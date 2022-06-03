Сенат принял поправки по вопросам интеллектуальной собственности

БИШКЕК. 27 МАЯ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев подписал соглашение между правительством Республики Казахстан и кабинетом министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания, которое было подготовлено Комитетом гражданской авиации МИИР РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Целью данного соглашения является сотрудничество между поисково-спасательными службами государств для поиска и спасания пассажиров и экипажей, терпящих либо потерпевших бедствие воздушных судов в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Находясь с визитом в Бишкеке, Ускенбаев также подготовил информацию о текущем состоянии сотрудничества двух стран в сфере авиационного, автомобильного и железнодорожного транспорта, экспортно-импортных и транзитных перевозок, строительства автодорог, легкой и тяжелой промышленности, а также оборонно-промышленного комплекса. При этом особенное внимание было уделено нерешенным вопросам и теме модернизации и реконструкции пограничных пунктов пропуска.