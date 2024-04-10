ЕАБР обозначил курс на цифровое будущее транспорта на совместном мероприятии ЕЭК и ЭСКАТО

Директор дирекции цифровых инициатив Евразийского банка развития (ЕАБР) Севак Саруханян принял участие в работе панельной сессии "Цифровая трансформация транспорта: ключевые тренды и синергетический эффект", прошедшей в рамках 11-го Азиатско-Тихоокеанского форума по упрощению процедур торговли. Мероприятие было организовано под эгидой ЭСКАТО в городе Самарканде со 2 по 5 апреля.
Панельная сессия как дискуссионная площадка объединила бизнес-сообщество и экспертов международных организаций для обсуждения современных особенностей транспорта и логистики в мировой торговле.
Мероприятие открыли министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбек Кожошев и заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Сохаил Хан.
Участники дискуссии обменялись мнениями относительно основных трендов формирования "бесшовного" транспортного пространства на Евразийском континенте, а также определили ключевые факторы, сдерживающие процессы цифровизации в транспортной сфере.
Партнерство международных организаций и объединений в сфере интеграции цифровых транспортных систем позволяет поэтапно формировать "бесшовное" транспортное пространство в рамках Большой Евразии с учетом принципов суверенитета и уважения национальных интересов", - отметил член коллегии, министр ЕЭК Арзыбек Кожошев.
Спикерами мероприятия выступили представители ЕАБР, исполкома СНГ, постоянного представительства IRU в Евразии, центра "Цифровой транспорт" при Минтрансе Узбекистана, АО "ОТЛК ЕРА" и других организаций.
Директор дирекции цифровых инициатив ЕАБР Севак Саруханян подчеркнул намерение банка поддерживать цифровые сервисы и инициативы, направленные на существенное снижение временных и финансовых транзакций в рамках коридора Восток - Запад.
Евразийский банк развития утвердил поддержку создания цифрового транспортного коридора, объединяющего основные центры экономической активности в Евразии, одним из основных стратегических направлений деятельности банка до 2026 года", - заявил Севак Саруханян.
Он также добавил, что банк активно работает с уполномоченными органами государств региона с точки зрения продвижения регуляторных изменений, которые облегчат переход к бесшовной логистике, включая ее ключевой компонент - переход к электронным сопроводительным документам.
Панельная сессия в качестве side-event на полях форума ЭСКАТО была организована транспортным блоком ЕЭК в партнерстве с секретариатом ЭСКАТО при поддержке Министерства транспорта Узбекистана и Минэкономразвития России.
Справка:
Фонд цифровых инициатив ЕАБР создан в июне 2020 года. Цель фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.
Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.