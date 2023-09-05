Смаилов представил членам партии AMANAT подробный отчет о реализации поручений президента

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Товарищи!

Разрешите от имени Центрального Комитета 19-го созыва представить съезду доклад.

XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая является чрезвычайно важным съездом, созванным в ключевой момент, когда наша партия и многонациональный народ страны, отправившись в новый поход к всестороннему строительству модернизированного социалистического государства, начали шагать к осуществлению намеченной к столетию КНР цели.

Основная тема данного съезда: высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой, целиком и полностью претворять в жизнь идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи, развивать великий дух основания КПК, укреплять уверенность в себе и стремиться к самосовершенствованию, отстаивать основополагающие принципы и внедрять инновации, трудиться с воодушевлением, смело и решительно двигаться вперед, сплоченно бороться за всестороннее строительство модернизированного социалистического государства и всестороннее продвижение процесса великого возрождения китайской нации.

Коммунистическая партия Китая уже прошла столетний путь борьбы. Наша партия неизменно посвящает себя вечному великому делу китайской нации, отдает все силы благородному делу мира и развития человечества. Ее ответственность крайне велика, ее миссия безмерно почетна. Все партийные товарищи обязательно должны оставаться верными нашей изначальной цели, ни на минуту не забывать о своей миссии, сохранять скромность и осторожность, упорно и самоотверженно трудиться, смело и умело вести борьбу, укреплять историческую уверенность и повышать историческую инициативу, чтобы вписать еще более яркие главы в историю развития социализма с китайской спецификой новой эпохи.

I. РАБОТА ЗА ИСТЕКШЕЕ ПЯТИЛЕТИЕ И ВЕЛИКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЕ НОВОЙ ЭПОХИ

Пять лет, прошедшие после XIX съезда КПК, были чрезвычайно необычными и крайне непростыми. ЦК партии, комплексно учитывая общую стратегию великого возрождения китайской нации и невиданные за последние сто лет колоссальные перемены в мире, созвал семь пленумов, на которых были вынесены решения и постановления по таким важным вопросам, как внесение поправок в Конституцию, углубление реформы партийных и государственных органов, отстаивание и совершенствование социалистического строя с китайской спецификой, продвижение модернизации системы и потенциала государственного управления, разработка 14-й пятилетней программы и перспективных целей на 2035 год, а также всестороннее обобщение основных достижений и исторического опыта столетней борьбы КПК, выработав важнейшие стратегические планы по развитию дела партии и государства. ЦК КПК, сплачивая и ведя за собой всю партию, армию и многонациональный народ страны, эффективно реагировал на сложную и суровую международную ситуацию, на непрерывно возникающие серьезные риски и вызовы, в приподнятом состоянии духа неустанно продвигал вперед социализм с китайской спецификой новой эпохи.

В течение прошедших пяти лет мы неизменно усиливали всестороннее руководство со стороны КПК и единое централизованное руководство ЦК партии, всеми силами стимулировали процесс полного построения среднезажиточного общества, обеспечили полное, точное и всестороннее претворение в жизнь новой концепции развития, прилагали большие усилия для содействия высококачественному развитию, активно работали над формированием новой архитектоники развития. Мы динамично и уверенно стимулировали реформы, основательно внедряли народную демократию во всем процессе, всесторонне продвигали практику управления государством на правовой основе. Мы активно развивали передовую социалистическую культуру, уделяли особое внимание обеспечению и улучшению благосостояния народа, сосредоточивали силы на интенсивной борьбе с бедностью, всемерно способствовали развитию экологической цивилизации. Мы решительно защищали национальную безопасность, предотвращали и устраняли серьезные риски, сохраняли общую стабильность в обществе, интенсивно способствовали модернизации национальной обороны и вооруженных сил, по всем направлениям развивали дипломатию мировой державы с китайской спецификой, всесторонне продвигали партийное строительство как новую великую программу. Мы торжественно отметили столетие со дня основания Коммунистической партии Китая и 70-ю годовщину образования Китайской Народной Республики, разработали Решение ЦК КПК по основным достижениям и историческому опыту столетней борьбы партии. В рамках всей партии мы развертывали учебно-воспитательные мероприятия, посвященные изучению партийной истории, построили Музей истории Коммунистической партии Китая, призывали всех членов партии изучать и следовать великому духу основания КПК, в новом походе более крепко и сознательно помнить изначальную цель и возложенную на них миссию, создавать более светлое будущее. Особенно стоит отметить, что перед лицом внезапно вспыхнувшей эпидемии COVID-19 мы твердо придерживались принципа "народ превыше всего, жизнь превыше всего", прилагали неустанные усилия для предотвращения завоза инфекции извне и ее повторного распространения внутри страны. Неуклонно следуя курсу на динамичное сведение к нулю случаев заражения, мы развернули народную войну, тотальную войну и оборонительную войну против эпидемии, в максимальной степени гарантировали безопасность жизни и здоровье народа, добились важнейших положительных результатов в координации работы по профилактике и контролю эпидемии и по обеспечению социально-экономического развития. Столкнувшись с потрясениями и изменениями ситуации в Сянгане, мы согласно Конституции КНР и Основному закону КНР о Сянганском особом административном районе эффективно реализовывали полную юрисдикцию над Сянганским ОАР, разработали и реализовывали Закон КНР о защите национальной безопасности в Сянганском особом административном районе, претворяли в жизнь принцип "Сянганом управляют патриоты", благодаря чему в Сянгане был осуществлен важный переход от смуты к полному порядку. К тому же, мы всесторонне стимулировали строительство региона "Большой залив" Гуандун–Сянган–Аомэнь, поддерживали Сянган и Аомэнь в развитии экономики, повышении благосостояния населения и поддержании стабильности. В ответ на деятельность сепаратистских сил, выступающих за так называемую "независимость Тайваня", и серьезную провокацию внешних сил, вмешивающихся в дела Тайваня, мы решительно развертывали серьезную борьбу против сепаратизма и вмешательства. Это позволило нам продемонстрировать твердую решимость и мощный потенциал в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Китая, в противостоянии так называемой "независимости Тайваня", еще крепче удержать в своих руках стратегическую инициативу в осуществлении полного воссоединения Родины, еще надежнее укрепить в мировом сообществе позицию отстаивания принципа единого Китая. В условиях резко меняющейся международной обстановки, особенно перед лицом шантажа, сдерживания, блокирования и максимизации давления извне, мы неуклонно ставили интересы государства превыше всего, уделяли приоритетное внимание внутренней политической обстановке, сохраняли стратегическую решимость, развивали дух борьбы, проявляли несгибаемую волю к противостоянию политике силы, защитили национальное достоинство и коренные интересы Китая в борьбе, твердо удержали в своих руках инициативу в собственном развитии и обеспечении безопасности страны. За прошедшие пять лет наша партия, сплачивая и ведя за собой народ, решила множество сложнейших проблем, которые долгое время оставались нерешенными, выполнила многие важнейшие дела, определяющие долгосрочную перспективу, способствовала достижению в деле партии и государства значительных успехов, приковавших взоры всего мира.

Товарищи! Со времени созыва XVIII съезда партии прошло уже десять лет. В течение этих десяти лет мы были свидетелями трех важнейших событий, имеющих огромное практическое и глубокое историческое значение для дела партии и народа. Во-первых, мы встретили столетие Коммунистической партии Китая; во-вторых, социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху; в-третьих, мы выполнили историческую задачу интенсивной ликвидации бедности и всестороннего построения среднезажиточного общества, реализовав намеченную к столетию КПК цель. Все это знаменует собой историческую победу, одержанную благодаря сплоченной борьбе Коммунистической партии Китая и китайского народа, достойную стать самой яркой строкой в анналах истории развития китайской нации и оказывающую далеко идущее влияние на весь мир.

Десять лет назад перед нами сложилась такая ситуация: в области реформ, открытости и социалистической модернизации были достигнуты огромные успехи, в продвижении новой великой программы партийного строительства были получены значительные результаты, что заложило прочную основу, создало благоприятные условия и предоставило важные гарантии для дальнейшего движения вперед. В то же время целый ряд острых противоречий и проблем, накопившихся за долгое время или появившихся недавно, требовал неотложного разрешения. Внутри партии существовало немало проблем, связанных с неотчетливым пониманием необходимости отстаивания партийного руководства и неэффективностью действий, а также с ослаблением, опустошением и умалением партийного руководства. У некоторых партийцев и кадровых работников возникли колебания в политических убеждениях, несмотря на то, что неоднократно налагались запреты, в некоторых районах и ведомствах все еще имели место проявления формализма, бюрократизма, гедонизма и роскошества, остро стояла проблема распространения менталитета "привилегированного положения" и феномена стремления к нему, некоторые коррупционные деяния вызывали сильное потрясение. В экономической сфере особую остроту приобрели структурные и институциональные противоречия, наблюдалась проблема неравномерности, несогласованности и неустойчивости развития, традиционная модель развития перестала быть эффективной, с каждым днем все четче проявлялись некоторые глубинные проблемы структурно-институционального характера и оковы затвердевших интересов. Некоторые люди были лишены достаточной уверенности в политическом строе социализма с китайской спецификой, серьезными оставались такие проблемы, как полное игнорирование либо нестрогое исполнение закона. Часто имели место поклонение деньгам, гедонизм, крайний индивидуализм, исторический нигилизм и другие ошибочные идейные течения, наблюдалась путаница в общественном мнении в киберпространстве, что серьезно сказывалось на сознании людей и атмосфере общественного мнения. В области обеспечения благосостояния народа существовало немало слабых звеньев. Все более острыми стали такие проблемы, как усугубление сдерживающего воздействия со стороны ресурсов и экологии, загрязнение окружающей среды. Наша система защиты национальной безопасности оказалась недостаточно совершенной, не хватало потенциала в противостоянии различным серьезным рискам, в сфере модернизации национальной обороны и вооруженных сил также существовало немало недостатков и слабых звеньев. Институты и механизмы реализации в Сянгане и Аомэне курса "одна страна – две системы" нуждались в улучшении. Национальная безопасность оказалась перед лицом серьезных вызовов и так далее. В то время немало людей внутри партии и в обществе сильно беспокоились о будущем партии и страны. Перед лицом вышеуказанных острых противоречий и проблем, которые негативно повлияли на обеспечение длительного пребывания партии у власти, долгосрочного порядка и стабильности в стране, на счастливую и благополучную жизнь народа, ЦК партии, точно проанализировав сложившуюся ситуацию, предпринял смелые и решительные шаги, с непреклонной волей и устремленностью преодолел все сложнейшие проблемы. Сплачивая и ведя за собой всю партию, армию и многонациональный народ страны, ЦК партии трудился с полной отдачей, засучив рукава, смело двигался вперед, невзирая на любые препятствия, с твердой решимостью вел великую борьбу, имеющую много новых исторических особенностей.

На протяжении десяти лет, твердо придерживаясь марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, важных идей тройного представительства и научной концепции развития, целиком и полностью претворяя в жизнь идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи, всесторонне следуя основной линии и основной стратегии партии, мы приняли целый ряд стратегических мер, продвинули серию реформаторских практик, совершили ряд прорывных сдвигов и добились ряда знаковых результатов. Нам удалось выдержать испытания различными рисками и вызовами, возникшими в политической, экономической и идеологической сферах, а также связанными со стихийными бедствиями. В деле партии и государства были достигнуты исторические успехи и совершены исторические преобразования, благодаря чему Китай отправился в новый поход всестороннего строительства модернизированного социалистического государства.

– Мы создали идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи, утвердили основные стратегии отстаивания и развития социализма с китайской спецификой, выдвинули ряд новых концепций, новых идей и новых стратегий в области государственного управления, что ознаменовало новый скачок в китаизации и осовременивании марксизма. Мы неуклонно вооружали себя этими достижениями теоретических инноваций, с их помощью руководили практической деятельностью и продвигали работу, предоставляя основное руководство для развития дела партии и государства в новую эпоху.

– Мы всесторонне усилили партийное руководство, четко определили, что сущностная особенность социализма с китайской спецификой – это руководство со стороны КПК, наиважнейшее преимущество социалистического строя с китайской спецификой – это руководство со стороны КПК. Коммунистическая партия Китая – это политическая руководящая сила наивысшего порядка, отстаивание единого централизованного руководства со стороны ЦК КПК – это наивысший политический принцип. Мы системно улучшали институциональную систему партийного руководства, все члены партии усиливали политическое сознание, сознание интересов целого, сознание ядра и сознание равнения, осознанно сохраняли наивысшую степень идеологического, политического и практического единения с ЦК КПК, постоянно повышали политическую рассудительность, политическую проницательность и способность исполнения политических решений. Все это позволило нам обеспечить авторитет ЦК КПК и его единое централизованное руководство, гарантировать роль партии как руководящего ядра, владеющего обстановкой в целом и координирующего деятельность всех сторон, в результате наша марксистская политическая партия с более чем 96 млн членов достигла более высокой степени единства и сплоченности.

– Мы разработали научно обоснованный и целостный стратегический план развития дела партии и государства в новую эпоху, поставили задачу осуществления китайской мечты о великом возрождении китайской нации и стимулировали ее реализацию за счет китайской модернизации. Мы координировали усилия по осуществлению великой борьбы, великой программы, великого дела и великой мечты, четко определили общую схему пятиединого строительства и четырехаспектную всестороннюю стратегическую концепцию, установили основной алгоритм работы – поступательное движение вперед при поддержании стабильности, в едином порядке планировали работу в сфере развития и безопасности. Мы четко определили, что основным противоречием китайского общества является противоречие между постоянно растущими потребностями народа в прекрасной жизни и неравномерностью и неполнотой развития, в тесной увязке с разрешением данного основного противоречия продвигали работу по всем направлениям, непрерывно обогащали и развивали новую форму человеческой цивилизации.

– Мы путем ведения последовательной борьбы реализовали давнюю заветную мечту китайской нации о достижении среднего достатка, Китай поднялся на более высокую стартовую позицию в истории своего развития. Твердо придерживаясь курса на оказание адресной помощи нуждающимся и направляя отборные силы на выполнение этой работы, мы одержали победу в самой масштабной в истории человечества борьбе с бедностью. В масштабах всей страны "ярлык бедности" был окончательно снят с 832 бедных уездов, приблизительно 100 млн сельских жителей были избавлены от нищеты, более 9,6 млн человек были переселены из бедных районов в обеспеченные. Мы исторически положили конец абсолютной бедности, внесли весомый вклад в дело сокращения бедности в мире.

– Мы выдвинули и претворяли в жизнь новую концепцию развития, интенсивно содействовали высококачественному развитию, способствовали формированию новой архитектоники развития, проводили структурные реформы в сфере предложения, разработали целый ряд важнейших стратегий регионального развития, имеющих большое значение для ситуации в целом, благодаря чему был совершен исторический скачок в наращивании экономической мощи Китая. Общий объем ВВП страны увеличился с 54 трлн юаней до 114 трлн юаней, доля совокупного объема экономики Китая в мировой экономике достигла 18,5%, прирост составил 7,2 процентного пункта, по этому показателю Китай прочно занял второе место в мире; ВВП на душу населения увеличился с 39,8 тыс. юаней до 81 тыс. юаней. По общему объему производства зерновых Китай закрепился на первом месте в мире, была надежно обеспечена продовольственная и энергетическая безопасность для более чем 1,4 млрд человек. Коэффициент урбанизации страны повысился на 11,6 процентного пункта, достигнув 64,7%. Китай неизменно лидирует в мире по масштабу обрабатывающей промышленности и объему валютных резервов. Были построены самые крупные в мире сети высокоскоростных железных и автомобильных дорог, достигнуты большие успехи в строительстве аэропортов, портов, гидротехнической, энергетической, информационной инфраструктуры и др. Была усилена динамика укрепления собственного потенциала в области науки и техники, общий объем расходов на НИОКР в масштабах всей страны с 1 трлн юаней вырос до 2,8 трлн юаней, что обеспечило Китаю второе место в мире по этому показателю, а по общей численности персонала, занятого НИОКР, – первое место. Постоянно интенсифицировались фундаментальные исследования и оригинальные инновации, был совершен прорыв в освоении ряда основных ключевых технологий, развивались и укреплялись нарождающиеся отрасли стратегического значения. Были отмечены важнейшие достижения в таких областях, как пилотируемое космоплавание, зондирование Луны и Марса, зондирование земных недр и глубоководное морское зондирование, суперкомпьютеры, спутниковая навигация, квантовая информатика, технологии ядерной энергетики, новые технологии в области энергетики, производство больших самолетов, биомедицина и биофармацевтика. Китай вошел в число государств инновационного типа.

– Мы с огромной политической отвагой всесторонне углубляли реформы, развертывали борьбу за выполнение сложнейших задач по реформам, усиливали проектирование на высшем уровне в этой области. Набравшись смелости затронуть "зону глубоководья" и решить наиболее сложные вопросы, не отступая ни перед какими опасностями и смело противостоя новым противоречиям и вызовам, мы освободились от идейных стереотипов, вырвались из оков затвердевших интересов, решительно устранили различные структурно-институциональные пороки. В результате были в основном сформированы фундаментальные институциональные рамки во всех сферах деятельности, во многих областях были осуществлены исторические преобразования, системное переформатирование и общая реконструкция, полностью завершен новый раунд реформы в партийных и государственных органах, социалистический строй с китайской спецификой стал еще более зрелым и закрепленным, заметно повысился уровень модернизации системы и потенциала государственного управления.

– Мы проводили более активную стратегию открытости, согласно высоким стандартам создавали глобально-ориентированную сеть зон свободной торговли, ускоряли строительство пилотных зон свободной торговли и Хайнаньского порта свободной торговли. Инициатива совместного строительства "Одного пояса и одного пути" стала международным общественным благом и площадкой для международного сотрудничества, пользующимися широким одобрением. Китай стал главным торговым партнером более чем 140 стран и регионов, занял первое место в мире по совокупному объему товарооборота, стоял в первых рядах стран мира в сфере привлечения иностранного капитала и инвестирования за рубежом. Все это позволило сформировать архитектонику внешней открытости, осуществляемой в более крупных масштабах, в большем количестве сфер и в более глубокой степени.

– Мы неизменно следовали по пути развития политического строя социализма с китайской спецификой, всесторонне развивали народную демократию во всем процессе, комплексно стимулировали институционализацию, регламентацию и процессуализацию в развитии политического строя социалистической демократии, широко распространяли социалистическую консультативную демократию. Благодаря этому сильнее упрочилось положение народа как хозяина страны, усилилась жизненная энергия низовой демократии, был укреплен и расширен патриотический единый фронт, в деле стимулирования национальной сплоченности и прогресса сложилась новая атмосфера, целиком и полностью был претворен в жизнь основной курс партии в области религиозной работы, права человека были еще надежнее гарантированы. Мы интенсивно продвигали строительство социалистического правового государства, в основном сформировали общую архитектонику всестороннего управления государством на правовой основе, ускоряли процесс создания социалистической правовой системы с китайской спецификой и добились значительного прогресса в реформе судебной системы. В результате были более надежно обеспечены социальное равенство и справедливость, были открыты новые горизонты в деле строительства правового Китая.

– Мы утвердили и отстаивали коренной институт, обеспечивающий руководящее положение марксизма в области идеологии. Достижения партии в сфере теоретических инноваций в новую эпоху глубоко укоренились в сознании людей, широко распространялись основные ценности социализма, творческое внедрение и инновационное развитие получила выдающаяся традиционная китайская культура, все сильнее процветала сфера культуры, непрерывно улучшалась интернет-среда, в идеологической сфере произошли всесторонние и кардинальные изменения. Мы торжественно отметили 90-летие Народно-освободительной армии Китая, 40-летие политики реформ и открытости, 70-летие победы китайского народа в войне Сопротивления японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне, 70-ю годовщину прибытия китайских народных добровольцев на корейский фронт для оказания отпора американской агрессии, успешно провели Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине. Молодое поколение стало проявлять еще более активное стремление вперед, заметно укрепилась уверенность в отечественной культуре у всех партийных товарищей и многонационального народа страны, а в плане духовного состояния они стали еще более энергичными и воодушевленными.

– Мы последовательно претворяли в жизнь концепцию развития, в которой народ занимает центральное место, прилагали неустанные усилия к тому, чтобы детям было где получать воспитание, народу – где получать образование, зарабатывать на жизнь, лечиться и проживать, чтобы в старости народ жил обеспеченной жизнью, а уязвимая группа людей получала помощь, что способствовало всестороннему улучшению жизни народа. Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения возросла до 78,2 года. Среднедушевые располагаемые доходы населения увеличились с 16,5 тыс. юаней до 35,1 тыс. юаней. Среднегодовой прирост занятого населения в городах и поселках превысил 13 млн человек. В Китае были созданы крупнейшие в мире системы образования, социального обеспечения, медобслуживания и здравоохранения. В частности, в повышении уровня распространения образования был совершен исторический скачок, 1,04 млрд человек были охвачены базовым страхованием по старости, а коэффициент участия в базовом медицинском страховании стабилизировался на уровне 95%. Была своевременно скорректирована политика деторождения. Были реконструированы более 42 млн квартир в барачных кварталах, перестроено аварийное жилье для более чем 24 млн сельских семей, благодаря чему заметно улучшились жилищные условия городского и сельского населения. Численность пользователей Интернета достигла 1,03 млрд человек. Чувство обретения, чувство счастья и чувство защищенности у народных масс стали еще более ощутимыми, гарантированными и устойчивыми, новые результаты были достигнуты в осуществлении всеобщей зажиточности населения.

– Мы неизменно придерживались концепции "изумрудные воды и зеленые горы – бесценное сокровище", продолжали в едином порядке охранять и на основе системного подхода улучшать экологию горных районов, речной и озерной среды, лесной территории, пахотных земель, степных покровов и песчаных почв, интенсифицировали защиту экологии во всех сферах деятельности, на всей территории страны и во всем процессе работы. Более совершенной стала институциональная система в области экологической цивилизации, углубленное развитие получила работа по интенсивной борьбе с загрязнением, были сделаны твердые шаги на пути зеленого, рециркуляционного и низкоуглеродного развития, в деле защиты экологии и охраны окружающей среды произошли изменения исторического и переломного характера, оказавшие влияние на общую обстановку в целом. В результате небо нашей Родины стало более голубым, горы – более зелеными, а вода – более чистой.

– Мы воплощали в жизнь всеобъемлющую концепцию национальной безопасности, непрерывно совершенствовали систему руководства, правовую систему, систему стратегий и систему политических установок в сфере национальной безопасности, ни на йоту не уступая в принципиальных вопросах, своей непоколебимой волей и стойкостью защитили суверенитет, безопасность и интересы развития государства. Благодаря этому была всесторонне и еще надежнее обеспечена национальная безопасность. Продолжала улучшаться система социального управления, основанного на принципах совместного строительства, совместного управления и совместного пользования, были эффективно сдержаны силы этнического сепаратизма, религиозного экстремизма и терроризма. Были достигнуты промежуточные результаты в целевых мероприятиях по ликвидации криминальных структур, проведена эффективная работа по реагированию на ряд серьезных стихийных бедствий. Строительство "спокойного Китая" вышло на более высокий уровень.

– Мы четко поставили задачи партии по укреплению армии в новую эпоху, реализовывали идеи партии об укреплении армии в новую эпоху, осуществляли военно-стратегический курс новой эпохи и отстаивали абсолютное руководство народной армией со стороны партии. Мы провели Всеармейское совещание по политической работе в уезде Гутянь, в духе "движения за упорядочение стиля" стимулировали политическое упорядочение и обучение. Мы прочно утвердили концепцию "боеспособность – это единственный и основной критерий", решительно скорректировали центр тяжести работы всей армии и перенесли его на боевую подготовку. Мы на основе единого планирования усиливали военную борьбу по всем направлениям и во всех сферах, активно проводили военное обучение в условиях имитации реальных боевых действий. Мы с большой смелостью и решимостью углубляли реформу национальной обороны и вооруженных сил, реорганизовали систему руководства и командования народной армией, систему современных вооруженных сил и систему военных установок, ускоряли темпы модернизации национальной обороны и вооруженных сил, успешно выполнили задачу по сокращению числа военных, состоящих на действительной службе, на 300 тыс. человек. В результате народная армия обрела совершенно новые системы, новую структуру, новую архитектонику и новый облик, заметно повысился уровень модернизации вооруженных сил и их способности к ведению реальных боевых действий, все шире и шире становился путь к созданию могучей армии с китайской спецификой.

– Мы всесторонне и точно продвигали практику "одна страна – две системы". Твердо придерживаясь курса "одна страна – две системы", ориентирующегося на высокую степень самоуправления по принципам "Сянганом управляют сами сянганцы" и "Аомэнем управляют сами аомэньцы", мы способствовали переходу Сянгана от смуты к полному порядку и его выходу на новый этап развития – от порядка к расцвету, сохранили в Сянгане и Аомэне позитивную тенденцию долгосрочного стабильного развития. Мы предложили общую стратегию решения тайваньского вопроса в новую эпоху, содействовали обменам и сотрудничеству между двумя берегами Тайваньского пролива, категорически выступали против сепаратистских действий "тайваньских независимцев", твердо противостояли вмешательству внешних сил, настойчиво укрепляли свою ведущую роль и крепко удержали в своих руках инициативу в межбереговых отношениях.

– Мы всесторонне продвигали вперед дипломатию мировой державы с китайской спецификой, способствовали созданию сообщества единой судьбы человечества, неуклонно защищали равенство и справедливость на международной арене, выступали за применение подлинного мультилатерализма, занимали четкую позицию в борьбе против любых форм гегемонизма и политики силы, с твердейшей решимостью противостояли унилатерализму, протекционизму и травли. Мы совершенствовали общую концепцию дипломатической работы, прилагали активные усилия для создания глобальной сети партнерских отношений, содействовали формированию нового типа международных отношений. Будучи ответственной мировой державой, мы принимали активное участие в реформировании и развитии системы глобального управления, всесторонне развертывали международное сотрудничество по борьбе с пандемией COVID-19, и тем самым завоевали широкое одобрение со стороны международного сообщества. Значительно повысилось международное влияние Китая, заметно укрепилась его притягательная и формирующая сила.

– Мы интенсивно продвигали всестороннее устрожение внутрипартийного управления, твердо стояли на позиции "чтобы ковать железо, нужно самому быть крепким". Начав работу с разработки и осуществления восьми установок ЦК КПК, мы выдвинули и реализовывали общие требования к партийному строительству в новую эпоху, рассматривали политическое строительство партии как руководство к работе по всем направлениям в области партийного строительства. Мы упорно наращивали и координировали усилия по идеологическому строительству партии и институциональному управлению партией, со всей строгостью развивали внутрипартийную политическую жизнь, последовательно и централизованно проводили учебно-воспитательные мероприятия внутри партии. Мы выдвинули и отстаивали организационную линию партии в новую эпоху, уделяли особое внимание политическим критериям при подборе и назначении на должность кадров. Мы усиливали политическое инспектирование, сформировали относительно совершенную систему внутрипартийных правовых норм, способствовали укреплению идеалов и убеждений всех членов партии, созданию строгой организационной системы и строгому соблюдению партийной дисциплины и этики. Мы последовательно и настойчиво выправляли стиль работы и ужесточали дисциплину, в духе "забивания гвоздей" вели работу по изживанию "четырех вредных поветрий", выступали против менталитета "привилегированного положения" и феномена стремления к нему, решительно пресекали порочный стиль работы и коррупцию, возникающие под боком у народных масс. Благодаря этому были пресечены некоторые вредные поветрия, которые нам не удавалось искоренить в течение долгого времени, были устранены некоторые трудноразрешимые застарелые проблемы, которые оставались нерешенными на протяжении многих лет. Мы развертывали беспрецедентную борьбу с коррупцией, с огромным чувством ответственности перед 1,4-миллиардным китайским народом и чувством бесстрашия перед сотнями и тысячами коррупционеров разрешили наболевшие проблемы и навели порядок в партии, содействовали интегрированному продвижению работы по созданию атмосферы, при которой никто не смел, не мог и не хотел бы заниматься коррупцией, одновременно "били и по тиграм, и по мухам", а также "охотились на лис". В результате в борьбе с коррупцией была одержана победа с подавляющим перевесом на нашей стороне и закреплена во всех направлениях, были ликвидированы серьезные опасности, затаившиеся внутри партии, государства и армии, надежно гарантировано неизменное использование данной партией и народом власти в целях создания счастья для народа. Благодаря неустанным усилиям Коммунистическая партия Китая нашла революционные самопреобразования как второй вариант преодоления так называемой закономерности исторической цикличности "подъемов и падений", заметно повысилась способность партии к самоочищению, самосовершенствованию, самообновлению и собственному росту. Произошли коренные изменения в ситуации с проявлением снисходительности, распущенности и слабости во внутрипартийном управлении, была сформирована и непрерывно развивалась чистая и честная политическая экосистема внутри партии. Все это позволило нам добиться того, чтобы наша партия никогда не разлагалась, никогда не меняла своего цвета и стиля.

Полностью одобряя достигнутые в деле партии и государства очевидные всему миру успехи, мы должны трезво осознавать, что в нашей работе все еще существуют недочеты, мы по-прежнему сталкиваемся с немалым количеством трудностей и проблем. Главные из них сводятся к следующему: все еще остро стоит проблема неравномерности и неполноты развития, существует множество узких мест и слабых звеньев, тормозящих высококачественное развитие, инновационный потенциал Китая в области науки и техники остается невысоким; для обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, надежности производственных цепочек и цепочек поставок, а также для предотвращения финансовых рисков требуется решить многие серьезные проблемы; в реформировании важных сфер предстоит решить немало сложнейших проблем; в идеологической сфере все еще существует немало вызовов; наблюдается довольно большой разрыв в развитии города и села и в развитии различных регионов, а также в распределении доходов; с немалым количеством трудностей сталкиваются народные массы в области трудоустройства, образования, медицинского обслуживания, ухода за детьми ясельного возраста и их воспитания, обеспечения достойной старости и предоставления жилья; задача по защите экологии и охране окружающей среды по-прежнему остается тяжелой; у части партийных товарищей и кадровых работников недостает смелости брать на себя ответственность и навыков ведения борьбы, отсутствует деловой подход к работе, по-прежнему наблюдаются серьезные проявления формализма и бюрократизма; задача по расчистке почвы, порождающей коррупцию, по-прежнему крайне сложна и так далее. Для решения этих проблем мы уже предприняли целый ряд мер, и в дальнейшем будем наращивать динамику этой работы.

Товарищи! Великие успехи в новую эпоху были достигнуты совместными упорными и неустанными усилиями партии и народа. Разрешите мне от имени ЦК КПК выразить искреннюю признательность всем членам Коммунистической партии Китая, многонациональному народу страны, всем демократическим партиям, народным организациям, патриотическим деятелям различных кругов, соотечественникам из особых административных районов Сянгана и Аомэня, тайваньским соотечественникам и многочисленным проживающим за рубежом соотечественникам, а также всем друзьям из разных стран, оказывающим внимание и поддержку модернизации в Китае!

Великие преобразования, произошедшие за десять лет в новую эпоху, являются важными вехами в истории КПК, истории Нового Китая, истории реформ и открытости, истории развития социализма и истории развития китайской нации. Коммунистическая партия Китая, пройдя столетний путь борьбы, стала более крепкой и сильной в революционной закалке, значительно повысила свой потенциал в осуществлении политического руководства, в идеологическом ориентировании, организации масс и мобилизации общества, всегда сохраняла кровные связи с народными массами. КПК всегда шла в авангарде эпохи в историческом процессе глубоких изменений в мировой обстановке, неизменно служила надежной опорой китайского народа в историческом процессе преодоления внутренних и внешних рисков и выдерживания испытаний, всегда играла роль крепкого руководящего ядра в историческом процессе отстаивания и развития социализма с китайской спецификой. Китайский народ приобрел еще более мощную силу для движения вперед, начал бороться в еще более приподнятом духе, вселил в себя еще более твердую веру в победу, проявил еще более сильную историческую сознательность и инициативность. Коммунистическая партия Китая и китайский народ с полной уверенностью способствуют совершению китайской нацией великого скачка, благодаря которому она встала на ноги, стала жить лучшей жизнью и становится все более сильной и могучей нацией. В результате углубленного продвижения реформ, открытости и социалистической модернизации Китай вписал новую страницу в летопись совершения двух чудес – обеспечения динамичного экономического развития и поддержания длительной стабильности в обществе. Наша страна приобрела более прочную материальную базу и более совершенные институциональные гарантии для своего развития, осуществление великого возрождения китайской нации стало необратимым историческим ходом. Научный социализм приобрел новую жизненную силу в Китае в XXI веке, китайская модернизация предоставила человечеству новые альтернативы на пути к модернизации. Коммунистическая партия Китая и китайский народ более активно привносят китайскую мудрость, китайский вариант и китайскую силу для решения стоящих перед человечеством общих проблем, вносят новый и еще более весомый вклад в благородное дело мира и развития человечества!

II. ОТКРЫВАТЬ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ В КИТАИЗАЦИИ И ОСОВРЕМЕНИВАНИИ МАРКСИЗМА

Марксизм – коренная руководящая идеология, лежащая в основе нашей партии и государства и обеспечивающая их процветание и могущество. Практика нам показывает, что причина успеха КПК и преимущества социализма с китайской спецификой в конечном счете кроются в плодотворности марксизма и плодотворности китаизированного и осовремененного марксизма. Приверженность марксизму как руководящей научной теории – это основная гарантия нашей партии для укрепления веры и убеждений и владения исторической инициативой.

Содействие китаизации и осовремениванию марксизма – это процесс стремления к истине, ее раскрытия и неуклонного следования ей. Начиная с XVIII съезда КПК, новые изменения во внутренней и внешней обстановке, а также новые требования практики диктуют нам необходимость в контексте сочетания теории с практикой дать исчерпывающие ответы на ряд важных вопросов нашей эпохи, касающихся развития дела партии и государства, а также деятельности партии по управлению государством. Наша партия, смело проводя теоретические исследования и инновации, с совершенно новых позиций углубляет познание закономерностей отправления власти компартией, закономерностей строительства социализма и закономерностей развития человеческого общества, добилась важных результатов в области теоретических инноваций, которые концентрированно воплощаются в идеях о социализме с китайской спецификой новой эпохи. "Десять четких определений", "неизменная позиция по четырнадцати вопросам" и "достижения в тринадцати направлениях", выдвинутые на XIX съезде партии и 6-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва, являются обобщением основного содержания данных идей, их необходимо неуклонно отстаивать в долгосрочной перспективе, а также непрерывно развивать и обогащать.

Китайские коммунисты глубоко осознали, что только сочетание основных положений марксизма с конкретными реалиями Китая и лучшими достижениями традиционной китайской культуры, постоянное применение диалектического и исторического материализма позволят нам дать правильные ответы на важные вопросы, поставленные эпохой и практикой, всегда сохранять могучую и неиссякаемую жизненную энергию марксизма.

Для отстаивания и развития марксизма необходимо сочетать его с конкретными реалиями Китая. Мы неизменно руководствуемся марксизмом именно для того, чтобы решить китайские проблемы с помощью его научного мировоззрения и методологии, а не для того, чтобы выучить наизусть и повторять его конкретные выводы и формулировки, более того, нельзя рассматривать марксизм как неизменную догму. Мы обязательно должны продолжать раскрепощать сознание, реалистически подходить к делу, шагать в ногу со временем, стремиться к истине и заниматься практическими делами, при этом во всем исходить из реальности и сосредоточиваться на решении практических вопросов, возникающих в новую эпоху в ходе осуществления реформ, открытости и социалистической модернизации. Мы должны своевременно реагировать на вопросы, поставленные Китаем, миром, народом и эпохой, дать правильные ответы, соответствующие реалиям нашей страны и требованиям эпохи, сделать научные выводы, отвечающие объективным закономерностям, получить теоретические результаты, отвечающие веяниям времени, чтобы с их помощью еще эффективнее руководить практической деятельностью в Китае.

Для отстаивания и развития марксизма необходимо сочетать его с лучшими достижениями традиционной китайской культуры. Только вросши корнями в китайскую землю, в плодородную почву исторического и культурного наследия китайской нации, древо марксистской истины сможет пустить глубокие корни и распускать густые листья. Выдающаяся традиционная китайская культура – это богатая и глубокая культура, она корнями уходит в далекое прошлое и представляет собой квинтэссенцию мудрости китайской цивилизации. Содержащиеся в ней идеи, такие как "Поднебесная принадлежит всем", "народ – основа государства", "управление государством при помощи добродетели", "отмена устаревшего и установление нового", "назначение на должность только по способностям человека", "единство человека и природы", "неустанное стремление к самосовершенствованию", "почитание добродетели", "соблюдение принципов честности и дружелюбия", "поддержание добрых отношений с соседями", являются важным воплощением взглядов китайского народа на Вселенную, Поднебесную, общество и мораль, которые были сформированы им в производственной деятельности и в жизни в течение длительного времени, и во многом они совпадают с ценностями и положениями научного социализма. Поэтому нам необходимо укреплять историческую уверенность и уверенность в собственной культуре, продолжать ставить древнее на службу современности, отбрасывать устаревшее и взращивать новое, гармонично сочетать квинтэссенцию марксизма с лучшими достижениями традиционной китайской культуры, с общими представлениями народных масс о ценностях, которых они подсознательно придерживаются в своей повседневной жизни, непрерывно придавать научной теории марксизма яркую китайскую специфику и постоянно укреплять историческую и массовую основу для китаизации и осовременивания марксизма, чтобы он прочно укоренился в Китае.

Практика не имеет предела, теоретические инновации не знают границ. Постоянно вписывать новые страницы в дело китаизации и осовременивания марксизма – это величественный исторический долг китайских коммунистов в современную эпоху. Для дальнейшего продвижения теоретических инноваций на основе практики необходимо прежде всего овладеть мировоззрением и методологией, содержащимися в идеях о социализме с китайской спецификой новой эпохи, твердо отстаивать и эффективно применять содержащиеся в них позиции, точки зрения и методы.

– Необходимо придерживаться принципа "народ превыше всего". Народность есть сущностный атрибут марксизма. Теория партии происходит из народа, служит народу и приносит ему благо. Созидательная практика народа является неиссякаемым источником теоретических инноваций. Все оторванные от народа теории являются пустыми и бессмысленными, все теории, которые не нацелены на создание блага для народа, не имеют жизненной силы. Мы должны твердо стоять на позиции народа, понимать его желания, с уважением относиться к его созидательной деятельности, концентрировать его мудрость, формировать теорию, которую любит, признает народ и которой он владеет, и превращать ее в мощное идейное оружие, помогающее народу познавать и преобразовывать мир.

– Необходимо твердо стоять на позиции уверенности в себе и самостоятельности. У китайского народа и китайской нации никогда не было учебника, тем более не было готового ответа на то, как в период новой истории преодолеть невзгоды и лишения и начать продвигаться к светлому будущему великого возрождения. Путь столетней борьбы КПК был успешно открыт в результате независимых и самостоятельных поисков китайского народа под руководством партии, а китайские главы в книге марксизма были написаны китайскими коммунистами благодаря их собственным усилиям и практической деятельности. Один из содержащихся в них основополагающих принципов сводится к тому, что проблемы Китая должны решать сами китайцы исходя из основных реалий страны. Мы должны хранить непоколебимую веру в марксизм и твердую приверженность социализму с китайской спецификой, укреплять уверенность в собственном пути, теории, строе и культуре, более активно брать на себя историческую ответственность и развивать творческий дух, чтобы вносить новый вклад в развитие марксизма. Мы ни в коем случае не должны действовать по мертвому шаблону и изолировать себя от внешнего мира, и тем более слепо копировать и заимствовать зарубежный опыт в отрыве от конкретных реалий Китая.

– Необходимо отстаивать основополагающие принципы и внедрять инновации. Мы занимаемся беспримерным в истории великим делом, только при отстаивании основополагающих принципов мы не потеряем ориентацию и не допустим сокрушительных ошибок. Только инновации позволят нам понять характерные черты эпохи и ориентировать тенденции ее развития. Мы должны применять научный подход к науке, в духе истины стремиться к истине, с непоколебимой твердостью отстаивать основные положения марксизма, всестороннее партийное руководство и социализм с китайской спецификой. Мы должны неотступно идти в ногу со временем, следовать тенденциям развития практики, с полным энтузиазмом относиться ко всему новому, постоянно расширять и углублять свое познание, смело говорить и делать то, чего не говорили и не делали наши предшественники, направлять новую практику с помощью новой теории.

– Необходимо придерживаться ориентации на решение проблем. Проблемы представляют собой голос эпохи. Дать ответ на существующие проблемы и играть руководящую роль в их решении – это основная задача теории. Стоящие перед нами проблемы сегодня становятся все более сложными и трудноразрешимыми, что предъявило совершенно новые требования к теоретическим инновациям. Мы должны укреплять сознание наличия проблем, фокусировать внимание на новых проблемах, возникающих на практике, на глубинных проблемах, связанных с реформами, развитием и обеспечением стабильности, на актуальных и сложных проблемах, которые вызывают наибольшую озабоченность у народа и решения которых он с нетерпением ждет, на важнейших проблемах, обусловленных изменчивой международной обстановкой, а также на острых проблемах в деле партийного строительства, постоянно выдвигать новые концепции, новые подходы и новые методы для их практического решения.

– Необходимо неуклонно следовать системному подходу. Все явления и вещи взаимосвязаны и взаимозависимы. Мы сможем овладеть закономерностями развития тех или иных вещей и явлений только рассматривая их под углом зрения общей взаимосвязи, всесторонности и системности, развития и изменений. Китай является крупной развивающейся страной, он по-прежнему находится на начальной стадии социализма и переживает широкие и глубинные социальные преобразования, продвижение реформ и развития, регулирование отношений интересов зачастую могут повлиять на всю ситуацию в целом. В связи с этим мы должны уметь познавать современность сквозь призму истории, а сущность – через явления, надлежащим образом понимать взаимосвязь между целым и частями, текущим и перспективным, макроскопическим и микроскопическим, главным противоречием и второстепенными противоречиями, специфическим и общим. Непрерывно укреплять способности к стратегическому, историческому, диалектическому, системному, инновационному и правовому мышлению, а также умение готовиться к худшему сценарию, тем самым предоставляя научные идеологические методы для перспективного размышления, всеобъемлющего планирования и комплексного продвижения дела партии и государства по всем направлениям.

– Необходимо всегда помнить об интересах всего мира. Коммунистическая партия Китая является партией, которая не только борется за счастье китайского народа и возрождение китайской нации, но и стремится к прогрессу человечества и великому единению мира. Мы должны обладать еще более широким глобальным кругозором, глубоко проникать в тенденцию развития и прогресса человечества, активно реагировать на общую озабоченность народов всех стран мира, вносить свой вклад в решение общих проблем всего человечества. Мы должны с широкой душой, подобной необъятному морю, принимающему в себя тысячи рек, заимствовать и усваивать все выдающиеся достижения человеческой цивилизации, способствовать созданию еще более прекрасного мира.

III. МИССИЯ И ЗАДАЧИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ В НОВОМ ПОХОДЕ В НОВУЮ ЭПОХУ

С нынешнего момента центральная задача КПК – это сплачивать и вести за собой многонациональный народ страны в осуществлении намеченной к столетию КНР цели полного построения модернизированной социалистической державы, во всестороннем продвижении процесса великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации.

На основе длительных поисков и практики со дня образования Нового Китая, особенно со времени проведения политики реформ и открытости, благодаря осуществлению инновационных прорывов в теории и на практике после XVIII съезда партии нам удалось продвинуть китайскую модернизацию и расширить ее масштаб.

Китайская модернизация – это социалистическая модернизация, осуществляемая под руководством КПК. Она обладает как общей характеристикой модернизации различных стран мира, так и китайской спецификой, базирующейся на собственных национальных реалиях.

– Китайская модернизация охватывает огромную численность населения. Перед нами стоит небывало трудная и сложная задача по обеспечению вступления более чем 1,4-миллиардного населения Китая как единого целого в модернизированное общество, масштаб которого превышает общую численность населения всех нынешних развитых стран, что обусловило необходимость наличия собственного пути развития и способов продвижения китайской модернизации. При обдумывании вопросов, принятии решений и ведении дел мы неизменно исходим из основных реалий Китая. Не имея завышенных ожиданий, не цепляясь за старое, мы сохраняем историческое терпение, придерживаемся принципов поступательного движения вперед при поддержании стабильности, планомерно и последовательно продвигаем модернизацию в Китае.

– Китайская модернизация предполагает достижение всеобщей зажиточности народа страны. Всеобщая зажиточность является сущностным требованием социализма с китайской спецификой, а ее достижение является длительным историческим процессом. Мы неизменно рассматриваем реализацию мечты народа о прекрасной жизни как отправную точку и конечную цель нашей модернизации, уделяем особое внимание обеспечению и содействию социальному равенству и справедливости, сосредоточиваем силы на стимулировании всеобщей зажиточности народа, решительно предотвращаем поляризацию.

– Китайская модернизация требует согласованного развития материальной и духовной культуры. Материальный достаток и обогащение духовного достояния – это основные требования социалистической модернизации. Отсутствие материального достатка – это не социализм, духовная пустота – тоже не социализм. Мы постоянно укрепляем материальную базу модернизации, непрерывно создаем материальные условия для обеспечения счастливой жизни народа, наряду с этим всемерно развиваем передовую социалистическую культуру, усиливаем воспитательную работу по укреплению идеалов и убеждений, продолжаем развивать китайскую цивилизацию, тем самым обеспечивая изобилие материальных благ и всестороннее развитие человека.

– Китайская модернизация требует гармоничного сосуществования человека и природы. Человек и природа составляют единое жизненное сообщество. Если люди будут бесконечно брать у природы или даже наносить ей вред, то природа обязательно им за это отомстит. Мы неуклонно следуем концепции устойчивого развития, неизменно уделяем приоритетное внимание экономии ресурсов, охране и естественному восстановлению экологии, бережем природу и экологию как зеницу ока, непоколебимо идем по пути цивилизованного развития, отличающемуся развитием производства, обеспеченной жизнью населения и здоровой экологией, гарантируя устойчивое развитие китайской нации на долгие века.

– Китайская модернизация осуществляется при следовании по пути мирного развития. Мы не будем идти по старому пути, который позволил некоторым странам посредством войн, колонизации и грабежа осуществить модернизацию. Такие практики, причинившие ущерб другим ради личной выгоды, были полны кровавых злодеяний и принесли тяжелые страдания и беды народам многочисленных развивающихся стран. Мы непоколебимо стоим на правильной стороне истории, на стороне цивилизации и прогресса человечества. Высоко неся знамя мира, развития, сотрудничества и всеобщего выигрыша, мы стремимся к собственному развитию при твердом обеспечении мира и развития во всем мире, в то же время, на основе собственного развития еще эффективнее содействуем миру и развитию во всем мире.

Сущностные требования китайской модернизации состоят в следующем: твердо отстаивать руководство со стороны Коммунистической партии Китая и социализм с китайской спецификой, осуществлять высококачественное развитие, развивать народную демократию во всем процессе, обогащать духовный мир народа, достичь всеобщей зажиточности населения, содействовать гармоничному сосуществованию человека и природы, стимулировать формирование сообщества единой судьбы человечества, создать новую форму человеческой цивилизации.

Общий стратегический план по полному построению модернизированной социалистической державы состоит из двух этапов, а именно: с 2020 года по 2035 год в основном осуществить социалистическую модернизацию; с 2035 года до середины нынешнего века превратить Китай в богатую и могущественную, демократическую и цивилизованную, гармоничную и прекрасную модернизированную социалистическую державу.

Общая цель развития на 2035 год заключается в следующем: экономическая, научно-техническая и совокупная национальная мощь Китая значительно возрастут, ВВП на душу населения поднимется на новую ступень и достигнет уровня среднеразвитых стран. Китай выйдет на высокий уровень укрепления собственного научно-технического потенциала и войдет в число лидирующих государств инновационного типа. Будет создана современная экономическая система и сформирована новая архитектоника развития, в основном будут осуществлены индустриализация нового типа, информатизация, урбанизация и модернизация сельского хозяйства. В основном будет осуществлена модернизация системы и потенциала государственного управления, еще более совершенной станет система народной демократии во всем процессе, в целом завершится построение правового государства, правового правительства и правового общества. Китай превратится в державу, обладающую огромным потенциалом в сфере образования, науки и техники, кадровых ресурсов, культуры, спорта и физкультуры, будет создан "здоровый Китай", значительно возрастет культурная "мягкая сила" страны. Жизнь народа станет более счастливой и прекрасной, среднедушевые располагаемые доходы населения поднимутся на новый уровень, заметно вырастет доля населения со средним уровнем дохода. Будет обеспечен равный доступ к основным общественным услугам, сельская местность будет в основном обеспечена современными бытовыми условиями. В обществе будет сохраняться долгосрочная стабильность, произойдет более заметный и существенный прогресс во всестороннем развитии человека и достижении всеобщей зажиточности населения. Будут широко распространяться "зеленый" способ производства и "зеленый" образ жизни, выбросы углерода после достижения своего пика стабилизируются и начнут снижаться, кардинально улучшится экологическая среда, в основном будет достигнута цель построения прекрасного Китая. Будет всесторонне укреплена система национальной безопасности и наращен соответствующий потенциал, в основном будет осуществлена модернизация национальной обороны и вооруженных сил.

После того, как модернизация будет в основном осуществлена, мы будем продолжать бороться за то, чтобы к середине нынешнего века превратить Китай в модернизированную социалистическую державу, которая будет лидировать в мире по совокупной национальной мощи и международному влиянию.

Предстоящее пятилетие является ключевым периодом, который положит начало всестороннему строительству модернизированного социалистического государства. Главные цели и задачи состоят в следующем: добиться новых прорывов в высококачественном развитии экономики, значительно повысить независимость и укрепить собственный потенциал в области науки и техники, достичь серьезных сдвигов в формировании новой архитектоники развития и создании современной экономической системы. Сделать новые шаги в проведении реформ и расширении открытости, всесторонне продвинуть модернизацию системы и потенциала государственного управления, сформировать более совершенную систему социалистической рыночной экономики, создать в целом новую систему экономики открытого типа и более высокого уровня. Заметно повысить уровень институционализации, регламентации и процессуализации народной демократии во всем процессе, значительнее совершенствовать социалистическую правовую систему с китайской спецификой. Обеспечить народу более разнообразную духовную и культурную жизнь, непрерывно укреплять консолидирующую силу китайской нации и влияние китайской культуры. Поддержать в целом синхронный рост доходов населения и экономики, а также синхронное повышение оплаты труда и производительности труда, существенно повысить уровень обеспечения равного доступа к основным общественным услугам, создать более совершенную многоуровневую систему социального обеспечения. Значительно улучшить жилую среду в городской и сельской местности, достичь заметных результатов в строительстве прекрасного Китая. Более надежно обеспечить национальную безопасность, в назначенный срок реализовать цель, намеченную к 100-летнему юбилею НОАК, основательно продвигать создание "спокойного Китая". По мере заметного повышения своего статуса и влияния на международной арене Китай будет играть более значительную роль в глобальном управлении.

Всестороннее строительство модернизированного социалистического государства – это дело великое и трудное, его перспективы светлы, но задачи сложны и путь далек. В настоящее время в мире ускоренными темпами происходят невиданные за последние сто лет колоссальные перемены, всесторонне развивается новый раунд научно-технической революции и производственных преобразований, происходят серьезные изменения в соотношении сил на международной арене, у Китая появляются новые стратегические возможности для развития. В то же время невиданная за последнее столетие пандемия СОVID-19 оказывает глубокое влияние на мир, становится ощутимым течение антиглобализма, заметно набирают силу унилатерализм и протекционизм, отсутствует динамика в восстановлении мировой экономики, учащаются локальные конфликты и катаклизмы, обостряются проблемы глобального характера, мир вступает в новый период потрясений и преобразований. В работе по реформам, развитию и обеспечению стабильности в Китае существует немало глубинных противоречий, которых невозможно избежать и от которых не уклониться. В партийном строительстве, особенно в работе по улучшению партийного стиля и созданию неподкупного аппарата, а также в борьбе с коррупцией мы сталкиваемся с множеством трудноразрешимых и часто возникающих проблем. В любое время может произойти эскалация давления и сдерживания извне. Китай вступает в период развития, когда одновременно существуют стратегические шансы, риски и вызовы, возрастают неопределенные и труднопредсказуемые факторы, в любое время могут произойти события как "черный лебедь" и "серый носорог". Мы обязательно должны повышать бдительность против всевозможных бед, всегда быть готовыми к худшему сценарию, думать о потенциальных опасностях в условиях спокойной жизни и заблаговременно принимать меры предосторожности, быть готовыми выдержать суровые испытания, будь то чрезвычайно серьезные или даже катастрофические риски и вызовы. На пути вперед необходимо строго соблюдать нижеследующие важные принципы.

– Отстаивать и усиливать всестороннее руководство со стороны КПК. Нам необходимо неукоснительно защищать авторитет ЦК КПК и поддерживать его единое централизованное руководство, твердо отстаивать партийное руководство во всех областях, всех аспектах и всех звеньях дела партии и государства с тем, чтобы партия неизменно служила самой надежной опорой китайского народа и в бурю, и в шторм. Необходимо правильно ориентировать нашу социалистическую модернизацию, гарантировать наличие могучей политической консолидирующей силы для сплоченной борьбы, наличие уверенности в своем развитии, объединять воедино грандиозные силы для единодушного и совместного преодоления существующих трудностей.

– Неуклонно идти по пути социализма с китайской спецификой. Продолжая рассматривать экономическое строительство как центральную задачу, отстаивать четыре основных принципа, неуклонно проводить политику реформ и открытости, твердо придерживаться курса на независимость, самостоятельность и опору на собственные силы. Неизменно следовать по выбранному пути, быть приверженными своим изначальным устремлениям, не вступать ни на старый путь замкнутости и косности, ни на ложный путь отказа от своих знамен. Неуклонно следовать принципу развития государства и нации с опорой на собственные силы, крепко держать в своих руках судьбу развития и прогресса Китая.

– Твердо следовать концепции развития, в которой народ занимает центральное место. Необходимо защищать коренные интересы народа, улучшать благосостояние населения, непрерывно добиваться того, чтобы развитие осуществлялось для народа и с опорой на него, народ имел совместный доступ к плодам развития и мог в еще большем объеме и на еще более справедливой основе пользоваться достижениями модернизации.

– Продолжать углублять реформы и расширять открытость. Всесторонне продвигать реформы и стимулировать инновации, неуклонно расширять открытость, сосредоточивать силы на устранении глубинных структурно-институциональных барьеров, непрерывно демонстрировать преимущества социалистического строя с китайской спецификой, постоянно наращивать движущую силу и жизненную энергию социалистической модернизации, еще активнее использовать институциональные преимущества нашей страны для повышения эффективности государственного управления.

– Продолжать развивать дух борьбы. Необходимо укреплять устремленность, непоколебимую волю и уверенность всех членов партии и многонационального народа страны. Не поддаваться злым умыслам и силам, не бояться внешнего давления, не отступать ни на шаг перед любыми трудностями. Координировать работу в сфере развития и безопасности, всеми силами преодолевать все трудности и вызовы на пути вперед, с помощью упорной борьбы открывать новые горизонты в развитии нашего дела.

Товарищи! Сегодня, мы как никогда за всю историю близки к осуществлению нашей цели – великого возрождения китайской нации, и как никогда ранее уверены в своих возможностях ее реализовать. В то же время мы должны быть готовы прилагать еще более упорные и напряженные усилия. Все члены партии должны укреплять уверенность, смело двигаться вперед, сознательно выявлять изменения, реагировать на них и стремиться к преобразованиям, активно предотвращать и устранять различные риски, непрерывно добиваться новых побед в деле всестороннего строительства модернизированного социалистического государства!

IV. УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ ФОРМИРОВАТЬ НОВУЮ АРХИТЕКТОНИКУ РАЗВИТИЯ, СОСРЕДОТОЧИВАТЬ УСИЛИЯ НА СОДЕЙСТВИИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ

Высококачественное развитие является первостепенной задачей всестороннего строительства модернизированного социалистического государства. Развитие – наиважнейшая задача партии в деле управления государством и подъема страны. Без прочной материально-технической базы не может быть и речи о полном построении модернизированной социалистической державы. Мы должны полностью, четко и всесторонне претворять в жизнь новую концепцию развития, твердо придерживаться реформаторского курса на социалистическую рыночную экономику, продолжать на высоком уровне расширять открытость внешнему миру, ускорять процесс создания новой архитектоники развития, рассматривающей внутреннюю циркуляцию национальной экономики как основу и предполагающей взаимное стимулирование двойной циркуляции – внутренней и международной.

Мы должны продолжать ставить главной задачей продвижение высококачественного развития, органически сочетать реализацию стратегии расширения внутреннего спроса с углублением структурных реформ в сфере предложения, укреплять имманентные драйверы и надежность внутренней циркуляции национальной экономики, повышать качество и уровень международной циркуляции. Необходимо ускорять создание современной экономической системы, сосредоточивать силы на повышении общей факторной производительности, на укреплении стрессоустойчивости и безопасности производственных цепочек и цепочек поставок, на содействии интегрированному развитию города и села и согласованному развитию регионов, тем самым способствуя эффективному повышению качества экономики и рациональному росту ее объема.

1. Формировать систему социалистической рыночной экономики высокого уровня. Следует отстаивать и совершенствовать основную экономическую систему социализма, без всяких колебаний укреплять и развивать общественный сектор экономики, неизменно поощрять, поддерживать и направлять развитие необщественного сектора, полностью раскрывать решающую роль рынка в распределении ресурсов, активнее проявлять роль правительства. Углублять реформу в сфере госкапитала и реформу госпредприятий, ускорять процесс оптимизации размещения государственного сектора экономики и его структурного регулирования, способствовать укреплению, оптимизации и укрупнению госкапитала и госпредприятий, наращивать основные конкурентные преимущества предприятий. Необходимо улучшать условия для развития негосударственных предприятий, в соответствии с законом защищать их права собственности, а также права и интересы предпринимателей, способствовать развитию и укреплению негосударственного сектора экономики. Предстоит совершенствовать систему современных предприятий, имеющую китайскую специфику, развивать предпринимательский дух, форсировать создание предприятий передового мирового уровня. Поддерживать развитие средних, малых и микропредприятий. Необходимо углублять реформу по упрощению административных процедур, по делегированию полномочий нижестоящим инстанциям при последующем надлежащем контроле и по оптимизации предоставления госуслуг. Формировать единый всекитайский рынок, в соответствии с рыночными принципами углублять реформу в области факторов производства, создавать рыночную систему высокого стандарта. Совершенствовать базовые институты рыночной экономики в области защиты прав собственности, доступа на рынок, справедливой конкуренции, социального кредита и др., улучшать бизнес-среду. Предстоит совершенствовать систему макроэкономического управления, активизировать роль государственных программ развития как стратегических ориентиров, усиливать координацию и взаимодействие между финансовой и монетарной политикой, прилагать усилия к расширению внутреннего спроса, усиливать фундаментальную роль потребления в развитии экономики и ключевую роль инвестиций в оптимизации структуры предложения. Совершенствовать современную бюджетную систему, оптимизировать структуру налоговой системы, улучшать систему финансовых трансфертных платежей. В рамках углубления реформы финансовой системы предстоит создать современную систему центрального банка, укреплять и совершенствовать современную систему финансового контроля и управления, укреплять систему обеспечения финансовой стабильности, в соответствии с законом ставить все виды финансовой деятельности под контроль и управление, удерживая нижнюю планку недопущения системных рисков. Предстоит совершенствовать функции рынка капитала, повысить долю прямого финансирования. Усиливать борьбу с монополией и недобросовестной конкуренцией, прилагать усилия для устранения местного протекционизма и административного монополизма, на основании закона направлять упорядоченное и здоровое развитие капитала.

2. Формировать современную производственную систему. Необходимо продолжать рассматривать реальный сектор экономики как точку приложения усилий для развития экономики, содействовать индустриализации нового типа, ускорять процесс превращения Китая в ведущую мировую державу по уровню развития обрабатывающей промышленности, космонавтики, транспорта и сетевых технологий, а также по качеству продукции, форсировать создание "цифрового Китая". Реализовывать программу по реконструкции базовых отраслей производства и программу по интенсивному решению сложнейших задач в области разработки важнейшего технического оборудования, поддерживать развитие предприятий, отличающихся специализацией производства, детализацией управления, уникальностью продукции и инновационной активностью, способствовать повышению уровня высокотехнологичности, интеллектуальности и экологичности обрабатывающей промышленности. Следует закреплять лидирующее положение конкурентоспособных производств, ускорять работу по восполнению недостатков в сферах, связанных с безопасностью и развитием страны, наращивать потенциал в обеспечении снабжения стратегически важными ресурсами. Содействовать интеграции и кластеризации нарождающихся отраслей стратегического значения, создавать ряд новых драйверов экономического роста, таких как информационные технологии нового поколения, искусственный интеллект, биотехнологии, новые источники энергии, новые материалы, высокотехнологичное оборудование, "зеленая" и природоохранная отрасль. Формировать новую высококачественную и высокоэффективную систему в сфере услуг, способствовать углубленной интеграции современной сферы услуг с передовой обрабатывающей промышленностью и современным сельским хозяйством. Ускорять развитие Интернета вещей, создавать систему высокоэффективного и бесперебойного товарообращения, снижать затраты на логистику. Ускорять развитие цифровой экономики, содействовать углубленной интеграции цифровой экономики и реального сектора экономики, создавать обладающие международной конкурентоспособностью кластеры цифровой индустрии. Оптимизировать размещение, структуру и функции объектов инфраструктуры, содействовать их системной интеграции, тем самым создавая современную систему инфраструктуры.

3. Всесторонне стимулировать подъем села. В процессе всестороннего строительства модернизированного социалистического государства самая трудоемкая и тяжелая задача все же остается в деревне. Необходимо продолжать отдавать приоритет развитию сельского хозяйства и сельской местности, твердо придерживаться курса на интегрированное развитие городских и сельских территорий, обеспечивать свободное перемещение факторов производства между городом и деревней. Ускорять создание сельскохозяйственной державы, основательно продвигать работу по подъему села в области производств, кадровых ресурсов, культуры и экологии, по укреплению сельских организаций. Всесторонне укреплять фундамент обеспечения продовольственной безопасности, полностью претворять в жизнь систему равной совместной ответственности партийных комитетов и правительственных органов за продовольственную безопасность, надежно удерживать минимальный предел сохранения площади пахотных земель на уровне не ниже 120 млн га, постепенно превращать все постоянные основные сельскохозяйственные угодья в сельхозугодья высокого стандарта. Наряду с этим интенсивно осуществлять план действий по развитию семеноводства, укреплять поддерживающую роль сельскохозяйственных технологий и оборудования, совершенствовать механизм обеспечения доходов крестьян, занимающихся выращиванием зерновых культур, и механизм выплаты главным житницам компенсации за утраченную выгоду, надежно держать в своих руках продовольственные гарантии китайского народа. Следует утвердить всеобъемлющую концепцию о продуктах питания, развивать сельское хозяйство с контролируемой средой, формировать систему диверсификации снабжения продуктами питания. Развивать самобытные производства в сельских районах, расширять каналы, помогающие крестьянам увеличивать доходы и жить в достатке. Необходимо закреплять и развивать результаты интенсивной ликвидации бедности, наращивать имманентные драйверы развития для районов и населения, избавившихся от бедности. В едином порядке планировать размещение на селе инфраструктурных объектов и объектов по предоставлению общественных услуг, строить гармоничные и прекрасные деревни, благоустроенные для жизни и работы. Нужно укреплять и совершенствовать основной порядок хозяйствования на селе, развивать сельское коллективное хозяйство нового типа, развивать новые типы субъектов хозяйствования и социализированные услуги в аграрном секторе, развивать умеренную по масштабам сельскохозяйственную деятельность. Углублять на селе реформу земельной системы, наделяя крестьян более полными имущественными правами и интересами. Необходимо обеспечивать законные земельные права и интересы крестьян, прописанных в городе, поощрять их добровольную и возмездную передачу вышеуказанных прав в установленном законом порядке. Улучшать систему поддержки и защиты сельского хозяйства, совершенствовать систему финансового обслуживания в сельских районах.

4. Содействовать скоординированному развитию регионов. Необходимо интенсивно осуществлять стратегию скоординированного развития регионов, важнейшие стратегии регионального развития, стратегию развития зон с основополагающими функциями, стратегию урбанизации нового типа, оптимизировать размещение основных производительных сил, чтобы сформировать территориальную структуру экономики и систему территориальных пространств, характеризующиеся наличием взаимодополняющих преимуществ и высококачественным развитием. Способствовать формированию новой схемы масштабного освоения западного региона, достижению новых прорывов в деле всестороннего возрождения северо-восточного региона, ускоренному подъему центрального региона, поощрять ускорение процесса модернизации в восточном регионе страны. Следует оказывать поддержку бывшим революционным опорным базам и национальным районам в ускорении собственного развития, интенсифицировать развитие окраинных районов, содействовать подъему приграничных районов и повышению благосостояния местного населения, способствовать укреплению стабильности в приграничных районах. Важно содействовать согласованному развитию региона Пекин–Тяньцзинь–Хэбэй, развитию экономического пояса реки Янцзы, интегрированному развитию дельты реки Янцзы, защите экологии и высококачественному развитию бассейна реки Хуанхэ. Согласно высоким стандартам вести высококачественное строительство нового района Сюнъань, стимулировать строительство экономического кольца в районе Чэнду–Чунцин. Совершенствовать систему развития зон с основополагающими функциями, оптимизировать архитектонику развития территориальных пространств страны. Следует продвигать урбанизацию нового типа, в которой центральное место занимает человек, ускорять процесс перевода мигрирующего сельского населения в число городского. Опираясь на городские агломерации и метрополитенские ареалы, создавать архитектонику скоординированного развития больших, средних и малых городов, ускорять процесс урбанизации с упором на уездные центры. Неизменно придерживаясь концепции о том, что народный город строится народом и функционирует во имя народа, повышать уровень городского планирования, строительства и управления, ускорять трансформацию модели развития крупных городов и мегаполисов, осуществлять мероприятия по городскому обновлению, усиливать инфраструктурное строительство в городах, тем самым создавая благоустроенные, устойчивые и умные города. Важно развивать морскую экономику, защищать морскую экологию, ускорять шаги по превращению Китая в морскую державу.

5. На высоком уровне расширять открытость внешнему миру. Опираясь на сверхмасштабный внутренний рынок как свое преимущество, с помощью бесперебойной внутренней циркуляции экономики привлекать глобальные ресурсы, повышать эффективность взаимодействия как внутренних, так и внешних рынков и ресурсов, повышать качество и уровень торгового и инвестиционного сотрудничества. Необходимо уверенно содействовать открытости на институциональном уровне, в частности, открытости в отношении правил, ограничительных установок, систем управления, стандартов. Стимулировать оптимизацию и модернизацию торговли товарами, обновлять механизм развития торговли услугами, развивать цифровую торговлю, чтобы тем самым ускорить процесс превращения Китая в торговую державу. Следует рационально сокращать негативный список, регламентирующий доступ иностранных инвестиций на китайский рынок, в соответствии с законом защищать права и интересы иностранных инвесторов, формировать первоклассную интернационализированную бизнес-среду, обеспечивающую соблюдение рыночных принципов и принципа верховенства закона. Способствовать высококачественному развитию инициативы совместного строительства "Одного пояса и одного пути". В рамках оптимизации планирования региональной открытости укреплять ведущее место восточных приморских районов в области расширения открытости, повышать уровень открытости центрального, западного и северо-восточного регионов Китая. Ускорять строительство нового коридора смешанных перевозок "суша–море" в западном регионе страны. Форсировать строительство Хайнаньского порта свободной торговли, реализовывать стратегию повышения уровня пилотных зон свободной торговли, расширять глобально-ориентированную сеть зон свободной торговли высокого стандарта. Планомерно продвигать интернационализацию китайского юаня. Принимать всестороннее участие в глобальном отраслевом разделении труда и сотрудничестве, охранять диверсифицированную и стабильную архитектонику международной экономики и торгово-экономические отношения.

V. ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СТРАТЕГИЮ ПОДЪЕМА СТРАНЫ СИЛАМИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, УСИЛИВАТЬ ОПОРНУЮ РОЛЬ КАДРОВ В ДЕЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

Образование, наука и техника, кадры являются базисной и стратегической опорой всестороннего строительства модернизированного социалистического государства. Твердо стоя на позиции того, что наука и техника – первейшая производительная сила, кадры – ресурсы наивысшей важности, инновации – первейшая движущая сила, необходимо интенсивно реализовывать стратегию подъема страны силами науки и образования, стратегию наращивания государственной мощи за счет кадров и стратегию стимулирования развития за счет инноваций, открывать новые сферы и новые направления развития, непрерывно создавать новые драйверы и преимущества в области развития.

Мы должны неуклонно придерживаться курса на приоритетное развитие образования, укрепление собственного потенциала в области науки и техники, усиление направляющей и стимулирующей роли кадров, ускорять процесс превращения Китая в одну из ведущих мировых держав в сфере образования, науки и техники, кадровых ресурсов. Твердо придерживаясь курса на подготовку кадров во имя партии и государства, всесторонне повышать собственный потенциал в подготовке кадров, сосредоточивать усилия на подготовке выдающихся новаторов, привлекать лучшие умы со всего мира для работы в Китае.

1. Всемерно развивать образование, которым доволен народ. Образование – это наипервейшее дело партии и государства. Каких людей нужно подготовить? Как и для кого их подготавливать? Это коренные вопросы образования. Основная задача взращивания людей заключается в развитии их моральных качеств. Необходимо всесторонне проводить в жизнь курс партии в области образования, выполнять основную задачу по воспитанию образованных людей с высокими нравственными качествами, подготавливать строителей и продолжателей социализма, отличающихся всесторонним развитием нравственных, умственных, физических, эстетических и трудовых качеств личности. Твердо придерживаться концепции развития образования, ставящей в центр внимания народ, ускоренными темпами формировать систему высококачественного образования, развивать образование, нацеленное на повышение совокупных личностных качеств учащихся, содействовать справедливости в сфере образования. Ускорять качественное и сбалансированное развитие обязательного образования и его интегрированное развитие в городских и сельских районах, оптимизировать размещение образовательных ресурсов между регионами. Усиливать общедоступность дошкольного воспитания и специального образования, неизменно обеспечивать диверсифицированное развитие средних школ высшей ступени, совершенствовать систему субсидирования учащихся, охватывающую все этапы образования. Предстоит в едином порядке планировать инновационную деятельность в сфере профессионального, высшего и последипломного образования, стимулировать интеграцию среднего профессионального и полного среднего образования, бизнеса и учебной деятельности, а также научно-исследовательской и педагогической деятельности, оптимизировать профильные ориентации профессионального образования. Следует усиливать развитие фундаментальных, новых и смежных дисциплин, форсировать создание имеющих китайскую специфику вузов мирового класса и конкурентоспособных научных дисциплин. Направлять и упорядочивать развитие негосударственных образовательных учреждений. Наращивать динамику распространения общенационального языка и письменности. Углублять комплексные реформы в сфере образования, активизировать работу по составлению учебников и учебных пособий, а также управлению соответствующей деятельностью, совершенствовать систему управления учебными заведениями и систему оценки качества образования, оздоровлять механизм воспитания учащихся посредством взаимодействия учебных заведений, семьи и общества. Важно усиливать работу по развитию педагогической этики и улучшению стиля педагогической деятельности, подготавливать высококвалифицированные педагогические кадры, развивать во всем обществе такие традиции, как уважение к педагогам и внимание к образованию. Продвигать цифровизацию в сфере образования, cтроить общество и державу, в которых весь народ стремится к знаниям и учится на протяжении всей жизни.

2. Совершенствовать систему научно-технических инноваций. Необходимо продолжать отводить центральное место инновациям в общей работе по модернизации Китая. Совершенствовать систему, при которой ЦК партии осуществляет единое руководство научно-технической работой, улучшать общенациональную мобилизационную систему нового типа, наращивать стратегическую научно-техническую мощь государства. Следует оптимизировать распределение инновационных ресурсов, улучшать позиционирование и размещение государственных НИИ, исследовательских вузов высокого уровня и лидирующих предприятий в сфере науки и техники. Формировать систему государственных лабораторий, в едином порядке продвигать работу по созданию международных и региональных научно-технических инновационных центров, укреплять базовый потенциал в области науки и техники, интенсивно проводить стратегические консультации в области науки и техники, повышать общую эффективность государственной инновационной системы. Предстоит углублять реформу научно-технической системы и механизмов оценки результативности научно-технической деятельности, содействовать диверсификации инвестиций в науку и технику, усиливать правовые гарантии интеллектуальной собственности, тем самым формируя базовые институты, поддерживающие всестороннее внедрение инноваций. Следует культивировать инновационную культуру, развивать дух выдающихся научных деятелей, содействовать формированию наилучшего стиля учебы, создавать атмосферу стремления к инновациям. Расширять международные обмены и сотрудничество в области науки и техники, активизировать работу по созданию интернационализированной среды для научно-исследовательской деятельности, формировать открытую экосреду для инноваций, обладающую международной конкурентоспособностью.

3. Активизировать реализацию стратегии стимулирования развития за счет инноваций. Неизменно ориентируясь на мировые передовые рубежи научно-технологического развития, на приоритетные сферы экономики, на важнейшие нужды государства, на жизнь и здоровье народа, необходимо ускорять процесс укрепления собственного потенциала в области науки и техники на высоком уровне. Ориентируясь на государственные стратегические потребности, сосредоточивать силы на решении важнейших задач в области оригинальных и перспективных научно-технических разработок, решительно добиваться победы в интенсивной борьбе за освоение основных ключевых технологий. Ускоренными темпами реализовывать целый ряд важнейших государственных научно-технических проектов, носящих стратегический, всеобъемлющий и перспективный характер, наращивать потенциал самостоятельных инноваций. Усиливать фундаментальные исследования, делать акцент на оригинальных исследованиях, поощрять свободные поиски. Следует повышать результативность инвестиций в науку и технику, углублять реформирование механизма распределения и использования бюджетных ассигнований на науку и технику, тем самым пробуждая инновационную активность. Содействовать глубокой интеграции производственных организаций, вузов и НИИ при сохранении ведущей роли предприятий, уделять особое внимание ориентации на достижение намеченных целей, повышать уровень коммерциализации научно-технических достижений и их внедрения в производство. Укреплять статус предприятий как субъектов инновационной деятельности, раскрывать направляющую и поддерживающую роль ведущих предприятий научно-технического типа, создавать благоприятную среду для развития средних, малых и микропредприятий научно-технического типа, содействовать глубокой интеграции инновационных и производственных цепочек, цепочек финансирования и кадровых ресурсов.

4. Интенсивно реализовывать стратегию наращивания государственной мощи за счет кадров. Воспитание и подготовка огромного количества высококвалифицированных кадров, обладающих высокими моральными и деловыми качествами – это основной курс, касающийся перспективного развития государства и нации. Как говорится, подвиги совершаются благодаря способным людям, от них же зависит развитие дела. Необходимо придерживаться принципа "партия ведает кадровыми ресурсами", неизменно относиться с уважением к труду, знаниям, профессиональным кадрам и созидательной деятельности. Проводить более активную, более открытую и более эффективную кадровую политику, направлять многочисленные кадры на то, чтобы они любили нашу партию и работали на благо Родины, были преданы своему служебному долгу и готовы к самоотвержению, служили народу. Следует совершенствовать стратегический план развития кадровых ресурсов, настаивать на подготовке специалистов разного профиля, формировать огромный по масштабам и рациональный по структуре контингент специалистов, обладающих высокими личностными качествами. Предстоит ускорять работу по созданию ведущего мирового центра высококвалифицированных специалистов и лидирующей инновационной площадки, способствовать рациональному размещению и скоординированному развитию кадровых ресурсов в различных регионах страны, прилагать усилия для формирования сравнительного преимущества Китая в международной конкуренции в сфере высококвалифицированных специалистов. Необходимо ускорять работу по формированию государственного стратегического кадрового потенциала, всемерно взращивать и подготавливать еще большее количество корифеев различных сфер, научных деятелей по стратегически важным направлениям, первоклассных ведущих специалистов и инновационных команд в сфере науки и техники, одаренных молодых научно-технических специалистов, выдающихся инженеров, "мастеров великой державы" и специалистов с высокопрофессиональными навыками. Активизировать международные обмены между специалистами, гибко и эффективно использовать специалистов разного профиля. Нужно углублять реформу системы и механизмов развития кадрового потенциала, искренне беречь способных людей, всем сердцем их взращивать, уделять особое внимание их привлечению и использованию. Проявляя горячее желание в поисках талантливых специалистов, не ограничиваясь каким-либо шаблоном в их использовании, мы должны объединять выдающихся специалистов разного профиля для служения делу партии и народа.

VI. РАЗВИВАТЬ НАРОДНУЮ ДЕМОКРАТИЮ ВО ВСЕМ ПРОЦЕССЕ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ НАРОДА КАК ХОЗЯИНА СТРАНЫ

Китай – социалистическое государство демократической диктатуры народа, руководимое рабочим классом и основанное на союзе рабочих и крестьян. Вся власть в стране принадлежит народу. Народная демократия – это жизнь социализма, естественная составляющая дела всестороннего строительства модернизированного социалистического государства. Народная демократия во всем процессе является сущностным атрибутом политического строя социалистической демократии, а также самой широкой, самой истинной и самой эффективной демократией. Мы должны неизменно идти по пути развития политического строя социализма с китайской спецификой, сохранять органическое единство партийного руководства, положения народа как хозяина страны и верховенства закона в государственном управлении, отстаивать статус народа как субъекта, в полной мере воплощать волю народа, защищать права и интересы народа и пробуждать его творческую активность.

Мы должны совершенствовать институциональную систему по обеспечению положения народа как хозяина страны, обеспечивать более широкое и упорядоченное участие народа в политической деятельности, гарантировать ему права на осуществление по закону демократических выборов, демократических консультаций, демократической разработки решений, демократического управления и демократического контроля. Необходимо мобилизовать активность, инициативу и творческую силу народных масс, укреплять и развивать политическую обстановку, характеризующуюся живостью и бодростью, стабильностью и сплоченностью.

1. Укреплять институциональные гарантии положения народа как хозяина страны. Необходимо сохранять и совершенствовать коренной политический институт, основные политические институты и важные политические институты нашей страны, расширять каналы осуществления демократии, разнообразить ее формы, чтобы обеспечивать народу возможность посредством различных способов и форм и на правовой основе управлять государственными делами, а также экономической, культурной и социальной сферами. Поддерживать и обеспечивать исполнение народом государственной власти через собрания народных представителей, создавать гарантии для того, чтобы собрания народных представителей всех уровней были сформированы путем демократических выборов, несли ответственность перед народом и подчинялись его контролю. Поддерживать и обеспечивать исполнение собраниями народных представителей и их постоянными комитетами полномочий на законотворчество, контроль, принятие решений, производство назначений и увольнений на основании закона, совершенствовать систему осуществления СНП контроля над административными, надзорными, судебными органами и органами прокуратуры, защищать единство, престиж и авторитет государственной законности. Наряду с этим нужно повышать работоспособность депутатов СНП, оказывать им содействие в сохранении тесной связи с народными массами. Совершенствовать рабочий механизм учета мнений народа и концентрации его мудрости, уделять особое внимание созданию низовых пунктов связи по вопросам законотворческой работы. Интенсивно продвигать реформу и развитие профсоюзов, комсомола, федераций женщин и других массовых организаций, эффективно выявлять их роль как моста и связующего звена. Мы будем неизменно следовать по китайскому пути развития прав человека, принимать активное участие в глобальном управлении правами человека, содействовать всестороннему развитию дела прав человека.

2. Всесторонне развивать консультативную демократию. Консультативная демократия является важной формой внедрения народной демократии во всем процессе. Необходимо совершенствовать систему консультативной демократии, комплексно стимулировать консультации между КПК и демократическими партиями, консультации на уровне собраний народных представителей, правительственных органов, народных политических консультативных советов, народных организаций, а также низовые консультации и консультации на уровне общественных организаций, улучшать различные институциональные платформы для проведения консультаций, содействовать широкому, многоуровневому развитию консультативной демократии в направлении институционализации. Сохранять и совершенствовать институт многопартийного сотрудничества и политических консультаций, функционирующий под руководством КПК, отстаивать органическое сочетание партийного руководства, единого фронта и консультативной демократии. Последовательно координировать работу по развитию демократии и упрочению сплоченности, при этом прилагать усилия как к содействию внесению предложений по вопросам государственного управления, так и к достижению консенсуса. Необходимо активизировать роль НПКС как специального совещательного органа, укреплять функциональное строительство НПКС в целях их институционализации, регламентации, процессуализации и др., повышать уровень работы по проведению углубленных консультаций и взаимодействия, по обеспечению полного выражения мнений и достижению широкого консенсуса. Совершенствовать систему и механизмы осуществления НПКС демократического контроля, а также систему и механизмы, позволяющие их членам поддерживать связь с народными массами из тех или иных кругов.

3. Активно развивать низовую демократию. Низовая демократия является важным воплощением народной демократии во всем процессе. Необходимо улучшать механизм низового народного самоуправления, руководимый низовыми парторганизациями, усиливать работу по строительству низовых структур, совершенствовать институциональную систему и систему проведения работы по развитию прямой демократии на низовом уровне, повышать практическую эффективность самоуправления, самообслуживания, самовоспитания и самоконтроля, осуществляемого народными массами в городских и сельских микрорайонах. Совершенствовать порядок открытого ведения дел, расширять каналы для упорядоченного участия различных групп людей из низов в низовом управлении, обеспечивать народу возможность управлять низовыми общественными и общеполезными делами на основании закона. Необходимо всей душой и всеми помыслами опираться на рабочий класс, улучшать систему демократического управления на предприятиях и в бюджетных учреждениях, основной формой которой является собрание представителей рабочих и служащих, защищать их законные права и интересы.

4. Укреплять и развивать широчайший патриотический единый фронт. Завоевание сердца народа – это наиважнейшая политика, а единый фронт – могучее чудодейственное средство для консолидации людей и объединения их сил. В связи с этим нам необходимо улучшать архитектонику работы по созданию всеохватывающего единого фронта, твердо стоять на позиции великого сплочения и великого объединения, мобилизовать всех сынов и дочерей китайской нации, чтобы они единодушно и совместными усилиями стремились к осуществлению китайской мечты о великом возрождении китайской нации. Раскрывать преимущества китайской системы социалистических политических партий нового типа, твердо придерживаться курса "длительное сосуществование, взаимный контроль, полное доверие друг к другу и сопереживание радостей и невзгод", усиливать сплоченность и сотрудничество с демократическими партиями и беспартийными деятелями, оказывать поддержку демократическим партиям в усилении собственного строительства и более эффективном исполнении своих функций. Рассматривая укрепление сознания общности китайской нации как основную линию работы, неуклонно следовать по верному пути решения национального вопроса, отличающемуся китайской спецификой, отстаивать и совершенствовать институт национальной районной автономии, усиливать и улучшать партийную работу по национальным вопросам, всесторонне продвигать дело национальной сплоченности и прогресса. Следует неуклонно направлять развитие религиозных конфессий в русло локализации на китайской земле, активно содействовать адаптации религии к социалистическому обществу. Интенсифицировать идейно-политическую работу в среде непартийной интеллигенции, улучшать работу с представителями новых социальных слоев, усиливая роль политического ориентира в солидарной борьбе. Необходимо всесторонне выстраивать близкие и прозрачные отношения между властью и бизнесом, стимулировать здоровое развитие негосударственного сектора экономики и деятелей данного сектора. Усиливать и улучшать работу по делам хуацяо, стремясь к созданию могучей силы для совместной борьбы за национальное возрождение.

VII. ОТСТАИВАТЬ ВСЕСТОРОННЕЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ, ПРОДВИГАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ПРАВОВОГО КИТАЯ

Всестороннее управление государством на правовой основе знаменует собой глубинную революцию в области государственного управления. От него зависят правящее положение нашей партии и подъем страны, счастье и благополучие народа, долгосрочный порядок и длительное спокойствие в партии и стране. Необходимо еще эффективнее раскрывать гарантирующую роль принципа верховенства закона в укреплении основы, стабилизации ожиданий и стимулировании долгосрочного развития, в правовом русле осуществлять всесторонне строительство модернизированного социалистического государства.

Мы должны неизменно идти по пути утверждения верховенства закона в условиях социализма с китайской спецификой, создавать социалистическую правовую систему с китайской спецификой, строить социалистическое правовое государство. Для того, чтобы обеспечить и содействовать социальному равенству и справедливости, необходимо уделять равное внимание продвижению реализации принципа верховенства закона в управлении государством, отправлении государственной власти и исполнении административных функций, продолжать интегрированное строительство правового государства, правового правительства и правового общества, всесторонне продвигать работу по обеспечению научной обоснованности законотворчества, строгости правоприменения, справедливости правосудия и законопослушности всех граждан, всесторонне содействовать реализации принципа верховенства закона во всех аспектах работы государства.

1. Совершенствовать социалистическую систему законодательства с китайской спецификой, в центре которой стоит Конституция. Отстаивание принципа верховенства закона в управлении государством прежде всего требует управления государством в соответствии с Конституцией, а обеспечение верховенства закона в отправлении государственной власти прежде всего предполагает исполнение власти согласно Конституции. Необходимо непоколебимо отстаивать руководящий статус КПК, утвержденный Конституцией, неотступно отстаивать установленную Конституцией форму государства – демократическую диктатуру народа и форму власти – институт собраний народных представителей. Необходимо основательнее проводить в жизнь Конституцию и усиливать контроль над ее соблюдением, совершенствовать институциональную систему, обеспечивающую полное применение Конституции, еще эффективнее усиливать ее важную роль в управлении государством, защищать авторитет Конституции. Интенсифицировать законодательную работу в особо выделенных сферах, в нарождающихся отраслях и в сферах, связанных с заграницей, в едином порядке продвигать реализацию принципа верховенства закона во внутренних делах и в сфере внешних сношений, чтобы посредством добротных законов способствовать развитию и обеспечивать благое управление. Необходимо стимулировать законотворчество на научной, демократической и правовой основе, комплексно планировать работу по разработке, пересмотру, отмене, толкованию и кодификации законов, повысить системность, целостность, согласованность и своевременность законотворчества. Совершенствовать и устрожать порядок регистрации и рассмотрения законоположений. Неуклонно обеспечивать разработку решений на научной, демократической и правовой основе, всесторонне претворять в жизнь систему принятия важнейших решений в соответствии с установленными процедурами.

2. Надежно обеспечивать исполнение административных функций на основе закона. Строительство правового правительства является важнейшей задачей и основной работой в области всестороннего управления государством на основе закона. Для этого необходимо трансформировать правительственные функции, оптимизировать систему служебных обязанностей и организационную структуру правительства, содействовать законодательному закреплению органов и ведомств, служебных функций, компетенций, процедур и ответственности, повышать административную эффективность и степень общественного доверия к правительству. Углублять реформу бюджетных учреждений. Следует интенсивно проводить реформу системы административного правоприменения, в частности, всесторонне способствовать строгому, нормативному, беспристрастному и цивилизованному законоприменению, усиливать исполнение законов в ключевых сферах, затрагивающих жизненные интересы народных масс, совершенствовать процедуры административного правоприменения, оздоровлять основные критерии административного усмотрения. Необходимо укреплять механизм контроля над административным правоприменением и наращивать соответствующий потенциал в этой области, со всей серьезностью претворять в жизнь систему ответственности за административное правоприменение и порядок привлечения к ответственности. Совершенствовать систему и механизмы комплексного законоприменения на низовом уровне.

3. Обеспечивать строгость и справедливость правосудия. Справедливое правосудие есть последняя линия обороны, обеспечивающая социальное равенство и справедливость. Необходимо углублять комплексное и скоординированное реформирование судебной системы, всесторонне и четко претворять в жизнь систему судебной ответственности, ускоренными темпами создавать справедливую, высокоэффективную и авторитетную социалистическую судебную систему, стремиться к тому, чтобы в решении каждого судебного дела народные массы чувствовали равенство и справедливость. Следует нормировать функционирование судебной власти, оздоровлять систему и механизмы, при которых органы общественной безопасности, органы прокуратуры, суды и судебно-административные органы добросовестно выполняют свои функции, взаимодействуют между собой и ограничивают друг друга. Усиливать ограничительные меры и контроль над судебной деятельностью, способствовать справедливости правосудия. Интенсифицировать работу по осуществлению контроля над соблюдением законов, проводимую органами прокуратуры. Совершенствовать порядок предъявления исков в защиту общественного блага.

4. Ускорять строительство правового общества. Правовое общество – это фундамент для построения правового государства. Мы должны развивать дух социалистической законности, наследовать лучшие достижения традиционной китайской правовой культуры, направлять весь народ на то, чтобы он стал верным сторонником, сознательным блюстителем и убежденным защитником социалистической законности. Необходимо создать современную систему предоставления социально-правовых услуг, охватывающую городское и сельское население, активнее развертывать правовую пропаганду и воспитание, укреплять правосознание всех граждан. Способствовать осуществлению управления на основе закона на разных уровнях и в разных сферах общества, повышать уровень законности в социальном управлении. Руководящие кадровые работники должны идти впереди и служить образцом, прилагать усилия к тому, чтобы уважение к закону, изучение, соблюдение и применение закона прочно вошли в повседневный быт всего общества.

VIII. УКРЕПЛЯТЬ УВЕРЕННОСТЬ В КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ И НАРАЩИВАТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ МОЩЬ КИТАЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ДОБИВАТЬСЯ НОВЫХ ВЫДАЮЩИХСЯ УСПЕХОВ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Для всестороннего строительства модернизированного социалистического государства необходимо неуклонно идти по пути развития социалистической культуры с китайской спецификой, укреплять уверенность в собственной культуре. В тесной увязке с требованиями к вознесению знамени, сближению сердец народных масс, воспитанию новых людей, стимулированию расцвета культуры и демонстрации позитивного имиджа строить социалистическую культурную державу, развивать национальную, научную и массовую социалистическую культуру, обращенную лицом к модернизации, внешнему миру и будущему. Пробуждать инновационную и творческую энергию всей нации в сфере культуры, укреплять духовную силу для осуществления великого возрождения китайской нации.

Мы должны отстаивать коренной институт, обеспечивающий руководящее положение марксизма в области идеологии, стоять на позиции служения народу и делу социализма, неуклонно придерживаться курса "пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ", непрерывно стимулировать творческое внедрение плодов культуры и ее инновационное развитие. Руководствуясь основными ценностями социализма, мы должны развивать передовую социалистическую культуру, воспевать революционную культуру, наследовать и распространять выдающуюся традиционную китайскую культуру, тем самым удовлетворять растущие изо дня в день духовно-культурные потребности народа, упрочивать общую идеологическую основу сплоченной борьбы всех членов партии и многонационального народа страны, непрерывно укреплять культурную "мягкую силу" Китая и повышать влияние китайской культуры.

1. Формировать социалистическую идеологию, обладающую могучей консолидирующей и направляющей силой. Идеологическая работа – это работа, нацеленная на заложение духовной основы для страны и нации. Необходимо гарантировать то, чтобы партия крепко держала в своих руках право руководства идеологической работой. Всесторонне претворять в жизнь систему ответственности за идеологическую работу, укреплять и наращивать силы ведущей идеологии и ведущего общественного мнения, воодушевляющие людей на упорное движение вперед в новую эпоху. Улучшать систему работы по применению достижений партии в области теоретических инноваций для вооружения ее членов, воспитания народа и руководства практической деятельностью. Следует интенсивно реализовывать программу исследования и развития теории марксизма, ускорять процесс построения в сфере философии и общественных наук имеющих китайскую специфику системы научных дисциплин, системы научных исследований и системы дискурса, взращивать специалистов данной сферы и расширять их контингент. Необходимо активизировать работу по созданию системы коммуникаций, вовлекающей все медиа-формы, создать новую архитектонику формирования ведущего общественного мнения. Улучшать систему комплексного управления киберпространством, способствовать формированию благоприятной интернет-среды.

2. Широко внедрять в практику основные ценности социализма. Основные ценности социализма – это могучая сила, которая объединяет сердца людей и консолидирует силы народа. Необходимо развивать систему духовных ценностей китайских коммунистов, источником которой является великий дух основания КПК, надлежащим образом использовать ресурсы революционной и патриотической славы, интенсивнее развертывать пропагандистско-воспитательные мероприятия, посвященные распространению основных ценностей социализма, усиливать воспитание в духе патриотизма, коллективизма и социализма, сосредоточивать усилия на взращивании новых людей эпохи, способных возлагать на себя грандиозные задачи по национальному возрождению. Важно способствовать регулярному и системному проведению воспитательных мероприятий по укреплению идеалов и убеждений, надлежащим образом и последовательно проводить пропагандистско-воспитательные мероприятия по изучению истории КПК, истории Нового Китая, истории реформ и открытости, истории развития социализма, содействовать тому, чтобы посредством изучения истории народ усилил чувство любви к партии и Родине, непрерывно укреплял веру в общий идеал социализма с китайской спецификой. Следует руководствоваться основными ценностями социализма в духовном воспитании, совершенствовать систему идейно-политической работы, содействовать интеграции работы по идейно-политическому воспитанию в начальных и средних школах, а также в высших учебных заведениях. Мы должны, твердо стоя на позиции сочетания принципа верховенства закона и нравственных норм в государственном управлении, внедрять основные ценности социализма в процесс правового строительства и социального развития, а также в повседневную жизнь людей.

3. Повышать уровень цивилизованности всего общества. Предстоит осуществлять программу формирования гражданской нравственности, воспевать лучшие нравственные традиции китайской нации, укреплять семьи, семейное воспитание и семейный уклад, усиливать и улучшать идейно-нравственное воспитание несовершеннолетних, способствовать лучшему постижению высоких моральных устоев, соблюдению общих моральных принципов и устрожению норм личной морали, чтобы повысить нравственный уровень и культурную воспитанность народа. Следует на основе единого планирования продвигать работу по формированию и развитию духовной культуры, а также практическую деятельность в этом направлении, стимулировать интегрированное развитие духовной культуры в городах и деревнях. В масштабах всего общества распространять дух трудового энтузиазма, упорной борьбы и самоотверженности, а также созидательный дух, дух трудолюбия и бережливости, формировать новые нравы и новый облик, свойственные нашей эпохе. Необходимо на государственном уровне наращивать потенциал в популяризации научных знаний, углубленно проводить мероприятия по всенародному чтению. Совершенствовать институт волонтерской службы и ее рабочую систему. Важно прославлять культуру честности и верности слову, улучшать долгосрочный механизм формирования кредитных историй. Использовать духовно-направляющую и показательно-образцовую роль системы вручения почетных наград за заслуги перед партией и государством, содействовать тому, чтобы все члены общества брали пример с высокоморальных людей, преклонялись перед героями, стремились быть в авангарде.

4. Стимулировать развитие и процветание сферы культуры и культурной индустрии. Необходимо неизменно отстаивать творческую ориентацию, в центре которой стоит народ, выпускать еще большее количество выдающихся произведений, укрепляющих духовную силу народа, формировать целую плеяду литераторов и деятелей искусства, отличающихся высокими моральными качествами и выдающимся мастерством, а также огромный контингент работников в области культуры, литературы и искусства. Неуклонно нацеливаясь в первую очередь на социальный эффект и придерживаясь единства социального и экономического эффектов, углублять реформу культурной системы и совершенствовать экономическую политику в сфере культуры. Важно осуществлять государственную стратегию цифровизации в сфере культуры, улучшать современную систему предоставления социально-культурных услуг, на основе инновационного подхода реализовывать программу развития культуры на благо народа. Необходимо улучшать современную систему культурной индустрии и соответствующую рыночную систему, осуществлять стратегию стимулирования развития культурной индустрии за счет реализации наиболее важных проектов в этой сфере. Усиливать охрану памятников культуры и культурного наследия, интенсифицировать работу по сохранению и наследованию исторических и культурных ценностей в ходе городского и сельского строительства, на достойном уровне продвигать строительство государственных парков культуры и обеспечивать их эффективное функционирование. Следует неуклонно придерживаться курса на развитие туризма с помощью культурных ресурсов и раскрытие обаяния культуры посредством развития туризма, способствовать углубленному и интегрированному развитию культурной сферы и туризма. Важно широко развертывать всенародные мероприятия по укреплению здоровья, усиливать спортивное воспитание молодежи и подростков, содействовать всестороннему развитию массового и профессионального спорта, ускоренными темпами превращать Китай в спортивную державу.

5. Наращивать потенциал в распространении китайской цивилизации и расширять ее влияние. Твердо стоя на позиции сохранения китайской культуры, выкристаллизовывать и демонстрировать духовную эмблему китайской цивилизации и квинтэссенцию китайской культуры, форсировать работу по построению китайской системы дискурса и системы нарратива, умело повествовать о Китае и доносить голос Китая, демонстрировать миру имидж Китая, достойного доверия, одобрения и уважения. Необходимо наращивать потенциал в сфере международной коммуникации, всесторонне повышать ее эффективность, завоевывать на международной арене право голоса, соразмерное совокупной мощи и международному статусу Китая. Интенсифицировать обмены и взаимообогащение между различными цивилизациями, содействовать тому, чтобы китайская культура более уверенно вышла на мировую арену.

IX. УЛУЧШАТЬ БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАРОДА

Страна – это ее народ, народ – это страна. Коммунистическая партия Китая руководит народом в завоевании и защите государственной власти – это есть не что иное, как завоевание сердца народа. Как гласит древняя китайская мудрость: "государственное управление осуществляется в соответствии с установленными правилами, а самое коренное из них – принесение народу пользы". Создание благ для народа – это требование, отражающее суть принципа "партия создана на общее благо и находится у власти в интересах народа". Необходимо настаивать на обеспечении и улучшении жизни народа в процессе развития, поощрять создание прекрасной жизни путем совместной борьбы, прилагать неустанные усилия для реализации мечты народа о прекрасной жизни.

Мы должны надлежащим образом реализовывать, защищать и развивать коренные интересы самых широких слоев народа, крепко взяться за вопросы, которые непосредственно затрагивают самые реальные интересы народа и вызывают у него наибольшую озабоченность. Отстаивая принцип "действовать с полной отдачей, но соразмерно своим возможностям", следует углубляться в гущу масс и в низы, предпринимать еще больше мер, направленных на повышение благосостояния населения и проявление горячей заботы о народе, прилагать усилия для решения неотложных и затруднительных проблем, которые наиболее беспокоят народ, и решения которых он с нетерпением ждет. Предстоит улучшить систему основных общественных услуг, повысить уровень предоставления общественных услуг, обеспечить их равномерное распределение и доступность, основательно содействовать достижению всеобщей зажиточности.

1. Совершенствовать систему распределения. Распределительная система является базовым институтом для содействия всеобщей зажиточности. Неуклонно следуя принципу сосуществования многообразных форм распределения при доминанте распределения по труду, необходимо формировать институциональную систему, обеспечивающую координацию и согласованность первичного, вторичного и третичного распределения. Всемерно повышать удельный вес дохода населения в распределении национального дохода, а также удельный вес вознаграждения за труд в первичном распределении. Твердо придерживаясь принципа "за больший труд – большее вознаграждение", поощрять стремление к достижению зажиточности посредством собственного усердного труда, содействовать справедливости в получении возможностей, обеспечивать рост доходов низкооплачиваемых категорий населения, увеличивать численность населения со средним уровнем дохода. Предстоит совершенствовать систему политических установок относительно распределения дохода по факторам производства, изыскивать различные способы для увеличения факторного дохода населения с низким и средним уровнем дохода, посредством разных каналов повышать доход имущественного характера у городских и сельских жителей. Усиливать динамику регулирования дохода за счет налогообложения, социального обеспечения, трансфертных платежей и т.д. Следует совершенствовать систему личного подоходного налога, нормировать порядок распределения дохода и механизмы накопления богатства, охранять законный доход, регулировать чрезмерно высокий доход и пресекать незаконный доход. Направлять имеющие желание и возможности предприятия, общественные организации и частные лица на активное участие в общественно-полезной и благотворительной деятельности, оказывать им должную поддержку.

2. Реализовывать стратегию приоритетного обеспечения занятости. Трудоустройство – основа основ для жизни народа. Необходимо усиливать политику приоритетного обеспечения занятости, улучшать механизмы содействия трудоустройству, способствовать высококачественной и полной занятости. Предстоит совершенствовать систему общественных услуг по трудоустройству и систему поддержки трудоустройства особо выделенных категорий населения, усиливать меры по оказанию помощи и предоставлению базовых гарантий в трудоустройстве малообеспеченных категорий населения. Необходимо координировать городскую и сельскую системы политических установок по обеспечению занятости, устранять структурные пороки и содержащиеся в политических установках недостатки, препятствующие свободному движению трудовой силы и кадров, ликвидировать нерациональные ограничения и дискриминационные правила, сказывающиеся на равноправном трудоустройстве, чтобы предоставить каждому человеку возможность реализации собственного развития посредством усердного труда. Необходимо улучшать систему непрерывной профессионально-квалификационной подготовки, способствовать разрешению структурных противоречий в сфере занятости. Следует совершенствовать систему гарантий, предназначенную для стимулирования трудоустройства посредством поощрения предпринимательской деятельности, поддерживать и упорядочивать развитие новых форм занятости. Совершенствовать законы и законоположения о трудовой деятельности, улучшать механизм консультирования и урегулирования в сфере трудовых отношений, а также систему обеспечения прав и интересов трудящихся, интенсифицировать обеспечение прав и интересов трудящихся, занятых гибкими или новыми формами занятости.

3. Улучшать систему социального обеспечения. Система социального обеспечения представляет собой сеть безопасности народной жизни и стабилизатор функционирования общества. Необходимо оздоровлять единую и справедливую, безопасную и нормативную, устойчивую и многоуровневую систему социального обеспечения, которая охватывает все население и объединяет городскую и сельскую системы соцобеспечения. Совершенствовать систему единого планирования фондов базового страхования по старости в масштабах всей страны, развивать многоуровневую систему пенсионного страхования с различными источниками финансирования. Постепенно повышать установленный законом пенсионный возраст. Расширять охват всеми видами социального страхования, совершенствовать механизм финансирования базового страхования по старости и базового медицинского страхования, а также механизм регулирования страхового вознаграждения, на провинциальном уровне способствовать единому планированию фондов базового медицинского страхования, страхования по безработице и страхования от производственного травматизма. Необходимо содействовать планомерному объединению систем медицинского обеспечения на разных уровнях, совершенствовать систему медицинского страхования и оказания медицинской помощи на случай серьезных заболеваний, внедрять прямые межпровинциальные расчеты по месту оказания медицинских услуг, создавать систему страхования на случай долгосрочного ухода, активно развивать коммерческое медицинское страхование. Следует ускоренными темпами совершенствовать единую всекитайскую платформу общественных услуг в сфере социального страхования. Оздоровлять систему сохранения и наращивания активов фондов социального обеспечения, а также систему контроля за их безопасностью. Совершенствовать многоуровневую и дифференцированную систему социальной помощи. Неуклонно проводить основную государственную политику по обеспечению гендерного равенства, гарантировать законные права и интересы женщин и детей. Совершенствовать систему социального обеспечения, а также систему проявления заботы и обслуживания в отношении лиц с ограниченными возможностями, способствовать всестороннему развитию работы с инвалидами. Твердо следуя установке на то, что "жилье предназначено для проживания, а не для спекуляции", ускорить процесс формирования жилищной системы, отличающейся диверсификацией субъектов предложения, разнообразием каналов обеспечения и равным вниманием к аренде и к приобретению жилья.

4. Продвигать строительство "здорового Китая". Здоровье народа – важный показатель национального процветания и государственного могущества. Рассматривая обеспечение здоровья народа как стратегически важное и приоритетное направление развития, необходимо совершенствовать политические установки, стимулирующие укрепление здоровья народа. Следует оптимизировать стратегию демографического развития, создать систему политических установок, нацеленных на поддержку деторождения, снизить затраты на рождение, содержание и воспитание детей. Осуществлять государственную стратегию активного реагирования на старение населения, развивать геронтологическое дело и соответствующую индустрию, оптимизировать услуги, предоставляемые одиноким престарелым людям, способствовать реализации полного охвата престарелых людей основными услугами по обеспечению достойной старости. Необходимо углублять реформу системы медобслуживания, фармацевтики и здравоохранения, способствовать согласованному развитию медицинского страхования, медобслуживания и фармацевтики, а также скоординированному управлению работой в этих направлениях. Нужно содействовать увеличению высококачественных медицинских ресурсов и обеспечению их равномерного распределения по регионам. Неизменно отдавая приоритет профилактике, усиливать управление здоровьем населения, страдающего от серьезных хронических заболеваний, наращивать потенциал низовых структур в области профилактики и лечения болезней, а также управления здоровьем. Следует углублять реформу государственных медучреждений с ориентацией на принесение пользы обществу, нормировать развитие негосударственных медучреждений. Развивать и укреплять контингент медицинских и санитарных работников, делая при этом упор на работу в сельской местности и в микрорайонах. Нужно уделять особое внимание психологическому здоровью и эмоциональной гигиене. Стимулировать работу по сохранению и инновационному развитию традиционной китайской медицины и фармацевтики. Необходимо обновлять механизмы координации и интеграции деятельности медучреждений и учреждений по контролю и профилактике заболеваний, совершенствовать систему общественного здравоохранения, повышать потенциал в области раннего обнаружения серьезных эпидемий, укреплять систему профилактики, контроля и лечения, а также возможности экстренного реагирования на случаи вспышки серьезных эпидемий, чтобы эффективно сдерживать распространение серьезных инфекционных заболеваний. Интенсивнее проводить мероприятия в рамках программы "здоровый Китай" и развертывать патриотическое движение за гигиену и санитарию, пропагандировать и поощрять культурный и здоровый образ жизни.

X. СОДЕЙСТВОВАТЬ ЗЕЛЕНОМУ РАЗВИТИЮ, СПОСОБСТВОВАТЬ ГАРМОНИЧНОМУ СОСУЩЕСТВОВАНИЮ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

Природа является основным условием существования и развития человечества. Уважение природы, адаптация к природе и охрана природы – это сущностные требования всестороннего строительства модернизированного социалистического государства. Необходимо прочно утвердить и внедрить в жизнь концепцию "зеленые горы и изумрудные воды – бесценное сокровище", разработать планы развития, исходя из высокой позиции гармоничного сосуществования человека и природы.

Мы должны продвигать строительство прекрасного Китая, уделять пристальное внимание охране горных районов, речной и озерной среды, лесной территории, пахотных земель, степных покровов и песчаных почв как единого целого, придерживаться системного подхода к их улучшению. В едином порядке планировать работу по регулированию производственной структуры, борьбе с загрязнением, защите экологии и реагированию на изменение климата. Согласованно продвигать работу по сокращению выбросов углерода, снижению уровня загрязнения, расширению зеленых массивов и обеспечению экономического роста, стимулировать экономное и интенсивное, зеленое и низкоуглеродное развитие с приоритетом на защиту экологии.

1. Ускорять зеленую трансформацию модели развития. Стимулирование перехода к зеленой и низкоуглеродной модели социально-экономического развития является ключевым звеном осуществления высококачественного развития. Необходимо ускоренными темпами способствовать регулированию и оптимизации структуры производств, структуры энергетики, структуры транспортных перевозок и так далее. Претворять в жизнь стратегию экономии ресурсов во всех областях, содействовать экономному и интенсивному использованию разного рода ресурсов, форсировать создание системы утилизации отходов. Предстоит совершенствовать бюджетно-налоговую, финансовую, инвестиционную и ценовую политику, а также систему стандартов, нацеленные на поддержку зеленого развития. Развивать экологически чистые и низкоуглеродные производства, улучшать систему распределения на основании рыночных принципов факторов производства, связанных с природными ресурсами и окружающей средой, форсировать исследование, разработку, распространение и внедрение передовых технологий по энергосбережению и снижению выбросов углерода, распространять и поощрять "зеленое" потребление, способствовать формированию "зеленого" и низкоуглеродного производственного уклада и образа жизни.

2. Интенсивно продвигать работу по предотвращению и устранению загрязнения окружающей среды. Твердо придерживаясь адресности, научной обоснованности и законности в борьбе с загрязнением, настойчиво и углубленно вести борьбу за синеву неба, изумрудные воды и чистую землю. Необходимо усиливать скоординированный контроль над загрязняющими веществами, в основном покончить с серьезным атмосферным загрязнением. На основе единого планирования управлять водными ресурсами, водной средой и водной экосистемой, продвигать работу по защите и улучшению экологии особо важных рек, озер и водохранилищ, в основном ликвидировать черные зловонные водоемы в городах. Важно ужесточать контроль над источниками загрязнения почвы, развертывать работу по устранению новых загрязнителей. Повысить уровень строительства экологической инфраструктуры, способствовать улучшению жилой среды в городских и сельских районах. Повсеместно внедрять систему выдачи разрешения на выбросы загрязняющих веществ, совершенствовать современную систему оздоровления окружающей среды. Со всей строгостью и тщательностью предупреждать и контролировать экологические риски. Активно продвигать работу по осуществлению центральными рабочими группами надзора за защитой экологии и охраной окружающей среды.

3. Поднять на новый уровень разнообразие, стабильность и устойчивость экологических систем. Акцентируя внимание на государственных зонах с важными экологическими функциями, на "красной черте" экоохраны и природных заповедниках, ускоренными темпами осуществлять наиболее важные проекты по охране и восстановлению важных экосистем. Предстоит продвигать создание системы природных заповедников, основу которой составляют национальные парки. Реализовывать крупные проекты по защите биоразнообразия. На научной основе проводить широкомасштабные мероприятия по озеленению территории страны. Необходимо углублять реформу системы коллективной собственности на лесные угодья. Внедрять практику восстановления экологического потенциала степей, лесов, рек, озер и водно-болотных угодий, строго соблюдать 10-летний запрет на вылов рыбы в бассейне Янцзы, улучшать систему севооборотов и паровую систему земледелия. Нужно формировать механизм реализации ценностей экологической продукции, совершенствовать систему компенсации природоохранных затрат. Усиливать управление биологической безопасностью, предотвращать и ликвидировать вред, наносимый инвазивными видами.

4. Активно и планомерно содействовать достижению пика выбросов углерода и углеродной нейтральности. Достижение пика выбросов углерода и углеродной нейтральности ознаменует широкие и глубокие системные социально-экономические преобразования. Необходимо, исходя из особенностей энергетических ресурсов Китая, придерживаясь принципа "сначала вводить новое, а затем ломать старое", планомерно и поэтапно осуществлять план действий по достижению пика выбросов углерода. Следует совершенствовать контроль над общим объемом и интенсивностью энергопотребления, делая упор на контроль над потреблением ископаемых источников энергии, постепенно переходить к системе "двойного контроля" – контроля над общим объемом и интенсивностью выбросов углерода. Важно способствовать экологически чистому, низкоуглеродному и высокоэффективному использованию энергоресурсов, содействовать зеленой и низкоуглеродной трансформации модели развития в таких областях, как промышленность, строительство и транспорт. Активнее продвигать энергетическую революцию, интенсифицировать экологически чистое и высокоэффективное использование угля, усиливать динамику работы по разведке и освоению нефтяных и газовых ресурсов, по увеличению разведанных запасов и наращиванию производственных мощностей. Ускорять процесс планирования и создания системы новых источников энергии, в едином порядке планировать развитие гидроэнергетики и защиту экологии, обеспечивать активное, безопасное и планомерное развитие ядерной энергетики, усиливать работу по созданию системы производства, снабжения, хранения и сбыта энергетических ресурсов, надежно гарантируя энергетическую безопасность. Следует совершенствовать систему статистического учета данных о выбросах углерода, улучшать систему торговли квотами на выбросы углерода на основании рыночных принципов. Повышать способность экосистем к поглощению углерода. Принимать активное участие в глобальном управлении в сфере реагирования на изменение климата.

XI. ПРОДВИГАТЬ МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ И ПОТЕНЦИАЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, НЕУКОСНИТЕЛЬНО ЗАЩИЩАТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И СОЦИАЛЬНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ

Национальная безопасность – основа возрождения нации, а социальная стабильность – предпосылка могущества страны. Необходимо с непоколебимой твердостью претворять в жизнь всеобъемлющую концепцию национальной безопасности, неуклонно следовать принципу защиты национальной безопасности во всех аспектах и во всем процессе партийной и государственной деятельности, чтобы надежно обеспечить безопасность страны и стабильность в обществе.

Рассматривая обеспечение безопасности народа как основную цель, обеспечение политической безопасности – основу основ, обеспечение экономической безопасности – фундамент, обеспечение военной, научно-технической, культурной и социальной безопасности – гарантии, содействие международной безопасности – опору, мы должны в едином порядке планировать работу по обеспечению внешней и внутренней безопасности, безопасности государственных территорий и безопасности граждан, безопасности в традиционных и нетрадиционных сферах, собственной и всеобщей безопасности. На основе единого планирования обеспечивать и укреплять национальную безопасность, упрочивать в низовых звеньях основу для обеспечения национальной безопасности и стабильности в обществе, совершенствовать механизм участия в глобальном управлении безопасностью, в соответствии с еще более высокими стандартами строить "спокойный Китай", с помощью новой архитектоники безопасности обеспечить новую архитектонику развития.

1. Совершенствовать систему национальной безопасности. Необходимо отстаивать единое централизованное руководство ЦК КПК в работе по обеспечению национальной безопасности, совершенствовать высокоэффективную и авторитетную систему руководства в области национальной безопасности. Укреплять механизм координации работы по обеспечению национальной безопасности, совершенствовать соответствующие правовую систему, систему стратегий, систему политических установок, систему мониторинга и предупреждения рисков, а также государственную систему управления чрезвычайными ситуациями. Следует улучшать систему обеспечения безопасности в ключевых сферах и систему координации и руководства при реализации особо важных спецпроектов, усиливать работу по формированию систем обеспечения экономической, финансовой, биологической и ядерной безопасности, а также безопасности ключевой инфраструктуры, киберпространства, данных, ресурсов, космического и морского пространства и т.д. Предстоит улучшать механизмы противодействия санкциям, вмешательствам и "юрисдикции с длинными руками". Совершенствовать размещение сил по защите национальной безопасности, формировать многомерную и высокоэффективную систему защиты национальной безопасности, обеспечивающую взаимодействие всех сфер деятельности.

2. Наращивать потенциал защиты национальной безопасности. Необходимо решительно охранять безопасность государственной власти, институциональных систем и идеологическую безопасность, наращивать возможности обеспечения безопасности в ключевых сферах, надежно гарантировать продовольственную и энергетическую безопасность, а также безопасность ключевых цепочек производства и поставок. Следует наращивать потенциал в обеспечении безопасности Китая за его пределами, охранять законные права и интересы китайских граждан и юридических лиц за рубежом, защищать национальные права и интересы Китая в Мировом океане, решительно стоять на страже суверенитета, безопасности и интересов развития нашего государства. Необходимо наращивать потенциал в области предотвращения и устранения серьезных рисков, принимать строгие и тщательные меры по предотвращению системных рисков безопасности, решительно пресекать проникновение, диверсионную, подрывную и сепаратистскую деятельность враждебных сил. Предстоит всесторонне усиливать воспитательную работу в области защиты национальной безопасности, повышать умение руководящих кадров всех уровней в едином порядке планировать дело развития и обеспечения безопасности, укреплять в гражданах сознание необходимости защиты национальной безопасности и повышать их умения в этой области, укреплять народную оборону для защиты национальной безопасности.

3. Повышать уровень управления общественной безопасностью. Необходимо продолжать отводить первое место безопасности и отдавать приоритет профилактике, формировать всеобъемлющую рамочную программу обеспечения безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации, совершенствовать систему общественной безопасности, способствовать переходу к профилактической модели управления общественной безопасностью. Продвигать реализацию целевых мероприятий по устранению рисков в области производственной безопасности, усиливать контроль за безопасностью в ключевых отраслях и сферах. Следует повышать возможности в области предупреждения стихийных бедствий, ликвидации их последствий и оказания помощи пострадавшим, а также в области противостояния серьезным чрезвычайным ситуациям социального характера и предоставления необходимых гарантий, усиливать формирование государственных сил реагирования на чрезвычайные ситуации в регионах. Необходимо усиливать управление и контроль за безопасностью пищевых продуктов и лекарственных средств, улучшать систему управления и контроля за биологической безопасностью, а также систему предупреждения и минимизации рисков в этой области. Предстоит усиливать защиту персональных данных.

4. Совершенствовать систему социального управления. Необходимо улучшать систему социального управления, предполагающую совместное строительство, совместное управление и совместное пользование, повышать эффективность социального управления. Следует распространять и развивать на низовом уровне общества "опыт поселка Фэнцяо" новой эпохи, совершенствовать механизм правильного разрешения противоречий внутри народа в новых условиях, усиливать и улучшать работу по приему и рассмотрению устных и письменных обращений народа, расширять и упорядочивать каналы изъявления жалоб и претензий народных масс, согласования интересов и защиты их прав и интересов. Совершенствовать платформу управления на низовом уровне, характеризующуюся сеточным управлением, детальной дифференциацией услуг и опорой на информатизацию, оздоровлять систему управления городскими и сельскими микрорайонами, чтобы противоречия и споры своевременно устранялись на низовом уровне и в зародыше. Ускоренными темпами стимулировать модернизацию социального управления на городских территориях, наращивать соответствующий потенциал в этой области. Следует усиливать комплексные меры профилактики и контроля в сфере общественного порядка, содействовать регулярному проведению мероприятий, направленных на ликвидацию криминальных структур, согласно закону строго наказывать за все виды противозаконной и преступной деятельности, вызывающей резкую негативную реакцию народных масс. Предстоит развивать и укреплять силы масс для совместного поддержания общественного порядка, формировать в обществе атмосферу, поощряющую мужественную борьбу за правое дело, создавать сообщество единого социального управления, где каждый несет ответственность, выполняет свой долг и пользуется плодами управления.

XII. ОСУЩЕСТВИТЬ НАМЕЧЕННУЮ К 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ НОАК ЦЕЛЬ, СОЗДАТЬ НОВУЮ ОБСТАНОВКУ В ДЕЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Осуществление в срок намеченной к 100-летнему юбилею НОАК цели и ускорение темпов превращения народной армии Китая в вооруженные силы передового мирового уровня – это стратегическое требование всестороннего строительства модернизированного социалистического государства. Необходимо претворять в жизнь идеи партии об укреплении армии в новую эпоху, осуществлять военно-стратегический курс новой эпохи, отстаивать абсолютное руководство народной армией со стороны КПК. Следует непоколебимо стоять на позиции политического строительства армии, на позиции укрепления армии за счет проведения реформ, научно-технологических достижений и высокопрофессиональных кадров, а также на позиции управления армией в соответствии с законом. Неуклонно придерживаться курса на параллельное развертывание военной борьбы, боевой подготовки и армейского строительства, на интегрированное развитие механизации, информатизации и интеллектуализации. Ускорить модернизацию военной теории, армейских организационных форм, подготовки военного персонала, а также вооружения и военной техники, тем самым повышая наши стратегические возможности по защите государственного суверенитета, безопасности и интересов развития Китая, эффективнее выполняя миссию и задачи народной армии в новую эпоху.

Необходимо всесторонне усиливать партийное строительство в народной армии, надежно гарантируя постоянное подчинение вооруженных сил руководству со стороны КПК. Совершенствовать систему и механизмы, обеспечивающие претворение в жизнь института ответственности председателя Центрального Военного Совета. Углублять работу по вооружению армии результатами теоретических инноваций партии, развертывать воспитательные и практические мероприятия под лозунгом "изучать идеи об укреплении армии, совершать подвиги во имя дела укрепления армии". Необходимо активнее проводить учебно-воспитательные мероприятия по изучению истории НОАК, обеспечивать развитие и процветание культуры, стимулирующей укрепление армии, интенсифицировать работу по культивированию боевого духа. Предстоит укрепить организационную систему партии в народной армии, способствовать регулярному и системному проведению мероприятий по политическому упорядочению и обучению, последовательно и настойчиво выправлять стиль, устрожать дисциплину и противодействовать коррупции в армии.

Необходимо всесторонне усиливать военное обучение и боевую подготовку, чтобы повысить возможности народной армии в завоевании победы в войне. Необходимо изучать и овладевать особенностями и закономерностями ведения войны в условиях информатизации и интеллектуализации, внедрять инновации в военно-стратегическое руководство, развивать стратегии и тактики народной войны. Следует формировать мощную систему сил стратегического устрашения, увеличивать долю боевых сил нового образца, способных воевать на фронтах нового типа, ускорять развитие беспилотных и интеллектуальных боевых сил, на основе единого планирования создавать и использовать информационно-сетевую систему. Оптимизировать систему командования объединенными военными операциями, стимулировать работу по формированию систем и наращиванию потенциала в области разведки и предупреждения, нанесения совместного удара, поддержки на поле боя и комплексного обеспечения. Углубленно продвигать военное обучение в условиях имитации реальных боевых действий, интенсифицировать совместные учения, конфронтационные тренировки и военное обучение с применением научно-технических достижений. Необходимо активизировать постоянное использование вооруженных сил по разным назначениям, проявлять решимость и гибкость в развертывании военной борьбы, чтобы создать безопасную обстановку, сдерживать и контролировать кризис и конфликты, обеспечить победу в локальной войне.

Необходимо всесторонне усиливать управление военным делом, закреплять и расширять результаты реформы национальной обороны и вооруженных сил, совершенствовать структуру и формирование вооруженных сил, систематизированно оптимизировать военные установки и распорядки. Улучшать комплексное планирование работы по ведению военной борьбы, армейскому строительству и боевой подготовке при выполнении важнейших задач в области укрепления национальной обороны и вооруженных сил, ускорять создание современной тыловой службы, осуществлять важные программы по развитию оборонной науки и техники, оружия и снаряжения, ускоренно внедрять достижения научно-технического прогресса для повышения боеспособности армии. Следует углублять реформу военных учебных заведений, укреплять систему подготовки военных кадров нового типа, внедрять инновации в управление военно-людскими ресурсами. Усиливать создание механизмов, обеспечивающих управление армией в соответствии с законом, интенсифицировать стратегическое планирование в этом направлении, совершенствовать военно-правовую систему с китайской спецификой. Важно улучшать стратегическое управление, повышать эффективность функционирования военной системы и использования оборонных ресурсов.

Необходимо укреплять интегрированную государственную стратегическую систему и наращивать соответствующий потенциал. В этом контексте следует усиливать единое планирование стратегий и программ армии и местных органов власти, укреплять согласование их политических установок и институтов, содействовать совместному использованию ресурсных факторов. Предстоит оптимизировать систему оборонной науки, техники и промышленности, а также структуру их размещения, наращивать потенциал в этой области. Интенсифицировать всенародное оборонное воспитание. Усиливать работу по оборонной мобилизации и созданию резервных сил, способствовать развитию современной пограничной, морской и противовоздушной обороны. Усиливать работу по поощрению военнослужащих и членов их семей посредством присвоения им почетных званий, а также по защите их прав и интересов, надлежащим образом проводить работу по предоставлению услуг и гарантий демобилизованным военнослужащим. Укреплять и развивать солидарность армии с органами власти и народом.

Народная армия Китая всегда была и остается героической армией, на которую партия и народ могут полностью положиться. Она полна уверенности и обладает способностями защищать суверенитет, единство и территориальную целостность государства, служить стратегической опорой для осуществления великого возрождения китайской нации и вносить еще больший вклад в дело мира и развития во всем мире!

XIII. ОТСТАИВАТЬ И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ КУРС "ОДНА СТРАНА – ДВЕ СИСТЕМЫ", СПОСОБСТВОВАТЬ ВОССОЕДИНЕНИЮ РОДИНЫ

Одна страна – две системы" – это великий почин социализма с китайской спецификой, наилучший институт, обеспечивающий длительное процветание и стабильность в Сянгане и Аомэне после их возвращения в лоно Родины, его необходимо твердо придерживаться в долгосрочной перспективе.

Мы будем всесторонне, четко и неуклонно следовать курсу "одна страна – две системы", ориентирующемуся на высокую степень самоуправления по принципам "Сянганом управляют сами сянганцы" и "Аомэнем управляют сами аомэньцы", отстаивать управление Сянганом и Аомэнем в соответствии с законом, охранять в особых административных районах конституционный порядок, установленный Конституцией КНР и основными законами КНР об обоих ОАР. Мы будем продолжать сохранять и совершенствовать институциональную систему осуществления курса "одна страна – две системы", реализовывать полную юрисдикцию Центра над особыми административными районами, внедрять в практику принципы "Сянганом управляют патриоты" и "Аомэнем управляют патриоты", претворять в жизнь правовую систему защиты национальной безопасности в обоих ОАР и соответствующие механизмы ее применения. При этом мы будем отстаивать единство реализации Центром полной юрисдикции над обоими ОАР и обеспечения им права на высокую степень самоуправления, отстаивать ведущую роль администраций, поддерживать администрации ОАР и их глав в осуществлении власти согласно закону, наращивать потенциал всестороннего управления и повышать уровень осуществления полной юрисдикции, совершенствовать судебную и правовую систему обоих ОАР, сохранять неизменными в долгосрочной перспективе капиталистический строй и образ жизни в Сянгане и Аомэне, содействовать длительному процветанию и стабильности на обеих территориях.

Мы будем поддерживать Сянган и Аомэнь в развитии экономики, улучшении благосостояния их жителей и разрешении глубинных противоречий и проблем, возникших в экономическом и социальном развитии. Используя преимущества и особенности Сянгана и Аомэня, следует укреплять и повышать их статус в таких сферах, как международные финансы, торговля, судоходство и авиаперевозки, научно-технические инновации, культура и туризм, содействовать более глубоким, открытым и тесным обменам и сотрудничеству Сянгана и Аомэня с различными странами и регионами. Способствовать строительству региона "Большой залив" Гуандун–Сянган–Аомэнь, поддерживать более активную интеграцию Сянгана и Аомэня в общую схему развития страны, эффективнее раскрывать их роль в осуществлении великого возрождения китайской нации.

Необходимо развивать и укреплять силы, любящие Родину, Сянган и Аомэнь, поднимать патриотический дух сянганских и аомэньских соотечественников, чтобы в более широких масштабах сформировать единый фронт, объединяющий отечественные и зарубежные силы поддержки курса "одна страна – две системы". Необходимо наносить решительные удары по антикитайским силам, пытающимся провоцировать беспорядки в Сянгане и Аомэне, твердо и настойчиво предотвращать и пресекать вмешательство внешних сил в дела Сянгана и Аомэня.

Решение тайваньского вопроса и осуществление полного воссоединения Родины – это историческая задача, к выполнению которой неизменно стремится Коммунистическая партия Китая, это общие чаяния всех сынов и дочерей китайской нации, это также обязательное требование осуществления великого возрождения китайской нации. Мы должны твердо придерживаться общей стратегии партии для решения тайваньского вопроса в новую эпоху, прочно сохранять свою ведущую роль и крепко удерживать за собой инициативу в отношениях между двумя берегами Тайваньского пролива, твердо и непоколебимо продвигать вперед великое дело воссоединения Родины.

Курс "мирное воссоединение, одна страна – две системы" является наилучшим способом для объединения двух берегов Тайваньского пролива, а также наиболее выгодным вариантом для соотечественников с обоих берегов и китайской нации в целом. Мы твердо придерживаемся принципа единого Китая и "Договоренностей 1992 года", и на этой основе способствуем проведению широких и углубленных консультаций по вопросам развития отношений между двумя берегами и воссоединения Родины с представителями различных партий, различных кругов и слоев общества Тайваня, чтобы общими усилиями содействовать мирному развитию межбереговых отношений и продвигать процесс мирного воссоединения Родины. Мы настаиваем на сплочении многочисленных тайваньских соотечественников, на оказании решительной поддержки патриотическим силам на острове Тайвань, выступающим за воссоединение Родины, чтобы на основе точного следования общей тенденции исторического развития совместными усилиями твердо отстаивать великий долг китайской нации, вести решительную борьбу против "независимости Тайваня" и за содействие воссоединению Родины. Великое Отечество всегда является могучим оплотом для всех патриотических сил, выступающих за воссоединение Родины!

Соотечественники, проживающие на обоих берегах Тайваньского пролива, связаны между собой кровным родством и являются членами одной семьи. Мы неизменно уважаем тайваньских соотечественников, заботимся о них и создаем для них благо. Мы будем продолжать прилагать усилия для содействия межбереговым обменам и сотрудничеству в области экономики и культуры, углублять интегрированное развитие двух берегов в различных сферах, совершенствовать системы и политические установки, нацеленные на повышение благосостояния тайваньских соотечественников, содействовать совместному распространению обоими берегами китайской культуры и тем самым стимулировать духовное сближение соотечественников с обоих берегов пролива.

Тайвань – это китайский Тайвань. Тайваньский вопрос является собственным делом китайцев, которое должно быть решено самими китайцами. Мы будем продолжать проявлять наиболее глубокую искренность и прилагать максимум усилий для достижения мирного воссоединения Родины, в то же время ни в коем случае не будем обещать отказаться от применения силы, и будем сохранять за собой возможность предпринимать все необходимые меры. Это направлено против вмешательства внешних сил и абсолютного незначительного числа сепаратистов, выступающих за так называемую "независимость Тайваня", а также их сепаратистской деятельности, и никоим образом не обращено против широких тайваньских соотечественников. Колесо истории стремительно катится вперед и движется вперед исторический процесс объединения государства и возрождения нации, мы обязательно добьемся полного воссоединения Родины, и это непременно осуществится!

XIV. СОДЕЙСТВОВАТЬ МИРУ И РАЗВИТИЮ НА ПЛАНЕТЕ, СТИМУЛИРОВАТЬ ПОСТРОЕНИЕ СООБЩЕСТВА ЕДИНОЙ СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Сегодня мир, эпоха и исторические условия претерпевают невиданные изменения. С одной стороны, мир и развитие, сотрудничество и всеобщий выигрыш стали неудержимыми историческими веяниями, эти общие чаяния народов и основной тренд развития непременно ведут человечество к светлому будущему. С другой стороны, притеснение слабых, насильственное ограбление, игра с нулевой суммой и другие формы гегемонии, деспотизма и травли причиняют миру огромный вред, усугубляются дефицит мира, дефицит развития, дефицит безопасности и дефицит управления. Человеческое общество столкнулось с небывалыми вызовами. Мир вновь встал на перепутье исторического развития, и его будущее зависит от выбора всех народов мира.

Китай всегда твердо придерживается основной цели своей внешней политики – защищать мир во всем мире и содействовать совместному развитию, неустанно стремится к построению сообщества единой судьбы человечества.

Китай неизменно проводит независимую и самостоятельную мирную внешнюю политику, всегда определяет свою позицию и политику в том или ином вопросе в зависимости от его сущности, охраняет основные нормы международных отношений, защищает равенство и справедливость в международных отношениях. Китай уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран, твердо стоит на позиции равноправия всех стран, как больших, сильных и богатых, так и малых, слабых и бедных, уважает право народов всех стран самостоятельно выбирать собственный путь развития и социальный строй, категорически выступает против любых форм гегемонизма и политики силы, против менталитета холодной войны, вмешательства во внутренние дела других стран и применения двойных стандартов. Китай придерживается оборонительного характера политики национальной обороны, его развитие укрепляет силу мира на планете, какого бы уровня в своем развитии ни достиг Китай, он никогда не будет претендовать на положение гегемона, никогда не будет проводить политику экспансии.

Продолжая развивать отношения дружбы и сотрудничества со всеми странами мира на основе пяти принципов мирного сосуществования, Китай будет содействовать формированию международных отношений нового типа, углублять и развивать глобальные партнерские отношения, базирующиеся на равноправии, открытости и сотрудничестве, прилагать усилия для расширения сферы пересечения интересов с другими странами мира. Китай будет содействовать координации и эффективному взаимодействию между крупными странами, способствовать выстраиванию с ними в целом стабильных и равномерно развивающихся отношений мирного сосуществования. Во внешнеполитической работе по отношению к сопредельным странам предстоит неуклонно следовать концепции близости, искренности, взаимовыгодности и инклюзивности, а также курсу на развитие дружественных и партнерских отношений с ними, углублять с ними отношения дружбы и взаимного доверия, содействовать интеграции интересов. Китай будет в соответствии с концепцией правдивости, деловитости, близости и искренности и на основе правильного понимания справедливости и выгоды укреплять сплоченность и сотрудничество с развивающимися странами, защищать наши общие интересы. Коммунистическая партия Китая готова укреплять обмены и сотрудничество с политическими партиями и политическими организациями разных стран мира на основе принципов независимости и самостоятельности, полного равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга, активизировать внешние контакты СНП, НПКС, НОАК, местных органов власти и народных организаций.

Китай будет отстаивать основную государственную политику открытости внешнему миру, непреклонно осуществлять стратегию открытости, ориентирующуюся на взаимную выгоду и всеобщий выигрыш, непрерывно предоставлять миру новые возможности на основе новых достижений в собственном развитии, способствовать развитию мировой экономики открытого типа, чтобы приносить еще большее благо народам всех стран мира. Китай будет неуклонно идти по верным направлениям экономической глобализации, способствовать либерализации и упрощению процедур в области торговли и инвестиций, стимулировать двустороннее, региональное и многостороннее сотрудничество, на международном уровне содействовать координации макроэкономических политических установок, вместе с другими странами прилагать общие усилия к созданию благоприятной для развития международной обстановки, к культивированию новых драйверов глобального развития. Китай будет решительно выступать против протекционизма, против попыток создания барьеров, "разъединения" и "разрыва цепочек", против введения односторонних санкций и максимизации давления. Китай готов увеличивать ресурсные вложения во имя глобального развития и сотрудничества, неустанно стремиться к сокращению разрыва между Югом и Севером, неизменно оказывать поддержку и помощь многочисленным развивающимся странам в ускорении их развития.

Китай будет принимать активное участие в реформировании и развитии системы глобального управления, претворять в жизнь концепцию глобального управления, основанную на принципах совместных консультаций, совместного строительства и совместного пользования, твердо придерживаться подлинного мультилатерализма, способствовать демократизации международных отношений, содействовать развитию глобального управления в более справедливом и рациональном направлении. Китай будет решительно защищать систему международных отношений, ядром которой является Организация Объединенных Наций, охранять миропорядок, в основе которого лежит международное право, отстаивать основные нормы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН. Китай выступает против любых форм унилатерализма, противостоит созданию блоков или эксклюзивных группировок против определенных стран. Китай будет способствовать выявлению еще более эффективной роли ВТО, АТЭС и других многосторонних механизмов, расширять влияние БРИКС, ШОС и других механизмов сотрудничества, увеличивать представительность и право голоса стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в международных делах. Китай будет продолжать принимать активное участие в разработке правил в области глобальной безопасности, усиливать международное сотрудничество в сфере безопасности, активно участвовать в миротворческой деятельности ООН, стремясь играть конструктивную роль в защите мира во всем мире и обеспечении региональной стабильности.

В построении сообщества единой судьбы человечества мы видим будущее народов всех стран мира. Как говорится, "все вещи развиваются вместе и не препятствуют друг другу, все принципы осуществляются вместе и не вступают в противоречие друг с другом". Лишь при таких условиях, что все страны будут следовать общим для всего мира принципам, жить в мире и согласии, а также стремиться к сотрудничеству и всеобщему выигрышу, мы сможем сохранить длительное процветание и обеспечить безопасность в мире. Китай готов вместе с международным сообществом прилагать усилия для претворения в жизнь предложенных им инициатив по глобальному развитию и глобальной безопасности. Китай будет неуклонно придерживаться принципа диалога и консультаций, способствовать сохранению долгосрочного мира на планете; придерживаться принципа совместного строительства и совместного пользования, стремиться к обеспечению всеобщей безопасности в мире; придерживаться принципа сотрудничества и всеобщего выигрыша, способствовать совместному процветанию всех стран мира; придерживаться принципа обменов и взаимного заимствования, стимулировать создание открытого и инклюзивного мира; придерживаться принципа зеленого и низкоуглеродного развития, содействовать созданию чистого и прекрасного мира.

Мы искренне обращаемся ко всем странам мира с призывом развивать общие ценности всего человечества – мир, развитие, равенство, справедливость, демократию и свободу, содействовать взаимопониманию и развитию близких отношений между народами всех стран, уважать многообразие мировых цивилизаций, чтобы обмены и взаимообогащение между различными цивилизациями, а также их сосуществование взяли перевес над взаимным отчуждением и столкновением между ними, над чувством превосходства одной цивилизации перед другой, сообща реагировать на различные глобальные вызовы.

Эпоха, в которую мы живем, полна вызовов, полна она и надежд. Китайский народ готов совместно со всеми народами мира рука об руку создавать еще более прекрасное будущее человечества!

XV. НЕПОКОЛЕБИМО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВСЕСТОРОННЕЕ УСТРОЖЕНИЕ ВНУТРИПАРТИЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ИНТЕНСИВНО ПРОДВИГАТЬ ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КАК НОВУЮ ВЕЛИКУЮ ПРОГРАММУ В НОВУЮ ЭПОХУ

Всестороннее строительство модернизированного социалистического государства и всестороннее продвижение процесса великого возрождения китайской нации коренным образом зависят от нашей партии. Будучи крупнейшей в мире марксистской правящей партией, КПК должна всегда сохранять трезвость и настойчивость в разрешении стоящих перед крупнейшей партией специфических трудных задач, чтобы постоянно пользоваться поддержкой народа и укреплять свое правящее положение в долгосрочной перспективе. Благодаря всестороннему устрожению внутрипартийного управления со времени XVIII съезда КПК нам удалось решить много острых проблем внутри партии. Однако выпавшие на долю партии испытания, связанные с пребыванием у власти, с проведением реформ и расширением открытости, с развитием рыночной экономики и вызовами внешней среды, а также стоящие перед ней опасности духовной лени, недостатка умений, отрыва от масс, коррупции и других негативных явлений будут существовать еще долгое время. Все члены партии должны крепко-накрепко запомнить, что всестороннее строгое внутрипартийное управление и революционные самопреобразования партии – бесконечный путь. Ни в коем случае недопустимо ослаблять усилия и останавливаться для передышки, а также чувствовать усталость от борьбы. Необходимо неуклонно и последовательно осуществлять всестороннее строгое внутрипартийное управление, интенсивно продвигать партийное строительство как новую великую программу в новую эпоху, с помощью революционных самопреобразований партии направлять социальные преобразования.

Мы должны претворять в жизнь общие требования к партийному строительству в новую эпоху, улучшать систему всестороннего строгого внутрипартийного управления, всесторонне способствовать самоочищению, самосовершенствованию, самообновлению и собственному росту партии, чтобы она всегда сохраняла приверженность своей изначальной цели и возложенной на себя миссии, всегда была крепким руководящим ядром в деле социализма с китайской спецификой.

1. Отстаивать и усиливать единое централизованное руководство со стороны ЦК КПК. Партийное руководство – это всеобъемлющее, системное и целостное руководство, необходимо обеспечить его всестороннее, систематическое и целостное осуществление. Предстоит улучшать институциональную систему партийного руководства, позволяющую партии владеть общей обстановкой в целом и координировать деятельность всех сторон. Совершенствовать механизм реализации важнейших решений и планов ЦК КПК, гарантировать высокую степень единства всех членов партии с ЦК КПК в политической позиции, политической ориентации, политических принципах и политическом пути, обеспечивать сплоченность и единство партии. Необходимо совершенствовать совещательные и координирующие институты ЦК КПК, а также институты по принятию решений, укреплять единое централизованное руководство важнейшей работой со стороны ЦК партии. Усиливать политическое строительство партии, содействовать более строгому соблюдению политической дисциплины и политической этики, закреплять ответственность парткомов (партгрупп руководства) всех уровней как субъектов всестороннего устрожения внутрипартийного управления, повышать политическую рассудительность, политическую проницательность и способность исполнения политических решений у всех парторганизаций и партийных кадровых работников. Неизменно осуществлять государственное управление на научной, демократической и правовой основе, претворять в жизнь принцип демократического централизма, обновлять и улучшать формы руководства, укреплять умения партии по определению направления, планированию работы в целом, разработке политики и стимулированию реформ, мобилизовывать активность всех сторон. Следует усиливать политический характер, современность, принципиальность и боевитость внутрипартийной политической жизни, надлежащим образом использовать оружие критики и самокритики, чтобы последовательно оздоровлять внутрипартийную политическую экосистему.

2. Твердо и неустанно применять идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи для объединения сердец людей и формирования духовных ценностей. Вооружение всех партийных товарищей достижениями партии в теоретических инновациях является коренной задачей идеологического строительства партии. Необходимо всесторонне усиливать идеологическое строительство партии, неизменно применять идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи для обеспечения идейного единства, единства воли и действий, организовывать работу по реализации программы учебно-воспитательных мероприятий в духе достижений партии в теоретических инновациях, создавать марксистскую политическую партию, стремящуюся к знаниям. Интенсивно развертывать воспитательную работу по укреплению идеалов и убеждений, направлять всех членов партии на то, чтобы они всегда помнили основную цель партии, должным образом решали кардинальный вопрос, связанный с мировоззрением, жизнепониманием и ценностными представлениями, осознанно становились убежденными последователями и преданными исполнителями великого идеала коммунизма и общего идеала социализма с китайской спецификой. Твердо стоя на позиции обеспечения взаимодействия между изучением, размышлением и применением, а также единства познания, убеждения и действия, превращать идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи в могучую силу для укрепления идеалов, закалки партийности, руководства практической деятельностью и стимулирования работы. Неизменно соединять работу по теоретическому вооружению с регулярным и долгосрочным проведением учебно-воспитательных мероприятий по изучению истории КПК, направлять членов партии и кадровых работников на то, чтобы они посредством изучения истории непрерывно углубляли понимание закономерностей развития, укрепляли убеждения, возвышали нравственность и показывали личный пример в действиях, и тем самым наследовать красный ген и революционную кровь. Во всей партии, особенно среди руководящих кадровых работников уездного уровня и выше, всесторонне проводить тематические воспитательные мероприятия.

3. Совершенствовать систему правил и норм в области революционных самопреобразований партии. Необходимо твердо придерживаться курса на институционализацию управления партией и на управление партией в соответствии с установленными правилами и внутрипартийными нормативными актами. Основываясь на Уставе партии и ставя во главу угла демократический централизм, совершенствовать систему внутрипартийных правовых норм и правил, повышать авторитет внутрипартийных правовых норм и потенциал в их исполнении, тем самым формировать механизм, гарантирующий отстаивание истины, исправление ошибок, выявление проблем и выправление отклонений. Необходимо улучшать всеохватывающую, авторитетную и высокоэффективную систему контроля, функционирующую под единым руководством партии, совершенствовать механизм контроля и ограничения власти. Отводя ведущее место внутрипартийному контролю, способствовать взаимосвязанности и координации между различными видами контроля с тем, чтобы власть функционировала прозрачно. Посредством оказания содействия конкретному, адресному и постоянному осуществлению политического контроля повышать реальную эффективность контроля над первыми ответственными лицами и руководящими коллективами. Выявляя роль политического инспектирования как острого меча, активизировать работу по упорядочению стиля и исправлению ошибок, обнаруженных в ходе инспекционных проверок, а также работу по использованию соответствующих результатов. Необходимо конкретизировать политическую ответственность за всестороннее устрожение внутрипартийного управления, надлежащим образом использовать действенный инструмент в виде системы привлечения к ответственности.

4. Формировать контингент обладающих высокими личностными качествами кадровых работников, способных выполнить важнейшие задачи по национальному возрождению. Для всестороннего строительства модернизированного социалистического государства необходимы кадровые ряды, отличающиеся политической несокрушимостью, адаптацией к требованиям новой эпохи и умением руководить модернизацией. Важно неуклонно следовать принципу "партия ведает кадровыми ресурсами", неизменно уделять внимание наличию у кадров высоких нравственных и деловых качеств, и прежде всего – нравственных, подбирать кадры из разных мест Китая и назначать на должность только исходя из способностей, чтобы по-настоящему реализовать критерии отбора лучших кадровых работников в новую эпоху. Необходимо утверждать правильные ориентиры в подборе и использовании кадров, отбирать высококвалифицированных профессиональных кадровых работников, отличающихся преданностью, честностью и чувством ответственности, для укрепления руководящих коллективов всех уровней необходимо отбирать в их состав лучшие кадры. Неизменно ставя на первое место политические критерии, тщательно и основательно проводить работу по проверке политических качеств кадровых работников, отдавать приоритет обеспечению их соответствия политическим критериям, соблюдения принципов честности и неподкупности. Необходимо усиливать практическую закалку и профессиональное обучение кадров, уделять должное внимание их закалке в серьезной борьбе, развивать их умения содействовать высококачественному развитию, служить народным массам, предотвращать и устранять риски. Наряду с интенсивным формированием у кадровых работников боевого духа и умения ведения борьбы, направлять усилия на укрепление их способностей к предупреждению рисков, реагированию на вызовы и противостоянию давлению, стремиться к тому, чтобы они, подавая личный пример, решительно брали на себя ответственность, чтобы они выделялись среди окружающих в повседневной работе, смело выступали вперед в решающий момент и не боялись жертвовать собой в критический момент. Необходимо совершенствовать систему аттестации и оценки кадровых работников, ориентировать их на утверждение и следование правильному пониманию должностных заслуг. Побуждать кадровых работников к формированию правильного отношения к повышению и понижению по службе, к назначению их на пост и их смещению, создавать благоприятную обстановку, при которой способных выдвигают, отличных поощряют, некомпетентных замещают и недостойных отсеивают. Необходимо вплотную взяться за подготовку продолжателей нашего дела как основной план, улучшать постоянно действующий рабочий механизм подготовки и отбора лучших молодых кадровых работников, рассматривать закалку молодых кадров в низах и районах с трудными условиями как важный путь их подготовки. Важно обращать особое внимание на работу по подготовке и отбору кадровых работников из числа женщин, раскрывать их важную роль. Наряду с этим придавать особое значение подготовке и эффективному использованию кадров из числа нацменьшинств, на основе единого планирования налаживать работу с кадровыми работниками, не являющимися членами КПК. Как следует выполнять работу, связанную с вышедшими на пенсию кадровыми работниками. Необходимо усиливать и улучшать работу по управлению государственными служащими, оптимизировать распределение штатных ресурсов между различными органами. Твердо стоя на позиции соединения строгого управления с пристальной заботой, усиливать всестороннее управление и постоянный контроль над кадровыми работниками, претворять в жизнь принцип "отличать ошибки и упущения от нарушений закона и дисциплины по трем категориям", поощрять кадровых работников смело брать на себя ответственность и действовать активно. Надо проявлять внимание и заботу по отношению к кадровым работникам в низовых структурах, особенно в районах с трудными условиями.

5. Усиливать политические и организационные функции парторганизаций. Именно в строгой организационной системе заключаются преимущества и сила нашей партии. Все парторганизации должны исполнять возложенные Уставом партии на себя обязанности, добросовестно реализовывать линию, курс и политику партии, а также решения и планы ЦК КПК, эффективно организовывать и объединять широкие народные массы из разных сфер деятельности. Четко ориентируясь на всемерное укрепление низового партийного строительства, продолжать браться за партийное строительство в сельских районах как инструмент содействия их подъему, усиливать партийное строительство в городских микрорайонах, активизировать его направляющую роль в низовом управлении. Последовательно упорядочивать слабые и расхлябанные низовые парторганизации, чтобы превратить их в прочные боевые оплоты для эффективного осуществления партийного руководства. Всесторонне повышать качество партстроительства в государственных органах, продвигать работу по партстроительству в бюджетных учреждениях. Содействовать усилению партийного руководства на госпредприятиях и финансовых предприятиях в ходе совершенствования своего корпоративного управления, активизировать партстроительство на предприятиях со смешанной и необщественной формой собственности, отлаживать систему управления работой по партстроительству в отраслевых ассоциациях, научных обществах и торговых палатах. Усиливать партстроительство в новых экономических организациях, новых общественных организациях и среди групп лиц, вовлеченных в новые формы занятости. Уделяя особое внимание приему в ряды партии молодежи, промышленных рабочих, крестьян и интеллигентов, укреплять и улучшать воспитание и управление членами партии, особенно мигрирующими членами партии. Необходимо проводить в жизнь институт внутрипартийной демократии, гарантировать права членов партии, воодушевлять их на выявление роли авангарда и образца. Со всей строгостью и тщательностью вести работу по наложению взысканий на членов партии, не отвечающих установленным требованиям, чтобы сохранять передовой характер и чистоту партийных рядов.

6. Твердо придерживаясь основного принципа строгости, усиливать работу по выправлению стиля партии и устрожению дисциплины. От партийного стиля зависит само существование правящей партии. Необходимо развивать славные традиции и лучший стиль партии, стимулировать партийных кадровых работников и особенно руководящие кадры к тому, чтобы они подавали пример в углублении исследования и изучения, добросовестно занимались реальными делами, вырабатывали действенные меры и стремились к достижению практических результатов. Настойчиво претворять в жизнь дух восьми установок ЦК КПК, уделять повышенное внимание "ключевому меньшинству", которое должно служить примером для подчиненных, последовательно и всесторонне изживать "четыре вредных поветрия", придавая особое значение устранению формализма и бюрократизма, решительно искоренять менталитет "привилегированного положения" и связанные с ним действия. С учетом особенностей работы по улучшению стиля в разных районах, отраслях и на разных этапах развития интенсивно решать те проблемы, которые возникают повсеместно и неоднократно, содействовать постоянному проведению работы по улучшению стиля и стремиться к ее долгосрочной эффективности. В контексте всестороннего усиления дисциплинарного строительства партии необходимо побуждать руководящие кадры и прежде всего кадровых работников высшего звена строго соблюдать самодисциплину, со всей серьезностью принимать на себя ответственность и осуществлять строгое управление подведомственными сферами. При обнаружении проблемы с нарушением партийной дисциплины каждое дело подлежит обязательному и решительному расследованию. Необходимо продолжать одновременно браться за работу по укреплению партийности, по улучшению партийного стиля и по ужесточению партийной дисциплины, тем самым укреплять идейную основу, повышать партийность и сознательность, усиливать иммунитет против разложения и перерождения. Важно воспитывать у членов партии величественный дух как в строках "не соблазняться ни богатством, ни почестями, не колебаться ни в нужде, ни в унижениях, не гнуться ни перед угрозой, ни перед силой".

7. Со всей решительностью одержать победу в интенсивной и затяжной борьбе с коррупцией. Коррупция – это самая большая злокачественная опухоль, губящая жизненную силу и боеспособность партии, а борьба с коррупцией представляет собой самое кардинальное революционное самопреобразование. Нам ни на минуту нельзя приостанавливать антикоррупционную борьбу, пока существуют почва и условия, порождающие коррупцию, надо всегда быть готовыми идти в атаку. Необходимо неуклонно продвигать интегрированную работу по созданию такой атмосферы, при которой никто не смел, не мог и не хотел бы заниматься коррупцией, одновременно и единодушно прилагать совместные усилия в этом направлении. Стоя на позиции нулевой терпимости в борьбе с коррупцией и в наказании виновных, интенсивно и всемерно сдерживать появление новых случаев коррупции, более эффективно искоренять имеющиеся явления коррупции. Со всей строгостью расследовать коррупционные дела, в которых выявлены как политические, так и экономические проблемы, категорически предотвращать возможность превращения руководящих кадровых работников в представителей либо агентов каких-либо групп по интересам или властных кругов, решительно наводить порядок и пресекать сговоры между чиновниками и коммерсантами, которые нарушают политическую экосистему и ухудшают среду для экономического развития. Попустительство здесь ни в коем случае недопустимо. Необходимо углублять борьбу с коррупцией в сферах, характеризующихся концентрацией властных полномочий, капиталоемкостью и изобилием ресурсов. Бескомпромиссно карать мелкие случаи коррупции, возникающие под боком у населения, строго расследовать коррупционные дела, связанные со злоупотреблением влиянием руководящих кадров их супругами и детьми, супругами их детей и другими родственниками, а также их ближайшим окружением. Неизменно стоя на позиции одновременного расследования фактов как взяточничества, так и подкупа, принимать меры наказания за коррупцию нового типа и скрытую коррупцию. Следует углублять международное сотрудничество в области борьбы с коррупцией, создавать интегрированный механизм, нацеленный на розыск беглых коррупционеров и незаконно добытого ими имущества, а также на предотвращение их бегства. Необходимо последовательно применять как паллиативные, так и радикальные меры, содействовать государственному антикоррупционному законодательству, активизировать формирование культуры честности и неподкупности в новую эпоху. Воспитывать и направлять многочисленных коммунистов и кадровых работников на укрепление сознательности отказа от коррупции, чтобы все они стремились быть честными и порядочными. Необходимо обеспечивать тесное сочетание и эффективное взаимодействие между строгим наказанием, регламентированием власти, воспитанием и ориентированием, непрерывно добиваться еще больших институциональных достижений и повышать эффективность управления.

Товарищи! Эпоха нас зовет, а народ возлагает на нас надежды. Только будучи твердо приверженными изначальным целям и неустанно устремленными вперед, мы будем достойны нашей эпохи и сможем оправдать доверие народа. Все партийные товарищи обязаны накрепко запомнить, что отстаивание всестороннего партийного руководства – это непременный путь к сохранению и развитию социализма с китайской спецификой, социализм с китайской спецификой – это неизбежный путь к великому возрождению китайской нации, сплоченная борьба – это единственный путь к великим историческим свершениям китайского народа, реализация новой концепции развития – это необходимый путь к развитию и могуществу нашей страны в новую эпоху, всестороннее устрожение внутрипартийного управления – это единственно верный путь, позволяющий партии вечно сохранять жизненную энергию и успешно выполнять стоящие перед ней задачи. Это крайне важное понимание закономерностей, сформировавшееся в результате нашей длительной практики, поэтому необходимо им вдвойне дорожить, твердо и непоколебимо ими руководствоваться в ориентировании и обеспечении того, чтобы гигантский корабль социализма с китайской спецификой, рассекая волны, уверенно шел на всех парусах в дальнее плавание.

Сплоченность дает нам силу, только сплоченность обеспечит нам победу. Для всестороннего строительства модернизированного социалистического государства необходимо в полной мере раскрыть великий созидательный потенциал миллиардного народа. Все члены партии должны твердо придерживаться основной цели – беззаветного служения народу, неуклонно следовать правильному взгляду на массы, претворять в жизнь линию масс, уважать творческую инициативу народа, неизменно стоять на позиции "делать все во имя народа и во всем опираться на народ, черпать у масс и нести в массы". Необходимо всегда сохранять кровные связи с народными массами, постоянно принимать критику и контроль со стороны народа, всегда сохранять с ним близкую связь, разделять общую судьбу и жить одними думами. Непрерывно укреплять великое сплочение многонационального народа страны, усиливать великое сплочение всех сынов и дочерей китайской нации в стране и за ее пределами, сформировать мощную совокупную силу ради единодушного и совместного осуществления китайской мечты.

Если молодежь сильная, то и государство станет сильным. Современная китайская молодежь живет в ту самую эпоху, когда ей предоставлена широчайшая арена для раскрытия своих способностей, ее ждет безгранично светлое будущее для осуществления своей мечты. Все члены партии должны браться за работу с молодежью как за стратегически важную работу, при этом необходимо вооружать молодежь научной теорией партии, вдохновлять ее изначальной целью и миссией партии, быть ее близкими друзьями, энтузиастами работы с молодежью и ее проводниками. Широкие слои молодежи должны неуклонно слушать партию и следовать за ней, лелеять мечту, но не отрываться от действительности, смело размышлять и действовать, умело вести дело и доводить его до успеха. Они должны поставить себе цель: стать образцовыми молодыми людьми новой эпохи, которые обладают высокими идеалами, смело берут на себя ответственность, не боятся трудностей и готовы бороться. Пусть молодежь блистает в бурной практике всестороннего строительства модернизированного социалистического государства.

Товарищи! В опоре на великую борьбу партия совершила великий подвиг в своей столетней истории, она обязательно может сотворить новое великое дело путем новой великой борьбы. Все партийные товарищи, армия и многонациональный народ страны должны теснее сплотиться вокруг ЦК КПК, крепко-накрепко запомнить о том, что упорный труд несет стране процветание, а пустословие – вред, укреплять чувство уверенности и единодушие, самозабвенно трудиться, смело двигаться вперед, сплоченно бороться за всестороннее строительство модернизированного социалистического государства и всестороннее продвижение процесса великого возрождения китайской нации!