Система Orphus

Сенаторы вернули законопроект о кибербуллинге в мажилис

14.04.2022, 11:50 1576
Сенаторы вернули законопроект о кибербуллинге в мажилис
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Депутаты сената отклонили нормы законопроекта о защите детей от кибербуллинга и вернули его в мажилис, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
C учетом поступивших обращений депутаты предложили пересмотреть несколько положений законопроекта.
 
Так, исключены полномочия, позволявшие уполномоченному органу по своему усмотрению ограничивать доступ либо приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров.
 

Акцент сделан на удалении во взаимодействии с представителями онлайн-платформ только информации, признанной экспертной группой кибербуллингом исключительно в отношении ребенка. Считаем, что такой порядок позволит найти разумный баланс между необходимостью оперативного реагирования на факты кибербуллинга в отношении детей и потребностью общества в информации. На наш взгляд, такой подход соответствует концепции Нового Казахстана и логике проводимых в стране политических реформ", - цитирует спикера палаты Маулена Ашимбаева издание "Казправда".


По предложению сенаторов Министерство информации и общественного развития "не сможет по своему усмотрению ограничивать или приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров", а удалять можно будет лишь ту информацию, которую признают кибербуллингом исключительно в отношении ребенка, информирует Sputnik Казахстан.

Решать, что является кибербуллингом в отношении детей, а что нет, по мнению сенаторов, должна экспертная группа, а не отдельный госорган.
 

новости по теме

Сенат РК ратифицировал Конвенцию ООН по урегулированию международных коммерческих споров

07.04.2022, 10:54 6626
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Депутаты сената Республики Казахстан ратифицировали Конвенцию Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ратификация конвенции позволит укрепить договорно-правовую базу по урегулированию международных споров, возникающих в контексте международных коммерческих отношений, посредством медиации, а также укрепить позицию государства в области права международной торговли и будет приветствоваться деловыми кругами и иностранными инвесторами", - говорится в заключении к документу.

 
7 августа 2019 года Республика Казахстан подписала Конвенцию ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации, в соответствии с указом президента Республики Казахстан от 2 августа 2019 года.
 
Напомним, конвенция вступила в силу 12 сентября 2020 года. Ее подписали 55 стран, такие как Китай, США, Корея, Индия и другие. Из них конвенцию ратифицировали семь стран (Сингапур, Эквадор, Фиджи, Гондурас, Катар, Саудовская Аравия, Турция) и одна страна утвердила (Беларусь).
 

Законопроект, упрощающий получение гражданства РФ, одобрен в первом чтении Госдумой

06.04.2022, 10:55 8341
Законопроект, упрощающий получение гражданства РФ, одобрен в первом чтении Госдумой
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 6 АПРЕЛЯ - Государственная дума Российской Федерации на заседании во вторник единогласно приняла в первом чтении проект базового закона "О гражданстве РФ", внесенный президентом Владимиром Путиным в нижнюю палату парламента в конце декабря прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инициатива направлена на "последовательную реализацию концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы". Как отмечается в пояснительных материалах, изменения, которые были внесены в Конституцию РФ по результатам общероссийского голосования, состоявшегося 1 июля 2020 года, "более остро поставили вопросы, накопившиеся за прошедшие со дня принятия указанного закона 20 лет", информирует ТАСС.
 

Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства Российской Федерации лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей, стать полноценными членами российского общества", - говорится в сопроводительных материалах.

 
Отмечается, что законодательство в области гражданства не может содержать положения, ограничивающие права лиц по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, а РФ поощряет приобретение гражданства России лицами без гражданства, проживающими на территории страны.
 
Упрощенная процедура получения гражданства
 
Гражданство РФ согласно законопроекту могут получить лица, владеющие русским языком, знающие историю России и основы российского законодательства, обязующиеся соблюдать Конституцию, не представляющие угрозу для безопасности и правопорядка страны.
 
Документ предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство РФ более чем для 20 категорий лиц. Речь идет о соотечественниках - гражданах бывшего СССР, их детях и участниках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
 
Гражданство по упрощенной процедуре также смогут получать лица, которые имеют проживающих в РФ близких родственников - граждан России, имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР. Для этих категорий граждан будет не нужна процедура признания их носителями русского языка.
 
В соответствии с законопроектом российскими гражданами также могут быть признаны лица, родившиеся на территории Российской Федерации (территории РСФСР) до 6 февраля 1992 года. Приобрести гражданство смогут и военнослужащие, которые принесли присягу на верность СССР или Российской Федерации и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 года службу в воинских частях, находившихся под юрисдикцией РФ и располагавшихся на территориях других государств. Согласно законопроекту наличие у этих лиц иностранного гражданства не является основанием для отказа в признании их гражданами России.
 
Полномочия органов власти
 
В отношении остальных категорий лиц правом принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации наделяются МВД РФ и МИД РФ.
 

Передача полномочий главы государства по принятию решений по вопросам гражданства федеральным органам исполнительной власти сократит срок рассмотрения вопросов гражданства (с одного года в рамках действующего общего порядка приема в гражданство Российской Федерации до трех месяцев) и обеспечит более логичное функционирование системы принятия этих решений", - отмечается в пояснительных материалах.

 
При этом расширяются полномочия президента по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства Российской Федерации. Президент сможет определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. В частности, к ним могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдовы и Казахстана, указанные в действующем федеральном законе "О гражданстве Российской Федерации".
 

 

Казахстан выиграл суд у нефтяной компании США

28.03.2022, 12:06 13391
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - В пятницу, 25 марта 2022 года, вступило в силу арбитражное решение, вынесенное в пользу Республики Казахстан по иску, поданному нефтяной компанией Big Sky Energy Corporation (Big Sky) на сумму 460,1 млн долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

24 ноября 2021 года трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров отказал по всем исковым требованиям нефтяной компании Big Sky против Республики Казахстан и вынес решение возместить Республике Казахстан порядка 575 тысяч долларов США за понесенные арбитражные расходы на защиту. Принимая во внимание, что срок подачи апелляции истек 24 марта 2022 года и Big Sky не ходатайствовала об отмене указанного решения, арбитраж теперь считается окончательно завершенным", - сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК.

 
По данным ведомства, в ходе арбитражного процесса компания Big Sky попыталась взыскать с РК возмещение значительного ущерба в сумме 460,1 млн долларов США, которые связаны с исполнением частных контрактов с третьими лицами, не связанными с государством. При этом Big Sky попыталась взыскать ущерб с государства, основываясь на якобы имеющих место нарушениях положений инвестиционного соглашения, заключенного между Республикой Казахстан и США.
 
Республика Казахстан убедительно продемонстрировала трибуналу, что она не нарушала положения соглашения и по всем исковым требованиям должно быть отказано.
 

Big Sky до сих пор не выплатила Республике Казахстан присужденные ей расходы, подлежащие перечислению в государственный бюджет. Республика Казахстан предпримет соответствующие шаги по исполнению решения по присужденной компенсации расходов. Министерство юстиции продолжит работу по представлению интересов государства в иностранных арбитражах с использованием соответствующих правовых механизмов", - сказал глава МЮ РК Канат Мусин.

 

Министр юстиции рассказал о предстоящих изменениях в Конституцию и законы РК

18.03.2022, 13:16 17931
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - В ходе заседания правительства министр юстиции Канат Мусин доложил о мерах нормативного характера в рамках реализации политических реформ, озвученных президентом в послании народу Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы Минюста, на сегодняшний день разработан проект общенационального плана по реализации послания, который предполагает следующие меры нормативного характера. 
 
Первое. Внесение изменений в Конституцию по вопросам
 
  • полномочий президента;

  • ограничений, связанных с его пребыванием в должности; 

  • выхода из политических партий председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета, Конституционного совета; 

  • порядка формирования и функций сената и мажилиса парламента; 

  • преобразования Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в Высшую аудиторскую палату; 

  • порядка формирования маслихатов; 

  • создания Конституционного суда с предоставлением возможности обращения в него также граждан, генерального прокурора и уполномоченного по правам человека; 

  • закрепления в Конституции решения об отмене смертной казни. 
 

Разработка проекта закона по данному блоку предполагается в апреле 2022 года", - уточнил Мусин. 

 
Второе. Внесение изменений в конституционные законы и законы по вопросам

  • запрета акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий; 

  • порядка формирования и функций сената и мажилиса парламента; 

  • согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета; 

  • образования Высшей аудиторской палаты; 

  • порядка формирования и функций маслихатов; 

  • упрощения процедуры регистрации политических партий; 

  • по вопросам деятельности прокуратуры и уполномоченного по правам человека; 

  • совершенствования выборного процесса; 

  • расширения категорий дел с участием суда присяжных; 

  • пересмотра закона о средствах массовой информации;

  • местного самоуправления. 
 
По словам министра, разработка проектов конституционного закона и закона по данному блоку предполагается в августе 2022 года. 
 
Третье. Принятие указов президента и постановлений правительства, связанных с вопросами

  • образования Абайской, Улытауской областей, разделения Алматинской области на Жетысускую и Алматинскую области; 
 
  • ограничения по количеству заместителей акимов областей и городов республиканского значения. 
 
Разработка проектов указов президента и постановлений правительства по данному блоку предполагается в июне 2022 года. Министерством юстиции ведется необходимая подготовительная работа по разработке законопроектов, отметили в пресс-службе правительства.

Послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.
 

Сенаторы одобрили соглашение по обмену персональными данными в рамках СНГ

17.03.2022, 10:46 20081
НУР-СУЛТАН. 17 МАРТА - Депутаты сената Республики Казахстан ратифицировали соглашение о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными в рамках Содружества независимых государств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Целью соглашения является создание правовых основ сотрудничества в рамках СНГ по оказанию взаимной правовой помощи, в том числе о наличии или отсутствии гражданства, постановке на миграционный учет, выдаче виз, документах, удостоверяющих личность, и других, проинформировали в пресс-службе сената парламента РК.
 

Планируется оперативное выявление фактов двойного гражданства путем принятия соглашения, борьба с ним и противодействие незаконной миграции. По соглашению запрашиваемая между сторонами информация не будет разглашаться третьим странам и организациям, а стороны обязуются защищать персональную информацию от случайного доступа, удаления, изменения, блокирования, копирования, передачи, распространения и иных неправомерных действий, связанных с такой информацией", - отметил сенатор Рыскали Абдикеров.

 

В Казахстане изменились правила въезда и пребывания иммигрантов

11.03.2022, 13:23 23871
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Правительство РК внесло изменения в постановление "Об утверждении правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, изменения коснулись въезда, регистрации и трудовой деятельности.
 
Так, в документе сообщается, что иностранцы, въезжающие с визой в Казахстан, при пересечении госграницы автоматически учитываются через ЕИС "Беркут" по адресу, указанному приглашающей стороной при оформлении приглашения. Также учет иммигрантов ведется через визово-миграционный портал ЕИС "Беркут", информационную систему "e-Qonaq" и информационную систему МВД РК. 
 
Также внесены изменения по части трудовой деятельности иммигрантов на территории РК. 
 

Привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществление трудовой деятельности иммигрантами, временно пребывающими в республике, осуществляются на основании разрешения местного исполнительного органа, если иное не предусмотрено законодательством республики в пределах квоты, устанавливаемой уполномоченным органом по вопросам миграции населения", - говорится в документе. 

 
Постановление вводится в действие с 21 марта 2022 года.
 

В Караганде вместо казни или кастрации насильникам детей наденут электронные браслеты

22.02.2022, 17:53 30471
В Караганде вместо казни или кастрации насильникам детей наденут электронные браслеты
Фото: Depositphotos
КАРАГАНДА. 22 ФЕВРАЛЯ - В Караганде с 1 марта начнут следить за склонными к уклонению подучетными лицами и насильниками детей при помощи электронных браслетов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В настоящее время формируется список лиц, в отношении которых будут применяться электронные средства слежения, сообщили в пресс-службе ДУИС Карагандинской области. 
 

В отношении осужденного к ограничению свободы, имеющему взыскание в виде письменного предупреждения о замене ограничения свободы лишением свободы, принимается решение о применении электронных средств слежения сроком на один год, а в отношении условно осужденного - на срок, продленный постановлением суда пробационного контроля", - подчеркнули в департаменте.

 
Решение о применении к осужденному электронных средств слежения будет оформляться в виде постановления, которое объявят осужденному и лицам, проживающим совместно с ним. 
 

Устройства устанавливаются службой пробации непосредственно на осужденного, проводится разъяснительная работа по предупреждению об ответственности осужденного за порчу оборудования", - добавили в ДУИС. 

 
В ведомстве отметили, что, согласно международной практике, применение электронных браслетов имеет положительный эффект в сфере исполнения наказаний, таким образом обеспечивается оперативная информация для предупреждения повторных уголовных правонарушений и уклонения от отбывания наказания. 

Напомним, в Казахстане насильники детей обязаны носить электронные браслеты с 1 января 2022 года. 
 

Более 5 тысяч осужденных амнистированы в Казахстане

12.02.2022, 12:01 39346
Более 5 тысяч осужденных амнистированы в Казахстане
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 12 ФЕВРАЛЯ - Свыше 5 тысяч осужденных амнистировали в Казахстане, всего применению амнистии подлежат свыше 12 тысяч осужденных, передает AZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы страны содержатся более 34 тыс. лиц. Всего со дня подписания pакона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан" освобождено от наказания 945 лиц, находящихся в местах лишения свободы, еще 1 102 осужденным сократили неотбытый срок наказания", - сообщает пресс-служба Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

 
В ведомстве рассказали, что осужденные подлежат освобождению немедленно, сразу после оглашения судьей постановления. Ранее предыдущие амнистии предусматривали ожидание вступления постановления в законную силу, и освободиться из пенитенциарных учреждений они могли только по истечении 15 дней.
 
Так, число освободившихся от наказания подучетных службы пробациина сегодня составляет 1 741 граждан. Решения о сокращении неотбытого срока наказания приняты судами в отношении свыше 1.7 тыс. подучетных лиц.
 
В комитете напомнили, что амнистия касается лишь определенных аспектов уголовно-правовых отношений, по своей сути она не реабилитирует граждан, а только облегчает положение лиц, совершивших уголовно-наказуемое деяние.
 
Заключается гуманный акт в полном или частичном освобождении от наказания, замене на более мягкое или в прекращении уголовного преследования.
 

Применяется она к лицам, совершившим преступления, не несущих серьёзную угрозу безопасности граждан и государства, особое внимание уделено социально уязвимой категории – несовершеннолетним, женщинам и мужчинам преклонного возраста, инвалидам (1 и 2 групп)",  - уточнили в пресс-службе. 

 
В ведомстве также добавили, что с прошлого года подразделениями УИС в суд было направлено свыше 11 тыс. материалов: 2 310 – из учреждений, 9 321 – из службы пробации.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов