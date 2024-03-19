ЕАБР: данные о прогрессе в достижении ЦУР станут такими же важными, как показатель ВВП

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Евразийский банк развития (ЕАБР) в рамках регионального форума по устойчивому развитию ЕЭК ООН принял участие в сайд-ивенте "Роль региональной интеграции в достижении ЦУР: ЕАЭС и другие структуры".





В ходе своего выступления управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР Конрад Альбрехт отметил, что Цели устойчивого развития ООН (ЦУР) - это не просто концепция высокого уровня, но и новое видение развития общества, а также система конкретных показателей, позволяющих отслеживать прогресс в каждой взаимосвязанной области устойчивого развития.





Конрад Альбрехт считает, что пример Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наглядно демонстрирует, как развитие экономической интеграции способствует повестке устойчивого развития и десятилетию действий - заключительному периоду в достижении глобальных целей к 2030 году.





Мы верим, что в ближайшем будущем данные на уровне стран и регионов о прогрессе в достижении ЦУР станут такими же важными, как ВВП или степень расслоения общества - коэффициент Джини", - отметил управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР.





По его словам, "мягкие" регуляторные инициативы, такие как дальнейшая гармонизация нормативных требований по нефинансовой и углеродной отчетности, повышение прозрачности статистических данных, обмен опытом экспертов по устойчивому развитию, могли бы послужить безбарьерной мобилизации финансовых, технологических и человеческих ресурсов для повестки ООН в области устойчивого развития.





Наша работа в Евразийском регионе и проблемы, связанные с устойчивым развитием, с которыми сталкивается регион, доказывают, что принятие региональных решений в этой области должно учитывать баланс между социальной, экономической и экологической устойчивостью и местные условия", - отметил Конрад Альбрехт.





Управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР подчеркнул, что в настоящее время возникла острая необходимость в решении проблемы взаимосвязи продовольственной, водной и энергетической безопасности в ряде государств Центральной Азии, которые страдают как от дефицита энергии, так и от дефицита воды. Такие условия делают критически важной взаимозависимость между ЦУР 7 (Доступная и чистая энергия), ЦУР 6 (Чистая вода и санитария) и ЦУР 2 (Нулевой голод), а также ЦУР 13 (Борьба с изменением климата) с ее уникальными приоритетами и условиями достижения. Вместе с тем, по мнению Конрада Альбрехта, государства-члены могли бы внести существенный вклад в достижение ЦУР 2 (Нулевой голод), если бы они были оснащены надежной транспортно-логистической инфраструктурой, что, несомненно, является задачей регионального сотрудничества. Он напомнил, что некоторые прикладные решения в области экономического сотрудничества в Евразии можно найти в недавнем отчете ЕАБР.





Говоря о финансовой составляющей и роли банков развития в реализации региональных проектов, спикер отметил, что, по данным отделения ПРООН для Европы и Центральной Азии, недостаток финансирования для достижения ЦУР на глобальном уровне составляет более 4 трлн долларов, тогда как ежегодные потребности в устойчивом и климатическом финансировании в Центральной Азии оцениваются в 38 млрд долларов до 2030 года.





К 2030 году нам нужно вложить примерно 228 млрд долларов. Роль банков развития здесь сложнее, чем просто предоставление денег из государственных источников. Наряду с этим мы стремимся создать благоприятные и малорисковые условия для направления частных финансовых ресурсов, софинансирования устойчивых проектов, обеспечения экологической и социальной безопасности финансируемых нами проектов, а также оказания технической помощи участникам рынка, для исследований и анализа текущих проблем развития наших государств-членов", - отметил Конрад Альбрехт.





Рассказывая о деятельности ЕАБР в своем выступлении, он подчеркнул, что банк отмечает взаимосвязь интеграционных усилий и успеха в достижении ЦУР.





Мы стремимся объединить усилия для достижения глобальных целей и развить необходимые компетенции для реализации крупных трансграничных проектов с использованием сложных финансовых структур. Например, ЕАБР постепенно реализует свои амбиции стать хабом проектов устойчивого государственно-частного партнерства (ГЧП) в ЕАЭС и драйвером инициативы ГЧП по ЦУР ЕЭК ООН. Мы уже запустили информационную платформу по ГЧП, провели серию вебинаров по проектной деятельности трансграничных ГЧП и договорились со странами-членами о сотрудничестве в этой области", - сказал управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР.





Конрад Альбрехт отметил, что многие страны Центральной Азии находятся в "красной зоне" по ЦУР 13. Изменение климата, а также риски и возможности низкоуглеродного перехода существенно влияют на государства - члены ЕАБР - большинство из них очень уязвимы к последствиям изменения климата. Некоторые страны по-прежнему очень сильно зависят от угольной генерации и нуждаются в крупных инвестициях в модернизацию энергетической инфраструктуры, что требует решающего увеличения переходного финансирования со стороны региональных игроков и, особенно, партнерства с международными институциональными инвесторами.





Конрад Альбрехт отметил, что государства - члены ЕАБР придерживаются определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) в рамках Парижского соглашения; в некоторых из них (а именно в России и Казахстане) разработаны стратегии низкоуглеродного развития. Реализация этих стратегий обходится очень дорого, и в некоторых случаях амбициозные климатические цели могут быть достигнуты только при международной финансовой поддержке.





В этом направлении ЕАБР как банк, ориентированный на проектное финансирование, фокусируется на повышении устойчивости государств-членов и раскрытии потенциала устойчивой инфраструктуры, в том числе возобновляемых источников энергии и энергоэффективности. По итогам 2023 года объем зеленых проектов в текущем инвестиционном портфеле Банка составил более 600 млн долларов; накопленный портфель зеленых проектов - около 1,2 млрд долларов с 2018 года. Наибольшая доля текущем инвестиционном портфеле зеленых проектов (68%) приходится на проекты возобновляемой энергетики", - сказал управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР.





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