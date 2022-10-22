Токаев ратифицировал соглашение об учреждении Института глобального зеленого роста

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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената приняли законопроект "О ратификации протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации".

Как рассказала на заседании палаты министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, протоколом предусмотрено внесение изменений в приложение 32 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, именуемое Положение о социальных гарантиях, привилегиях и иммунитетах в ЕАЭС.

Инициатором данных изменений выступила российская сторона с целью приведения пункта 53 приложения 32 к договору о Союзе в соответствие с законодательством РФ в части:

- изменения срока выслуги, необходимого для получения пенсии за выслугу лет.

Так, в настоящее время согласно изменениям в российском законодательстве требуемая продолжительность стажа государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет ежегодно повышается на полгода", - пояснили в пресс-службе Минтруда РК.

- исключения дискриминации должностных лиц и сотрудников органов Союза - граждан РФ в зависимости от того, с какого вида государственной службы они пришли в органы Союза. К примеру, в настоящее время бывшим сотрудникам специализированных органов (Федеральная таможенная служба России, МВД России, ФСБ России и др.), имеющим специальные звания, периоды работы в ЕЭК и Суде Союза при определении права на пенсию за выслугу лет не засчитываются.

Вступление в силу протокола обеспечивает указанным лицам реализацию и защиту пенсионных прав, приобретенных ими при осуществлении трудовой деятельности в Евразийской экономической комиссии и Суде Евразийского экономического союза, наряду с другими категориями граждан, располагающими правом на пенсию за выслугу лет в Российской Федерации", - пояснила Дуйсенова.

При этом она отметила, что данный вопрос касается только пенсионного обеспечения за выслугу лет граждан Российской Федерации по нормам российского законодательства.