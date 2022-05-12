Ввести уголовную ответственность за предложение или обещание взятки планируют в Казахстане

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Планируемые изменения в антикоррупционное законодательство планируют опубликовать для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" в ближайшее время, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.
Планируются следующие изменения:
- Введение публичного реестра коррупционеров в систему мер противодействия коррупции с определением четких механизмов включения и исключения из него лиц.
- Регламентация выявления и урегулирования конфликта интересов на госслужбе и в квазигоссекторе.
- Введение уголовной ответственности за обещание/предложение взятки.
- Совершенствование правовых механизмов ответственности за непринятие мер по противодействию коррупции.
- Усиление ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений.
- Увеличение срока давности за коррупционные административные правонарушения.
- Отнесение некоторых статей КоАП к административным коррупционным правонарушениям.
- Внесение поправок в КоАП в целях присоединения к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. И ряд других вопросов, с которыми можно будет ознакомиться 13 мая.
Указанные консультативные документы будут размещены на интернет-портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения, а также на интернет-ресурсе Агентства по противодействию коррупции.
Ссылки будут предоставлены в Telegram-канале ведомства.
Срок обсуждения консультативных документов составляет пятнадцать рабочих дней и продлится до 2 июня текущего года.
Агентство обращается к гражданам с просьбой принять активное участие в публичном обсуждении консультативных документов.