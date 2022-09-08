В МИОР рассказали об изменениях в закон о массмедиа

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НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан подготовило для публичного обсуждения консультативный документ регуляторной политики к проекту закона Республики Казахстан "О массмедиа", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В своем послании народу Казахстан от 16 марта 2022 года глава государства отметил, что в современную эпоху для любой прогрессивной страны критически важно иметь конкурентоспособные и свободные средства массовой информации.
У отечественных СМИ должен быть собственный взгляд на процессы, происходящие в Казахстане, регионе и мире. От этого зависит подлинная информационная безопасность и ни много ни мало идеологический суверенитет страны. Государство особое внимание уделит созданию открытого информационного пространства, востребованных и сильных медиа. Поэтому необходимо пересмотреть закон о СМИ с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы", - сказал глава государства.
Как отмечено в консультативном документе, современные реалии требуют пересмотра и расширения правового статуса журналистов.
В условиях массового развития интернета и при анализе практической реализации действующих норм выявлен ряд проблемных вопросов, требующих правового регулирования. В этой связи необходимым видится укрепление прав журналистов путем пересмотра действующих норм законодательства. Введение ряда законодательных новелл позволит повысить правовой статус журналистов и в целом расширить правовые гарантии, стимулирующие развитие отечественной журналистики.
Согласно документу, поправки позволят определить статус средств массовой коммуникаций.
В настоящее время массовые коммуникации проникают во все сферы деятельности, тем самым создавая новые виды массовой коммуникации, которые лежат вне правового поля. Интернет, интернет-ресурсы, социальные сети стали частью общественных отношений. Решение данной проблемы видится в определении новых понятий и субъектов СМК, а также их систематизация", - пояснили в МИОР.
Уточняется, что изменения позволят разграничить новые виды массовой коммуникации и позволят регламентировать деятельность субъектов, распространяющих массовую информацию.
Также сообщается, что в настоящее время с учетом новой реальности и практики реализации государственного информационного заказа в течение последних пяти лет назрела необходимость выработки новых подходов в реализации государственного финансирования. Решение данной проблемы видится в переходе к грантовому финансированию и субсидированию традиционных газет и журналов.
Предлагаемые изменения повысят эффективность реализации государственной информационной политики, а также позволят повысить конкурентоспособность отечественных СМИ", - разъяснили в Мининформации.
В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время журналистским сообществом неоднократно поднимаются вопросы установления качественной обратной связи от государственных органов.
Зачастую запрашиваемая СМИ информация предоставляется долго и теряет свою актуальность. Решение данной проблемы видится в пересмотре сроков рассмотрения журналистских запросов и улучшении деятельности государственных органов в социальных сетях. Предлагаемые изменения позволят представителям СМИ оперативно и качественно получать от государственных органов запрашиваемую информацию и выстроить качественные каналы коммуникаций в социальных сетях", - заверили в ведомстве.
Также ожидаются изменения порядка регистрации СМИ.
Так, пояснили в министерстве, в рамках действующего законодательства установлена упрощенная система регистрации СМИ. Вместе с тем анализ правоприменительной практики показывает необходимость пересмотра ряда критериев.
Решение данной проблемы видится в установлении требования по наличию доменного имени. Предлагаемые изменения позволят повысить качество и конкурентоспособность отечественных СМИ", - отмечается в документе.
За последние годы, продолжили в МИОР, в сферу телерадиовещания проникают новые виды вещания в сетях телекоммуникаций (интернет) - аудиовизуальные платформы, операторы IP TV и операторы ОТТ-формата и др.
С учетом новой реальности решение данной проблемы видится в законодательном урегулировании их деятельности. Предлагаемые изменения позволят устранить нездоровую конкуренцию между IPTV-сервисами и отечественными спутниковыми и кабельными операторами телерадиовещания и причинение ущерба правообладателям, а также недопущение распространения IPTV/OTT-сервисами иностранных телеканалов, которые не прошли процедуру учета на территории РК", - рассказали в МИОР.
Также отмечается, то массовое развитие новых технологий и проникновение интернета, которые стали частью общественных отношений, порождает новые формы рекламы, которые лежат вне правового поля.
В рамках законопроекта решение данной проблемы видится в определении понятия "интернет-реклама" и принципов ее регламентации. Предлагаемые изменения позволят систематизировать и обеспечить прозрачность рекламы в интернете", - говорится в документе.
С полным текстом консультативного документа регуляторной политики к проекту закона РК "О массмедиа" можно ознакомиться здесь.