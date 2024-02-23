22.02.2024, 20:37 1871

ЕАБР уверен, что климатические цели могут быть достигнуты только при международной финансовой поддержке

Евразийский банк развития (ЕАБР) принял участие в круглом столе 11-го Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию (APFSD), который проходил в Бангкоке (Таиланд) с 21 по 22 февраля 2024 года. Управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР Конрад Альбрехт выступил в панельной дискуссии, посвященной достижению Цели устойчивого развития ООН №13 "Борьба с изменением климата" вместе с представителями частного сектора, ЭСКАТО и других международных организаций. В своем выступлении он обратил внимание на необходимость международной финансовой поддержки проектов климатической митигации и адаптации, которые реализуются на региональном уровне.

Конрад Альбрехт особо подчеркнул, что изменение климата, риски и возможности низкоуглеродной трансформации оказывают существенное влияние на страны - члены ЕАБР: большинство из них уязвимо к последствиям изменения климата. Ряд стран Центральной Азии сталкивается с дефицитом воды и энергии, некоторые все еще сильно зависят от угольной генерации и нуждаются в значительных инвестициях в модернизацию инфраструктуры.

Все страны - члены ЕАБР ратифицировали Парижское соглашение по климату и разработали определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ), а, например, в Казахстане уже принята стратегия низкоуглеродного развития. Реализация данных стратегий обходится очень дорого, в связи с чем спикер ЕАБР обратился к институциональным инвесторам с призывом более пристально взглянуть на климатические возможности Центральной Азии и усилить международную финансовую поддержку амбициозных климатических целей.

Многосторонние банки развития (МБР) обладают возможностями, которые делают их движущей силой климатической повестки в развивающихся странах. Они не только устанавливают высокие экологические и социальные стандарты, но и участвуют в сложных инфраструктурных проектах; они направляют инвестиции частного сектора в зеленые проекты и снижают риски. Но хотя МБР пересматривают свои цели по климатическому финансированию в сторону более амбициозных цифр, доля Центральной Азии в общем объеме климатического финансирования, предоставляемого странам с низким и средним уровнем дохода, все еще скромна (4% по состоянию на 2022 год)", - сообщил Конрад Альбрехт, управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР.


Рассказывая о деятельности ЕАБР, спикер обратил внимание на то, что банк фокусируется на повышении устойчивости государств-членов к климатическим изменениям, раскрытии потенциала возобновляемой энергетики и энергоэффективности.

По итогам 2023 года доля зеленых проектов в текущем инвестиционном портфеле ЕАБР составила более 600 млн долларов, а накопленный портфель зеленых проектов - около 1,2 млрд долларов. Наибольшая доля зеленых проектов в текущем инвестиционном портфеле (68%) приходится на проекты возобновляемой энергетики", - сообщил Конрад Альбрехт.


По мнению спикера, решение проблем, связанных с климатом, возможно только при условии баланса между низкоуглеродной трансформацией, социально-экономическими приоритетами, интересами различных заинтересованных сторон и достижением других ЦУР. Опыт ЕАБР в реализации зеленых проектов в Центральной Азии показывает, что финансовым институтам и обществу в целом необходимо иметь четкое понимание сильных сторон и направлений развития климатической повестки на региональном уровне, а также выстроить синергию между правительствами, финансовыми учреждениями, частным сектором, научным сообществом и гражданским обществом.

Участники дискуссии поддержали призыв представителя ЕАБР обратить внимание на климатический потенциал стран Центральной Азии и объединить усилия в области совместного финансирования и технического содействия проектам климатической митигации и адаптации.

Справка:

Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию (APFSD) - это ежегодное инклюзивное мероприятие, участники которого обсуждают актуальные на текущий момент вопросы в области устойчивого развития и Цели устойчивого развития (ЦУР) на региональном уровне. Форум представляет региональную перспективу реализации Повестки дня на период до 2030 год, выявление региональных тенденций и обмен передовым опытом.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ЕАБРклиматподдержка

новости по теме

14.02.2024, 17:35 17551

ЕАБР начал цикл вебинаров, посвященных трансграничной проектной деятельности в ГЧП

Евразийский банк развития (ЕАБР) провел вебинар "Трансграничные проекты ГЧП". В мероприятии приняли участие более 80 представителей банковского сектора, государственных и региональных органов власти Армении, Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана, а также инвесторы и эксперты ГЧП-сообщества.

Мероприятие стало первым в серии вебинаров ЕАБР по продвижению трансграничных проектов ГЧП. Первый вебинар помог участникам разобраться с целым рядом важных вопросов: какой проект можно "упаковать" в трансграничное ГЧП; кто, за что и на каком этапе отвечает; как структурировать проект трансграничного ГЧП с финансовой и юридической точки зрения; что может пойти не так и как к этому подготовиться. Кроме того, была возможность узнать об успешном опыте трансграничных ГЧП в Евразии и мире. Освещались ключевые факторы успеха трансграничных проектов ГЧП, их финансовая структура и матрицы распределения рисков, их юридическая схема, роль кредиторов и поддержки международных банков развития", - рассказала директор по проектам ГЧП ЕАБР Светлана Маслова.


В свою очередь Владимир Якунин, руководитель департамента поддержки проектной деятельности ЕАБР, отметил, что банк имеет широкую линейку кредитных и некредитных продуктов для содействия государствам-членам в подготовке, структурировании и финансировании проектов строительства трансграничной инфраструктуры на основе механизма ГЧП.

Вебинар был организован при поддержке Центра ГЧП Беларуси, Казахстанского центра ГЧП, Центра ГЧП Кыргызстана и Центра ГЧП Таджикистана.

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ЕАБРГЧПпроект
13.02.2024, 13:57 20221

Исследования и курсы в сфере ГЧП начинает ЕАБР совместно с Россией и Арменией

В ближайший год планируется подготовка совместных аналитических обзоров, исследований и докладов по актуальным проблемам и перспективам развития ГЧП
Евразийский банк развития (ЕАБР) и Российско-Армянский университет (РАУ) начинают реализацию совместных научных исследований и образовательных программ в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП).

Соответствующий договор подписан старшим управляющим директором ЕАБР Денисом Ильиным и ректором РАУ Эдвардом Сандояном.

Договор стал развитием ранее подписанного меморандума. Инициатива будет профинансирована на безвозвратной основе за счет средств Фонда технического содействия ЕАБР и призвана в более долгосрочной перспективе укрепить возможности Армении в сфере ГЧП", - говорится в пресс-релизе банка.


Среди ключевых направлений сотрудничества РАУ с ЕАБР станут:

  • подготовка квалифицированных кадров по образовательным программам в сфере ГЧП для реализации соответствующих проектов в Армении;
  • проведение научных исследований, содействующих повышению уровня развития этого сегмента в республике.

В ближайший год планируется подготовка совместных аналитических обзоров, исследований и докладов по актуальным проблемам и перспективам развития ГЧП, в том числе реализации трансграничных проектов", - подчеркивается в информации.


Сотрудничество РАУ и ЕАБР будет реализовано на базе кафедры экономики и финансов. Среди ключевых задач на ближайший год: организация при поддержке банка центра компетенций ГЧП в РАУ, внедрение дисциплины по ГЧП в образовательный проект в бакалавриате и магистратуре по направлениям "Экономика" и "Финансы".

Важной составляющей сотрудничества станет стипендиальная программа ЕАБР по ГЧП среди студентов бакалавриата и магистратуры по направлениям "Экономика" и "Финансы".

Ранее сообщалось, что инвестиции ЕАБР в экономику Казахстана ежегодно превышают $1 млрд. Сумма потенциальных проектов, рассматриваемых банком в Казахстане на 2024 год, превышает $3,5 млрд. Доля проектов Казахстана в портфеле ЕАБР составляет 57%.

За период сотрудничества ЕАБР с Республикой Казахстан реализовано 104 проекта: строительство магистрального газопровода "Сарыарка", расширение и модернизация Международного аэропорта Алматы, Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД), строительство автомобильного пункта пропуска "Нур жолы", строительство солнечных и ветряных электростанций и другое. За 8 месяцев ЕАБР вложил $902 млн в проекты Казахстана.
 
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Теги:ПроектыЕАБРАрменияРоссия
22.01.2024, 18:52 45496

ЕАБР и FONPLATA обсудили планы совместной работы в 2024 году

Евразийский банк развития (ЕАБР) и FONPLATA обсудили планы совместной деятельности в 2024 году. Диалог состоялся в рамках посещения управляющим директором - руководителем дирекции устойчивого развития ЕАБР Конрадом Альбрехтом штаб-квартиры Южноамериканского банка развития в Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Боливия).

Отношения двух финансовых организаций развиваются в соответствии с меморандумом, подписанным в ходе 46-го ежегодного совещания Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIAP) в Алматы 16 мая 2023 года.

Конрад Альбрехт пояснил, что важность партнерства заключается в общих целях, разделяемых банками. Регионы, в которых они работают, включают страны с формирующейся рыночной экономикой, развивающиеся страны и страны, не имеющие выхода к морю.

У нас много общего, и это самое интересное: два региональных банка с очень похожими характеристиками, но в разных географических контекстах, сталкивающиеся с одними и теми же вызовами", - сказал он.


Дирекция по аналитической работе ЕАБР и отдел экономических исследований FONPLATA ведут работу над совместным докладом по вопросам социально-экономического развития стран, не имеющих выхода к морю, в Южной Америке (Боливия и Парагвай) и Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).

Эта тема фундаментально связана с мандатами обоих банков, поскольку касается региональной интеграции для содействия развитию наших стран", - заявил вице-президент FONPLATA по стратегическому развитию Оскар Лламосас.


В ходе визита проведена серия встреч с представителями различных подразделений FONPLATA, на которых рассматривались институциональные и управленческие вопросы с целью сближения банков. Кроме того, были обсуждены вызовы, с которыми сталкиваются обе организации, и стратегии, которые они используют для собственного финансирования. Представители FONPLATA проинформировали о своих традиционных и компенсируемых кредитных линиях, которые обеспечивают большие преимущества в отношении изменения климата, гендерных и других вопросов.

По итогам встреч достигнута договоренность о проведении в ближайшее время семинара по обмену знаниями, на котором ЕАБР поделится опытом, связанным с участием в ESG-рейтингах, а FONPLATA расскажет о сквозной гендерной стратегии.

Кроме того, решено разработать дорожную карту для совместного развития финансовых инструментов, таких как создание устойчивых тематических фондов и обмен рисками.

FONPLATA заинтересована в сотрудничестве с такими учреждениями, как ЕАБР, с целью повышения актуальности нашей работы внутри и за пределами региона", - подчеркнула исполнительный вице-президент организации Мариана Прадо.


Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ПланЕАБРОбсуждение
12.01.2024, 15:53 58541

В приложении "Работа в ЕАЭС" стал доступен кыргызстанский сегмент услуг для трудовых мигрантов

С 27 декабря 2023 года в мобильном приложении фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) "Работа в ЕАЭС" стал доступен национальный сегмент государственных и коммерческих услуг Кыргызской Республики для трудовых мигрантов. Это значит, что граждане Армении, Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана, переезжающие для работы в Кыргызстан, могут получить необходимые для трудоустройства сервисы прямо в своем смартфоне. В приложении также доступны сервисы в Республике Армения и Российской Федерации.

В приложении "Работа в ЕАЭС" теперь возможно осуществить поиск актуальных вакансий в Кыргызстане, получить информацию по оформлению необходимых документов, воспользоваться сервисом Государственной налоговой службы Кыргызской Республики, ознакомившись с информацией об оформлении в электронном формате добровольного патента, обязательного патента и патента наемного работника, осуществляющего деятельность в сфере, подлежащей обязательному патентированию, а также узнать о рекомендуемых шагах для трудоустройства в разделе "помощник".

Приложение дополнено сервисами поиска жилья и онлайн-регистрации иностранных граждан по месту пребывания в Кыргызской Республике.

Используя мобильное приложение ФЦИ ЕАБР, можно получить статус "Цифровой кочевник", который присваивается специалистам из сферы информационных технологий и дает ряд преференций, в том числе позволяет не осуществлять регистрацию по месту проживания и автоматически получать персональный идентификационный номер (ПИН), разрешение на работу на срок до 12 месяцев с возможностью продления на аналогичный срок.

В приложении "Работа в ЕАЭС" представлена вся информация о нормативно-правовых актах, регулирующих трудовую деятельность в Кыргызской Республике. Пользователь может ознакомиться с основными положениями нормативных правовых актов и полными текстами документов по интересующим темам на государственном сайте Кыргызской Республики "Централизованный банк данных правовой информации".

Справка:

Фонд цифровых инициатив ЕАБР создан в июне 2020 года. Цель Фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ЕАЭСПриложениеработа
30.12.2023, 12:58 81816

Евразийский банк развития

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ЕАБРинформациясправка
18.12.2023, 18:27 102196

Заявление глав правительств государств - участников СНГ о перспективах культурно-гуманитарного сотрудничества

Мы, главы правительств государств - участников Содружества Независимых Государств, исходя из духа и в развитие заявления глав государств - участников СНГ о развитии сотрудничества в сфере культуры от 14 октября 2022 года, высоко оценивая взаимодействие в сфере культуры на основе существующих международных договоров, в том числе Соглашения о сотрудничестве в области культуры от 15 мая 1992 года, соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств - участников СНГ от 26 августа 2005 года, Концепции сотрудничества государств - участников СНГ в сфере культуры от 19 мая 2011 года, приветствуя деятельность Совета по культурному сотрудничеству и Совета по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ, а также профильных организаций и структур государств - участников СНГ, нацеленную на дальнейшее развитие культурно-гуманитарного взаимодействия между нашими странами, принимая во внимание учреждение заинтересованными странами Международной организации по русскому языку и проведение в 2023 году в Содружестве Года русского языка как языка межнационального общения, отмечая важность закрепления культурно-гуманитарных связей как одного из основных направлений сотрудничества в Содружестве на двусторонней и многосторонней основе, признавая высокий потенциал культурно-гуманитарного взаимодействия для установления прочных связей между народами наших стран, развития отношений партнерства, дружбы и добрососедства между государствами - участниками СНГ, принимая во внимание, что основой для продуктивного культурного диалога стран Содружества являются прочные традиционные узы, основанные на исторической общности народов наших стран, а накопленный веками богатейший духовно-культурный опыт народов государств - участников СНГ предопределяет их уникальное место в глобальном культурном пространстве, выражая стремление к укреплению дружеских связей, расширению и углублению сотрудничества между государствами в области культуры и подтверждая ключевые цели культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках Содружества,

будем содействовать:

  • углублению межкультурного диалога, укреплению взаимопонимания и взаимного уважения к культурным традициям стран Содружества;
  • поддержке и популяризации культурного и языкового многообразия, сохранению национального и историко-культурного наследия и традиций народов наших стран;
  • сохранению духовных основ и культурно-нравственных ценностей у молодого поколения наших стран;
  • укреплению институциональных основ сотрудничества государств - участников СНГ в сфере культуры за счет поддержания и углубления прямых связей между учреждениями культуры, объединениями творческих работников и деятелей культуры наших стран;
  • повышению заинтересованности государств - участников СНГ в организации и проведении совместных мероприятий в сфере культуры, в том числе путем обмена опытом и информацией, развития творческих контактов, участия в многосторонних культурных мероприятиях (фестивалях, конкурсах, конференциях, форумах), проведения Дней культуры стран СНГ, реализации Межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества", проведения тематических годов гуманитарной направленности с целью сохранения и приумножения общего культурно-цивилизационного наследия стран Содружества;
  • реализации совместных многопрофильных и просветительских проектов, созданию качественного контента и его продвижению в цифровой среде, в том числе с ответственным использованием искусственного интеллекта;
  • поддержке традиционных и новаторских форматов взаимодействия в области театрального искусства, включая тематические фестивали, проводимые в государствах - участниках СНГ;
  • реализации совместных проектов в области кинематографии, внедрению системных инструментов и механизмов поддержки данного направления культурного сотрудничества;
  • реализации проектов, направленных на развитие совместной издательской деятельности, книжных индустрий, взаимных публикаций и переводов.

Рассматриваем многостороннее культурно-гуманитарное сотрудничество государств - участников СНГ как прочную основу для всестороннего и поступательного развития наших стран и народов.

Выступаем за дальнейшее наращивание всего комплекса межгосударственного взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере на основе взаимного уважения и учета интересов всех государств - участников Содружества.
 
14.12.2023, 19:53 114376

ЕАБР запустил в 2023 году 27 новых проектов в Евразии

Об итогах деятельности ЕАБР в малых странах в 2023 году рассказал на пресс-конференции в Алматы старший управляющий директор Евразийского банка Денис Ильин.

ЕАБР

По его словам, в 2023 году Евразийский банк запустил 27 новых проектов в Евразии. Объем инвестиций составил $1,7 млрд.

Наиболее крупные и значимые проекты помимо Казахстана реализуются в Армении, Кыргызстане и Таджикистане.

Проекты в Армении:

  • Разданская ТЭС мощностью 50 МВт;
  • Мясомолочная ферма "Еремян Проджекст".

По словам Ильина, в Армении проекты ЕАБР реализуются давно и успешно. Объем инвестиций ЕАБР по новым и действующим проектам составил уже $34 млн.

ЕАБР

Проекты в Кыргызстане:

  • ГЭС "Куланак" мощностью 100 МВт.

Входит в мегапроект "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии". Проект позволит на 18% сократить дефицит энергии в Кыргызстане.

  • Кантский цементный завод с современной технологической линией мощностью 2500 тонн в сутки. Проект призван повысить экологичность производства цемента и снизить выбросы в атмосферу.

Одобренное финансирование проектов - $92 млн.

ЕАБР

Проекты в Таджикистане:

  • ООО "Зерновая компания" и ООО "Согдийские фрукты" (АПК).

Расширение с 75 га до 150 га действующих фруктовых садов, приобретение необходимого автотранспорта и оборудования, производственных линий для макаронных изделий.

  • Поддержка развития малого и среднего предпринимательства.

По словам спикера, в 2023 году ЕАБР впервые реализовал в Таджикистане проект, содействующий повышению человеческого потенциала в республике. Банк организовал и провел обучающий семинар по подготовке и запуску проектов ГЧП в приоритетных отраслях экономики Таджикистана для госсотрудников.

Банк также прорабатывает возможность финансирования в Таджикистане проектов развития транспортной инфраструктуры, создания и модернизации промышленных предприятий.

ЕАБР

Ранее зампредседателя правления ЕАБР Руслан Даленов рассказал, что лидером по объему инвестиций, привлеченных от ЕАБР, является Казахстан. Всего банк реализует в стране около 100 проектов. Ежегодные инвестиции составляют 1 млрд долларов.

В ЕАБР также представили макроэкономический прогноз на 2024 год.
 
14.12.2023, 18:33 114661

Годовое собрание ЕАБР в 2024 году пройдет в Алматы 27-28 июня

Годовое собрание Евразийского банка развития (ЕАБР) в 2024 году пройдет 27-28 июня. Впервые на мероприятие будет приглашен широкий круг партнеров и экспертов. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции сообщил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов.

Годовое собрание ЕАБР станет площадкой для обсуждения насущных проблем развития всего макрорегиона. Не ограничиваясь вопросами непосредственного функционирования Банка, мы проведем серию мероприятий, где будут обсуждаться темы взаимодействия многосторонних финансовых организаций для устойчивого развития наших стран, финансирование проектов инфраструктуры, транспорта, водного и энергетического комплексов. Мы обсудим новые инструменты привлечения капитала, в том числе актуальное сегодня исламское финансирование", - отметил Николай Подгузов.


Участниками мероприятия станут руководители, члены правления, высокопоставленные должностные лица и представители институтов развития и инвестиционных фондов.

Кроме сессий в ходе мероприятия пройдут презентации новых докладов и исследований ЕАБР, состоится ряд встреч высокого уровня и деловых переговоров.

Справка
Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

Контакты пресс-центра ЕАБР:
+7 (727) 244 40 44, доб. 6147
[email protected]
www.eabr.org
 
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