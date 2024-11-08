07.11.2024, 12:26 4176
Сенат принял поправки в закон о судебной системе
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сенаторы одобрили во втором чтении закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства", сообщает пресс-служба верхней палаты.
Закон, инициированный депутатами парламента, направлен на дальнейшее совершенствование судебной системы.
Задачами закона являются реформирование судебной системы и совершенствование процессуального законодательства", - говорится в заключении сената.
Закон предусматривает следующие основные положения:
- исключение предварительного рассмотрения дел в кассационной инстанции по гражданским и уголовным делам;
- упрощение правил обращения в кассационную инстанцию;
- устанавливаются разумные сроки, но не более шести месяцев, пересмотра уголовных и гражданских дел в кассационном суде;
- исключены ограничения по спорам, связанным с имущественными интересами физических лиц при сумме иска менее 2 000 МРП и юридических лиц при сумме иска менее 30 000 МРП, а также по уголовным проступкам и преступлениям небольшой тяжести;
- в УПК, ГПК и АППК введен порядок пересмотра Верховным Судом вступивших в законную силу судебных актов после их рассмотрения в кассационной инстанции;
- пересмотр дел в Верховном Суде осуществляется только в исключительных случаях по представлению судьи Верховного Суда или протесту Генерального Прокурора;
- предлагается внедрить экстерриториальную подсудность по административным делам по выбору истца, в котором ответчиком является административный орган;
- судебные акты по административным делам будут вступать в законную силу после апелляционного обжалования.
Также в закон внесены изменения и дополнения в соответствии с принятыми в июне поправками в Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан.
В целом закон позволит усовершенствовать деятельность кассационной инстанции по уголовным, гражданским и административным делам и обеспечит усиление правовых гарантий реализации права на судебную защиту граждан", - говорится в заключении.
новости по теме
05.11.2024, 15:09 8776
В правила предоставления участков под ИЖС разработаны дополнения
Рассказать друзьям
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства Казахстана разработало проект поправок в правила предоставления прав на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, передает корреспондент агентства.
Согласно правилам, предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства допускается на площадках, обеспеченных сетями водо- и электроснабжения. В населенных пунктах, где отсутствует централизованное водоснабжение, предоставление таких земельных участков допускается только при наличии сетей электроснабжения.
При испрашивании земельных участков для индивидуального жилищного строительства заявления (ходатайства) граждан берутся на специальный учет и удовлетворяются по мере подготовки площадок для отвода либо при наличии свободных территорий, используемых для индивидуального жилищного строительства.
Новой редакцией правил запрещается предоставление гражданам Республики Казахстан земельных участков для индивидуального жилищного строительства вне их постановки на специальный учет.
21.10.2024, 14:18 28316
Минобороны разработало изменения в соглашение о статусе формирований сил и средств ОДКБ
Изменения направлены на совершенствование правовой базы для временного пребывания формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств - членов организации
Рассказать друзьям
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство обороны Казахстана подготовило проект постановления о внесении на рассмотрение президента РК предложения о подписании протокола о внесении изменений в соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 10 декабря 2010 года, передает корреспондент агентства.
Как пояснили разработчики документа, подписание протокола позволит внести в указанное соглашение изменения, направленные на совершенствование правовой базы для временного пребывания формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств - членов ОДКБ.
Согласно предлагаемым поправкам формирования направляющей стороны могут направляться на территорию принимающей стороны:
- в соответствии с официальным обращением принимающей Стороны для реализации права на коллективную оборону в случае угрозы и (или) совершения вооруженного нападения (агрессии) в отношении одной или нескольких Сторон, противодействия другим вызовам и угрозам коллективной безопасности, предотвращения (урегулирования) кризисных ситуаций, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказания гуманитарной помощи;
- для участия в проведении совместных учений и внезапных проверок.
Решение о вводе, задачах, составе, численности формирований, порядке их подчиненности, местах дислокации, а также времени пребывания на территории принимающей стороны для выполнения задач по предназначению принимается советом коллективной безопасности ОДКБ на основании официального обращения принимающей стороны", - говорится в документе.
Формирования переходят в подчинение командования формированиями после доклада их командиров (начальников) командованию формированиями о пересечении границы принимающей стороны.
Кроме того, решение о перевозке формирований на территорию принимающей стороны стороной, осуществляющей воздушные перевозки в интересах направляющей стороны, принимается по договоренности между данными сторонами.
Также предусмотрено, что в случае применения формирований по решению совета принимающая сторона письменно уведомляет другие стороны об определенном ею месте, времени, порядке предполагаемого пересечения своей государственной границы и создает необходимые условия для беспрепятственного и безвозмездного передвижения по своей территории воинских эшелонов, воздушных и морских (речных) судов и кораблей, автомобильных колонн с личным составом и движимым имуществом, безвозмездно обеспечивает размещение и пользование недвижимым имуществом (объектами недвижимости).
Отмечено также, что полеты авиации выполняются по маршрутам, а также в зонах (районах), которые согласованы с заинтересованными сторонами.
При перевозке (транзите) формирований для решения задач по предназначению в случаях угрозы и (или) совершения вооруженного нападения (агрессии), противодействия другим вызовам и угрозам коллективной безопасности, предотвращения (урегулирования) кризисных ситуаций, ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказания гуманитарной помощи прием, отправка, аэродромно-техническое (аэродромное) обеспечение, предоставление мест стоянки и охрана воздушных судов на аэродромах, вне зависимости от их принадлежности, осуществляются принимающей и (или) транзитной Сторонами безвозмездно. Аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов государственной (военной) авиации Сторон осуществляется без взимания платы (сборов)", - говорится в предлагаемой редакции.
Заправка горючим, смазочными материалами, специальными жидкостями и газами воздушных судов на государственных (военных) и гражданских аэродромах производится силами и средствами транзитной стороны и (или) принимающей стороны на основании соответствующих соглашений и (или) договоренностей.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
21.10.2024, 14:10 28921
Подарочный Kaspi Сертификат на покупки в Kaspi Магазине
Фото: Kaspi.kz
Рассказать друзьям
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Ищете подарок и не знаете, что купить? В мобильном суперприложении Kaspi.kz появился новый сервис "Сертификаты", с помощью которого можно делать подарки просто и красиво.
Сертификат подходит для любого повода: дня рождения, свадьбы, другого важного события или просто сюрприза любимому человеку. Его можно отправить получателю прямо в приложении Kaspi.kz и добавить теплые слова - поздравление и пожелания.
Срок действия Kaspi Сертификата не ограничен. Получатель может сам выбрать подарок по душе - любой из около 8 миллионов самых разнообразных товаров в Kaspi Магазине: книги, музыкальные инструменты, автомобильные товары, ювелирные украшения, одежда, обувь, аксессуары, спортивные товары, детские игрушки, товары для дома и многое другое.
18.10.2024, 14:06 35961
Сайты будут мониторить на предмет иностранных букмекерских контор и тотализаторов
Информация о подобных ресурсах будет загружаться в "Кибернадзор" для принятия соответствующих ограничений
Рассказать друзьям
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство туризма и спорта внесло поправки правила систематического сбора информации и анализа содержания интернет-ресурсов на предмет наличия признаков интернет-казино, передает корреспондент агентства.
Теперь интернет-ресурсы также будут мониторить на предмет иностранных букмекерских контор и (или) тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в Республике Казахстан.
Систематический сбор информации будет состоять из следующих этапов:
1) выявление признаков интернет-казино, иностранных букмекерских контор и (или) тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК;
2) их фиксация.
Выявление осуществляется путем поиска и просмотра интернет-ресурсов, реализующих возможность организации и проведения азартных игр в режиме реального времени посредством интернета, а также установления мерчент ID.
Фиксация производится путем внесения основных данных об интернет-ресурсе в соответствующий перечень.
По результатам систематического сбора информации и анализа уполномоченный орган загружает сведения в информационную систему "Кибернадзор" для принятия мер уполномоченным органом в сфере информации по ограничению доступа к ним на территории Республики Казахстан.
С полным текстом правил можно ознакомиться здесь.
11.10.2024, 14:11 44311
Минкультуры утвердило правила аккредитации журналистов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева подписала приказ об утверждении правил аккредитации представителей средств массовой информации, передает корреспондент агентства.
Как следует из документа, постоянная аккредитация журналистов (и представителей средств массовой информации) проводится при министерстве независимо от места ее нахождения и места постоянного проживания аккредитуемых журналистов.
Постоянная аккредитация осуществляется сроком на один год.
Министерство размещает на своем интернет-ресурсе объявление о начале приема заявлений на проведение постоянной аккредитации на казахском и русском языках.
Средства массовой информации, желающие аккредитовать своих журналистов (представителей средств массовой информации) при министерстве, в течение десяти рабочих дней представляют заявление о постоянной аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации) по форме согласно приложению 1 к настоящим правилам за подписью главного редактора и (или) собственника средства массовой информации с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемых журналистов (представителей средств массовой информации) (требуется для идентификации личности) и согласия аккредитуемого журналиста (представителя средств массовой информации) на использование персональных данных в соответствии с законом Республике Казахстан "О персональных данных и их защите", - сказано в документе.
Отмечается, что срок рассмотрения заявления о постоянной аккредитации - три рабочих дня со дня окончания приема документов.
Министерство по итогам рассмотрения заявления письменно и (или) электронно уведомляет заявителей либо об аккредитации, либо об отказе в ней.
Аккредитованный журналист соблюдает следующие условия:
1) сбор и распространение информации, полученной от министерства, только в средствах массовой информации, от лица которого поступило соответствующее заявление на аккредитацию;
2) соблюдение регламента мероприятия, проводимого министерством;
3) соблюдение пропускного и внутриобъектового режима особо важных государственных объектов и стратегических объектов.
Основаниями для отказа в постоянной аккредитации являются:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции средства массовой информации, либо выпуска средства массовой информации;
2) не предоставление документов;
3) отсутствие в реестре поставленных на учет средств массовой информации.
Неправомерный отказ в постоянной аккредитации может быть обжалован журналистом (представителем средства массовой информации) в порядке, установленном законодательством РК.
Основаниями для лишения журналиста постоянной аккредитации являются:
1) заявление главного редактора средства массовой информации и (или) собственника средства массовой информации о лишении постоянной аккредитации журналиста (представителя средства массовой информации) с указанием причин;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда о признании не соответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию министерства, распространяемых журналистом;
3) наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции средства массовой информации, либо выпуска средства массовой информации;
4) нарушение двух и более раз условий, установленных пунктом 10 правил.
Лишение постоянной аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации) осуществляется сроком на шесть месяцев.
В случае упрощенного порядка аккредитации журналистов посредством единой медиаплатформы выдаются аккредитационные карты в порядке, определяемом уполномоченным органом в области масс-медиа в соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона Республики Казахстан "О масс-медиа".
Временная аккредитация предоставляется журналистам на срок, необходимый для освещения конкретного мероприятия министерства и проводится не позднее, чем за один рабочий день до проведения соответствующего мероприятия.
Для получения временной аккредитации средства массовой информации представляют заявление о временной аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации) по форме согласно приложению 3 к настоящим правилам за подписью главного редактора и (или) собственника средства массовой информации с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемых журналистов (представителей средств массовой информации) (требуется для идентификации личности) и согласия аккредитуемого журналиста (представителя средств массовой информации) на использование персональных данных в соответствии с законом Республике Казахстан "О персональных данных и их защите", - говорится в правилах.
С полным текстом правил можно ознакомиться здесь.
Напомним, в июне президент Казахстана подписал закон "О масс-медиа". Новым законом предусмотрено создание единой медиаплатформы, на которой будет реализовываться государственная информационная политика; установлены дополнительные правовые гарантии для журналистов; установлен срок исковой давности по требованиям, предъявляемым к СМИ, об опровержении сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, в виде 1 года со дня опубликования таких сведений в СМИ; усовершенствован порядок аккредитации представительств иностранных средств массовой информации и их журналистов; сокращен срок рассмотрения запросов СМИ с 7 до 5 рабочих дней.
04.10.2024, 12:38 52286
Судьи должны быть эталоном кристальной честности - Токаев
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Справедливый суд служит прочной опорой государства, а судебная система должна быть авторитетной и беспристрастной, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на IX Съезде судей Республики Казахстан.
Глава государства обратился с приветственным словом к делегатам съезда, в котором принимают участие судьи из всех регионов страны, представители центральных и местных государственных органов, а также зарубежные эксперты.
Судебные инстанции должны обеспечивать надежную защиту граждан. Соблюдение принципа верховенства закона в стране обеспечит и доверие народа", - заявил Токаев.
Он обозначил ряд приоритетов для дальнейшего совершенствования деятельности судов, в частности, возможность обжалования судебных решений в кассационном порядке.
В июле текущего года мною был подписан закон, предусматривающий создание трех самостоятельных кассационных судов - по уголовным, гражданским и административным делам. Новые суды должны начать свою деятельность с 1 июля 2025 года. Сейчас важно провести всю необходимую для этого подготовительную работу. Кадровый состав кассационных судов должен быть сформирован из числа наиболее опытных судей. Самостоятельность кассационных судов значительно расширит доступность правосудия для наших граждан, улучшит условия для инвестиций и ведения бизнеса. Главное, это будет способствовать полноценной реализации принципов справедливости и верховенства права. В то же время данный шаг уменьшит нагрузку на Верховный суд. Высший судебный орган теперь сможет полностью сосредоточиться на своей приоритетной задаче - обеспечении единообразия судебной практики", - сказал президент.
В числе приоритетов он также назвал продолжение цифровизации отрасли, которая повысит прозрачность деятельности суда.
В Казахстане действуют информационные системы, с помощью которых судьи могут ознакомиться с решениями других судов. Это способствует вынесению справедливых судебных решений, а также обеспечивает формирование общей базы данных. Такие сведения должны быть доступны всем сторонам, участвующим в судебном процессе. Тогда каждый человек сможет оценить возможность того или иного судебного решения в его отношении, а это в свою очередь уменьшит число спорных дел и судебных исков со стороны граждан. Несомненно, важной задачей остается упрощение судопроизводства, в том числе с помощью инновационных технологий и искусственного интеллекта", - отметил Токаев.
Президент подчеркнул, что дистанционное судопроизводство позволило внедрить экстерриториальную подсудность по гражданским делам. Сейчас на рассмотрении депутатов находится законопроект, который расширяет данную практику на административные дела.
В этом году впервые начата трансляция судебных заседаний в онлайн-формате. В таком видеорежиме уже состоялось два судебных процесса. Судебные дела на глазах у миллионов людей велись максимально открыто. Считаю, что данное новшество укрепило доверие общества к судебной системе и ведет к усилению требований к судьям и обвинителям. Стороны, участвующие в суде, могут открыто высказывать свои позиции и предложения. Подобная положительная практика должна применяться в ходе судебных заседаний", - пояснил глава государства.
По его мнению, открытые заседания способствуют росту правосознания граждан.
Выше стал и интерес к профессии юриста. Молодые люди стали равняться на известных специалистов из различных отраслей права, что позволяет продвигать в обществе профессионализм. Таким образом, проведение судебных заседаний в онлайн-формате повышает правовую культуру граждан и служит делу утверждения принципа закона и порядка в стране", - подчеркнул президент .
Он указал на необходимость с особым вниманием относиться к отбору судебных специалистов и повышению их квалификации. Гарантом формирования независимого и профессионального судейского корпуса должен стать Высший судебный совет.
Важно, чтобы судьи были эталоном кристальной честности, беспристрастности и справедливости. Поэтому огромное значение имеет соблюдение судьями этических норм. Недавно вступили в силу поправки, согласно которым все грубые нарушения законности при рассмотрении судебных дел теперь проверяются судебным жюри. Это новый подход, нацеленный на повышение дисциплинарной ответственности судей", - подытожил президент.
В завершение своего выступления Токаев поддержал принятие нового Этического кодекса судьи. По его словам, данный документ позволит утвердить высокие стандарты поведения судей и укрепит доверие общества к судебной системе.
02.10.2024, 11:19 56591
Приравненные к госслужащим лица смогут вести предпринимательскую деятельность
Фото: Pexels.com
Рассказать друзьям
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении законопроект с изменениями и дополнениями в некоторые законодательные акты по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции. Поправки касаются антикоррупционного законодательства, рассказали в пресс-службе нижней палаты парламента.
По обращению гражданина Конституционный суд рассмотрел статью закона "О противодействии коррупции" и признал ее несоответствующей положениям Конституции в части установления ограничения права на свободу предпринимательской деятельности лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.
В этой связи законопроектом уточняется круг должностных лиц, на которые распространяются антикоррупционные ограничения, связанные с запретом на занятие деятельностью, не совместимой с выполнением государственных функций.
Теперь под эти ограничения не подпадают лица, осуществляющие управленческие функции в РГП, коммунальных предприятиях и коммунальных госучреждениях. Однако они не вправе участвовать в деятельности коммерческой организации, заниматься предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, если она препятствует выполнению ими должностных обязанностей, влечет использование служебного имущества или создает конфликт интересов", - пояснили в мажилисе.
20.09.2024, 14:13 68821
В Казахстане усилят миграционный контроль
Фото: pixabay.com
Рассказать друзьям
Астана. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане обсуждается вопрос разработки нового пакета поправок, направленного на усиление миграционного контроля, сообщил на брифинге в СЦК председатель Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков.
В настоящее время рассматривается возможность возврата института регистрации иностранцев, который будет распространяться на туристов, которые намерены пребывать в Казахстане более 30 дней", - сообщил глава Комитета миграционной службы.
При этом он подчеркнул, что порядок регистрации будет упрощен, с использованием информационной технологии без лишней бюрократии.
Также готовятся поправки по ужесточению ответственности за фиктивную регистрацию.
Вместе с тем власти планируют пересмотреть действующий порядок выдворения иностранцев, который сегодня достаточно сложен. Новый институт депортации, по словам спикера, позволит более оперативно выдворять за пределы страны явных и злостных нарушителей миграционного законодательства.
Напомним, правила регистрации населения изменились в Казахстане.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
08.11.2024, 08:43С начала года в доход государства вернули активы на сумму свыше 900 млрд тенге 08.11.2024, 11:0119736Названа дата выборов нового акима Талгара 08.11.2024, 09:2717406Сдвинут ли в Астане рабочее время на час назад из-за ранней темноты, ответил аким 08.11.2024, 12:1515691Казахстан проведет антитеррористическое учение в Каспийском море 08.11.2024, 10:4014996В Рудном произошли аварии на теплосетях 04.11.2024, 21:22152091В Астане директор строительной компании получил срок за смерть рабочих на объекте 04.11.2024, 19:08140831В Абайской области планируют возродить популяцию сибирского осетра 04.11.2024, 15:41135651Опубликован список ЖК, в которых алматинцам не рекомендуют приобретать жилье 02.11.2024, 11:15122056Жители Алматинской области ощутили землетрясение силой два балла 01.11.2024, 11:38119011Ювелирные изделия из США под видом игрушек пытались ввезти в Казахстан 24.10.2024, 13:08415566В Казахстан возвращено свыше 1,7 трлн тенге - Асылов 24.10.2024, 12:49402766Школьница в секс-рабстве - Марат Кожаев прокомментировал дело 24.10.2024, 12:20353611МЧС Казахстана приобретет дроны для тушения пожаров в высотках 24.10.2024, 12:16352501Запуск LRT в Астане планируется до конца 2025 года 24.10.2024, 11:45335476В Алматы создали палаточный городок на случай землетрясения
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?