В Казахстане могут исключить возврат дел из суда на доработку прокурору

Предлагается предоставление возможности заключать процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины по некоторым видам особо тяжких преступлений, не связанных с гибелью людей

Фото: Polisia.kz

Рассказать друзьям

Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов".





Как рассказал министр юстиции Казахстана Азамат Ескараев, представляя проект закона, первый блок документа направлен на усиление защиты прав граждан и предпринимателей.





В нем предусмотрены такие меры, как:





- исключение необоснованного вовлечения граждан в орбиту уголовного преследования;





- исключение возможности возврата дела прокурору для "доработки" нарушений и восполнения неполноты досудебного расследования;





- установление обязательного согласования с прокурором производства ревизии и проверки субъектов предпринимательства;





- установление 10-суточного срока действия санкции по осуществлению обыска, личного обыска и выемки;





- введение запрета на использование в качестве доказательств показаний лица, ранее пребывавшего в качестве "свидетеля, имеющего право на защиту";





- предоставление возможности заключать процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины по некоторым видам особо тяжких преступлений, не связанных с гибелью людей;





- интеграция свидетеля, имеющего право на защиту, в круг лиц, обладающих правом инициирования экспертизы;





- введение кратных штрафов по некоторым уголовным правонарушениям в целях обеспечения соразмерности наказания, а также альтернативы лишению свободы.





Второй блок предусматривает укрепление состязательности уголовного процесса. В нем предлагается усилить роль адвокатов в уголовном процессе, поскольку особенности реализации принципа состязательности в деятельности защитника обусловлены в первую очередь его активностью в процессе доказывания.

В настоящее время в производство суда поступает уголовное дело, сформированное стороной обвинения, что, в свою очередь способствует формированию у судей обвинительного уклона по делу. Учитывая, что суд должен обеспечить сторонам равные возможности и процессуальную активность по отстаиванию своих интересов, предлагается предоставить адвокатам право вносить в суд акт защиты, документ противоположный обвинительному акту. Также, поскольку органами уголовного преследования может размещаться информация в СМИ, что может создать общественный резонанс и повлиять на ход следствия, "очерняя" фигуру подозреваемого, проектом Закона предлагается предоставить адвокату возможность публиковать опровержение, не разглашая данные досудебного расследования", - пояснил министр.





Также проектом закона предусмотрено значительное усиление роли адвоката, в том числе при проведении экспертизы:





1) расширяется перечень документов, с которых адвокат вправе снимать копии;





2) все дополнительные и уточняющие вопросы адвоката по назначенной экспертизе будут незамедлительно направляться эксперту;





3) теперь адвокат может знакомиться с объектами экспертизы.





Вместе с этим проектом закона повышается состязательность сторон в уголовном процессе путем исключения возможности суда назначать отдельные процессуальные действия по собственной инициативе (к примеру, назначение следственным судьей экспертизы, вызов свидетелей сторон). Это позволит обвинению и защите реализовать на равных условиях свои права для отстаивания своих утверждений и оспаривания утверждений противоположной стороны", - сказал Ескараев.





Третий блок направлен на оптимизацию и дебюрократизацию уголовного процесса.





Данный блок поправок позволит вести уголовное дело в электронном формате по умолчанию. Сейчас необходимо учитывать мнение участников уголовного процесса.





Также планируется введение возможности дистанционной очной ставки, так как на сегодняшний день следователь обеспечивает явку лиц для проведения очной ставки даже из других регионов.





Вместе с тем расширяется круг субъектов дистанционных допросов и очной ставки. Тем самым наряду с потерпевшим и свидетелем будет возможно произвести указанные следственные действия с использованием научно-технических средств в режиме видеосвязи в отношении свидетеля, имеющего право на защиту, и подозреваемого.





Проектом закона также предусмотрено введение возможности производства досудебного расследования по месту нахождения потерпевшего - в случаях совершения уголовного правонарушения посредством информационной системы или интернета.





При расследовании интернет-мошенничеств, когда уголовное правонарушение не раскрыто, подозреваемый, свидетели не установлены, имеется только потерпевший. Место обнаружения деяния потерпевшим (место подачи заявления) зачастую не совпадает с местом постоянного проживания потерпевшего.





В указанных условиях наиболее рациональным подходом к определению места досудебного расследования будет местонахождения потерпевшего.





Отдельным блоком предусматриваются поправки, направленные на улучшение уголовно-исполнительного законодательства:





1) совершенствование порядка исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, в том числе взаимодействия служб пробации с местными исполнительными органами;





2) изменение видов и порядка назначения уголовных наказаний;





3) совершенствование института условно-досрочного освобождения осужденных;





4) улучшение правового положения осужденных;





5) усиление режимных требований и охраны учреждений УИС;





Наряду с вышеизложенным в рамках ревизии особое внимание уделено вопросу частоты внесения изменений и дополнений в УК и УПК.





Ответственность за уголовные правонарушения подвергается изменениям в зависимости от резонансных событий в стране (например, незаконная порубка лесов, жестокое обращение с животными, кража скота), без проведения аналитической работы, устранения причин, по которым "не работают" определенные нормы. Менее чем за 8 лет действия в Уголовный кодекс внесены поправки 70 законами, в УПК - 69 законами, в том числе законами, концепция которых не предусматривала его корректировку. В свою очередь нарушение стабильности законодательства негативно отражается на правоприменительной практике и качества защиты прав и свобод граждан. В этой связи предлагается механизм, не позволяющий вносить в эти кодексы "бесконечные" поправки. Внесение поправок в УК и УПК будет осуществляться не более одного раза в год законом, не предусматривающим внесения изменений и дополнений в другие законодательные акты. Кроме того, учитывая тесную взаимосвязь кодифицированных актов в уголовно-правовой сфере, целесообразно предусмотреть особые случаи, допускающие внесение одним законом взаимосвязанных поправок сразу в несколько кодексов (например, одновременно в УК, УПК, УИК и КоАП)" , - заключил глава Минюста.