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Токаев ратифицировал соглашение об учреждении Института глобального зеленого роста

21.10.2022, 10:03 3301
Токаев ратифицировал соглашение об учреждении Института глобального зеленого роста
Фото: Акорда
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения об учреждении Института глобального зеленого роста", информирует Акорда.
 
Данный закон открывает доступ для казахстанских экспертов к базе знаний Института глобального зеленого роста.
 
Документ позволяет создать модель экономического зеленого роста, ориентированного, в частности, на активизацию сотрудничества с международными организациями и международными институтами, работающими в данном направлении.
 

новости по теме

Минтруда РК будет пресекать дискриминацию по языковому и национальному признаку в трудовых отношениях

21.10.2022, 12:45 2681
Минтруда РК будет пресекать дискриминацию по языковому и национальному признаку в трудовых отношениях
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения будет обеспечивать соблюдение равных возможностей и толерантности в трудовых отношениях. Проект поправок в постановление правительства Казахстана "Некоторые вопросы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан" опубликован на сайте "Открытые НПА".
 
В положение о Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан предлагается внести дополнение, согласно которому ведомство будет контролировать обеспечение соблюдения принципов равных возможностей, толерантности и недопущения ущемления прав по социальному, рассовому, национальному и языковому признаку, а также предупреждение возникновения межэтнической и иной любой дискриминации в социально-трудовых отношениях.

Также МТСЗН обяжут проводить анализ и выявлять системные проблемы, поднимаемые заявителями.
 

Парламент принял поправки в договор ЕАЭС по пенсионному обеспечению граждан России

20.10.2022, 11:25 5141
Парламент принял поправки в договор ЕАЭС по пенсионному обеспечению граждан России
Фото: Depositphotos
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената приняли законопроект "О ратификации протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации".
 
Как рассказала на заседании палаты министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, протоколом предусмотрено внесение изменений в приложение 32 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, именуемое Положение о социальных гарантиях, привилегиях и иммунитетах в ЕАЭС.
 
Инициатором данных изменений выступила российская сторона с целью приведения пункта 53 приложения 32 к договору о Союзе в соответствие с законодательством РФ в части:
 
- изменения срока выслуги, необходимого для получения пенсии за выслугу лет.
 

Так, в настоящее время согласно изменениям в российском законодательстве требуемая продолжительность стажа государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет ежегодно повышается на полгода", - пояснили в пресс-службе Минтруда РК.

 
- исключения дискриминации должностных лиц и сотрудников органов Союза - граждан РФ в зависимости от того, с какого вида государственной службы они пришли в органы Союза. К примеру, в настоящее время бывшим сотрудникам специализированных органов (Федеральная таможенная служба России, МВД России, ФСБ России и др.), имеющим специальные звания, периоды работы в ЕЭК и Суде Союза при определении права на пенсию за выслугу лет не засчитываются.
 

Вступление в силу протокола обеспечивает указанным лицам реализацию и защиту пенсионных прав, приобретенных ими при осуществлении трудовой деятельности в Евразийской экономической комиссии и Суде Евразийского экономического союза, наряду с другими категориями граждан, располагающими правом на пенсию за выслугу лет в Российской Федерации", - пояснила Дуйсенова.

 
При этом она отметила, что данный вопрос касается только пенсионного обеспечения за выслугу лет граждан Российской Федерации по нормам российского законодательства.
 

Мажилис одобрил законопроект, обязывающий майнеров лицензировать деятельность

12.10.2022, 11:53 12801
Мажилис одобрил законопроект, обязывающий майнеров лицензировать деятельность
Фото: pixabay.com
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса на пленарном заседании в среду одобрили проект закона "О цифровых активах в Республике Казахстан".
 
Новый законопроект направлен на развитие рынка цифровых активов, регулирование отношений, возникающих в процессе выпуска, размещения и обращения цифровых активов.
 
В реализацию основного законопроекта разработаны сопутствующие поправки по вопросам цифровых активов.
 
В этом же ряду законопроекты с изменениями и допополнениями в Кодекс об административных правонарушениях, Налоговый кодекс, а также в конституционный закон "О Международном финансовом центре "Астана".
 
Представляя законопроекты, депутат Екатерина Смышляева сообщила, что их целью является создание законодательной основы для сферы производства и обращения обеспеченных и необеспеченных цифровых активов.
 
Документами регламентируется деятельность майнеров в ряде сфер. Так, в сфере энергетики вводятся правовые механизмы регулирования потребления электроэнергии в отрасли. Министерство энергетики наделяется компетенциями по квотированию объемов в зависимости от баланса системы.
 
Также законопроекты позволяют открыть дополнительные возможности по привлечению инвестиций для строительства новых генераций на месторождениях и возобновляемых источников энергии.
 
Майнеры становятся полноценными участниками экономики Казахстана.
 

До этого майнинговая деятельность в основном осуществлялась в облачных сервисах нерезидентами. Казахстан использовался как сырьевой придаток индустрии блокчейна. Законопроектами мы обязуем майнеров лицензироваться в Казахстане, то есть создавать юридические лица и становиться полноценными субъектами налогообложения", - пояснила депутат.

 
Частью экономики становятся также майнинг-пулы. Законопроекты обеспечивают связь добычи и оборота цифровых активов в одну экосистему. При этом деятельность майнеров и майнинг-пулов будет регулироваться и лицензироваться Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Этап реализации криптовалюты предполагается проводить в рамках юрисдикции Международного финансового центра "Астана" без рисков для финансовой системы Казахстана.
 

Следует отметить, что криптовалюта в Казахстане не является платежным средством и ее оборот запрещен в Казахстане. Так, в создаваемой экосистеме развивается новый финансовый институт - казахстанские криптобиржи. Поддержка их деятельности будет осуществляться за счет введения обязательного требования к майнерам обменивать до 75% своего капитала на отечественных криптобиржах начиная с 2024 года", - акцентировала Екатерина Смышляева.

 
В части налогообложения также вводится ряд норм. Дополнительно к существующим налогам на добавочную стоимость при ввозе оборудования и плате за цифровой майнинг на киловатт, планируется взимать в республиканский бюджет корпоративный подоходный налог с вознаграждения майнеров, налог на доход майнинг-пула, плату с операций на криптобиржах, сообщает издание "Казправда".
 
Вводятся нормы и по режиму безопасности процесса майнинга. По неофициальным данным, в международных криптобиржах зарегистрированы более 1 миллиона наших граждан, которые участвуют в торгах криптовалют. При этом имеет место использование "черных" обменников. Практически все операции с криптовалютой находятся в "тени".
 

Переводя все операции с криптовалютой на казахстанские биржи, мы делаем их прозрачными. Криптобиржи являются субъектами финмониторинга и согласно проекту будут интегрированы с информсистемами Комитета госдоходов. Введение реестра майнингового оборудования исключит работу нелегальных дата-центров, а лицензирование позволит окончательно решить проблему "серых" майнеров, обеспечит безопасность и баланс энергосистемы", - отметила депутат.

 
Она подчеркнула, что законопроекты являются первым этапом создания правовых условий для развития полноценной криптовалютной экосистемы и продуктов на основе технологий распределенных реестров в Казахстане. Они позволят переориентировать интерес инвесторов с сырьевого потенциала на оборот продуктов цифрового майнинга. Это особенно актуально в свете последних изменений в технологии добычи цифровых активов.
 
Кроме того, законопроектом предусмотрены положения по регулированию рынка обеспеченных цифровых активов, представляющих собой цифровой аналог ценных бумаг и являющихся новым инвестиционным инструментом.
 

Законопроекты разрабатывались в течение года, прошли обсуждение на разных площадках, получили поддержку экспертов и правительства", - добавила спикер.

 

Еще 33 земельных участка возвращены в госсобственность в Казахстане

11.10.2022, 18:28 17831
Еще 33 земельных участка возвращены в госсобственность в Казахстане
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Акиматы разных регионов Казахстана вернули в госсобственность 33 незаконно выданных земельных участка, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.
 

Антикорр начал 10 досудебных расследований в отношении сотрудников социально-предпринимательских корпораций по фактам злоупотребления должностными полномочиями при выдаче земельных участков. Расследования ведутся по представленным материалам Агентства по защите и развитию конкуренции", - сообщает ведомство.

 
Так, в Астане, а также в Жамбылской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях в ходе досудебных расследований установлены 65 земельных участков, которые переданы местными исполнительными органами для инвестиционных проектов в СПК "Astana", "Тараз", "Сарыарқа" и "Солтүстік".
 

Эти земельные участки выдавали юрлицам, нарушая требования Земельного и Предпринимательского кодексов, которые реализовали проекты, не включенные в перечень приоритетных видов деятельности", - сообщили в Антикоре.

 
В частности, акиматы Караганды, Балхаша, Жезказгана и Сатпаева с 2019 по 2021 годы предоставили СПК "Сарыарқа" 36 земельных участков, из которых 14 выданы в нарушение норм Предпринимательского кодекса и генеральных планов городов.
 
В свою очередь акимат Петропавловска предоставил 6 земельных участков для СПК "Солтүстік". Далее они были переданы застройщикам без проведения торгов. А в Астане и Жамбылской области с аналогичными нарушениями выданы 8 и 5 участков соответственно.
 
Предпринятые меры предотвратили вред, причиняемый интересам государства, подчеркнули в ведомстве.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане вернули государству незаконно захваченные земли на сумму 5 миллиардов тенге.
 
Также в Алматы вернули в госсобственность рынок "Барыс-4" и компанию "Алматы кала жарык", отвечающую за автоматизированное и централизованное управление системами наружного освещения города.
 

Мажилис одобрил ратификацию договора о делимитации госграницы между Казахстаном и Туркменистаном на Каспийском море

05.10.2022, 12:42 24521
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Депутаты мажилиса на пленарном заседании одобрили ратификацию договора между Казахстаном и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Целью договора является определение прохождения линии государственной границы между Республикой Казахстан и Туркменистаном на Каспийском море, разграничивающей их территориальные воды и смежные участки рыболовных зон.
 
Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди пояснил, что принятие договора устранит возможные предпосылки для возникновения споров с Туркменистаном касательно разграничения дна Каспия между государствами, а также повысит инвестиционную привлекательность казахстанского сектора дна Каспийского моря и обеспечит благоприятные условия для реализации суверенных прав на недропользование и промысел водных биологических ресурсов.
 
Договор завершит процесс делимитации государственной границы Республики Казахстан на южных рубежах и станет первым в истории документом, юридически закрепляющим государственные границы на Каспийском море между прибрежными государствами.
 

Для получения ВНЖ иностранцы должны будут предоставлять загранпаспорт

26.09.2022, 13:00 36046
Для получения ВНЖ иностранцы должны будут предоставлять загранпаспорт
АСТАНА. 26 СЕНТЯБРЯ - Согласно проекту поправок в правила выдачи разрешения на временное и постоянное проживание теперь для получения вида на жительство иностранцам необходимо предъявлять загранпаспорт, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно предлагаемым поправкам при подаче заявления о выдаче разрешения на постоянное проживание иностранцы должны предоставить копию и оригинал заграничного паспорта.
 
Кроме того, документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности и/или постоянного проживания теперь должен предоставляться в бумажном виде, подписанный уполномоченным сотрудником компетентного органа и заверенный гербовой печатью подразделения.
 

Предоставление цифрового аналога данного документа ввиду отсутствия электронного взаимодействия с информационными сервисами иностранных государств национальным законодательством не предусмотрено. Справка об отсутствии судимости, получаемая в электронном виде, подписанная электронной подписью, равнозначна бумажной, только если она пересылается в электронном виде из личного кабинета пользователя. Распечатанная электронная справка не имеет юридической силы", - пояснили в Министерстве внутренних дел РК.

 
С полным текстом поправок в правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан можно ознакомиться здесь.
 

Опубликован закон об изменениях в Конституцию РК

19.09.2022, 12:08 44621
Опубликован закон об изменениях в Конституцию РК
АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - Сегодня, 19 сентября, официально опубликованы закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан" и указ президента РК "О переименовании города Нур-Султана - столицы Республики Казахстан в город Астану - столицу Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сегодня, 19 сентября, в "Казахстанской правде" официально опубликованы закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан" и указ президента РК "О переименовании города Нур-Султана - столицы Республики Казахстан в город Астану - столицу Республики Казахстан". 
 
Закон предусматривает установление в Конституции однократного семилетнего срока полномочий президента Республики, а также внесение изменений в статью 2 Основного закона относительно переименования столицы страны. 
 
Вышеуказанные документы были подписаны президентом Токаевым 17 сентября.
 

Казахстан подпишет соглашение со странами СНГ о противодействии коррупции

19.09.2022, 10:39 44881
АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - Казахстан готовится подписать соглашение со странами Содружества Независимых Государств, целью которого является повышение эффективности национальных усилий и сотрудничества стран содружества в сфере противодействия коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Подписание данного международного документа соответствует приоритетным направлениям стратегических и концептуальных документов Республики Казахстан, говорится в проекте указа президента РК "О подписании Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции".
 
Основными задачами сотрудничества сторон являются: 
 
а) выработка и реализация согласованной политики, совместных программ и мероприятий по противодействию коррупции, осуществлению антикоррупционного мониторинга; 
 
б) совершенствование правовой базы сотрудничества в сфере противодействия коррупции и гармонизация законодательства Сторон;
 
в) объединение усилий для преодоления угрозы дальнейшего роста числа коррупционных преступлений и правонарушений;
 
г) обеспечение информационного обмена в сфере противодействия коррупции;
 
д) укрепление международного авторитета сторон в сфере противодействия коррупции; 
 
е) взаимодействие в области антикоррупционного просвещения.
 
Сотрудничество сторон включает следующие основные направления и формы:
 
а) оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях и правонарушениях;
 
б) проведение скоординированных и/или согласованных оперативно-разыскных, оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций в сфере противодействия коррупционным преступлениям;
 
в) осуществление сотрудничества в сфере розыска, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления;
 
г) осуществление сотрудничества в сфере розыска и возвращения доходов от коррупции;
 
д) обеспечение правовой защиты и поддержки физических лиц и организаций, участвующих в противодействии коррупции;
 
е) оперативно-информационный и информационно-аналитический обмен в сфере противодействия коррупции;
 
ж) создание и использование информационных систем в сфере противодействия коррупции;
 
з) разработка и реализация стратегий, программ и планов сотрудничества в сфере противодействия коррупции;
 
и) обмен опытом правового регулирования в сфере противодействия коррупции;
 
к) обмен результатами антикоррупционного мониторинга;
 
л) подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере противодействия коррупции;
 
м) научно-методическое и материально-техническое обеспечение противодействия коррупции;
 
н) проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам противодействия коррупции;
 
о) проведение совместных антикоррупционных мероприятий и исследований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов от коррупции.

С полным текстом соглашения можно ознакомиться здесь.
 

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