. Если лицо достигло 16-летнего возраста, он самостоятельно несет административную ответственность за совершение буллинга в отношении сверстников и несовершеннолетних. В случае если лицо не достигло возраста наступления административной ответственности, то за это будут нести административную ответственность его родители.
За недонесение в полицию о фактах буллинга и любых других преступлений в отношении детей также предусмотрена ответственность. Учителя, врачи, соседи - любой, кто стал свидетелем или подозревает совершение преступления, обязан сообщить об этом в полицию.
В ходе рассмотрения проекта закона парламентом, в соцсетях появилось много комментариев возмущенных пользователей, которые писали, что закон позволит органам опеки изымать детей из семьи. На данные опасения спикер сената Маулен Ашимбаев ответил, что таких норм в принятых законах нет. Он подчеркнул, что соответствующие органы могут поднять вопрос о лишении родительских прав в каких-то исключительных, единичных случаях, когда совершаются жесткие насильственные действия или преступления в отношении детей. Но окончательное решение принимает суд, а он принимает его на основании интересов ребенка.
06.06.2024, 15:10 128916
Масс-медиа будут проверять на предмет соблюдения общечеловеческих, культурных, национальных и семейных ценностей - Минкультуры
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство культуры и информации Казахстана планирует вести мониторинг СМИ на предмет нарушения общечеловеческих, культурных, национальных и семейных ценностей, сообщил на заседании сената вице-министр культуры и информации Канат Искаков.
По словам вице-министра, в законодательстве есть норма по ведению мониторинга СМИ на предмет соблюдения требований законодательства, и если нормы закона не соблюдаются, ведомство принимает соответствующие меры.
Теперь в закон о СМИ внедрен новый объект мониторинга касательно нравственных, культурных и семейных ценностей и их нарушения", - сообщил спикер.
При этом он отметил, что эти ценности никак не формализованы в законодательстве, Минкультуры будет разрабатывать по ним соответствующую нормативно-правовую базу.
В первую очередь - это отрицание наших традиционных ценностей, отрицание государственности, семейных и иных ценностей", - уточнил вице-министр.
Искаков подчеркнул, что применять санкции к нарушителям не будут. Минкультуры будет лишь направлять рекомендации о том, что материал вызывает в обществе негативный резонанс, имеет элементы нарушения этических норм или нарушения ценностей.
Напомним, депутаты сената парламента одобрили проект закона "О масс-медиа", он направлен на подпись президенту.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
03.10.2024, 11:53Токаев: необходимо планомерно повышать уровень компетенций депутатов маслихатов 03.10.2024, 09:4630126Денис Шипп избран судьей Верховного суда 03.10.2024, 12:1230041Токаев о воспитании детей: нельзя перекладывать ответственность на государство 03.10.2024, 10:3229111Страны СНГ будут совместно предотвращать распространение инфекционных заболеваний животных 03.10.2024, 09:1628506Когда в Алматы начнется отопительный сезон 26.09.2024, 17:17253771Объем господдержки казахстанских аграриев увеличат до 1,4 трлн тенге 26.09.2024, 15:43246331Посол Абаев: Россия - лидер по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане 26.09.2024, 12:31232306До 11 млрд кубометров в год увеличится объем транзита российского газа через Казахстан в Узбекистан 26.09.2024, 12:00226146АБР снизил прогноз роста ВВП Казахстана на 2024 год до 3,6% 27.09.2024, 17:24204696Почти 60% опрошенных жителей Алматы заявили об ухудшении качества воздуха 26.09.2024, 17:17253771Объем господдержки казахстанских аграриев увеличат до 1,4 трлн тенге 26.09.2024, 15:43246331Посол Абаев: Россия - лидер по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане 26.09.2024, 12:31232306До 11 млрд кубометров в год увеличится объем транзита российского газа через Казахстан в Узбекистан 26.09.2024, 12:00226146АБР снизил прогноз роста ВВП Казахстана на 2024 год до 3,6% 19.09.2024, 12:36217226Финансовые нарушения на 1,2 млрд тенге выявил госаудит в обрабатывающей промышленности
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?