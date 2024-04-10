09.04.2024, 18:11 2226

ЕАБР обозначил курс на цифровое будущее транспорта на совместном мероприятии ЕЭК и ЭСКАТО

Директор дирекции цифровых инициатив Евразийского банка развития (ЕАБР) Севак Саруханян принял участие в работе панельной сессии "Цифровая трансформация транспорта: ключевые тренды и синергетический эффект", прошедшей в рамках 11-го Азиатско-Тихоокеанского форума по упрощению процедур торговли. Мероприятие было организовано под эгидой ЭСКАТО в городе Самарканде со 2 по 5 апреля.

Панельная сессия как дискуссионная площадка объединила бизнес-сообщество и экспертов международных организаций для обсуждения современных особенностей транспорта и логистики в мировой торговле.

Мероприятие открыли министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбек Кожошев и заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Сохаил Хан.

Участники дискуссии обменялись мнениями относительно основных трендов формирования "бесшовного" транспортного пространства на Евразийском континенте, а также определили ключевые факторы, сдерживающие процессы цифровизации в транспортной сфере.

Партнерство международных организаций и объединений в сфере интеграции цифровых транспортных систем позволяет поэтапно формировать "бесшовное" транспортное пространство в рамках Большой Евразии с учетом принципов суверенитета и уважения национальных интересов", - отметил член коллегии, министр ЕЭК Арзыбек Кожошев.


Спикерами мероприятия выступили представители ЕАБР, исполкома СНГ, постоянного представительства IRU в Евразии, центра "Цифровой транспорт" при Минтрансе Узбекистана, АО "ОТЛК ЕРА" и других организаций.

Директор дирекции цифровых инициатив ЕАБР Севак Саруханян подчеркнул намерение банка поддерживать цифровые сервисы и инициативы, направленные на существенное снижение временных и финансовых транзакций в рамках коридора Восток - Запад.

Евразийский банк развития утвердил поддержку создания цифрового транспортного коридора, объединяющего основные центры экономической активности в Евразии, одним из основных стратегических направлений деятельности банка до 2026 года", - заявил Севак Саруханян.


Он также добавил, что банк активно работает с уполномоченными органами государств региона с точки зрения продвижения регуляторных изменений, которые облегчат переход к бесшовной логистике, включая ее ключевой компонент - переход к электронным сопроводительным документам.

Панельная сессия в качестве side-event на полях форума ЭСКАТО была организована транспортным блоком ЕЭК в партнерстве с секретариатом ЭСКАТО при поддержке Министерства транспорта Узбекистана и Минэкономразвития России.

Справка:

Фонд цифровых инициатив ЕАБР создан в июне 2020 года. Цель фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ЕАБРЦифровизациямероприятия

новости по теме

01.04.2024, 14:15 19371

Единую e-Gov-платформу для стран ЦА и Кавказа разработают в Казахстане

Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития, Международный союз электросвязи ООН и АО "Национальные информационные технологии" Казахстана объявили о стратегическом сотрудничестве по развитию инновационного регионального проекта GovStack, сообщает пресс-центр ЕАБР.

GovStack - это проект, направленный на создание интегрированной технологической платформы по развитию технологий электронного правительства для стран Центральной Азии и Кавказа. Целью проекта является повышение эффективности и прозрачности государственного управления в странах региона, обеспечение более широкого доступа граждан к государственным услугам через современные цифровые платформы. Данный проект позволит правительствам и общественным институтам в странах региона получить доступ к лучшим знаниям, ресурсам и инструментам, необходимым для достижения успешной цифровой трансформации", - говорится в информации банка.


Ранее сообщалось, что руководить технической реализацией проекта будет АО "НИТ" как ведущая компания в сфере построения электронного правительства, а финансовую поддержку для успешной реализации данного проекта предоставит ЕАБР.
 
18.03.2024, 12:20 47096

ЕАБР: данные о прогрессе в достижении ЦУР станут такими же важными, как показатель ВВП

Евразийский банк развития (ЕАБР) в рамках регионального форума по устойчивому развитию ЕЭК ООН принял участие в сайд-ивенте "Роль региональной интеграции в достижении ЦУР: ЕАЭС и другие структуры".

В ходе своего выступления управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР Конрад Альбрехт отметил, что Цели устойчивого развития ООН (ЦУР) - это не просто концепция высокого уровня, но и новое видение развития общества, а также система конкретных показателей, позволяющих отслеживать прогресс в каждой взаимосвязанной области устойчивого развития.

Конрад Альбрехт считает, что пример Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наглядно демонстрирует, как развитие экономической интеграции способствует повестке устойчивого развития и десятилетию действий - заключительному периоду в достижении глобальных целей к 2030 году.

Мы верим, что в ближайшем будущем данные на уровне стран и регионов о прогрессе в достижении ЦУР станут такими же важными, как ВВП или степень расслоения общества - коэффициент Джини", - отметил управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР.


По его словам, "мягкие" регуляторные инициативы, такие как дальнейшая гармонизация нормативных требований по нефинансовой и углеродной отчетности, повышение прозрачности статистических данных, обмен опытом экспертов по устойчивому развитию, могли бы послужить безбарьерной мобилизации финансовых, технологических и человеческих ресурсов для повестки ООН в области устойчивого развития.

Наша работа в Евразийском регионе и проблемы, связанные с устойчивым развитием, с которыми сталкивается регион, доказывают, что принятие региональных решений в этой области должно учитывать баланс между социальной, экономической и экологической устойчивостью и местные условия", - отметил Конрад Альбрехт.


Управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР подчеркнул, что в настоящее время возникла острая необходимость в решении проблемы взаимосвязи продовольственной, водной и энергетической безопасности в ряде государств Центральной Азии, которые страдают как от дефицита энергии, так и от дефицита воды. Такие условия делают критически важной взаимозависимость между ЦУР 7 (Доступная и чистая энергия), ЦУР 6 (Чистая вода и санитария) и ЦУР 2 (Нулевой голод), а также ЦУР 13 (Борьба с изменением климата) с ее уникальными приоритетами и условиями достижения. Вместе с тем, по мнению Конрада Альбрехта, государства-члены могли бы внести существенный вклад в достижение ЦУР 2 (Нулевой голод), если бы они были оснащены надежной транспортно-логистической инфраструктурой, что, несомненно, является задачей регионального сотрудничества. Он напомнил, что некоторые прикладные решения в области экономического сотрудничества в Евразии можно найти в недавнем отчете ЕАБР.

Говоря о финансовой составляющей и роли банков развития в реализации региональных проектов, спикер отметил, что, по данным отделения ПРООН для Европы и Центральной Азии, недостаток финансирования для достижения ЦУР на глобальном уровне составляет более 4 трлн долларов, тогда как ежегодные потребности в устойчивом и климатическом финансировании в Центральной Азии оцениваются в 38 млрд долларов до 2030 года.

К 2030 году нам нужно вложить примерно 228 млрд долларов. Роль банков развития здесь сложнее, чем просто предоставление денег из государственных источников. Наряду с этим мы стремимся создать благоприятные и малорисковые условия для направления частных финансовых ресурсов, софинансирования устойчивых проектов, обеспечения экологической и социальной безопасности финансируемых нами проектов, а также оказания технической помощи участникам рынка, для исследований и анализа текущих проблем развития наших государств-членов", - отметил Конрад Альбрехт.


Рассказывая о деятельности ЕАБР в своем выступлении, он подчеркнул, что банк отмечает взаимосвязь интеграционных усилий и успеха в достижении ЦУР.

Мы стремимся объединить усилия для достижения глобальных целей и развить необходимые компетенции для реализации крупных трансграничных проектов с использованием сложных финансовых структур. Например, ЕАБР постепенно реализует свои амбиции стать хабом проектов устойчивого государственно-частного партнерства (ГЧП) в ЕАЭС и драйвером инициативы ГЧП по ЦУР ЕЭК ООН. Мы уже запустили информационную платформу по ГЧП, провели серию вебинаров по проектной деятельности трансграничных ГЧП и договорились со странами-членами о сотрудничестве в этой области", - сказал управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР.


Конрад Альбрехт отметил, что многие страны Центральной Азии находятся в "красной зоне" по ЦУР 13. Изменение климата, а также риски и возможности низкоуглеродного перехода существенно влияют на государства - члены ЕАБР - большинство из них очень уязвимы к последствиям изменения климата. Некоторые страны по-прежнему очень сильно зависят от угольной генерации и нуждаются в крупных инвестициях в модернизацию энергетической инфраструктуры, что требует решающего увеличения переходного финансирования со стороны региональных игроков и, особенно, партнерства с международными институциональными инвесторами.

Конрад Альбрехт отметил, что государства - члены ЕАБР придерживаются определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) в рамках Парижского соглашения; в некоторых из них (а именно в России и Казахстане) разработаны стратегии низкоуглеродного развития. Реализация этих стратегий обходится очень дорого, и в некоторых случаях амбициозные климатические цели могут быть достигнуты только при международной финансовой поддержке.

В этом направлении ЕАБР как банк, ориентированный на проектное финансирование, фокусируется на повышении устойчивости государств-членов и раскрытии потенциала устойчивой инфраструктуры, в том числе возобновляемых источников энергии и энергоэффективности. По итогам 2023 года объем зеленых проектов в текущем инвестиционном портфеле Банка составил более 600 млн долларов; накопленный портфель зеленых проектов - около 1,2 млрд долларов с 2018 года. Наибольшая доля текущем инвестиционном портфеле зеленых проектов (68%) приходится на проекты возобновляемой энергетики", - сказал управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР.


Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ООНВВПЕАБР
06.03.2024, 17:58 71491

Макроэкономический прогноз на 2004-2026 годы опубликовал Нацбанк

Национальный банк Казахстана опубликовал "Доклад о денежно-кредитной политике. Февраль 2024". В докладе представлены предпосылки прогноза, динамика макроэкономического развития по базовому и альтернативным сценариям до 2026 года.

Документ содержит данные по прогнозу текущего счета платежного баланса, текущим макроэкономическим условиям и ситуации на денежном, валютном и финансовом рынках.

Кроме того, в доклад включены боксы на такие темы, как публикация прогнозов по процентной ставке центрального банка, анализ монетизации в экономике Казахстана, состояние и перспективы развития коммунальной инфраструктуры Казахстана в рамках реализации государственной программы "Тариф в обмен на инвестиции", замедление годовой инфляции в 2023-2024 годах и оценка "эффекта базы".

Подробнее с докладом можно ознакомиться по ссылке.
 
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22.02.2024, 20:37 97831

ЕАБР уверен, что климатические цели могут быть достигнуты только при международной финансовой поддержке

Евразийский банк развития (ЕАБР) принял участие в круглом столе 11-го Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию (APFSD), который проходил в Бангкоке (Таиланд) с 21 по 22 февраля 2024 года. Управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР Конрад Альбрехт выступил в панельной дискуссии, посвященной достижению Цели устойчивого развития ООН №13 "Борьба с изменением климата" вместе с представителями частного сектора, ЭСКАТО и других международных организаций. В своем выступлении он обратил внимание на необходимость международной финансовой поддержки проектов климатической митигации и адаптации, которые реализуются на региональном уровне.

Конрад Альбрехт особо подчеркнул, что изменение климата, риски и возможности низкоуглеродной трансформации оказывают существенное влияние на страны - члены ЕАБР: большинство из них уязвимо к последствиям изменения климата. Ряд стран Центральной Азии сталкивается с дефицитом воды и энергии, некоторые все еще сильно зависят от угольной генерации и нуждаются в значительных инвестициях в модернизацию инфраструктуры.

Все страны - члены ЕАБР ратифицировали Парижское соглашение по климату и разработали определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ), а, например, в Казахстане уже принята стратегия низкоуглеродного развития. Реализация данных стратегий обходится очень дорого, в связи с чем спикер ЕАБР обратился к институциональным инвесторам с призывом более пристально взглянуть на климатические возможности Центральной Азии и усилить международную финансовую поддержку амбициозных климатических целей.

Многосторонние банки развития (МБР) обладают возможностями, которые делают их движущей силой климатической повестки в развивающихся странах. Они не только устанавливают высокие экологические и социальные стандарты, но и участвуют в сложных инфраструктурных проектах; они направляют инвестиции частного сектора в зеленые проекты и снижают риски. Но хотя МБР пересматривают свои цели по климатическому финансированию в сторону более амбициозных цифр, доля Центральной Азии в общем объеме климатического финансирования, предоставляемого странам с низким и средним уровнем дохода, все еще скромна (4% по состоянию на 2022 год)", - сообщил Конрад Альбрехт, управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР.


Рассказывая о деятельности ЕАБР, спикер обратил внимание на то, что банк фокусируется на повышении устойчивости государств-членов к климатическим изменениям, раскрытии потенциала возобновляемой энергетики и энергоэффективности.

По итогам 2023 года доля зеленых проектов в текущем инвестиционном портфеле ЕАБР составила более 600 млн долларов, а накопленный портфель зеленых проектов - около 1,2 млрд долларов. Наибольшая доля зеленых проектов в текущем инвестиционном портфеле (68%) приходится на проекты возобновляемой энергетики", - сообщил Конрад Альбрехт.


По мнению спикера, решение проблем, связанных с климатом, возможно только при условии баланса между низкоуглеродной трансформацией, социально-экономическими приоритетами, интересами различных заинтересованных сторон и достижением других ЦУР. Опыт ЕАБР в реализации зеленых проектов в Центральной Азии показывает, что финансовым институтам и обществу в целом необходимо иметь четкое понимание сильных сторон и направлений развития климатической повестки на региональном уровне, а также выстроить синергию между правительствами, финансовыми учреждениями, частным сектором, научным сообществом и гражданским обществом.

Участники дискуссии поддержали призыв представителя ЕАБР обратить внимание на климатический потенциал стран Центральной Азии и объединить усилия в области совместного финансирования и технического содействия проектам климатической митигации и адаптации.

Справка:

Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию (APFSD) - это ежегодное инклюзивное мероприятие, участники которого обсуждают актуальные на текущий момент вопросы в области устойчивого развития и Цели устойчивого развития (ЦУР) на региональном уровне. Форум представляет региональную перспективу реализации Повестки дня на период до 2030 год, выявление региональных тенденций и обмен передовым опытом.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ЕАБРклиматподдержка
14.02.2024, 17:35 113621

ЕАБР начал цикл вебинаров, посвященных трансграничной проектной деятельности в ГЧП

Евразийский банк развития (ЕАБР) провел вебинар "Трансграничные проекты ГЧП". В мероприятии приняли участие более 80 представителей банковского сектора, государственных и региональных органов власти Армении, Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана, а также инвесторы и эксперты ГЧП-сообщества.

Мероприятие стало первым в серии вебинаров ЕАБР по продвижению трансграничных проектов ГЧП. Первый вебинар помог участникам разобраться с целым рядом важных вопросов: какой проект можно "упаковать" в трансграничное ГЧП; кто, за что и на каком этапе отвечает; как структурировать проект трансграничного ГЧП с финансовой и юридической точки зрения; что может пойти не так и как к этому подготовиться. Кроме того, была возможность узнать об успешном опыте трансграничных ГЧП в Евразии и мире. Освещались ключевые факторы успеха трансграничных проектов ГЧП, их финансовая структура и матрицы распределения рисков, их юридическая схема, роль кредиторов и поддержки международных банков развития", - рассказала директор по проектам ГЧП ЕАБР Светлана Маслова.


В свою очередь Владимир Якунин, руководитель департамента поддержки проектной деятельности ЕАБР, отметил, что банк имеет широкую линейку кредитных и некредитных продуктов для содействия государствам-членам в подготовке, структурировании и финансировании проектов строительства трансграничной инфраструктуры на основе механизма ГЧП.

Вебинар был организован при поддержке Центра ГЧП Беларуси, Казахстанского центра ГЧП, Центра ГЧП Кыргызстана и Центра ГЧП Таджикистана.

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ЕАБРГЧПпроект
13.02.2024, 13:57 116291

Исследования и курсы в сфере ГЧП начинает ЕАБР совместно с Россией и Арменией

В ближайший год планируется подготовка совместных аналитических обзоров, исследований и докладов по актуальным проблемам и перспективам развития ГЧП
Евразийский банк развития (ЕАБР) и Российско-Армянский университет (РАУ) начинают реализацию совместных научных исследований и образовательных программ в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП).

Соответствующий договор подписан старшим управляющим директором ЕАБР Денисом Ильиным и ректором РАУ Эдвардом Сандояном.

Договор стал развитием ранее подписанного меморандума. Инициатива будет профинансирована на безвозвратной основе за счет средств Фонда технического содействия ЕАБР и призвана в более долгосрочной перспективе укрепить возможности Армении в сфере ГЧП", - говорится в пресс-релизе банка.


Среди ключевых направлений сотрудничества РАУ с ЕАБР станут:

  • подготовка квалифицированных кадров по образовательным программам в сфере ГЧП для реализации соответствующих проектов в Армении;
  • проведение научных исследований, содействующих повышению уровня развития этого сегмента в республике.

В ближайший год планируется подготовка совместных аналитических обзоров, исследований и докладов по актуальным проблемам и перспективам развития ГЧП, в том числе реализации трансграничных проектов", - подчеркивается в информации.


Сотрудничество РАУ и ЕАБР будет реализовано на базе кафедры экономики и финансов. Среди ключевых задач на ближайший год: организация при поддержке банка центра компетенций ГЧП в РАУ, внедрение дисциплины по ГЧП в образовательный проект в бакалавриате и магистратуре по направлениям "Экономика" и "Финансы".

Важной составляющей сотрудничества станет стипендиальная программа ЕАБР по ГЧП среди студентов бакалавриата и магистратуры по направлениям "Экономика" и "Финансы".

Ранее сообщалось, что инвестиции ЕАБР в экономику Казахстана ежегодно превышают $1 млрд. Сумма потенциальных проектов, рассматриваемых банком в Казахстане на 2024 год, превышает $3,5 млрд. Доля проектов Казахстана в портфеле ЕАБР составляет 57%.

За период сотрудничества ЕАБР с Республикой Казахстан реализовано 104 проекта: строительство магистрального газопровода "Сарыарка", расширение и модернизация Международного аэропорта Алматы, Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД), строительство автомобильного пункта пропуска "Нур жолы", строительство солнечных и ветряных электростанций и другое. За 8 месяцев ЕАБР вложил $902 млн в проекты Казахстана.
 
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Теги:ПроектыЕАБРАрменияРоссия
22.01.2024, 18:52 141566

ЕАБР и FONPLATA обсудили планы совместной работы в 2024 году

Евразийский банк развития (ЕАБР) и FONPLATA обсудили планы совместной деятельности в 2024 году. Диалог состоялся в рамках посещения управляющим директором - руководителем дирекции устойчивого развития ЕАБР Конрадом Альбрехтом штаб-квартиры Южноамериканского банка развития в Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Боливия).

Отношения двух финансовых организаций развиваются в соответствии с меморандумом, подписанным в ходе 46-го ежегодного совещания Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIAP) в Алматы 16 мая 2023 года.

Конрад Альбрехт пояснил, что важность партнерства заключается в общих целях, разделяемых банками. Регионы, в которых они работают, включают страны с формирующейся рыночной экономикой, развивающиеся страны и страны, не имеющие выхода к морю.

У нас много общего, и это самое интересное: два региональных банка с очень похожими характеристиками, но в разных географических контекстах, сталкивающиеся с одними и теми же вызовами", - сказал он.


Дирекция по аналитической работе ЕАБР и отдел экономических исследований FONPLATA ведут работу над совместным докладом по вопросам социально-экономического развития стран, не имеющих выхода к морю, в Южной Америке (Боливия и Парагвай) и Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).

Эта тема фундаментально связана с мандатами обоих банков, поскольку касается региональной интеграции для содействия развитию наших стран", - заявил вице-президент FONPLATA по стратегическому развитию Оскар Лламосас.


В ходе визита проведена серия встреч с представителями различных подразделений FONPLATA, на которых рассматривались институциональные и управленческие вопросы с целью сближения банков. Кроме того, были обсуждены вызовы, с которыми сталкиваются обе организации, и стратегии, которые они используют для собственного финансирования. Представители FONPLATA проинформировали о своих традиционных и компенсируемых кредитных линиях, которые обеспечивают большие преимущества в отношении изменения климата, гендерных и других вопросов.

По итогам встреч достигнута договоренность о проведении в ближайшее время семинара по обмену знаниями, на котором ЕАБР поделится опытом, связанным с участием в ESG-рейтингах, а FONPLATA расскажет о сквозной гендерной стратегии.

Кроме того, решено разработать дорожную карту для совместного развития финансовых инструментов, таких как создание устойчивых тематических фондов и обмен рисками.

FONPLATA заинтересована в сотрудничестве с такими учреждениями, как ЕАБР, с целью повышения актуальности нашей работы внутри и за пределами региона", - подчеркнула исполнительный вице-президент организации Мариана Прадо.


Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ПланЕАБРОбсуждение
12.01.2024, 15:53 154466

В приложении "Работа в ЕАЭС" стал доступен кыргызстанский сегмент услуг для трудовых мигрантов

С 27 декабря 2023 года в мобильном приложении фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) "Работа в ЕАЭС" стал доступен национальный сегмент государственных и коммерческих услуг Кыргызской Республики для трудовых мигрантов. Это значит, что граждане Армении, Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана, переезжающие для работы в Кыргызстан, могут получить необходимые для трудоустройства сервисы прямо в своем смартфоне. В приложении также доступны сервисы в Республике Армения и Российской Федерации.

В приложении "Работа в ЕАЭС" теперь возможно осуществить поиск актуальных вакансий в Кыргызстане, получить информацию по оформлению необходимых документов, воспользоваться сервисом Государственной налоговой службы Кыргызской Республики, ознакомившись с информацией об оформлении в электронном формате добровольного патента, обязательного патента и патента наемного работника, осуществляющего деятельность в сфере, подлежащей обязательному патентированию, а также узнать о рекомендуемых шагах для трудоустройства в разделе "помощник".

Приложение дополнено сервисами поиска жилья и онлайн-регистрации иностранных граждан по месту пребывания в Кыргызской Республике.

Используя мобильное приложение ФЦИ ЕАБР, можно получить статус "Цифровой кочевник", который присваивается специалистам из сферы информационных технологий и дает ряд преференций, в том числе позволяет не осуществлять регистрацию по месту проживания и автоматически получать персональный идентификационный номер (ПИН), разрешение на работу на срок до 12 месяцев с возможностью продления на аналогичный срок.

В приложении "Работа в ЕАЭС" представлена вся информация о нормативно-правовых актах, регулирующих трудовую деятельность в Кыргызской Республике. Пользователь может ознакомиться с основными положениями нормативных правовых актов и полными текстами документов по интересующим темам на государственном сайте Кыргызской Республики "Централизованный банк данных правовой информации".

Справка:

Фонд цифровых инициатив ЕАБР создан в июне 2020 года. Цель Фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ЕАЭСПриложениеработа

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      Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?

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