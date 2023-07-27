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19.07.2023, 11:27 14096
Прокуратура отменила запрет КТЖ на фото- и видеосъемку
Ограничение затруднило сбор доказательной базы при расследовании аварий на железнодорожных путях, а также создавало условия для укрытия различных инцидентов
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Транспортная прокуратура добилась отмены телеграфного указания руководства АО "НК "Қазақстан темір жолы" о запрете на фото- и видеофиксацию любых случаев нарушения безопасности на железнодорожном транспорте, сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры.
Данное поручение прямо противоречило пункту 2 статьи 20 Конституции Республики Казахстан, согласно которому каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом, объяснили в прокуратуре.
Подобное ограничение в первую очередь затруднило сбор доказательной базы при расследовании аварий на железнодорожных путях, а также создавало условия для укрытия различных инцидентов, что в целом могло привести к ухудшению состояния безопасности в данной сфере", - рассказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что на сегодня протест прокуратуры удовлетворен в полном объеме и соответствующее указание признано незаконным.
Напомним, 17 июля грузовой поезд сошел с рельсов в Жамбылской области.
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22.06.2023, 11:32 45436
Парламент одобрил ограничения для электросамокатчиков Дополнено
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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения", который предусматривает ряд ограничений при эксплуатации электросамокатов.
Как рассказал сенатор Евгений Больгерт, представляя проект закона, основной целью документа является устранение существующего правового пробела и введение законодательного регулирования вопросов эксплуатации малых электрических транспортных средств, а также электрических самокатов. Кроме того, законом вводится государственная монополия на изготовление свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков.
Законом предлагается внесение изменений и дополнений в два закона Республики Казахстан: "О дорожном движении" и "О разрешениях и уведомлениях".
Рассматриваемым законом предусматриваются следующие основные положения:
1) в законе "О дорожном движении" вводится понятие "малое электрическое транспортное средство", с указанием его технических характеристик и правовой регламентацией порядка эксплуатации и установлением перечня запретов для водителей;
2) закон "О дорожном движении" дополняется понятием "электрический самокат", который признается транспортным средством с максимальной конструктивной скоростью не более 25 километров в час и определяются места для их движения, а также вводятся запреты для их водителей.
В частности, водители электрических самокатов двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения. При их отсутствии допускается движение электрических самокатов по правому краю проезжей части дороги с соблюдением условий и запретов, вводимых законом. В частности, это достижение 18-летнего возраста, наличие водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории, наличие застегнутого шлема, а при передвижении в темное время суток - наличие светоотражающего предмета, обеспечивающего видимость водителям других транспортных средств. По тротуару или пешеходной дорожке допускается движение электросамокатов со скоростью не более 6 км в час", - уточнил депутат.
3) предусматриваются права и обязанности водителей малого электрического транспортного средства и электрического самоката;
4) устанавливаются запреты для водителей мопедов, велосипедов, малых электрических транспортных средств и электросамокатов.
Кроме того, внесены поправки, устанавливающие основания остановки транспортных средств сотрудниками органов внутренних дел для проверки транспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, на соответствие требованиям, предусмотренным Законом "О дорожном движении". Вводится государственная монополия в области изготовления свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков. Правом на осуществление данными видами деятельности наделяется республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения при МВД РК", - рассказал Больгерт.
Также закон "О разрешениях и уведомлениях" дополняется новым видом уведомления о начале или прекращении деятельности учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств.
Полагаем, что одобрение закона, принятого мажилисом, направленного на установление прав и обязанностей водителей электрических самокатов и малых электрических транспортных средств, ограничений и запретов, будет способствовать обеспечению правового регулирования общественных отношений по их использованию. Принятый мажилисом закон является первым шагом в сфере правового регулирования порядка использования средств индивидуального передвижения. Вместе с тем имеются еще ряд вопросов, требующих своего законодательного решения в будущем, с учетом апробирования на практике вводимых правовых новелл, а также международного опыта регулирования порядка эксплуатации электросамокатов и малых электрических транспортных средств", - заключил депутат.
Дополнено 22.06.2023, 12.40
В кулуарах сената председатель комитета административной полиции Кайсар Султанбаев сообщил, что у полиции нет технической возможности определять скорость передвижения самоката.
Не буду скрывать. Откровенно скажу. Сегодня такой технической возможности у полиции - определять скорость передвижения самоката - практически нет. Если какое-то ДТП произойдет, у нас есть технические возможности рассчитать его скорость согласно скольжению, пути торможения и так далее. Будет назначена специальная судебно-медицинская экспертиза, по ее заключению будет доказана вина. И будем уже в зависимости от заключения судебно-медицинской экспертизы привлекать к ответственности нарушителя. Пока будет так. Это только начало. В дальнейшем мы вопросы контроля будем дальше смотреть", - цитирует tengrinews.kz Кайсара Султанбаева.
Но при этом, по его словам, в поправках расписано наказание в том числе за превышение скорости, отмечает zakon.kz.
Сейчас водители электросамокатов будут привлекаться к административной ответственности по двум статьям - 593 статья КоАП, за несоблюдение правил перевозки пассажиров грузов. Штраф 5 МРП (17 250 тенге). А также штраф за нарушения иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения, - это 620-я статья, сюда войдут все остальные правонарушения, штраф также 5 МРП", - цитирует inform.kz Султанбаева.
15.06.2023, 10:42 59396
Требования к скейт-паркам установят в Казахстане
Одно из важнейших требований заключается в том, чтобы каждый скейт-элемент обеспечивал безопасное пространство не менее 2000 мм по всей окружности
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Астана. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане представлены новые требования безопасности для скейт-парков, направленные на защиту всех занимающихся этим видом спорта, сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции.
Проект стандарта будет включать требования безопасности, испытаний, маркировки и информации от производителей, а также рекомендации для пользователей. Его цель - защитить пользователей скейт-парков, зрителей и третьих лиц от возможных опасностей при использовании этих объектов", - отметил генеральный директор КазСтандарта Габит Мухамбетов.
Одно из важнейших требований заключается в том, чтобы каждый скейт-элемент обеспечивал безопасное пространство не менее 2000 мм по всей окружности, а металлические крепежные соединения и деревянные детали были защищены от гниения и коррозии.
Кроме того, в проекте стандарта будут установлены требования к отводу и дренажу поверхностных вод, а также проведению испытаний конструкции используемого оборудования.
Данный проект стандарта размещен на официальном сайте КазСтандарта для публичного обсуждения, приглашая всех заинтересованных лиц Казахстана принять активное участие в процессе разработки национального стандарта в этой сфере", - добавили в МТИ.
11.06.2023, 22:00 68046
По факту лесных пожаров в Абайской области начато расследование
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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По делу пожаров в лесном массиве Абайской области начато досудебное расследование, сообщает Генеральная прокуратура Республики Казахстан.
9 июня по факту пожара в лесном массиве области Абай начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - проинформировали в Генпрокуратуре.
По поручению главы государства уголовное дело принято в производство специальных прокуроров.
Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов.
Кроме того, принимая во внимание тяжкие последствия, повлекшие гибель людей и причинение существенного вреда окружающей среде, спецпрокурором зарегистрировано уголовное дело по факту халатности", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что в рамках расследования действиям ответственных должностных лиц будет дана соответствующая правовая оценка.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями погибших работников лесничества. Он извинился перед родственниками и пообещал им оказать должную финансовую и моральную поддержку.
Кроме того президент заявил, что МЧС неправильно прогнозировали масштаб лесных пожаров.
Кроме того, президент заявил, что МЧС неправильно прогнозировали масштаб лесных пожаров.
Напомним, 9 июня площадь пожаров составила около 30 тысяч гектаров, к вечеру превысила 60 тысяч гектаров.
Акорда сообщила, что президент отложил поездку во Вьетнам и планирует посетить область Абай для проведения оперативного совещания и принятия мер по оказанию помощи гражданам.
Президент поручил задействовать все имеющиеся ресурсы для борьбы с пожаром. Позже сообщалось, что ситуация стабилизировалась.
В Абайской области погибли 14 сотрудников лесничества. Были опубликованы имена и фотографии погибших во время пожара.
12 июня объявлен Днем общенационального траура по жертвам лесных пожаров.
08.06.2023, 10:09 74516
Парламент принял проект закона по пресечению ложных товарных знаков в СНГ
Закон подразумевает обеспечение эффективной защиты и охраны прав национальных и зарубежных владельцев товарных знаков и географических указаний и недопущения на рынок продукции, способной ввести потребителя в заблуждение относительно качества и места происхождения товара
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Астана. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента Республики Казахстан приняли проект закона "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний", передает корреспондент агентства.
Как рассказал, представляя проект закона, сенатор Евгений Больгерт, целью соглашения является координация совместной деятельности государств-членов по вопросам предупреждения, выявления и пресечения фактов производства и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями, а также перемещения таких товаров через государственные границы государств - участников СНГ.
Товарные знаки и географические указания являются средствами индивидуализации товаров, которые служат для отличия однородных товаров различных производителей. Качество, особые свойства, репутация продукции, маркируемой товарными знаками и зарегистрированной в качестве географических указаний, оказывают значительное влияние на конкурентоспособность товаров. Данные средства индивидуализации могут использоваться в качестве национальных брендов, которые обеспечивают узнаваемость государства, позволяют повысить престиж национальных производителей, увеличить спрос на национальные продукты, а также способствовать развитию экономики посредством экспорта товаров, известных в мире своим высоким качеством", - рассказал депутат.
В этой связи представляется важным обеспечение эффективной защиты и охраны прав национальных и зарубежных владельцев товарных знаков и географических указаний и недопущения на рынок продукции, способной ввести потребителя в заблуждение относительно качества и места происхождения товара.
Соглашение направлено на обеспечение условий, позволяющих государствам осуществлять тесное сотрудничество в вопросах предупреждения, выявления и пресечения фактов производства и реализации товаров с ложными товарными знаками и географическими указаниями, а также перемещения через таможенные границы государств-участников СНГ товаров с ложными товарными знаками и географическими указаниями", - разъяснил докладчик.
Согласно информации Министерства юстиции РК, по итогам 2022 года территориальными подразделениями органов экономических расследований зарегистрировано 9 досудебных расследований по фактам нарушений прав на объекты интеллектуальный собственности.
В качестве приоритета в данной сфере определены пресечение деятельности подпольных цехов по изготовлению поддельной продукции, влияющей на безопасность и здоровье населения.
В 2020 году ДЭР по Алматы пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению лекарственных средств с использованием товарного знака, путем подделки упаковочной тары и изменения даты срока годности. В 2021 году службой экономических расследований зарегистрировано 11 уголовных правонарушений. Сумма причиненного ущерба составила более 1,8 млрд тенге. Окончено производством 8 дел, из них направлено в суд - 7, прекращено по нереабилитирующим основаниям - 1. ДЭР по Алматы направлено в суд уголовное дело в отношении физического лица по факту незаконного использования товарного знака Hyundai, Toyota при реализации запасных авточастей на общую сумму свыше 1,8 млрд тенге. Наложен арест на имущество на сумма 1,8 млрд тенге. ДЭР по Туркестанской области пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению, хранению и распространению стирального порошка с использованием товарного знака Ariel, Tide, Миф, Persil. Ущерб состояния свыше 5,9 млн тенге, который возмещен в полном объеме", - проинформировали в Минюсте.
По данным ведомства, в 2022 году органами государственных доходов приостановлен выпуск товаров по 638 декларациям на товары с признаками нарушения прав интеллектуальной собственности на общую стоимость 12,9 млн долларов США. В отношении иностранных товаров на основании заявлений правообладателей по приостановленным декларациям на товары в отношении участников внешнеэкономической деятельности составлено 11 административных материалов по статье 158 КоАП, судом конфисковано 23 426 единиц товара с последующим уничтожением, а также наложением штрафа на сумму 949 539 тенге.
В настоящее время в таможенном реестре товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, содержится 819 товарных знаков (245 правообладателей) по 8108 наименованиям товаров", - добавили в ведомстве.
01.06.2023, 12:12 85676
Казахстан будет выдавать разрешение на постоянное проживание членам католической церкви из-за рубежа
Особенностью при оформлении разрешения является исключение подтверждения платежеспособности и места проживания
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Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената приняли проект закона "О ратификации дополнительного соглашения к соглашению между Республикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях от 24 сентября 1998 года", передает корреспондент агентства.
Соглашение подписано в городе Нур-Султане 14 сентября 2022 года в целях урегулирования вопросов выдачи разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан членам католической церкви из-за рубежа. Особенностью при оформлении разрешения является исключение подтверждения платежеспособности и места проживания, которые будут заменены письменными обязательствами компетентного органа католической церкви", - сказано в заключении к проекту закона.
Представляя законопроект, депутат сената Андрей Лукин уточнил, что в случае необходимости аннулирования подобного разрешения на постоянное проживание достаточно направления уведомительного документа компетентного органа католической церкви в компетентные государственные органы Республики Казахстан о прекращении служения члена католической церкви из-за рубежа в Казахстане.
31.05.2023, 11:15 89276
Мажилис одобрил соглашение ОДКБ по вопросам юрисдикции и оказанию правовой помощи
Фото: odkb-csto.org
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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса на пленарном заседании одобрили проект закона "О ратификации соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности", передает корреспондент агентства.
Соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств - членов ОДКБ, подписано в Душанбе 16 сентября 2021 года.
Ратификация соглашения создаст механизм сотрудничества компетентных органов по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи, связанным с временным пребыванием формирований на территории государств - членов ОДКБ, говорится в заключении к документу.
Под юрисдикцию направляющей стороны подпадают преступления и иные правонарушения, совершенные лицами, входящими в состав формирований направляющей стороны, против направляющей стороны или лиц, входящих в состав формирований направляющей стороны; совершенные лицами, входящими в состав формирований направляющей стороны, при исполнении служебных обязанностей; совершенные гражданами принимающей стороны, не входящими в состав формирований направляющей стороны, в местах дислокации при условии задержания указанных лиц на месте преступления - до выполнения неотложных следственных действий в месте дислокации.
В случае совершения правонарушения на территории принимающей стороны лицом, входящим в состав формирования одной из направляющих сторон, против другой направляющей стороны в месте ее дислокации проведение неотложных следственных действий осуществляется направляющей стороной, в месте дислокации которой совершено правонарушение. Далее соответствующие материалы передаются другой направляющей стороне для продолжения осуществления уголовного преследования в отношении лица, входящего в состав ее формирования, совершившего правонарушение", - сказано в заключении.
24.05.2023, 10:55 101171
Ведомство по возврату активов создадут в Казахстане Дополнено
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса приняли в работу законопроект о возврате государству незаконно приобретенных активов с четырьмя сопутствующими проектами. В их числе поправки в конституционный закон "О прокуратуре", Налоговый и Административный кодексы, а также другие законодательные акты, законопроект о возврате государству незаконно приобретенных активов.
Основной законопроект направлен на определение механизмов возврата активов в связи с отсутствием законодательных оснований и новых инструментов, необходимых для определения и возврата активов", - сказал, презентуя законопроект, депутат Магеррам Магеррамов.
Он пояснил, что целью разработки проекта закона является регулирование общественных отношений, связанных с поиском, раскрытием, подтверждением происхождения, наложением обеспечительных мер, принятием мер по обеспечению сохранности, управлению, реализации и возврату государству незаконно приобретенных и выведенных активов.
Законопроектом предусмотрено создание в структуре Генеральной прокуратуры отдельного ведомства по возврату незаконно выведенных активов, которое будет выполнять функции уполномоченного органа в данной сфере.
Также будет создан специальный государственный фонд и управляющая компания по вопросам аккумулирования и управления активами.
Дополнено 24.05.2023, 11.30
В кулуарах мажилиса министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал журналистам, что согласно законопроекту владелец незаконно выведенных активов в случае обнаружения обязан будет вернуть средства государству.
Естественно, какая-то часть останется у собственника, какая-то часть вернется государству. Это все в законе будет обсуждаться", - отметил глава Минфина.
Напомним, в Казахстан возращено 760 млрд тенге активов.
18.05.2023, 13:33 108666
Уголовную ответственность для коллекторов могут ввести в Казахстане
Поправки предполагают меры по криминализации действий коллекторов, таких как злоупотребление и превышение своих полномочий
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Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство юстиции Республики Казахстан разработало проект поправок в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы касательно ответственности коллекторских агентств за злоупотребление и превышение своих полномочий.
Презентуя законопроект, вице-министр юстиции РК Алма Муканова отметила, что в УК РК отсутствует специальная статья, предусматривающая ответственность работников коллекторских агентств за превышение полномочий, применение незаконных методов взыскания долгов, нарушение прав потребителей финансовых услуг.
Статьи 214 и 223 УК влекут ответственность коллекторов лишь за занятие коллекторской деятельностью без регистрации, а равно если эти деяния причинили крупный ущерб гражданину, организации или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере, а также за разглашение тайны коллекторской деятельности. В свою очередь использование работником коллекторского агентства своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц следует оценивать как общественно опасное деяние", - пояснила Алма Муканова.
По словам Мукановой, мера, криминализирующая подобные действия работников коллекторских агентств, позволит обеспечить защиту прав и интересов граждан, которые в силу юридической неграмотности могут оказаться под давлением и манипуляциями недобросовестных коллекторов.
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