Укрепление глобального партнерства: итоги встреч делегации ЕАБР в рамках ежегодного заседания Исламского банка развития

Фото: ЕАБР

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Делегация Евразийского банка развития (ЕАБР) в составе заместителя председателя правления Руслана Даленова, управляющего директора - руководителя дирекции по энергетике Азамата Тюлеубая и директора дирекции по энергетике Нурыма Аязбаева, а также руководителя направления "Международное сотрудничество и перспективные направления интеграции" Владимира Перебоева приняла участие в ежегодном заседании Исламского банка развития (ИБР), которое прошло с 27 по 30 апреля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) под патронажем Хранителя двух священных мечетей, Короля Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда.





Мероприятие собрало высокопоставленных гостей, включая министров экономики, финансов и планирования, а также представителей финансовых институтов и частного сектора, в том числе из государств - участников ЕАБР. В этом году встречи проходили под девизом "Ценить наше прошлое, планировать наше будущее: оригинальность, солидарность и процветание", подчеркивая стремление участников к укреплению сотрудничества и взаимной поддержке в достижении общих целей.





В рамках ежегодного заседания ИБР у делегации ЕАБР была насыщенная повестка -организованы важные встречи и обсуждения. Особое внимание уделено двусторонней встрече с командой Института ИБР под председательством исполняющего обязанности генерального директора ИБР д-ра Сами Аль-Сувайлема, где обсуждалось создание и развитие "Исламского окна" в ЕАБР и совместное исследование перспектив исламских финансов в Центральной Азии. Предварительные результаты исследования будут представлены на бизнес-форуме ЕАБР 27-28 июня текущего года. Также проведена встреча с руководящим составом ИБР и Исламской корпорации развития частного сектора по обсуждению двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов в государственном и частном секторе Центральной Азии.





Кроме того, совместно с делегацией Казахстана во главе с заместителем премьер-министра - министром национальной экономики Казахстана Нурланом Байбазаровым, представители ЕАБР провели встречу с Саудовским фондом развития и посетили выставочный стенд, подтвердив интерес банка к расширению и укреплению международного сотрудничества.





Расширению потенциала сотрудничества был посвящен ряд других рабочих встречмногосторонних банков развития, в том числе для обсуждения потенциального финансирования совместных проектов.





Исламский банк развития (ИБР) - это многосторонний банк развития, штаб-квартира которого находится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Деятельность ИБР охватывает 57 стран-участников и мусульманские общины во всем мире.





Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.