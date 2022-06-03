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Сенат принял поправки по вопросам интеллектуальной собственности

02.06.2022, 11:59 2526
Сенат принял поправки по вопросам интеллектуальной собственности
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Депутаты сената Республики Казахстан приняли поправки по вопросам совершенствования законодательства в сферах интеллектуальной собственности и оказания гарантированной государством юридической помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Предложены поправки по повышению прозрачности и эффективности деятельности коллективных организаций. Эти нормы отражают ожидания почти девяти тысяч казахстанских авторов и правообладателей на получение причитающегося вознаграждения и направлены на исключение нарушений их прав коллективными организациями.
 

Также предлагается введение нового объекта интеллектуальной собственности - "географическое указание". Это позволит выйти отечественным товаропроизводителям на мировые рынки с новыми возможностями. Репутация и качество товара в данном случае связаны с определенным географическим объектом. К примеру, "казахстанский шоколад", "кокшетауское мороженое", "осакаровский саумал", "лепсинский мед", - пояснила депутат мажилиса Гульмира Бижанова. 

 
Также вводится краткосрочная охрана незарегистрированных промышленных образцов, что соответствует принятым обязательствам в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом, ратифицированного 25 марта 2016 года. Такая охрана позволит защитить правообладателей от прямого копирования внешнего вида оригинальных изделий, информирует издание "Казправда"
 
Кроме этого, предлагается "оппозиционная" система по товарным знакам, географическим указаниям и наименованиям места происхождения товаров.
 

Представится возможность любым заинтересованным лицам направить возражение в экспертную организацию уже на этапе рассмотрения заявки. Это исключит возможные риски оспаривания на этапе регистрации товарных знаков, географических указаний и наименований мест происхождения товаров", - сообщает портал Sputnik Казахстан.

 
В части патентных поверенных поправки направлены на уточнение предъявляемых квалификационных требований, прав патентного поверенного и процедуры его исключения из реестра. Поправка позволит повысить качество услуг, оказываемых патентными поверенными.
 

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Казахстан и Кыргызстан подписали межправительственное соглашение в сфере авиаспаса

27.05.2022, 11:06 9581
Казахстан и Кыргызстан подписали межправительственное соглашение в сфере авиаспаса
БИШКЕК. 27 МАЯ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев подписал соглашение между правительством Республики Казахстан и кабинетом министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания, которое было подготовлено Комитетом гражданской авиации МИИР РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Целью данного соглашения является сотрудничество между поисково-спасательными службами государств для поиска и спасания пассажиров и экипажей, терпящих либо потерпевших бедствие воздушных судов в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
 
Находясь с визитом в Бишкеке, Ускенбаев также подготовил информацию о текущем состоянии сотрудничества двух стран в сфере авиационного, автомобильного и железнодорожного транспорта, экспортно-импортных и транзитных перевозок, строительства автодорог, легкой и тяжелой промышленности, а также оборонно-промышленного комплекса. При этом особенное внимание было уделено нерешенным вопросам и теме модернизации и реконструкции пограничных пунктов пропуска.
 

Прекращение договора о налоговой политике между странами СНГ одобрено сенатом

19.05.2022, 11:19 19561
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Депутаты сената парламента Республики Казахстан ратифицировали Протокол о прекращении действия соглашения между правительствами государств - участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики от 13 марта 1992 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Основная цель протокола - прекращение действия соглашения между правительствами государств - участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики, информирует пресс-служба сената парламента РК.
 
Сенаторы отмечают, что прошло 30 лет со дня подписания документа, а сейчас он потерял свою актуальность. А также ввиду отсутствия заявок о продлении срока его действия было решено прекратить действие соглашения.
 

Навязанные покупателям дополнительные услуги автосалонов признаны незаконными - прокуратура Алматы

18.05.2022, 13:17 21931
Навязанные покупателям дополнительные услуги автосалонов признаны незаконными - прокуратура Алматы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 18 МАЯ - Прокуратура Алматы в феврале 2022 года провела анализ законности установления автодилерами дополнительных услуг, а также аксессуаров при покупке новых автомобилей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Прокуроры установили, что подобные действия автосалонов противоречат нормам законодательства. Автодилерами при продаже автотранспорта клиентам фактически навязываются данные услуги и аксессуары", - сообщается на сайте ведомства. 

 
В прокуратуре напомнили, что по закону "О защите прав потребителей" продавец (исполнитель, изготовитель) не должен включать в договор условия, которые нарушают и (или) ущемляют права потребителя, а также обязан обеспечить ему свободный выбор товара, работы или услуги. Принуждать потребителя приобретать товар (работу, услугу) в ненужном ему количестве и (или) ассортименте законом запрещается, так же, как обусловливать приобретение одних товаров, работ или услуг обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг).
 

Учитывая изложенное, 5 марта 2022 года надзорный орган департамента по развитию и защите конкуренции Алматы внес представление об устранении нарушения законности", - сообщили в горпрокуратуре.

 
В настоящее время уполномоченный орган завершает анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке дилерских центров по продаже новых легковых автомобилей.
 

Ввести уголовную ответственность за предложение или обещание взятки планируют в Казахстане

11.05.2022, 16:17 28591
Ввести уголовную ответственность за предложение или обещание взятки планируют в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - В рамках концепции антикоррупционной политики Казахстана планируется внесение изменений и дополнений в законодательные акты по вопросам противодействия коррупции и в КоАП, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Планируемые изменения в антикоррупционное законодательство планируют опубликовать для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" в ближайшее время, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции. 
 
Планируются следующие изменения:
 
  1. Введение публичного реестра коррупционеров в систему мер противодействия коррупции с определением четких механизмов включения и исключения из него лиц.
  2. Регламентация выявления и урегулирования конфликта интересов на госслужбе и в квазигоссекторе.
  3. Введение уголовной ответственности за обещание/предложение взятки.
  4. Совершенствование правовых механизмов ответственности за непринятие мер по противодействию коррупции.
  5. Усиление ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений.
  6. Увеличение срока давности за коррупционные административные правонарушения.
  7. Отнесение некоторых статей КоАП к административным коррупционным правонарушениям.
  8. Внесение поправок в КоАП в целях присоединения к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. И ряд других вопросов, с которыми можно будет ознакомиться 13 мая.
 
Указанные консультативные документы будут размещены на интернет-портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения, а также на интернет-ресурсе Агентства по противодействию коррупции.
 
Ссылки будут предоставлены в Telegram-канале ведомства.
 
Срок обсуждения консультативных документов составляет пятнадцать рабочих дней и продлится до 2 июня текущего года.
 
Агентство обращается к гражданам с просьбой принять активное участие в публичном обсуждении консультативных документов.
 

Опубликован проект поправок в Конституцию Казахстана

06.05.2022, 10:13 32386
Опубликован проект поправок в Конституцию Казахстана
Фото: 24.kz
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Опубликован текст закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках поправок предлагается объявить землю и ее недра собственностью народа Казахстана, однако от имени народа право собственности осуществляет государство.
 
Поправки запрещают смертную казнь.
 
Также запрещается председателям и судьям Конституционного суда, Верховного суда и иных судов, председателям и членам Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты Республики, военнослужащим, работникам органов национальной безопасности, правоохранительных органов состоять в политических партиях, профессиональных союзах, выступать в поддержку какой-либо политической партии, информирует портал "Sputnik Казахстан".
 
Из Конституции исключен пункт о том, что запрет избираться на более чем на два срока президентом Казахстана не распространяется на первого президента страны.
 
Статья 43-я, в которой говорится о том, что президент РК не вправе быть депутатом представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности и осуществлять предпринимательскую деятельность, дополняется запретом состоять в какой-либо партии. Также в Конституции будет прописано, что близкие родственники президента не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора.
 
Из статьи 91-й, декларирующей неизменность унитарности и территориальной целостности Казахстана, а также формы правления, исключаются положения о неизменности "основополагающих принципов деятельности Республики, заложенных Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы, и его статусе".

Полный текст проекта: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" 
 

Сенаторы вернули в мажилис проект поправок о референдуме

05.05.2022, 10:34 34201
Сенаторы вернули в мажилис проект поправок о референдуме
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Депутаты сената парламента Республики Казахстан вернули в мажилис проект поправок в закон о республиканском референдуме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Депутаты сената исключили из закона о референдуме упоминание Первого Президента.
 

Согласно предыдущей версии документа вопросы, связанные со статусом Первого Президента, не могли быть предметом республиканского референдума. Предложение сенаторов - исключить из законопроекта эту норму", - рассказала депутат Ляззат Сулеймен.

 
Она пояснила, что в редакции сената эта норма теперь предусматривает, что не могут быть предметом референдума вопросы "изменения независимости государства, унитарности и территориальной целостности Республики, формы ее правления, основополагающих принципов деятельности республики".
 
Cенатор Андрей Лукин напомнил, что Конституционный закон "О республиканском референдуме" был принят в 1995 году. За этот период законодательство претерпело ряд изменений, "направленных на улучшение содержания законодательных актов".
 

Однако в связи с тем, что некоторые нормы конституционного закона устарели, положения должны содержать конкретный и не подлежащий различному толкованию смысл в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Закона "О правовых актах". Законопроект предусматривает изменения по правилам признания бюллетеней недействительными при подведении итогов республиканского референдума. Кроме того, уточняется процедура голосования гражданином при реализации своего права на участие в референдуме", - пояснил он.

 

Проект закона о референдуме взят в работу депутатами мажилиса

04.05.2022, 10:56 35981
НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Депутаты мажилиса взяли в работу проект закона о референдуме по поправкам в Конституцию Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам депутата Армана Кожахметова, законопроект содержит положение, регламентирующее требование к бюллетеням при проведении республиканского референдума, что создает благоприятные условия для граждан в процессе осуществления процедуры голосования. Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе готов принять законопроект в работу.
 
Спикер мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что данный законопроект будет включен в повестку сегодняшнего пленарного заседания. 
 
Напомним, в ходе ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил провести республиканский референдум по поправкам в Конституцию.
 
Ранее предполагалось, что проект изменений в Конституцию будет рассмотрен парламентом. 

Дополнено:

Депутаты одобрили проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан "О республиканском референдуме".

Он добавил, что  законопроектом вводятся нормы признания недействительными бюллетеней, в которых не указан ни один ответ. При этом бюллетени, в которых указаны все предложенные варианты ответов будут признаваться действительными.
 

Это одна из процедур, установленных действующим законодательством. Однако предстоящие масштабные и значимые изменения окажут существенное влияние на будущее страны. Поэтому предлагаю провести республиканский референдум по поправкам в Конституцию", - сказал Токаев.

 

Правила выплаты денежного довольствия и пособий военнослужащим изменились в Казахстане

27.04.2022, 16:25 41721
Правила выплаты денежного довольствия и пособий военнослужащим изменились в Казахстане
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Министр обороны РК подписал приказ об изменении правил выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим Вооруженных сил РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, военнослужащему сохраняется денежное довольствие за весь период нахождения на лечении или в отпуске по болезни по решению военно-врачебной комиссии.
 
Также на период нахождения во всех видах отпусков (за исключением нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет) за военнослужащим сохраняется денежное довольствие, сообщается в документе. 
 
Также в правилах расписан порядок получения пособий для военнослужащих, переехавших в связи с назначением на должность, прикомандированием, переменой места постоянной дислокации воинской части и т.д., и порядок начисления надбавок за подтверждение/получение классной квалификации. 
 
Полный текст документа опубликован здесь
 
Приказ вводится в действие с 7 мая 2022 года.
 

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