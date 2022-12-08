В Казахстане создадут официальный сайт для создания петиций и упростят организацию забастовок

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Депутаты мажилиса приняли проекты законов в первом чтении

Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона по вопросам общественного контроля, а также приняли поправки по упрощению порядка разрешения трудовых споров и конфликтов.





Как отметил министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, законопроект вводит в Административный процедурно-процессуальный кодекс Казахстана понятие "петиция" - коллективное обращение, отклик или предложение, направленные в государственный орган в электронном формате.





АППК утвержден порядок подачи и рассмотрения петиции. Петиция может быть подана гражданами РК через специальный интернет-портал.





Уполномоченный орган определяет соответствие петиции условиям, установленным законом, пока она не станет публичной. Кроме того, в течение 20 рабочих дней со дня подачи петиции к ней должны присоединиться не менее 150 граждан страны.





Для обязательного рассмотрения петиции существует пороговое значение голосов, которые ее поддерживают. Районный уровень, акиматы - 2,5 тысячи голосов, при населении свыше 50 тысяч. Для остальных - не менее 5% от численности населения. Районный уровень, маслихат - 5 тысяч голосов при населении свыше 50 тысяч, для остальных - не менее 10% от численности населения. Областной уровень, акиматы - 1% голосов от населения соответствующей административной территориальной единицы. Областной уровень, маслихаты - не менее 2% от населения соответствующей административной территориальной единицы. Республиканский уровень, правительство, не менее 50 тысяч голосов", - цитирует министра издание "Казправда" .





В ходе рассмотрения петиции госорган с приглашением-уведомлением автора петиции организует публичное обсуждение проекта решения госоргана и создает отдельную комиссию и рабочую группу.





Такие меры позволят повысить общественный статус и значимость петиций.





Решение по петициям принимает только первый руководитель госоргана.





Депутатам маслихата в период продвижения петиций предлагается внести изменения в закон "О местном государственном управлении и самоуправлении" для участия в сборе подписей, проведения мониторинга рассмотрения петиций госорганами, информирование избирателей своего округа по рассмотрению петиций и другие.





Также определяется понятие общественного контроля. Объектом общественного контроля являются местные, государственные, центральные госорганы, субъекты квазигоссектора, исполнители функций центральных или местных исполнительных органов, субъектами общественного контроля являются граждане, некоммерческие организации, зарегистрированные в Казахстане.





Целью общественного контроля является обеспечение участия граждан в управлении делами государства. Главный принцип - законность, гласность, открытость и прозрачность, добровольное участие и независимость субъектов общественного контроля.





Кроме того, депутаты в ходе заседания одобрили в первом чтении поправки по упрощению порядка разрешения трудовых споров и конфликтов.





Проект закона предусматривает усиление роли и повышение статуса согласительной комиссии, а также упрощение процедуры организации забастовок.





Закрепляется обязанность работодателя предоставлять помещение для собраний. Их организация станет проще и доступнее, а решение о проведении забастовки можно будет принимать не двумя третями, а простым большинством, при этом также сокращается кворум конференции.





Также вводится понятие "часовая предупредительная забастовка", которая может быть проведена в период арбитража и показывает серьезность намерений коллектива.





Если на предприятии есть профессиональный союз и выборный представитель работника одновременно, для принятия решения о забастовке создается единый орган. Также законопроектом предусмотрено введение в состав трудового арбитража представителей трехсторонних комиссий, что позволит активизировать работу этого института", - пояснила депутат палаты Екатерина Смышляева.