В Казахстане усилят миграционный контроль  

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Астана. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утверждены новые правила регистрации граждан, передает корреспондент агентства.





Согласно правилам, регистрация населения Республики Казахстан по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) осуществляется по документам, удостоверяющим личность:





граждан Республики Казахстан (достигших четырнадцати лет) - территориальными подразделениями уполномоченного органа через Государственную корпорацию или веб-портал "электронного правительства";

иностранцев и лиц без гражданства, получивших разрешение на постоянное проживание в Республике Казахстан согласно законодательству в области миграции населения, - территориальными подразделениями уполномоченного органа через Государственную корпорацию.





Местом жительства признается населенный пункт, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. При этом местом жительства лиц, не достигших четырнадцати лет (малолетних), или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей.





Регистрация по месту жительства, по месту временного пребывания осуществляется с согласия собственника жилища, выраженного в письменной либо электронной форме, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи.





Регистрация населения Республики Казахстан по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) осуществляется в жилых домах, квартирах, дачных строениях садоводческих товариществ и кооперативов, общежитиях, гостиницах, домах отдыха, санаториях, профилакториях, лечебных учреждениях, домах-интернатах, пансионатах, домах престарелых, а также зданиях и помещениях, используемых для проживания (пребывания) людей", - уточняется в правилах.





Регистрации по месту жительства, по месту временного пребывания подлежат граждане РК, постоянно проживающие на ее территории и также прибывшие на постоянное место жительство либо временное проживание из-за границы, а также иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Казахстане.





Иностранцы и лица без гражданства, получившие статус беженца, подлежат постановке на учет по месту пребывания.





Лица, подлежащие регистрации, в том числе граждане Республики Казахстан, прибывшие из-за пределов республики, в течение 10 календарных дней со дня прибытия на новое место жительства, временного пребывания (проживания) представляют в уполномоченный орган следующие документы:





1) документ, удостоверяющий личность (дети до 16 лет - свидетельство о рождении);





2) документ, удостоверяющий личность собственника жилища либо поверенного лица (требуется присутствие собственника жилища либо поверенного лица), и письменное согласие собственника жилища либо поверенного лица на постоянную либо временную регистрацию обратившегося лица.





При этом уточняется, что при регистрации собственника жилища в принадлежащем ему жилье его согласие на регистрацию не предоставляется.



