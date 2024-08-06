Общественное объединение "Татаро-башкирский общественно-культурный центр "Идел" объявляет о проведении круглого стола

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Итоги государственного визита





По приглашению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева председатель Си Цзиньпин с 2 по 4 июля посетил Казахстан с государственным визитом и принял участие в саммите ШОС в Астане. Во время визита главы государств провели теплые и плодотворные переговоры, совместно подписали совместное заявление между КНР и РК и стали свидетелями обмена десятками двусторонних документов о сотрудничестве в таких областях, как экономика и торговля, взаимосвязанность, авиация и космос, образование и СМИ, что стало ярким событием и привело к значительным результатам.





Во-первых, продолжение истории дружбы между главами государств. Этот визит стал очередной встречей двух лидеров после их встреч в Сиане и Пекине в прошлом году. Президент Токаев придал большое значение этому визиту, лично спланировал и организовал торжественную церемонию встречи в аэропорту, где казахстанские подростки впервые исполнили песню на китайском языке, и впервые над Акордой пролетели истребители в честь высокого гостя. Все это продемонстрировало глубокую дружбу между главами наших государств.





Во-вторых, продолжение укрепления политического доверия. Во время визита главы государств высоко оценили текущее развитие двусторонних отношений и подтвердили решимость продвигать строительство сообщества единой судьбы Китая и Казахстана. Председатель Си Цзиньпин подчеркнул, как бы ни изменилась международная обстановка, неизменными останутся наше стремление к сохранению дружбы, наша решимость в развитии многогранного сотрудничества, наша приверженность взаимной поддержке друг друга по ключевым вопросам и наша уверенность в достижении задач национального развития. Президент Токаев отметил, что Китай является дружественным соседом, близким другом и вечным всесторонним стратегическим партнером Казахстана. Казахско-китайские отношения, основанные на нерушимой дружбе и взаимной поддержке, развиваются беспрецедентными темпами.





В-третьих, активное продвижение прагматичного сотрудничества. Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана и основным направлением его экспорта. В ходе визита стороны договорились об удвоении двустороннего товарооборота в ближайшем будущем, о дальнейшем углублении сотрудничества в различных областях, как экономика и торговля, инвестиции, производственные мощности, взаимосвязанность и энергетика, а также о развитии новых точек роста в таких областях, как ключевые минералы, возобновляемая энергия, научно-технические инновации, авиация и космос, цифровая экономика. Главы государств приняли участие в церемонии запуска грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту Китай - Европа, который придаст новый импульс высококачественному строительству "Один пояс и один путь" между Китаем и Казахстаном.





В-четвертых, укрепление связей между народами. В ходе визита председатель Си Цзиньпин и президент Токаев приняли участие в церемонии открытия культурных центров двух стран и филиала Пекинского университета языка и культуры в Казахстане. Китайская сторона также приняла решение открыть вторую "Мастерскую Лу Бань" в Казахстане и провести Год туризма Китая в Казахстане в следующем году. В будущем стороны будут продолжать расширять гуманитарные обмены, поощрять побратимские связи между регионами, строить новые мосты дружбы и взаимопонимания между народами.





Итоги саммита ШОС





4 июля в Астане успешно прошло 24-е заседание совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Казахстан, как председательствующая страна, тщательно подготовился и организовал все мероприятия в рамках саммита. На саммите были приняты Астанинская декларация, инициатива по построению справедливого и гармоничного мира на основе солидарности между странами, заявление о принципах добрососедства, взаимного доверия и партнерства, а также 26 итоговых документов, охватывающих широкий спектр.





Во время саммита председатель Си Цзиньпин выступил с важной речью. Он подчеркнул, что в условиях новых вызовов и изменений Шанхайская организация сотрудничества должна придерживаться трех принципов: перед лицом реальных угроз мышления времен холодной войны следует защищать линию безопасности; перед реальными рисками "высоких стен и узких дворов" необходимо защищать права на развитие; перед реальными вызовами вмешательства и раскола следует укреплять силы единства. Он также отметил, что страны-участницы должны прочно укрепить осознание сообщества единой судьбы, поддерживать друг друга и стремиться к созданию "пяти общих домов": дома единства и взаимного доверия, дома мира и спокойствия, дома процветания и развития, дома добрососедства и дружбы, дома справедливости и правосудия. Будучи членами-учредителями, Китай и Казахстан поддерживают тесные связи и сотрудничество в рамках ШОС и играют важную роль в содействии развитию организации и сотрудничества в различных областях. Спустя семь лет Китай вновь принял эстафету страны-председателя. Мы готовы продолжать совместно с Казахстаном вносить совместный вклад, укреплять единство и сотрудничество между государствами-членами организации, а также вместе с другими странами и международными организациями, разделяющими "шанхайский дух", двигаться вперед. Мы будем способствовать новому этапу строительства сообщества единой судьбы ШОС, чтобы она стала конструктивной силой в поддержании мира, стабильности и процветания в регионе и во всем мире.





Заключительное слово





Вековая дружба, высокий уровень взаимного доверия и взаимопомощи всегда были основной темой китайско-казахстанских отношений. Вот мы с вами подвели итоги государственного визита председателя Си Цзиньпина и саммита ШОС. Далее я готова ответить на вопросы, которые интересуют уважаемых представителей СМИ.





Поздравление с Днем работников СМИ





Пользуюсь случаем, хотела бы поздравить с профессиональным праздником - Днем работников средств массовой информации! Работа в сфере журналистики славная и ответственная. Именно благодаря вашим усилиям граждане обеспечены достоверной и оперативной информацией. Сегодня СМИ Казахстана играют огромную роль не только в укреплении сплоченности нации в своей стране, но и в содействии взаимопониманию народов Китая и Казахстана. Генеральное консульство надеется на дальнейшее тесное сотрудничество с вами для того, чтобы приложить больше усилий в строительство более тесного китайско-казахстанского сообщества единой судьбы человечества!





Ответы на вопросы





Как Китай и Казахстан, а также страны вдоль Шелкового пути могут укрепить экономическое и культурное сотрудничество? Какую более важную роль могут сыграть транспортная логистика и промышленность в этом процессе?





- Совместное строительство инициативы "Один пояс, один путь" между Китаем и Казахстаном всегда находилось в авангарде международного сотрудничества, где особенно выделяются торговая связь, инфраструктурная взаимосвязанность и культурные обмены. Китай, как крупнейший торговый партнер Казахстана, продолжает демонстрировать впечатляющие показатели в торговле. За первые пять месяцев этого года объем торговли между нашими странами достиг 17,62 млрд долларов, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и дальнейшее развитие обещает быть успешным. В транспортно-логистической сфере, Китай и Казахстан активно развивают строительство третьей трансграничной железной дороги и углубляют сотрудничество по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. По состоянию на 30 апреля этого года через погранпереходы Хоргос и Алашанькоу в Синьцзяне прошло более 5000 поездов Китай - Европа. Эти "железные караваны" играют все более важную роль в обеспечении стабильности цепочек поставок и производственных цепочек вдоль Шелкового пути и во всем мире. Мы уверены, что недавно запущенное прямое движение грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту Китай-Европа придаст новый импульс формированию многоуровневой и многоаспектной взаимосвязанности. Китай также в полной мере раскрывает потенциал сухого порта Сиань и логистического центра Ляньюнган, углубляет сотрудничество с Казахстаном для построения логистических центров электронной коммерции и повышения эффективности логистики. Кроме того, успешно реализуется безвизовый режим, который безусловно укрепляет народную дружбу и взаимопонимание между народами наших стран.





Как Китай и Казахстан могут укрепить сотрудничество в области научно-технических инноваций?





- Сотрудничество в области научно-технических инноваций является важным двигателем всестороннего качественного улучшения сотрудничества между Китаем и Казахстаном. Например, открылась совместная лаборатория дистанционного зондирования и применения, созданная Китайским институтом экологии и географии Синьцзяна и КазНУ имени аль-Фараби, что обеспечивает научно-техническую поддержку для строительства зеленого Шелкового пути и регионального устойчивого развития. Сучжоуская компания JiMu Robotics с помощью технологий способствует развитию интеллектуального сельского хозяйства. Новые дроны для защиты растений скоро начнут работать на полях в Казахстане, предоставляя технологическую поддержку для строительства высоко стандартных сельскохозяйственных угодий. Был задействован подкомитет по инновационному сотрудничеству в рамках межправительственной комиссии по сотрудничеству между Китаем и Казахстаном. Благодаря этому механизму расширяется сотрудничество в передовых областях, сотрудничество научно-исследовательских учреждений и вузов в области авиации и космоса, сотрудничество в области искусственного интеллекта и передачи технологий, и перспективы научно-технического сотрудничества между нашими странами являются светлыми. Призываю совместно работать над созданием глобального научно-технического сообщества, внося новый вклад в сотрудничество между Китаем и Казахстаном.





Этот год объявлен Годом туризма Казахстана в Китае. Какие мероприятия уже проведены в рамках этого проекта? Сколько китайских туристов посетили Казахстан? Какие места пользуются наибольшей популярностью? Какие ожидания у вас от Года туризма Китая в Казахстане в 2025 году?





- В последние годы туристическое сотрудничество между Китаем и Казахстаном становится все более значимым. Представитель МИД Казахстана сообщил, что с 10 ноября прошлого года по конец марта этого года количество китайских туристов, посетивших Казахстан, составило 126 тысяч человек, выросло в более 10 раз. Согласно статистике китайской стороны, с марта этого года количество бронирований авиабилетов в Казахстан увеличилось более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все больше китайских туристов выбирают Казахстан для спонтанных поездок. Астана и Алматы стали самыми популярными местами для китайских туристов, а такие города, как Шымкент, Туркестан и Актау, также посещают все больше и больше китайцев. В социальных сетях я часто вижу публикации китайских туристических блогеров, восхищающих казахстанскую кухню и красоту природы. В ходе визита было подтверждено, что 2025 год станет годом туризма Китая в Казахстане. Китай - огромная страна с богатой природой, красивыми пейзажами и яркой культурой. Мы с радостью приветствуем казахстанских друзей побывать в Китае, лучше познакомиться с Китаем, пообщаться с китайскими друзьями. Это будет очень полезно для сближения народов наших стран.