18.03.2025, 19:52 1501

Опубликован список лиц, получающих иностранное финансирование

Комитет государственных доходов МФ РК опубликовал очередной реестр лиц, получивших иностранное финансирование во втором полугодии 2024 года.

По данным ведомства, за 2023-2024 годы сведения представлены 295 лицами. Из них регулярно финансирование из за рубежа получали 118 лиц, периодически - 96 лиц, однократно - 81 лицо.


Жариялануға жататын шетел мемлекеттерден, халықаралық және шетелдік ұйымдардан, шетелдіктерден, азаматтығы жоқ адамдардан ақша және (немесе) өзге де мүлік алатын адамдардың тізілімі (2024 жылғы 2 жартыжылдық)
Ұйымның атауы / ТАӘ
1
ТОО "Морган Льюис"
2
Представительство "Компании Сан Фармасьютикал Индастриез Лимитед"
3
Филиал корпорации "Эй-Ар-Ди, ИНК." в РК
4
Представительство АО "Адамед Фарма" в РК
5
ТОО "Unicase"
6
Представительство АО "Дельта Медикел Промоушнз АГ" (Швейцария)
7
Филиал компании "Бейкер Макензи Казахстан Б.В." в РК
8
Представительство ЧКОО "Ferring Pharmaceuticals B.V." в РК
9
Представительство "ДжейПиМорган Чейз Банк, Н.А." в Алматы (Казахстан)
10
Филиал Корпорации "Центры для Международных Программ" в Казахстане
11
Корпоративный Фонд "Фонд Евразия Центральной Азии"
12
Представительство "Интерньюс Нетуорк" в Казахстане
13
Представительство Корпорации "Американские советы по международному образованию: АСПРЯЛ/АКСЕЛС" в РК
14
ОО "Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности"
15
Представительство АО "КОНТИ-РУС"в Казахстане
16
Представительство ЧКОО "Бостон Сайентифик Интернешнл Б.В." в РК
17
Представительство Компании с ограниченной ответственностью GETZ PHARMA (PRIVATE) LIMITED (ГЕТЦ ФАРМА ПРАЙВЭТ) ЛИМИТЕД) в РК
18
ОФ "Международный Центр Журналистики"MediaNet"
19
Представительство "REUTERS NEWS & MEDIA LIMITED" в РК
20
Представительство ЗАО "Фарм фирма СОТЕКС " в г Алматы
21
Представительство "Безен Хелскеа Чехия с.р.о" в РК
22
Представительство компании "ЭВЕР Нейро Фарма ГмбХ" в Казахстане
23
Филиал "Фэмили Хэлс Интернэшнл" в РК
24
Представительство Фонда Розы Люксембург в Центральной Азии
25
Представительство компании "Мицуи и Ко, ЛТД" в РК
26
Представительство Совместного ООО "Лекфарм" в РК
27
Представительство "Медокеми лтд"
28
Представительство Германской общественной ассоциации "Фонд им.Фридриха Эберта в Казахстане"
29
ОФ "Молодежная информационная служба Казахстана"
30
Представительство "Мицубиси Корпорейшн" в РК
31

"Представительство "БОВА Электроник ГмбХ и Ко.КГ" в Средней Азии
32
Представительство ООО "Олимпас Москва" в городе Алматы
33
Представительство консорциума "Медэкспорт Италия"
34
Представительство КОРОЛЕВСКОГО НИДЕРЛАНДСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ (KNCV) в Центральной Азии
35
Представительство "Октафарма АГ" в РК
36
Представительство НПО "ПАРТНЕРЫ ВО ИМЯ ЗДОРОВЬЯ" в РК
37
ОФ "Десента"
38
ОЮЛ "Ассоциация организаций социальной ивент-индустрии"
39
Представительство Perfetti Van Melle Export Middle East & Africa DMCC в РК
40
Представительство "ОСРАМ ГмбХ" в Казахстане
41
ОФ "Северо-Казахстанский правовой медиа-центр"
42
Представительство ОАО "Гедеон Рихтер" в РК
43
Филиал корпорации "Центр Изучения Глобального Здоровья в Центральной Азии"
44
ТОО "ТКС Диспьютс"
45
ОФ "PaperLab"
46
ОЮЛ "Центрально-Азиатская Ассоциация Людей Живущих с ВИЧ"
47
Представительство ЧАО "КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД" в РК
48
Представительство Банка "МЮФГ Банк, Лтд." в городе Алматы
49
ОФ "Международный фонд защиты свободы слова "Әділ сөз"
50

"Благотворительный ОФ "CAPS Unlock"
51
ОФ "Фонд "Ержан" имени Е.Татишева"
52
Представительство ООО "СПЛАТ" в Центральной Азии
53
Представительство "Grohe AG"/"Грое АГ"/ в Казахстане
54
ТОО "Делойт ТСФ"
55
Представительство SuperFoodFreeZoneCompany (СуперФудФриЗонКомпании) в РК
56
ОФ "Центр исследования правовой политики"
57
Представительство "Фридом Хаус, Инк." в РК
58
ТОО "ПРАЙСУОТЕРХАУСКУПЕРС ТАКС ЭНД ЭДВАЙЗОРИ"
59
Представительство"Andreas Stihl AG & Co.KG Mittelasien" ("Андреас Штиль АГ унд Ко. КГ в Средней Азии")
60
Представительство ООО "Армстронг Ворлд Индастриз" в РК
61
ТОО "Агентство интеллектуальной собственности Казахстан"
62
Представительство Rittal UAB (Риттал УАБ) в РК
63
Представительство "Telegraph42 Management GmbH" в РК
64
Представительство ЗАО "профайн РУС" в РК
65
ОО "Правовой центр женских инициатив" "Сана сезім"
66
ОО по правам человека "Phoenix"
67
ОФ "FemAgora"
68
ОО "Қадір-қасиет"
69
Представительство Общества с ограниченной ответственностью "Перфетти Ван Мелле" в РК
70
Филиал совместного общества с ограниченной ответственностью "Конте Спа" в РК
71
ОФ "Крылья свободы"
72
Представительство Публичного АО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" в РК
73
Филиал АО "Польское Агентство по Инвестициям и Торговле" в Казахстане
74
Представительство АО "Корпорация Ниссин" в городе Алматы Республики Казахстан
75
КФ "Act for Impact"
76
КФ "NAC Analytica"
77
ОЮЛ и ИП "Ассоциация энергетические напитки Евразия"
78
ОО "Эхо"
79
ОО "Мигдаль"
80
Представительство "Lufthansa Consulting GmbH" в РК
81
ОФ "ЭФЬЮ Казахстан"
82
Представительство Норвежского Хельсинкского Комитета в Казахстане
83
Представительство компании "Элай Лилли Восток С.А."
84
Представительство Компании "Д-р Реддиˆс Лабораторис Лимитед" в РК
85
ОФ "Международная Правовая Инициатива"
86
ТОО "Юридическая компания IP Choice"
87
ОО "Карагандинский областной экологический музей"
88
ТОО "NovaCity.kz"
89
ТОО "Юридическая фирма "Саят Жолши и Партнёры"
90
ОФ "Реки без границ"
91
ЧФ "Education Community"
92
ОФ "Евразийский Цифровой Фонд"
93
ОО "Абырой"
94
ОЮЛ "Казахстанский Союз Людей, Живущих с ВИЧ"
95
ОО "Семипалатинская городская Ассоциация молодых журналистов"
96
ОФ "Ар. Рух. Хак."
97
Представительство компании Azuma Shipping Co., LTD. (Азума Шиппинг Ко., ЛТД.) в городе Алматы
98
ОФ "Центр Социально-психологической реабилитации и адаптации для женщин и детей "Родник"
99
ЧФ "Jetigen Project"
100
ИП "Tilshi"
101
ОЮЛ "Республиканская ассоциация сельскохозяйственных кооперативов "АгроСоюз Казахстана"
102
ОФ "TAUAN"
103
ОФ "Казахстанское объединение немцев "Возрождение"
104
ОФ "МАД Консалтинг"
105
Частная компания Law Office of Victor Mokrousov Ltd.
106
ОО "РАВНЫЙ - РАВНОМУ ПЛЮС"
107
Представительство компании "Калмэн Интернэшнал,ЛЛС" в РК
108
ОФ "Дәріс-2016"
109
ОО "Generation"
110
ИП Динара Сериковна
111
КФ "Steppe & World Publishing"
112
ТОО "ADM Valner"
113
Представительство "Ниппон Экспресс (Г.К.) Компани Лимитед" в Казахстане
114
ОЮЛ "Ассоциация религиозных объединений Казахстана"
115
ОФ "Центр по внедрению Новых, Экологически Безопасных Технологий"
116
ЖК Сержан Г.
117
ОФ "Nomad Rights"
118
ОФ "Doktor S.N."
119
ОФ "Центр комплексной поддержки семьи "Семейная Академия"
120
ТОО "Информационное агентство "ТоболИнфо"
121
ОО "Объединённый мир борьбы - Азия (Федерация борьбы)"
122
Частная компания Pactum International Ltd.
123
ОЮЛ "Интернет Ассоциация Казахстана"
124
Представительство Акционерного общества "Российский экспортный центр" в РК
125
OYDETOX
126
ОФ "Центр прикладных исследований "TALAP"
127
ОО "Истоки Добра"
128
ТОО "Недвижимость Северного Казахстана"
129
ОФ "Фонд социальной помощи "РЕВАНШ"
130
ОО "Талдыкорганский региональный центр поддержки женщин"
131
ТОО "Медиастарт 2012"
132
ОО "БЕРЕКЕ"
133
Республиканское объединение профсоюзов "Федерация профсоюзов РеспубликиКазахстан"
134
ТОО "Аналитик ПВ"
135
ИП Дубовицкий
136
ТОО "FEST"
137
ОЮЛ "Региональная ассоциация НПО Западного Казахстана "Табиги орта"
138
Представительство "JUMO GmbH & Co. KG" (ЮМО ГмбХ & Ко. КГ)
139
ОЮЛ "Ассоциация по развитию гражданского общества Республики Казахстан"АРГО"
140
ОФ "Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района"
141
ОФ "ZERTTEU RESEARCH INSTITUTE"
142
ОФ "Urban Forum Kazakhstan"
143
ТОО "Черемшанский бройлер"
144
ИП STAR
145
ОО "Амелия"
146
ОФ "Қайсар"
147
ТОО "Юридическая компания "KORGAN"
148
ОФ "Фонд защиты прав человека "Qaharman Human Rights Initiative"
149
ТОО "Qaz Artis Centrum"
150
ТОО "Юридическая компания Адверсус"
151
ОО "Клуб путешественников "Almaty Nomad"
152
ЧУ "Мангистау право №1"
153
ОЮЛ "Ассоциация международных фармацевтических производителей в РК"
154
Масатбаева А.О.
155
ТОО "Salyqtez (Салыктез)"
156
ОЮЛ в форме ассоциации "Национальная волонтерская сеть"
157
КФ "Консалтинг-Центр "Лекс"
158
ИП "ДИДЕНКО О.А."
159
ИП Абилхан
160
ТОО "Pactum Legal Partners"
161
ОО "Жайық таңы"
162
Представительство компании Arysta LifeScience Great Britain Limited (Ариста ЛайфСайенс Грейт Британ Лимитед) в городе Алматы, РК
163
ТОО "GFLawyer"
164
Ибраева А.Н.
165
Представительство ООО "Комацу СНГ" в РК
166
ОО "Мейерім"
167
ОО "Ассоциация родителей детей с аутизмом по Актюбинской области "РАСтемка"
168
ИП Коскина А.Т.
169
ОО немцев "Возрождение" по области Абай
170
ТОО "КазахстанИнтерСервис"
171
ОО "Талдыкорганский правозащитный центр"
172
Учреждение "КОНСАЛТИНГ-ЦЕНТР "ЗУБР"
173
ОФ "Answer"
174
ОО "Гауһар жол"
175
ОО "Общество женщин-малых предпринимателей"
176
НПУ "ЭкоМангистау"
177
Петропавловская региональная ассоциация потребительских кооперативов собственников квартир
178
ТОО "Юридическая фирма "Signum"
179
ЧФ "Благотворительный фонд имени Ларисы Захаровой"
180
ТОО "Юридическая фирма "GRATA"
181
ОО "Аналитическое экологическое агентство "GREEN WOMEN" ("ГРИН ВУМЕН")
182
ОО "Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырак"
183
Представительство "Ферринг Фармацевтикалс СА" в РК
184
Филиал "Канадско - евразийская торговая палата" в РК
185
Палата юридических консультантов "Kazakhstan Bar Association"
186
ТОО "КейДи Эдвайзори"
187
ОО Экологическое общество "Зеленое спасение"
188
НУ "Независимое информационное агентство"
189
ТОО "Агентство EZ Solutions"
190
Представительство ООО "Мишлен Русская компания по производству шин"
191
Представительство корпорации "Интел Корпорейшн ЮК Лимитед" в РК
192
ТОО "Fides-AR"
193
ОФ "Институт Национальных и Международных Инициатив Развития"
194
ОФ Центр творческих инициатив "Cultural Dialogue"
195
ИП "An Archer Key"
196
ОЮЛ "Ассоциация "МИЦВА"
197
РОО "Национальная Лига Потребителей"
198
Представительство BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Kazakhstan-Almaty Representation/БСХ Ев Алетлери Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети Казахстан-Алматы Репрезентэйшн/
199
Представительство "Ю Би Эс АГ" в г. Алматы, Казахстан
200
ТОО "Licenses & Work Permits"
 
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новости по теме

26.09.2024, 16:43 171271

Расширить покрытие Глобальной сетью финансовой безопасности и повысить координацию многосторонних финансовых организаций - эти предложения экспертов ЕФСР будут рассмотрены G20

23 сентября 2024 года. Экспертная группа "Большой двадцатки" (T20) приняла предложения и опубликовала аналитические записки представителей Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), подготовленные в рамках работы подгруппы Т20 по вопросам реформы многосторонних банков развития. Документы "Повышение координации и расширение охвата Глобальной сети финансовой безопасности" и "Улучшение фокусировки многосторонних банков развития для поддержки устойчивого развития в условиях новых вызовов" размещены на сайте Т20.

В частности, представители ЕФСР указывают на необходимость расширения покрытия Глобальной сетью финансовой безопасности (ГСФБ). ГСФБ представляет собой международную многоуровневую систему финансовых механизмов и институтов, состоящую из собственных резервов стран, двусторонних своп-соглашений, региональных финансовых механизмов и Международного валютного фонда (МВФ). Региональный финансовый механизм в Евразийском регионе - это ЕФСР, в Европе -Европейский стабилизационный механизм (ESM), в Южной Америке - Латиноамериканский резервный фонд (FLAR), на Ближнем Востоке и в Северной Африке - Арабский валютный фонд (AMF), в Юго-восточной Азии - Многосторонняя Чиангмайскаяинициатива (CMI).

Несмотря на разнообразие задач и инструментов, у всех региональных финансовых механизмов общая цель - содействие экономической и финансовой стабильности. Их ключевые преимущества - это скорость принятия решений по оказанию финансовой поддержки, большая гибкость и близость к своим странам-участницам.

При этом эксперты ЕФСР отмечают, что почти половина стран имеют доступ только к двумэлементам ГСФБ - резервы и МВФ, а региональные финансовые механизмы не покрывают все страны. Это не только усиливает неравенство поддержки стран в случае кризисных явлений, но и создает риски для эффективности противодействия глобальным кризисам.

Эксперты ЕФСР указывают на необходимость скорейшего запуска Африканского стабилизационного механизма для наиболее полного покрытия континента.

Кроме того, в развивающихся странах, которые активно привлекают средства международных доноров, необходимо повышение координации международных финансовых организаций и агентств по развитию, в том числе через создание соответствующих платформ. Такие платформыдействуют в ряде стран, например в Кыргызстане и Таджикистане. На них на регулярной основе осуществляется координация деятельности, что позволяет, в частности, избегать дублирования операций.

ЕФСР с 2021 года активно участвует в работе Т20 посредством подготовки аналитических документов и экспертной поддержки. Представитель Фонда является сопредседателем подгруппы по вопросам реформы многосторонних банков развития. Рекомендации Т20 находят свое отражение в итоговых документах и принимаемых решениях лидерами "Большой двадцатки".

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) - региональный финансовый механизм объемом более 9 млрд долларов США, который учрежден в 2009 году Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Целями ЕФСР являются содействие экономической и финансовой стабильности в государствах - участниках Фонда, а также поддержка их устойчивого развития.
 
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29.08.2024, 14:48 196366

Сотрудничество в сфере СМИ "Один пояс, один путь": инициатива Чэнду

《"一带一路"媒体合作成都倡议》

Belt and Road Media Cooperation: Chengdu Initiative

一、共建"一带一路"倡议提出以来，共建国家以互联互通为主线，加强政策沟通、 设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，为全球互联互通贡献力量，为国际 经济合作搭建平台，为世界经济增长增添动力。

1. Since the inception of the Belt and Road Initiative (BRI), partner countries, by focusing on the main theme of connectivity, have enhanced policy coordination, infrastructure connectivity, unimpeded trade, financial integration and people-to-people ties. They have contributed to global connectivity, built platforms for international economic cooperation, and spurred world economic growth.

二、随着共建"一带一路"进入高质量发展的新阶段，要更进一步发挥媒体合作的 文化交流互鉴作用。各国媒体应秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢 的丝路精神，坚持共商、共建、共享原则，传播公正、客观、真实的信息，避免 偏见、虚假新闻和误导信息，力争促进更深层次的互联互通。

2. As BRI enters a new stage of high-quality development, the role of media cooperation in cultural exchange and mutual learning should be further utilized. The media of participating countries should uphold the Silk Road spirit of peace and cooperation, openness and inclusiveness, mutual learning and mutual benefit. They should adhere to the principle of planning together, building together and benefiting together; spread fair, objective, and truthful information; avoid bias, fake news, and misinformation; and strive to promote deeper connectivity.

三、充分发挥"一带一路"新闻合作联盟等多边合作平台的作用，进一步加强媒 体合作，拓展内容形式、丰富渠道平台，深入开展联合采访、人员互访、信息互 换、节目共制、技术协作、合作传播，汇聚更多促进互联互通的媒体力量，共同 讲好促进共同发展、互利共赢的故事，讲好深化区域合作、完善全球治理的故事， 讲好促进文明互鉴、民心相通的故事。

3. Making full use of multilateral cooperation platforms such as the Belt and Road 1 News Network, the media should further strengthen cooperation, enriching both the content and form of their cooperation, as well as broaden the channels and platforms that host it. They should carry out joint interviews, personnel exchanges, information sharing, program co-production, technical collaboration, and cooperative publicity. They should harness the collective power of the media to effectively tell BRI stories; stories about common development and mutual benefit; stories about deepening regional cooperation and improving global governance; stories about facilitating
mutual learning among civilizations and increasing people-to-people connectivity.

四、在共建"一带一路"下一个金色十年，各国媒体将共同传承和发扬丝路精神、 厚植丝路情谊，为推动高质量共建"一带一路"，助力世界各国共同实现现代化， 建设一个开放包容、互联互通、共同发展的世界，推动构建人类命运共同体，展 现媒体担当、贡献媒体力量。

4. As we build towards BRI’s next golden decade, the media will work together to pass on and carry forward the spirit of the Silk Road, cement Silk Road friendships, and fulfil the responsibility of contributing to the BRI’s high quality development. The media will help countries around the world to jointly achieve modernization, to build an open, inclusive and interconnected world for common development, and promote the building of a community with a shared future for mankind.


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Теги:ЧэндуФорумСМИ
05.08.2024, 15:40 214036

Общественное объединение "Татаро-башкирский общественно-культурный центр "Идел" объявляет о проведении круглого стола

Общественное объединение "Татаро-башкирский общественно-культурный центр "Идел" объявляет о проведении круглого стола о лишении законно занимаемого помещения ОО "Татаро-башкирский общественно-культурный центр "Идел" по инициативе прокурора Медеуского района города Алматы.

Предыстория.

Гражданин РК Гизатулин Рашид Рахматуллович приобрел здание по адресу город Алматы, улица Валиханова, 63, для своей предпринимательской деятельности у АО "Нурбанк" в 2015 году. По своей доброй воле уже на протяжении десяти лет он одно крыло с отдельным входом предоставляет общественному объединению "Татаро-башкирский общественно-культурный центр "Идел" с полным содержанием. Это строение досталось банку в результате банкротства предыдущего владельца на основании постановления государственного судебного исполнителя от 2.04.2013 года. В 2023 году прокурор Медеуского района города Алматы подал иск в суд к НАО "Казахский национальный педагогический университет имени Абая", ТОО "Фирма "Зураб", ТОО "Ideal Construction Company", АО "Нурбанк", Гизатулину Рашиду Рахматулловичу о признании недействительными сделок, совершенных со зданием, в период с первой приватизации в 2003 году. По мнению истца, указанная сделка и действия акима города Алматы в 2003 году произошли с нарушением требований действующего законодательства по порядку продажи государственного имущества, в том числе находящегося в хозяйственном ведении, и порядку и основаниям принятия решения по реализации имущества акционерным обществом.

Ответчик Гизатулин Рашид Рашматуллович законность первой сделки не оспаривал, но фактически настаивал на применении к нему двух норм закона - о добросовестности приобретателя и о сроке исковой давности.

Действительно, ответчик является добросовестным приобретателем, поскольку на момент совершения сделки и до суда в апреле 2023 года он не знал, не мог и не должен был знать о том, что первая сделка между ЗАО "Алматинский университет имени Абая" и ТОО "Фирма Зураб" является незаконной. Кроме этого, добросовестным приобретателем он является до тех пор, пока в суде не будет доказано иного (презумпция добросовестности приобретения имущества).

Норма закона (пункт 3 статья 25 указа президента РК "О приватизации" № 2721 от 23 декабря 1995 года) ограничивает сроки исковой давности по признанию незаконности сделки с государственным имуществом тремя годами с момента подписания первого договора о продаже государственного имущества.

Суд 1-й инстанции своим решением от 15 апреля 2024 года удовлетворил требования истца о признании сделки недействительной в полном объеме.

Судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда (суд 2-й инстанции) поддержала решение суда первой инстанции в полном объеме (Постановление судебной коллегии от 3.07.2024 года).

Однако следует иметь в виду следующее:

В судебных заседаниях презумпция добросовестного приобретателя судом не рассматривалась и в материалах дела никак не отражена, а требование о применении судом нормы срока исковой давности, прямо указанной пунктом 3 статьи 25 статьи указа президента РК "О приватизации" № 2721 от 23 декабря 1995 года, судом было откровенно проигнорировано.

Между тем эта указанная норма является императивной (то есть именно так, а не иначе). Она строго ограничивает сроки исковой давности по признанию незаконности сделки с государственным имуществом тремя годами с момента подписания самого первого договора о продаже государственного имущества.

Изложенное позволяет утверждать о необходимости подачи кассации в Верховный суд РК и перспективе отмены решении суда, поскольку это решение, по сути, является противоправным. Оно прямо и недвусмысленно нарушает интересы особого значения и обеспечения прав и охраняемых законом интересов участников гражданского оборота.

На круглом столе ожидается обмен мнениями о законности и целесообразности изъятия здания, принадлежащего Гизатулину Рашиду Рахматулловичу, в котором располагается ОО "Татаро-башкирский общественно-культурный центр "Идел", в связи с этим о перспективе существования этнокультурного общества.

По результатам работы круглого стола будут подготовлены обращения президенту Республики Казахстан - председателю Ассамблеи народа Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, председателям палат парламента РК, во Всемирный конгресс татар, в другие международные организации.

Для участия в круглом столе приглашаются представители Гизатулина Рашида Рахматулловича, ОО "Asar Union", РОО "Казахстанский конгресс татар и башкир", Казахского национального педагогического университета имени Абая, Министерства науки и высшего образования РК, Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, Генеральной прокуратуры РК, соответчиков по иску прокурора Медеуского района Алматы, акимата города Алматы, НПП "Атамекен", Ассамблеи народа Казахстана, этнокультурных объединений Алматы, а также депутаты парламента РК от Алматы, депутаты маслихата города Алматы, эксперты, общественность, СМИ.

Дата проведения: 6 августа 2024 года, начало в 14.00.

Место проведения: Общественное объединение "Татаро-башкирский общественно-культурный центр "Идел".

Адрес проведения: город Алматы, улица Валиханова, 63.

Формат проведения круглого стола: офлайн, онлайн.

Будут организованы онлайн-подключения других регионов Казахстана в ZOOM:

https://us05web.zoom.us/j/88355345617?pwd=UFbnD8wC7UYqt0eKbxKB8UQmCjVAUv.1

Идентификатор конференции: 883 5534 5617

Код доступа: 16csCT

Прямая трансляция на YouTube-канал https://www.youtube.com/@Idel-Almaty

Телефон для контакта: Рахматулла Гизатулин 87017777746
 
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Теги:АнонсмероприятияАлматы
01.08.2024, 07:37 209046

Информационное агентство Kazakhstan Today запустило интернет-телевидение на своем сайте

Информационное агентство Kazakhstan Today объявляет о запуске  проекта интернет-телевидения на своем официальном сайте.

Платформа интернет-телевидения обеспечивает доступ к качественному видеоконтенту 24/7, что позволяет быть в курсе всех важных событий в мире в режиме реального времени. Видеоконтент доступен на всех устройствах, включая компьютеры, смартфоны и планшеты, что делает его просмотр удобным в любое время и в любом месте.

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ CGTN

 
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26.07.2024, 18:36 221101

ПРЕСС-РЕЛИЗ: Руководитель федерации тхэквондо опроверг свое высказывание в соответствии с решением суда

ПРЕСС-РЕЛИЗ

26 июля в пресс-центре информационного агентства Kazakhstan Today состоялась пресс-конференция с участием руководителя общественного объединения "Федерация традиционного тхэквондо-до ITF города Астаны" Нурлана Абенова и представителей СМИ.

В ходе пресс-конференции Нурлан Абенов согласно судебному решению сделал опровержение ранее сказанных им слов в отношении руководителя общественного объединения "Национальная спортивная федерация тхэквондо-до ITF" Айдоса Аманжолова.


Напомним, 19 августа 2022 года на пресс-конференции "Спортивные распри, что происходит с тхэквондо в Казахстане" Нурлан Абенов сделал ряд заявлений, одно из которых межрайонный суд по гражданским делам Астаны признал не соответствующим действительности и порочащим честь, достоинство и деловую репутацию Айдоса Аманжолова, суд обязал Абенова опровергнуть данное высказывание.

В соответствии с вышеуказанным решением я, Абенов Нурлан Жанбырбаевич, делаю опровержение сведений, не соответствующих действительности, путем проведения настоящей пресс-конференции, а именно признаю не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Аманжолова Айдоса Токтасыновича следующие сведения", - заявил Абенов на пресс-конференции.


Напомним, данное заявление было сделано Н. Абеновым в ходе пресс-конференции 19 августа 2022 года "Спортивные распри, что происходит с тхэквондо в Казахстане".
 
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25.07.2024, 16:43 221311

Анонс пресс-конференции онлайн по решению суда об опровержении ранее сказанных слов Абеновым в отношении руководителя ОО "Национальная спортивная федерация тхэквандо-до ITF" Аманжолова

Дата: 26.07.2024

Время: 16.00 (по времени Астаны)

Уважаемые представители СМИ!

Информационное агентство Kazakhstan Today приглашает вас принять участие в видеоконференции, в ходе которой руководитель Общественного Объединения "Федерация традиционного тхэквандо-до ITF города Астаны" Нурлан Абенов выступит с опровержением своего высказывания в отношении руководителя Общественного Объединения "Национальная спортивная федерация тхэквандо-до ITF" Айдоса Аманжолова.

Напомним, 19 августа 2022 года на пресс-конференции "Спортивные распри, что происходит с тхэквандо в Казахстане" Нурлан Абенов сделал ряд заявлений. В рамках пресс-конференции 26 июля 2024 года одно из его высказываний будет опровергнуто.

Участники пресс-конференции:

Абенов Нурлан Жанбырбаевич, руководитель общественного объединения "Федерация традиционного тхэквандо-до ITF города Астаны".

Место проведения пресс-конференции:

Город Астана, видеоконференция в Zoom.

Контакты для аккредитации:

Телефон: +7 701 964 5990, Олеся Кольцова;

Почта: [email protected].
 
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09.07.2024, 22:57 229566

Выступление генконсула КНР в Алматы Цзян Вэй на мероприятии, посвященном итогам саммита ШОС

Итоги государственного визита

По приглашению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева председатель Си Цзиньпин с 2 по 4 июля посетил Казахстан с государственным визитом и принял участие в саммите ШОС в Астане. Во время визита главы государств провели теплые и плодотворные переговоры, совместно подписали совместное заявление между КНР и РК и стали свидетелями обмена десятками двусторонних документов о сотрудничестве в таких областях, как экономика и торговля, взаимосвязанность, авиация и космос, образование и СМИ, что стало ярким событием и привело к значительным результатам.

Во-первых, продолжение истории дружбы между главами государств. Этот визит стал очередной встречей двух лидеров после их встреч в Сиане и Пекине в прошлом году. Президент Токаев придал большое значение этому визиту, лично спланировал и организовал торжественную церемонию встречи в аэропорту, где казахстанские подростки впервые исполнили песню на китайском языке, и впервые над Акордой пролетели истребители в честь высокого гостя. Все это продемонстрировало глубокую дружбу между главами наших государств.

Во-вторых, продолжение укрепления политического доверия. Во время визита главы государств высоко оценили текущее развитие двусторонних отношений и подтвердили решимость продвигать строительство сообщества единой судьбы Китая и Казахстана. Председатель Си Цзиньпин подчеркнул, как бы ни изменилась международная обстановка, неизменными останутся наше стремление к сохранению дружбы, наша решимость в развитии многогранного сотрудничества, наша приверженность взаимной поддержке друг друга по ключевым вопросам и наша уверенность в достижении задач национального развития. Президент Токаев отметил, что Китай является дружественным соседом, близким другом и вечным всесторонним стратегическим партнером Казахстана. Казахско-китайские отношения, основанные на нерушимой дружбе и взаимной поддержке, развиваются беспрецедентными темпами.

В-третьих, активное продвижение прагматичного сотрудничества. Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана и основным направлением его экспорта. В ходе визита стороны договорились об удвоении двустороннего товарооборота в ближайшем будущем, о дальнейшем углублении сотрудничества в различных областях, как экономика и торговля, инвестиции, производственные мощности, взаимосвязанность и энергетика, а также о развитии новых точек роста в таких областях, как ключевые минералы, возобновляемая энергия, научно-технические инновации, авиация и космос, цифровая экономика. Главы государств приняли участие в церемонии запуска грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту Китай - Европа, который придаст новый импульс высококачественному строительству "Один пояс и один путь" между Китаем и Казахстаном.

В-четвертых, укрепление связей между народами. В ходе визита председатель Си Цзиньпин и президент Токаев приняли участие в церемонии открытия культурных центров двух стран и филиала Пекинского университета языка и культуры в Казахстане. Китайская сторона также приняла решение открыть вторую "Мастерскую Лу Бань" в Казахстане и провести Год туризма Китая в Казахстане в следующем году. В будущем стороны будут продолжать расширять гуманитарные обмены, поощрять побратимские связи между регионами, строить новые мосты дружбы и взаимопонимания между народами.

Итоги саммита ШОС

4 июля в Астане успешно прошло 24-е заседание совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Казахстан, как председательствующая страна, тщательно подготовился и организовал все мероприятия в рамках саммита. На саммите были приняты Астанинская декларация, инициатива по построению справедливого и гармоничного мира на основе солидарности между странами, заявление о принципах добрососедства, взаимного доверия и партнерства, а также 26 итоговых документов, охватывающих широкий спектр.

Во время саммита председатель Си Цзиньпин выступил с важной речью. Он подчеркнул, что в условиях новых вызовов и изменений Шанхайская организация сотрудничества должна придерживаться трех принципов: перед лицом реальных угроз мышления времен холодной войны следует защищать линию безопасности; перед реальными рисками "высоких стен и узких дворов" необходимо защищать права на развитие; перед реальными вызовами вмешательства и раскола следует укреплять силы единства. Он также отметил, что страны-участницы должны прочно укрепить осознание сообщества единой судьбы, поддерживать друг друга и стремиться к созданию "пяти общих домов": дома единства и взаимного доверия, дома мира и спокойствия, дома процветания и развития, дома добрососедства и дружбы, дома справедливости и правосудия. Будучи членами-учредителями, Китай и Казахстан поддерживают тесные связи и сотрудничество в рамках ШОС и играют важную роль в содействии развитию организации и сотрудничества в различных областях. Спустя семь лет Китай вновь принял эстафету страны-председателя. Мы готовы продолжать совместно с Казахстаном вносить совместный вклад, укреплять единство и сотрудничество между государствами-членами организации, а также вместе с другими странами и международными организациями, разделяющими "шанхайский дух", двигаться вперед. Мы будем способствовать новому этапу строительства сообщества единой судьбы ШОС, чтобы она стала конструктивной силой в поддержании мира, стабильности и процветания в регионе и во всем мире.

Заключительное слово

Вековая дружба, высокий уровень взаимного доверия и взаимопомощи всегда были основной темой китайско-казахстанских отношений. Вот мы с вами подвели итоги государственного визита председателя Си Цзиньпина и саммита ШОС. Далее я готова ответить на вопросы, которые интересуют уважаемых представителей СМИ.

Поздравление с Днем работников СМИ

Пользуюсь случаем, хотела бы поздравить с профессиональным праздником - Днем работников средств массовой информации! Работа в сфере журналистики славная и ответственная. Именно благодаря вашим усилиям граждане обеспечены достоверной и оперативной информацией. Сегодня СМИ Казахстана играют огромную роль не только в укреплении сплоченности нации в своей стране, но и в содействии взаимопониманию народов Китая и Казахстана. Генеральное консульство надеется на дальнейшее тесное сотрудничество с вами для того, чтобы приложить больше усилий в строительство более тесного китайско-казахстанского сообщества единой судьбы человечества!

Ответы на вопросы

Как Китай и Казахстан, а также страны вдоль Шелкового пути могут укрепить экономическое и культурное сотрудничество? Какую более важную роль могут сыграть транспортная логистика и промышленность в этом процессе?

 - Совместное строительство инициативы "Один пояс, один путь" между Китаем и Казахстаном всегда находилось в авангарде международного сотрудничества, где особенно выделяются торговая связь, инфраструктурная взаимосвязанность и культурные обмены. Китай, как крупнейший торговый партнер Казахстана, продолжает демонстрировать впечатляющие показатели в торговле. За первые пять месяцев этого года объем торговли между нашими странами достиг 17,62 млрд долларов, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и дальнейшее развитие обещает быть успешным. В транспортно-логистической сфере, Китай и Казахстан активно развивают строительство третьей трансграничной железной дороги и углубляют сотрудничество по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. По состоянию на 30 апреля этого года через погранпереходы Хоргос и Алашанькоу в Синьцзяне прошло более 5000 поездов Китай - Европа. Эти "железные караваны" играют все более важную роль в обеспечении стабильности цепочек поставок и производственных цепочек вдоль Шелкового пути и во всем мире. Мы уверены, что недавно запущенное прямое движение грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту Китай-Европа придаст новый импульс формированию многоуровневой и многоаспектной взаимосвязанности. Китай также в полной мере раскрывает потенциал сухого порта Сиань и логистического центра Ляньюнган, углубляет сотрудничество с Казахстаном для построения логистических центров электронной коммерции и повышения эффективности логистики. Кроме того, успешно реализуется безвизовый режим, который безусловно укрепляет народную дружбу и взаимопонимание между народами наших стран.

Как Китай и Казахстан могут укрепить сотрудничество в области научно-технических инноваций?

- Сотрудничество в области научно-технических инноваций является важным двигателем всестороннего качественного улучшения сотрудничества между Китаем и Казахстаном. Например, открылась совместная лаборатория дистанционного зондирования и применения, созданная Китайским институтом экологии и географии Синьцзяна и КазНУ имени аль-Фараби, что обеспечивает научно-техническую поддержку для строительства зеленого Шелкового пути и регионального устойчивого развития. Сучжоуская компания JiMu Robotics с помощью технологий способствует развитию интеллектуального сельского хозяйства. Новые дроны для защиты растений скоро начнут работать на полях в Казахстане, предоставляя технологическую поддержку для строительства высоко стандартных сельскохозяйственных угодий. Был задействован подкомитет по инновационному сотрудничеству в рамках межправительственной комиссии по сотрудничеству между Китаем и Казахстаном. Благодаря этому механизму расширяется сотрудничество в передовых областях, сотрудничество научно-исследовательских учреждений и вузов в области авиации и космоса, сотрудничество в области искусственного интеллекта и передачи технологий, и перспективы научно-технического сотрудничества между нашими странами являются светлыми. Призываю совместно работать над созданием глобального научно-технического сообщества, внося новый вклад в сотрудничество между Китаем и Казахстаном.

Этот год объявлен Годом туризма Казахстана в Китае. Какие мероприятия уже проведены в рамках этого проекта? Сколько китайских туристов посетили Казахстан? Какие места пользуются наибольшей популярностью? Какие ожидания у вас от Года туризма Китая в Казахстане в 2025 году?

- В последние годы туристическое сотрудничество между Китаем и Казахстаном становится все более значимым. Представитель МИД Казахстана сообщил, что с 10 ноября прошлого года по конец марта этого года количество китайских туристов, посетивших Казахстан, составило 126 тысяч человек, выросло в более 10 раз. Согласно статистике китайской стороны, с марта этого года количество бронирований авиабилетов в Казахстан увеличилось более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все больше китайских туристов выбирают Казахстан для спонтанных поездок. Астана и Алматы стали самыми популярными местами для китайских туристов, а такие города, как Шымкент, Туркестан и Актау, также посещают все больше и больше китайцев. В социальных сетях я часто вижу публикации китайских туристических блогеров, восхищающих казахстанскую кухню и красоту природы. В ходе визита было подтверждено, что 2025 год станет годом туризма Китая в Казахстане. Китай - огромная страна с богатой природой, красивыми пейзажами и яркой культурой. Мы с радостью приветствуем казахстанских друзей побывать в Китае, лучше познакомиться с Китаем, пообщаться с китайскими друзьями. Это будет очень полезно для сближения народов наших стран.
 
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Теги:ШОСвыступлениегенконсульство
09.07.2024, 16:07 230341

Рост выше ожиданий и отсутствие угроз финансовой стабильности: ЕФСР представил "Региональный экономический обзор. Лето 2024"

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) представил "Региональный экономический обзор. Лето’24" (РЭО). В ежеквартальном документе ЕФСР анализируется текущая ситуация во всех шести экономиках государств-участников - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, приводится прогноз и основные риски ее развития.

В первом квартале 2024 года динамика ключевых экономических показателей в большинстве стран ЕФСР в очередной раз оказалась лучше ожиданий экспертов: в России и Беларуси экономический рост существенно превысил консенсус-прогнозы; в Армении, Кыргызстане и Таджикистане прогнозируемого замедления экономической активности не произошло. Во всех странах ключевым драйвером роста остается внутренний спрос. В Армении и Кыргызстане часть факторов экономического роста конъюнктурные и связаны со значительным ростом внешней торговли в условиях санкционных ограничений в отношении России.

В Казахстане и России стимулирующая бюджетная политика вкупе со структурными проблемами на рынке труда создают серьезные вызовы для центральных банков по нормализации денежно-кредитной политики и снижению инфляции до среднесрочных целевых значений. В то же время замедление роста цен на импортируемое продовольствие существенно снизило инфляционное давление в Кыргызстане и Таджикистане, что позволило национальным банкам снизить ключевые процентные ставки.

В условиях относительно благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и с учетом фактических данных первого квартала ЕФСР повысил свой прогноз экономического роста в странах (за исключением Казахстана) в 2024 году по сравнению с прогнозом, представленным в "Региональном экономическом обзоре. Весна’24".

Существенно более быстрый, чем ожидалось, рост экономики России на 3,4% окажет положительное влияние на экспорт и инвестиции в малых экономиках региона, а также на потребительский спрос через дополнительный рост денежных переводов трудовых мигрантов. Более быстрый, чем заложен в весеннем прогнозе, рост цен на нефть, золото, большинство металлов и калийные удобрения также придаст дополнительный импульс экономическому росту. По оценкам, прирост ВВП Армении составит 6,3%, Беларуси - 3,7%, Кыргызстана - 4,8%, Таджикистана - 7,6%. Экономика Казахстана ускорится со II полугодия и вырастет по итогам года на 4,3%.

Прогнозы по инфляции пересмотрены незначительно, и в целом ожидается завершение нормализации денежно-кредитных условий во всех странах в течение 2024 года, за исключением России и Казахстана.

В краткосрочной перспективе не выявлено серьезных угроз для макроэкономической и финансовой стабильности в странах ЕФСР. Устойчивость бюджетной и долговой позиции останется под контролем, как и инфляционные процессы. При этом в ряде стран отмечается риск нарастания макроэкономических дисбалансов, в том числе связанный с недостаточной согласованностью бюджетной и кредитно-денежной политики на фоне сохраняющихся структурных ограничений. Данные дисбалансы уже проявляются в признаках перегрева экономик, включая продолжающееся ужесточение условий на рынке труда (Россия, Беларусь, Казахстан), сохраняющееся инфляционное давление (Россия, Казахстан) и повышенный рост кредитной активности во всех странах. Кроме того, в ряде стран продолжается тенденция укрепления национальной валюты в условиях ухудшения платежного баланса.

В среднесрочной перспективе ожидания экспертов не изменились по сравнению с весенним прогнозом. Большинство экономик в 2025-2026 годах продолжат постепенное замедление до своих потенциальных уровней в условиях нормализации кредитно-денежных условий и бюджетных ограничений. Лишь в Казахстане ожидается ускорение экономического роста, которое будет связано преимущественно со структурными факторами, в том числе с увеличением добычи нефти после пересмотра ограничений ОПЕК+. При этом отмечаются сохраняющиеся риски для экономического роста и платежных балансов малых экономик ЕФСР. Эти риски связаны в том числе с возможным ухудшением условий внешней торговли, а также адаптацией торговых и финансовых потоков к проведению операций по параллельному экспорту и импорту продукции в условиях влияния санкционных ограничений на финансовую инфраструктуру России и рисках вторичных санкций.

На фоне постепенного ухудшения устойчивости платежных балансов и формирования потенциальных разрывов в финансировании бюджета уязвимость стран - получателей средств ЕФСР ко внешним шокам останется на высоком уровне. Также сохраняются риски неэкономического характера для экономического роста и ценовой стабильности в малых экономиках региона, в частности вызванные потерями урожая из-за ухудшения погодных условий и природных катаклизмов.
 
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Теги:ЕФСРобзор

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