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Эксперты ЕАБР предложили ряд мер для раскрытия нефтегазохимического потенциала Евразийского региона
Фото: ЕАБР
В новом аналитическом докладе "Нефтегазохимическая промышленность Евразии: перспективы углубления переработки" на основе балансового подхода специалисты Евразийского банка реконструкции и развития оценили производственно-ресурсный и экспортный потенциал нефтегазохимического комплекса стран ЕАЭС, Таджикистана и Узбекистана в перспективе до 2035 года.
Нефтегазохимия является значимой отраслью глобальной экономики и обладает высоким мультипликативным эффектом. Отрасль характеризуется быстрым наращиванием добавленной стоимости в технологической цепочке. Продвижение производства вверх по переделам позволяет кратно нарастить создаваемую добавленную стоимость внутри страны. Разница в ценах между базовым сырьем и конечной полимерной продукцией может превышать 20 раз.
Сегодня отрасль переживает глобальные структурные изменения. Происходит новый энергетический переход, который в целом тесно взаимоувязан с повышением глубины переработки нефтегазохимической продукции. Происходит смещение спроса в развивающиеся страны, в первую очередь в Азиатско-Тихоокеанский регион и Индию. Близкое географическое расположение к крупнейшим перспективным азиатским рынкам сбыта для Евразийского региона открывает широкие возможности.
Несмотря на то что нефтегазохимическая промышленность в Евразийском регионе развивается высокими темпами, на сегодня регион занимает всего 2,1% мировой нефтегазохимии и позиционируется преимущественно как поставщик сырьевой продукции (преимущественно нефти и газа). Однако в регионе имеются все предпосылки для его трансформации в мировой центр полимерного производства:
- регион обладает мощным сырьевым потенциалом. Совокупные доказанные запасы нефти (по состоянию на 2022 год) составляют 115 млрд баррелей (более 7% мировых запасов), газа - 62,8 трлн кубометров (порядка 30% мировых запасов);
- как и в промышленно развитых странах, в регионе сложились серьезные традиции в развитии нефтегазохимии, включая как собственно сферу производства, так и научно-технологический базис отрасли, а также имеется успешный исторический опыт в проведении крупномасштабных программ химизации;
- страны региона уже проводят активную государственную политику, ориентированную на развитие нефтегазохимических проектов. На стадии реализации - свыше 20 крупных нефтегазохимических проектов на общую сумму более 200 млрд долларов;
- регион находится в географической близости к перспективным азиатским рынкам. К 2035 году Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и Индия обеспечат более 40% мирового рынка нефтегазохимии, внося наибольший вклад в развитие глобального рынка. Огромный потенциал роста потребления здесь обусловлен нынешним относительно невысоким потреблением полимеров на душу населения в сравнении с развитыми экономиками. Евразийский регион вкладывает значительные усилия в обеспечение логистической связанности с этими рынками.
Поэтому усиление нефтегазохимии выступает естественным стратегическим приоритетом экономической политики государств Евразийского региона.
В перспективе до 2035 года раскрытие потенциала нефтегазохимии несет значительные экономические преимущества для всего региона. Отрасль может обеспечить:
- до 5,8% ежегодного прироста выпуска базовых полимеров и синтетических каучуков. В общей сложности производство полимерной продукции в натуральном выражении может увеличиться в 2 раза, до более 20 млн тонн;
- до 0,44 п.п. ежегодного прироста ВВП Евразийского региона (отношение среднего годового полного эффекта от инвестиций и прироста производства на ВВП к объему ВВП в 2022 году). При этом данный показатель для Российской Федерации составляет 0,32 п. п., а для Республики Казахстан - 1,38 п. п. Суммарно к 2035 году ВВП региона может получить дополнительные 153,5 млрд долларов;
- увеличение экспорта нефтегазохимической продукции в 3,2 раза, до 10,4 млн тонн в год.
С целью раскрытия нефтегазохимического потенциала региона в исследовании предложен набор 5 приоритетных блоков мер, которые включают следующие направления:
- Создание и ускоренное развитие современных нефтегазохимических кластеров в естественных центрах притяжения Евразийского региона вблизи крупных источников углеводородного сырья (нефти и газа).
- Стимулирование в Евразийском регионе развития инновационной и малотоннажной нефтегазохимии как драйвера развития всей нефтегазохимической промышленности.
- С учетом экологических аспектов при развитии нефтегазохимии в Евразийском регионе целесообразно принимать во внимание глобальный тренд на формирование циркулярной модели производства и рационального потребления.
- Обеспечение транспортно-логистических решений для поставок полимерной продукции на перспективные рынки сбыта - в страны Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, в те регионы, которые уже становятся основными драйверами потребления нефтегазохимической продукции в мире.
- Использование международного статуса многосторонних банков развития (МБР) для привлечения инвестиций в отрасль. Реализация всех перечисленных мероприятий потребует долгосрочных инвестиций на основе консорциума предприятий нефтегазовой и нефтегазохимической промышленности, государств и финансовых институтов различного уровня. МБР имеют возможность привлечь под свой зонтик инвестиции международных партнеров, имеют доступ к международным финансовым рынкам, могут содействовать развитию нефтегазохимии посредством использования широкой гаммы финансовых инструментов (включая документарное сопровождение, funded participation, льготное экспортное финансирование и др.).
С учетом высокого уровня технологичности отрасли и значительных мультипликативных эффектов развитие нефтегазохимии может содействовать выходу Евразийского региона из "колеи" инерционного развития (path dependence).
Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.