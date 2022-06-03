Сенат принял поправки по вопросам интеллектуальной собственности

Предложены поправки по повышению прозрачности и эффективности деятельности коллективных организаций. Эти нормы отражают ожидания почти девяти тысяч казахстанских авторов и правообладателей на получение причитающегося вознаграждения и направлены на исключение нарушений их прав коллективными организациями.
Также предлагается введение нового объекта интеллектуальной собственности - "географическое указание". Это позволит выйти отечественным товаропроизводителям на мировые рынки с новыми возможностями. Репутация и качество товара в данном случае связаны с определенным географическим объектом. К примеру, "казахстанский шоколад", "кокшетауское мороженое", "осакаровский саумал", "лепсинский мед", - пояснила депутат мажилиса Гульмира Бижанова.
Также вводится краткосрочная охрана незарегистрированных промышленных образцов, что соответствует принятым обязательствам в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом, ратифицированного 25 марта 2016 года. Такая охрана позволит защитить правообладателей от прямого копирования внешнего вида оригинальных изделий, информирует издание "Казправда".
Кроме этого, предлагается "оппозиционная" система по товарным знакам, географическим указаниям и наименованиям места происхождения товаров.
Представится возможность любым заинтересованным лицам направить возражение в экспертную организацию уже на этапе рассмотрения заявки. Это исключит возможные риски оспаривания на этапе регистрации товарных знаков, географических указаний и наименований мест происхождения товаров", - сообщает портал Sputnik Казахстан.
В части патентных поверенных поправки направлены на уточнение предъявляемых квалификационных требований, прав патентного поверенного и процедуры его исключения из реестра. Поправка позволит повысить качество услуг, оказываемых патентными поверенными.