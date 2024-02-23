ЕАБР уверен, что климатические цели могут быть достигнуты только при международной финансовой поддержке

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Евразийский банк развития (ЕАБР) принял участие в круглом столе 11-го Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию (APFSD), который проходил в Бангкоке (Таиланд) с 21 по 22 февраля 2024 года. Управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР Конрад Альбрехт выступил в панельной дискуссии, посвященной достижению Цели устойчивого развития ООН №13 "Борьба с изменением климата" вместе с представителями частного сектора, ЭСКАТО и других международных организаций. В своем выступлении он обратил внимание на необходимость международной финансовой поддержки проектов климатической митигации и адаптации, которые реализуются на региональном уровне.





Конрад Альбрехт особо подчеркнул, что изменение климата, риски и возможности низкоуглеродной трансформации оказывают существенное влияние на страны - члены ЕАБР: большинство из них уязвимо к последствиям изменения климата. Ряд стран Центральной Азии сталкивается с дефицитом воды и энергии, некоторые все еще сильно зависят от угольной генерации и нуждаются в значительных инвестициях в модернизацию инфраструктуры.





Все страны - члены ЕАБР ратифицировали Парижское соглашение по климату и разработали определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ), а, например, в Казахстане уже принята стратегия низкоуглеродного развития. Реализация данных стратегий обходится очень дорого, в связи с чем спикер ЕАБР обратился к институциональным инвесторам с призывом более пристально взглянуть на климатические возможности Центральной Азии и усилить международную финансовую поддержку амбициозных климатических целей.





Многосторонние банки развития (МБР) обладают возможностями, которые делают их движущей силой климатической повестки в развивающихся странах. Они не только устанавливают высокие экологические и социальные стандарты, но и участвуют в сложных инфраструктурных проектах; они направляют инвестиции частного сектора в зеленые проекты и снижают риски. Но хотя МБР пересматривают свои цели по климатическому финансированию в сторону более амбициозных цифр, доля Центральной Азии в общем объеме климатического финансирования, предоставляемого странам с низким и средним уровнем дохода, все еще скромна (4% по состоянию на 2022 год)", - сообщил Конрад Альбрехт, управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР.





Рассказывая о деятельности ЕАБР, спикер обратил внимание на то, что банк фокусируется на повышении устойчивости государств-членов к климатическим изменениям, раскрытии потенциала возобновляемой энергетики и энергоэффективности.





По итогам 2023 года доля зеленых проектов в текущем инвестиционном портфеле ЕАБР составила более 600 млн долларов, а накопленный портфель зеленых проектов - около 1,2 млрд долларов. Наибольшая доля зеленых проектов в текущем инвестиционном портфеле (68%) приходится на проекты возобновляемой энергетики", - сообщил Конрад Альбрехт.





По мнению спикера, решение проблем, связанных с климатом, возможно только при условии баланса между низкоуглеродной трансформацией, социально-экономическими приоритетами, интересами различных заинтересованных сторон и достижением других ЦУР. Опыт ЕАБР в реализации зеленых проектов в Центральной Азии показывает, что финансовым институтам и обществу в целом необходимо иметь четкое понимание сильных сторон и направлений развития климатической повестки на региональном уровне, а также выстроить синергию между правительствами, финансовыми учреждениями, частным сектором, научным сообществом и гражданским обществом.





Участники дискуссии поддержали призыв представителя ЕАБР обратить внимание на климатический потенциал стран Центральной Азии и объединить усилия в области совместного финансирования и технического содействия проектам климатической митигации и адаптации.





Справка:





Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию (APFSD) - это ежегодное инклюзивное мероприятие, участники которого обсуждают актуальные на текущий момент вопросы в области устойчивого развития и Цели устойчивого развития (ЦУР) на региональном уровне. Форум представляет региональную перспективу реализации Повестки дня на период до 2030 год, выявление региональных тенденций и обмен передовым опытом.