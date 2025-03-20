Опубликован список лиц, получающих иностранное финансирование

|
Жариялануға жататын шетел мемлекеттерден, халықаралық және шетелдік ұйымдардан, шетелдіктерден, азаматтығы жоқ адамдардан ақша және (немесе) өзге де мүлік алатын адамдардың тізілімі (2024 жылғы 2 жартыжылдық)
|
№
|
Ұйымның атауы / ТАӘ
|
1
|
ТОО "Морган Льюис"
|
2
|
Представительство "Компании Сан Фармасьютикал Индастриез Лимитед"
|
3
|
Филиал корпорации "Эй-Ар-Ди, ИНК." в РК
|
4
|
Представительство АО "Адамед Фарма" в РК
|
5
|
ТОО "Unicase"
|
6
|
Представительство АО "Дельта Медикел Промоушнз АГ" (Швейцария)
|
7
|
Филиал компании "Бейкер Макензи Казахстан Б.В." в РК
|
8
|
Представительство ЧКОО "Ferring Pharmaceuticals B.V." в РК
|
9
|
Представительство "ДжейПиМорган Чейз Банк, Н.А." в Алматы (Казахстан)
|
10
|
Филиал Корпорации "Центры для Международных Программ" в Казахстане
|
11
|
Корпоративный Фонд "Фонд Евразия Центральной Азии"
|
12
|
Представительство "Интерньюс Нетуорк" в Казахстане
|
13
|
Представительство Корпорации "Американские советы по международному образованию: АСПРЯЛ/АКСЕЛС" в РК
|
14
|
ОО "Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности"
|
15
|
Представительство АО "КОНТИ-РУС"в Казахстане
|
16
|
Представительство ЧКОО "Бостон Сайентифик Интернешнл Б.В." в РК
|
17
|
Представительство Компании с ограниченной ответственностью GETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITED (ГЕТЦ ФАРМА ПРАЙВЭТ) ЛИМИТЕД) в РК
|
18
|
ОФ "Международный Центр Журналистики"MediaNet"
|
19
|
Представительство "REUTERS NEWS & MEDIA LIMITED" в РК
|
20
|
Представительство ЗАО "Фарм фирма СОТЕКС " в г Алматы
|
21
|
Представительство "Безен Хелскеа Чехия с.р.о" в РК
|
22
|
Представительство компании "ЭВЕР Нейро Фарма ГмбХ" в Казахстане
|
23
|
Филиал "Фэмили Хэлс Интернэшнл" в РК
|
24
|
Представительство Фонда Розы Люксембург в Центральной Азии
|
25
|
Представительство компании "Мицуи и Ко, ЛТД" в РК
|
26
|
Представительство Совместного ООО "Лекфарм" в РК
|
27
|
Представительство "Медокеми лтд"
|
28
|
Представительство Германской общественной ассоциации "Фонд им.Фридриха Эберта в Казахстане"
|
29
|
ОФ "Молодежная информационная служба Казахстана"
|
30
|
Представительство "Мицубиси Корпорейшн" в РК
|
31
|
"Представительство "БОВА Электроник ГмбХ и Ко.КГ" в Средней Азии
|
32
|
Представительство ООО "Олимпас Москва" в городе Алматы
|
33
|
Представительство консорциума "Медэкспорт Италия"
|
34
|
Представительство КОРОЛЕВСКОГО НИДЕРЛАНДСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ (KNCV) в Центральной Азии
|
35
|
Представительство "Октафарма АГ" в РК
|
36
|
Представительство НПО "ПАРТНЕРЫ ВО ИМЯ ЗДОРОВЬЯ" в РК
|
37
|
ОФ "Десента"
|
38
|
ОЮЛ "Ассоциация организаций социальной ивент-индустрии"
|
39
|
Представительство Perfetti Van Melle Export Middle East & Africa DMCC в РК
|
40
|
Представительство "ОСРАМ ГмбХ" в Казахстане
|
41
|
ОФ "Северо-Казахстанский правовой медиа-центр"
|
42
|
Представительство ОАО "Гедеон Рихтер" в РК
|
43
|
Филиал корпорации "Центр Изучения Глобального Здоровья в Центральной Азии"
|
44
|
ТОО "ТКС Диспьютс"
|
45
|
ОФ "PaperLab"
|
46
|
ОЮЛ "Центрально-Азиатская Ассоциация Людей Живущих с ВИЧ"
|
47
|
Представительство ЧАО "КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД" в РК
|
48
|
Представительство Банка "МЮФГ Банк, Лтд." в городе Алматы
|
49
|
ОФ "Международный фонд защиты свободы слова "Әділ сөз"
|
50
|
"Благотворительный ОФ "CAPS Unlock"
|
51
|
ОФ "Фонд "Ержан" имени Е.Татишева"
|
52
|
Представительство ООО "СПЛАТ" в Центральной Азии
|
53
|
Представительство "Grohe AG"/"Грое АГ"/ в Казахстане
|
54
|
ТОО "Делойт ТСФ"
|
55
|
Представительство SuperFoodFreeZoneCompany (СуперФудФриЗонКомпании) в РК
|
56
|
ОФ "Центр исследования правовой политики"
|
57
|
Представительство "Фридом Хаус, Инк." в РК
|
58
|
ТОО "ПРАЙСУОТЕРХАУСКУПЕРС ТАКС ЭНД ЭДВАЙЗОРИ"
|
59
|
Представительство"Andreas Stihl AG & Co.KG Mittelasien" ("Андреас Штиль АГ унд Ко. КГ в Средней Азии")
|
60
|
Представительство ООО "Армстронг Ворлд Индастриз" в РК
|
61
|
ТОО "Агентство интеллектуальной собственности Казахстан"
|
62
|
Представительство Rittal UAB (Риттал УАБ) в РК
|
63
|
Представительство "Telegraph42 Management GmbH" в РК
|
64
|
Представительство ЗАО "профайн РУС" в РК
|
65
|
ОО "Правовой центр женских инициатив" "Сана сезім"
|
66
|
ОО по правам человека "Phoenix"
|
67
|
ОФ "FemAgora"
|
68
|
ОО "Қадір-қасиет"
|
69
|
Представительство Общества с ограниченной ответственностью "Перфетти Ван Мелле" в РК
|
70
|
Филиал совместного общества с ограниченной ответственностью "Конте Спа" в РК
|
71
|
ОФ "Крылья свободы"
|
72
|
Представительство Публичного АО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" в РК
|
73
|
Филиал АО "Польское Агентство по Инвестициям и Торговле" в Казахстане
|
74
|
Представительство АО "Корпорация Ниссин" в городе Алматы Республики Казахстан
|
75
|
КФ "Act for Impact"
|
76
|
КФ "NAC Analytica"
|
77
|
ОЮЛ и ИП "Ассоциация энергетические напитки Евразия"
|
78
|
ОО "Эхо"
|
79
|
ОО "Мигдаль"
|
80
|
Представительство "Lufthansa Consulting GmbH" в РК
|
81
|
ОФ "ЭФЬЮ Казахстан"
|
82
|
Представительство Норвежского Хельсинкского Комитета в Казахстане
|
83
|
Представительство компании "Элай Лилли Восток С.А."
|
84
|
Представительство Компании "Д-р Реддиˆс Лабораторис Лимитед" в РК
|
85
|
ОФ "Международная Правовая Инициатива"
|
86
|
ТОО "Юридическая компания IP Choice"
|
87
|
ОО "Карагандинский областной экологический музей"
|
88
|
ТОО "NovaCity.kz"
|
89
|
ТОО "Юридическая фирма "Саят Жолши и Партнёры"
|
90
|
ОФ "Реки без границ"
|
91
|
ЧФ "Education Community"
|
92
|
ОФ "Евразийский Цифровой Фонд"
|
93
|
ОО "Абырой"
|
94
|
ОЮЛ "Казахстанский Союз Людей, Живущих с ВИЧ"
|
95
|
ОО "Семипалатинская городская Ассоциация молодых журналистов"
|
96
|
ОФ "Ар. Рух. Хак."
|
97
|
Представительство компании Azuma Shipping Co., LTD. (Азума Шиппинг Ко., ЛТД.) в городе Алматы
|
98
|
ОФ "Центр Социально-психологической реабилитации и адаптации для женщин и детей "Родник"
|
99
|
ЧФ "Jetigen Project"
|
100
|
ИП "Tilshi"
|
101
|
ОЮЛ "Республиканская ассоциация сельскохозяйственных кооперативов "АгроСоюз Казахстана"
|
102
|
ОФ "TAUAN"
|
103
|
ОФ "Казахстанское объединение немцев "Возрождение"
|
104
|
ОФ "МАД Консалтинг"
|
105
|
Частная компания Law Office of Victor Mokrousov Ltd.
|
106
|
ОО "РАВНЫЙ - РАВНОМУ ПЛЮС"
|
107
|
Представительство компании "Калмэн Интернэшнал,ЛЛС" в РК
|
108
|
ОФ "Дәріс-2016"
|
109
|
ОО "Generation"
|
110
|
ИП Динара Сериковна
|
111
|
КФ "Steppe & World Publishing"
|
112
|
ТОО "ADM Valner"
|
113
|
Представительство "Ниппон Экспресс (Г.К.) Компани Лимитед" в Казахстане
|
114
|
ОЮЛ "Ассоциация религиозных объединений Казахстана"
|
115
|
ОФ "Центр по внедрению Новых, Экологически Безопасных Технологий"
|
116
|
ЖК Сержан Г.
|
117
|
ОФ "Nomad Rights"
|
118
|
ОФ "Doktor S.N."
|
119
|
ОФ "Центр комплексной поддержки семьи "Семейная Академия"
|
120
|
ТОО "Информационное агентство "ТоболИнфо"
|
121
|
ОО "Объединённый мир борьбы - Азия (Федерация борьбы)"
|
122
|
Частная компания Pactum International Ltd.
|
123
|
ОЮЛ "Интернет Ассоциация Казахстана"
|
124
|
Представительство Акционерного общества "Российский экспортный центр" в РК
|
125
|
OYDETOX
|
126
|
ОФ "Центр прикладных исследований "TALAP"
|
127
|
ОО "Истоки Добра"
|
128
|
ТОО "Недвижимость Северного Казахстана"
|
129
|
ОФ "Фонд социальной помощи "РЕВАНШ"
|
130
|
ОО "Талдыкорганский региональный центр поддержки женщин"
|
131
|
ТОО "Медиастарт 2012"
|
132
|
ОО "БЕРЕКЕ"
|
133
|
Республиканское объединение профсоюзов "Федерация профсоюзов РеспубликиКазахстан"
|
134
|
ТОО "Аналитик ПВ"
|
135
|
ИП Дубовицкий
|
136
|
ТОО "FEST"
|
137
|
ОЮЛ "Региональная ассоциация НПО Западного Казахстана "Табиги орта"
|
138
|
Представительство "JUMO GmbH & Co. KG" (ЮМО ГмбХ & Ко. КГ)
|
139
|
ОЮЛ "Ассоциация по развитию гражданского общества Республики Казахстан"АРГО"
|
140
|
ОФ "Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района"
|
141
|
ОФ "ZERTTEU RESEARCH INSTITUTE"
|
142
|
ОФ "Urban Forum Kazakhstan"
|
143
|
ТОО "Черемшанский бройлер"
|
144
|
ИП STAR
|
145
|
ОО "Амелия"
|
146
|
ОФ "Қайсар"
|
147
|
ТОО "Юридическая компания "KORGAN"
|
148
|
ОФ "Фонд защиты прав человека "Qaharman Human Rights Initiative"
|
149
|
ТОО "Qaz Artis Centrum"
|
150
|
ТОО "Юридическая компания Адверсус"
|
151
|
ОО "Клуб путешественников "Almaty Nomad"
|
152
|
ЧУ "Мангистау право №1"
|
153
|
ОЮЛ "Ассоциация международных фармацевтических производителей в РК"
|
154
|
Масатбаева А.О.
|
155
|
ТОО "Salyqtez (Салыктез)"
|
156
|
ОЮЛ в форме ассоциации "Национальная волонтерская сеть"
|
157
|
КФ "Консалтинг-Центр "Лекс"
|
158
|
ИП "ДИДЕНКО О.А."
|
159
|
ИП Абилхан
|
160
|
ТОО "Pactum Legal Partners"
|
161
|
ОО "Жайық таңы"
|
162
|
Представительство компании Arysta LifeScience Great Britain Limited (Ариста ЛайфСайенс Грейт Британ Лимитед) в городе Алматы, РК
|
163
|
ТОО "GFLawyer"
|
164
|
Ибраева А.Н.
|
165
|
Представительство ООО "Комацу СНГ" в РК
|
166
|
ОО "Мейерім"
|
167
|
ОО "Ассоциация родителей детей с аутизмом по Актюбинской области "РАСтемка"
|
168
|
ИП Коскина А.Т.
|
169
|
ОО немцев "Возрождение" по области Абай
|
170
|
ТОО "КазахстанИнтерСервис"
|
171
|
ОО "Талдыкорганский правозащитный центр"
|
172
|
Учреждение "КОНСАЛТИНГ-ЦЕНТР "ЗУБР"
|
173
|
ОФ "Answer"
|
174
|
ОО "Гауһар жол"
|
175
|
ОО "Общество женщин-малых предпринимателей"
|
176
|
НПУ "ЭкоМангистау"
|
177
|
Петропавловская региональная ассоциация потребительских кооперативов собственников квартир
|
178
|
ТОО "Юридическая фирма "Signum"
|
179
|
ЧФ "Благотворительный фонд имени Ларисы Захаровой"
|
180
|
ТОО "Юридическая фирма "GRATA"
|
181
|
ОО "Аналитическое экологическое агентство "GREEN WOMEN" ("ГРИН ВУМЕН")
|
182
|
ОО "Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырак"
|
183
|
Представительство "Ферринг Фармацевтикалс СА" в РК
|
184
|
Филиал "Канадско - евразийская торговая палата" в РК
|
185
|
Палата юридических консультантов "Kazakhstan Bar Association"
|
186
|
ТОО "КейДи Эдвайзори"
|
187
|
ОО Экологическое общество "Зеленое спасение"
|
188
|
НУ "Независимое информационное агентство"
|
189
|
ТОО "Агентство EZ Solutions"
|
190
|
Представительство ООО "Мишлен Русская компания по производству шин"
|
191
|
Представительство корпорации "Интел Корпорейшн ЮК Лимитед" в РК
|
192
|
ТОО "Fides-AR"
|
193
|
ОФ "Институт Национальных и Международных Инициатив Развития"
|
194
|
ОФ Центр творческих инициатив "Cultural Dialogue"
|
195
|
ИП "An Archer Key"
|
196
|
ОЮЛ "Ассоциация "МИЦВА"
|
197
|
РОО "Национальная Лига Потребителей"
|
198
|
Представительство BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Kazakhstan-Almaty Representation/БСХ Ев Алетлери Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети Казахстан-Алматы Репрезентэйшн/
|
199
|
Представительство "Ю Би Эс АГ" в г. Алматы, Казахстан
|
200
|
ТОО "Licenses & Work Permits"
Опубликован список лиц, получающих иностранное финансирование
Комитет государственных доходов МФ РК опубликовал очередной реестр лиц, получивших иностранное финансирование во втором полугодии 2024 года.
По данным ведомства, за 2023-2024 годы сведения представлены 295 лицами. Из них регулярно финансирование из за рубежа получали 118 лиц, периодически - 96 лиц, однократно - 81 лицо.