Обмен знаниями и углубление сотрудничества: ЕАБР и ЭСКАТО расширяют партнерство

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На проходящей с 22 по 26 апреля 80-й сессии ЭСКАТО ООН в Бангкоке (Таиланд), состоялась встреча старшего управляющего директора Евразийского банка развития (ЕАБР) Дениса Ильина с заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным секретарем экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) госпожой Армидой Салсией Алишахбаной.





На встрече обсуждались текущие и перспективные направления сотрудничества, включая аналитическую работу по важнейшим вопросам водной и энергетической безопасности, включая ирригацию, транспортной связности и обеспечению продовольственной безопасности в регионе, которые являются приоритетными как для ЕАБР, так и для ЭСКАТО.





Эта встреча является знаковым событием в рамках нашего долгосрочного сотрудничества. Мы высоко ценим наше партнерство с ЭСКАТО и совместные инициативы, ведь они направлены на содействие достижению Целей устойчивого развития в нашем регионе", - отметил Денис Ильин.





В разговоре с госпожой Алишахбаной старший управляющий директор ЕАБР подчеркнул, что банк обладает значительной экономической экспертизой стран-участниц. ЭСКАТО ООН, в свою очередь, имеет обширный аналитический опыт в области экономических и социальных тенденций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И это одно из направлений совместной работы. Так, в 2021 году ЕАБР и ЭСКАТО разработали совместное исследование под названием "Устойчивая экономическая трансформация для достижения ЦУР в Северной и Центральной Азии".





В настоящий момент стороны приступают к реализации одноименного проекта, который включает в себя расширение субрегионального сотрудничества и обмен знаниями.





ЭСКАТО - крупнейшая из региональных комиссий ООН по географическому охвату и численности населения. Основные направления комиссии включают вопросы охраны окружающей среды, управления природными ресурсами, инвестиционного сотрудничества, торговли, энергетики и транспорта.





Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.