03.05.2024, 17:43 1711
Укрепление глобального партнерства: итоги встреч делегации ЕАБР в рамках ежегодного заседания Исламского банка развития
Фото: ЕАБР
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Делегация Евразийского банка развития (ЕАБР) в составе заместителя председателя правления Руслана Даленова, управляющего директора - руководителя дирекции по энергетике Азамата Тюлеубая и директора дирекции по энергетике Нурыма Аязбаева, а также руководителя направления "Международное сотрудничество и перспективные направления интеграции" Владимира Перебоева приняла участие в ежегодном заседании Исламского банка развития (ИБР), которое прошло с 27 по 30 апреля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) под патронажем Хранителя двух священных мечетей, Короля Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда.
Мероприятие собрало высокопоставленных гостей, включая министров экономики, финансов и планирования, а также представителей финансовых институтов и частного сектора, в том числе из государств - участников ЕАБР. В этом году встречи проходили под девизом "Ценить наше прошлое, планировать наше будущее: оригинальность, солидарность и процветание", подчеркивая стремление участников к укреплению сотрудничества и взаимной поддержке в достижении общих целей.
В рамках ежегодного заседания ИБР у делегации ЕАБР была насыщенная повестка -организованы важные встречи и обсуждения. Особое внимание уделено двусторонней встрече с командой Института ИБР под председательством исполняющего обязанности генерального директора ИБР д-ра Сами Аль-Сувайлема, где обсуждалось создание и развитие "Исламского окна" в ЕАБР и совместное исследование перспектив исламских финансов в Центральной Азии. Предварительные результаты исследования будут представлены на бизнес-форуме ЕАБР 27-28 июня текущего года. Также проведена встреча с руководящим составом ИБР и Исламской корпорации развития частного сектора по обсуждению двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов в государственном и частном секторе Центральной Азии.
Кроме того, совместно с делегацией Казахстана во главе с заместителем премьер-министра - министром национальной экономики Казахстана Нурланом Байбазаровым, представители ЕАБР провели встречу с Саудовским фондом развития и посетили выставочный стенд, подтвердив интерес банка к расширению и укреплению международного сотрудничества.
Расширению потенциала сотрудничества был посвящен ряд других рабочих встречмногосторонних банков развития, в том числе для обсуждения потенциального финансирования совместных проектов.
Исламский банк развития (ИБР) - это многосторонний банк развития, штаб-квартира которого находится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Деятельность ИБР охватывает 57 стран-участников и мусульманские общины во всем мире.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
новости по теме
25.04.2024, 13:50 9891
Обмен знаниями и углубление сотрудничества: ЕАБР и ЭСКАТО расширяют партнерство
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На проходящей с 22 по 26 апреля 80-й сессии ЭСКАТО ООН в Бангкоке (Таиланд), состоялась встреча старшего управляющего директора Евразийского банка развития (ЕАБР) Дениса Ильина с заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным секретарем экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) госпожой Армидой Салсией Алишахбаной.
На встрече обсуждались текущие и перспективные направления сотрудничества, включая аналитическую работу по важнейшим вопросам водной и энергетической безопасности, включая ирригацию, транспортной связности и обеспечению продовольственной безопасности в регионе, которые являются приоритетными как для ЕАБР, так и для ЭСКАТО.
Эта встреча является знаковым событием в рамках нашего долгосрочного сотрудничества. Мы высоко ценим наше партнерство с ЭСКАТО и совместные инициативы, ведь они направлены на содействие достижению Целей устойчивого развития в нашем регионе", - отметил Денис Ильин.
В разговоре с госпожой Алишахбаной старший управляющий директор ЕАБР подчеркнул, что банк обладает значительной экономической экспертизой стран-участниц. ЭСКАТО ООН, в свою очередь, имеет обширный аналитический опыт в области экономических и социальных тенденций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И это одно из направлений совместной работы. Так, в 2021 году ЕАБР и ЭСКАТО разработали совместное исследование под названием "Устойчивая экономическая трансформация для достижения ЦУР в Северной и Центральной Азии".
В настоящий момент стороны приступают к реализации одноименного проекта, который включает в себя расширение субрегионального сотрудничества и обмен знаниями.
ЭСКАТО - крупнейшая из региональных комиссий ООН по географическому охвату и численности населения. Основные направления комиссии включают вопросы охраны окружающей среды, управления природными ресурсами, инвестиционного сотрудничества, торговли, энергетики и транспорта.
Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
16.04.2024, 17:05 22191
Эксперты ЕАБР предложили ряд мер для раскрытия нефтегазохимического потенциала Евразийского региона
Фото: ЕАБР
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В новом аналитическом докладе "Нефтегазохимическая промышленность Евразии: перспективы углубления переработки" на основе балансового подхода специалисты Евразийского банка реконструкции и развития оценили производственно-ресурсный и экспортный потенциал нефтегазохимического комплекса стран ЕАЭС, Таджикистана и Узбекистана в перспективе до 2035 года.
Нефтегазохимия является значимой отраслью глобальной экономики и обладает высоким мультипликативным эффектом. Отрасль характеризуется быстрым наращиванием добавленной стоимости в технологической цепочке. Продвижение производства вверх по переделам позволяет кратно нарастить создаваемую добавленную стоимость внутри страны. Разница в ценах между базовым сырьем и конечной полимерной продукцией может превышать 20 раз.
Сегодня отрасль переживает глобальные структурные изменения. Происходит новый энергетический переход, который в целом тесно взаимоувязан с повышением глубины переработки нефтегазохимической продукции. Происходит смещение спроса в развивающиеся страны, в первую очередь в Азиатско-Тихоокеанский регион и Индию. Близкое географическое расположение к крупнейшим перспективным азиатским рынкам сбыта для Евразийского региона открывает широкие возможности.
Несмотря на то что нефтегазохимическая промышленность в Евразийском регионе развивается высокими темпами, на сегодня регион занимает всего 2,1% мировой нефтегазохимии и позиционируется преимущественно как поставщик сырьевой продукции (преимущественно нефти и газа). Однако в регионе имеются все предпосылки для его трансформации в мировой центр полимерного производства:
- регион обладает мощным сырьевым потенциалом. Совокупные доказанные запасы нефти (по состоянию на 2022 год) составляют 115 млрд баррелей (более 7% мировых запасов), газа - 62,8 трлн кубометров (порядка 30% мировых запасов);
- как и в промышленно развитых странах, в регионе сложились серьезные традиции в развитии нефтегазохимии, включая как собственно сферу производства, так и научно-технологический базис отрасли, а также имеется успешный исторический опыт в проведении крупномасштабных программ химизации;
- страны региона уже проводят активную государственную политику, ориентированную на развитие нефтегазохимических проектов. На стадии реализации - свыше 20 крупных нефтегазохимических проектов на общую сумму более 200 млрд долларов;
- регион находится в географической близости к перспективным азиатским рынкам. К 2035 году Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и Индия обеспечат более 40% мирового рынка нефтегазохимии, внося наибольший вклад в развитие глобального рынка. Огромный потенциал роста потребления здесь обусловлен нынешним относительно невысоким потреблением полимеров на душу населения в сравнении с развитыми экономиками. Евразийский регион вкладывает значительные усилия в обеспечение логистической связанности с этими рынками.
Поэтому усиление нефтегазохимии выступает естественным стратегическим приоритетом экономической политики государств Евразийского региона.
В перспективе до 2035 года раскрытие потенциала нефтегазохимии несет значительные экономические преимущества для всего региона. Отрасль может обеспечить:
- до 5,8% ежегодного прироста выпуска базовых полимеров и синтетических каучуков. В общей сложности производство полимерной продукции в натуральном выражении может увеличиться в 2 раза, до более 20 млн тонн;
- до 0,44 п.п. ежегодного прироста ВВП Евразийского региона (отношение среднего годового полного эффекта от инвестиций и прироста производства на ВВП к объему ВВП в 2022 году). При этом данный показатель для Российской Федерации составляет 0,32 п. п., а для Республики Казахстан - 1,38 п. п. Суммарно к 2035 году ВВП региона может получить дополнительные 153,5 млрд долларов;
- увеличение экспорта нефтегазохимической продукции в 3,2 раза, до 10,4 млн тонн в год.
С целью раскрытия нефтегазохимического потенциала региона в исследовании предложен набор 5 приоритетных блоков мер, которые включают следующие направления:
- Создание и ускоренное развитие современных нефтегазохимических кластеров в естественных центрах притяжения Евразийского региона вблизи крупных источников углеводородного сырья (нефти и газа).
- Стимулирование в Евразийском регионе развития инновационной и малотоннажной нефтегазохимии как драйвера развития всей нефтегазохимической промышленности.
- С учетом экологических аспектов при развитии нефтегазохимии в Евразийском регионе целесообразно принимать во внимание глобальный тренд на формирование циркулярной модели производства и рационального потребления.
- Обеспечение транспортно-логистических решений для поставок полимерной продукции на перспективные рынки сбыта - в страны Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, в те регионы, которые уже становятся основными драйверами потребления нефтегазохимической продукции в мире.
- Использование международного статуса многосторонних банков развития (МБР) для привлечения инвестиций в отрасль. Реализация всех перечисленных мероприятий потребует долгосрочных инвестиций на основе консорциума предприятий нефтегазовой и нефтегазохимической промышленности, государств и финансовых институтов различного уровня. МБР имеют возможность привлечь под свой зонтик инвестиции международных партнеров, имеют доступ к международным финансовым рынкам, могут содействовать развитию нефтегазохимии посредством использования широкой гаммы финансовых инструментов (включая документарное сопровождение, funded participation, льготное экспортное финансирование и др.).
С учетом высокого уровня технологичности отрасли и значительных мультипликативных эффектов развитие нефтегазохимии может содействовать выходу Евразийского региона из "колеи" инерционного развития (path dependence).
Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
09.04.2024, 18:11 37346
ЕАБР обозначил курс на цифровое будущее транспорта на совместном мероприятии ЕЭК и ЭСКАТО
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Директор дирекции цифровых инициатив Евразийского банка развития (ЕАБР) Севак Саруханян принял участие в работе панельной сессии "Цифровая трансформация транспорта: ключевые тренды и синергетический эффект", прошедшей в рамках 11-го Азиатско-Тихоокеанского форума по упрощению процедур торговли. Мероприятие было организовано под эгидой ЭСКАТО в городе Самарканде со 2 по 5 апреля.
Панельная сессия как дискуссионная площадка объединила бизнес-сообщество и экспертов международных организаций для обсуждения современных особенностей транспорта и логистики в мировой торговле.
Мероприятие открыли министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбек Кожошев и заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Сохаил Хан.
Участники дискуссии обменялись мнениями относительно основных трендов формирования "бесшовного" транспортного пространства на Евразийском континенте, а также определили ключевые факторы, сдерживающие процессы цифровизации в транспортной сфере.
Партнерство международных организаций и объединений в сфере интеграции цифровых транспортных систем позволяет поэтапно формировать "бесшовное" транспортное пространство в рамках Большой Евразии с учетом принципов суверенитета и уважения национальных интересов", - отметил член коллегии, министр ЕЭК Арзыбек Кожошев.
Спикерами мероприятия выступили представители ЕАБР, исполкома СНГ, постоянного представительства IRU в Евразии, центра "Цифровой транспорт" при Минтрансе Узбекистана, АО "ОТЛК ЕРА" и других организаций.
Директор дирекции цифровых инициатив ЕАБР Севак Саруханян подчеркнул намерение банка поддерживать цифровые сервисы и инициативы, направленные на существенное снижение временных и финансовых транзакций в рамках коридора Восток - Запад.
Евразийский банк развития утвердил поддержку создания цифрового транспортного коридора, объединяющего основные центры экономической активности в Евразии, одним из основных стратегических направлений деятельности банка до 2026 года", - заявил Севак Саруханян.
Он также добавил, что банк активно работает с уполномоченными органами государств региона с точки зрения продвижения регуляторных изменений, которые облегчат переход к бесшовной логистике, включая ее ключевой компонент - переход к электронным сопроводительным документам.
Панельная сессия в качестве side-event на полях форума ЭСКАТО была организована транспортным блоком ЕЭК в партнерстве с секретариатом ЭСКАТО при поддержке Министерства транспорта Узбекистана и Минэкономразвития России.
Справка:
Фонд цифровых инициатив ЕАБР создан в июне 2020 года. Цель фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.
Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
01.04.2024, 14:15 54491
Единую e-Gov-платформу для стран ЦА и Кавказа разработают в Казахстане
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Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития, Международный союз электросвязи ООН и АО "Национальные информационные технологии" Казахстана объявили о стратегическом сотрудничестве по развитию инновационного регионального проекта GovStack, сообщает пресс-центр ЕАБР.
GovStack - это проект, направленный на создание интегрированной технологической платформы по развитию технологий электронного правительства для стран Центральной Азии и Кавказа. Целью проекта является повышение эффективности и прозрачности государственного управления в странах региона, обеспечение более широкого доступа граждан к государственным услугам через современные цифровые платформы. Данный проект позволит правительствам и общественным институтам в странах региона получить доступ к лучшим знаниям, ресурсам и инструментам, необходимым для достижения успешной цифровой трансформации", - говорится в информации банка.
Ранее сообщалось, что руководить технической реализацией проекта будет АО "НИТ" как ведущая компания в сфере построения электронного правительства, а финансовую поддержку для успешной реализации данного проекта предоставит ЕАБР.
18.03.2024, 12:20 82216
ЕАБР: данные о прогрессе в достижении ЦУР станут такими же важными, как показатель ВВП
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Евразийский банк развития (ЕАБР) в рамках регионального форума по устойчивому развитию ЕЭК ООН принял участие в сайд-ивенте "Роль региональной интеграции в достижении ЦУР: ЕАЭС и другие структуры".
В ходе своего выступления управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР Конрад Альбрехт отметил, что Цели устойчивого развития ООН (ЦУР) - это не просто концепция высокого уровня, но и новое видение развития общества, а также система конкретных показателей, позволяющих отслеживать прогресс в каждой взаимосвязанной области устойчивого развития.
Конрад Альбрехт считает, что пример Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наглядно демонстрирует, как развитие экономической интеграции способствует повестке устойчивого развития и десятилетию действий - заключительному периоду в достижении глобальных целей к 2030 году.
Мы верим, что в ближайшем будущем данные на уровне стран и регионов о прогрессе в достижении ЦУР станут такими же важными, как ВВП или степень расслоения общества - коэффициент Джини", - отметил управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР.
По его словам, "мягкие" регуляторные инициативы, такие как дальнейшая гармонизация нормативных требований по нефинансовой и углеродной отчетности, повышение прозрачности статистических данных, обмен опытом экспертов по устойчивому развитию, могли бы послужить безбарьерной мобилизации финансовых, технологических и человеческих ресурсов для повестки ООН в области устойчивого развития.
Наша работа в Евразийском регионе и проблемы, связанные с устойчивым развитием, с которыми сталкивается регион, доказывают, что принятие региональных решений в этой области должно учитывать баланс между социальной, экономической и экологической устойчивостью и местные условия", - отметил Конрад Альбрехт.
Управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР подчеркнул, что в настоящее время возникла острая необходимость в решении проблемы взаимосвязи продовольственной, водной и энергетической безопасности в ряде государств Центральной Азии, которые страдают как от дефицита энергии, так и от дефицита воды. Такие условия делают критически важной взаимозависимость между ЦУР 7 (Доступная и чистая энергия), ЦУР 6 (Чистая вода и санитария) и ЦУР 2 (Нулевой голод), а также ЦУР 13 (Борьба с изменением климата) с ее уникальными приоритетами и условиями достижения. Вместе с тем, по мнению Конрада Альбрехта, государства-члены могли бы внести существенный вклад в достижение ЦУР 2 (Нулевой голод), если бы они были оснащены надежной транспортно-логистической инфраструктурой, что, несомненно, является задачей регионального сотрудничества. Он напомнил, что некоторые прикладные решения в области экономического сотрудничества в Евразии можно найти в недавнем отчете ЕАБР.
Говоря о финансовой составляющей и роли банков развития в реализации региональных проектов, спикер отметил, что, по данным отделения ПРООН для Европы и Центральной Азии, недостаток финансирования для достижения ЦУР на глобальном уровне составляет более 4 трлн долларов, тогда как ежегодные потребности в устойчивом и климатическом финансировании в Центральной Азии оцениваются в 38 млрд долларов до 2030 года.
К 2030 году нам нужно вложить примерно 228 млрд долларов. Роль банков развития здесь сложнее, чем просто предоставление денег из государственных источников. Наряду с этим мы стремимся создать благоприятные и малорисковые условия для направления частных финансовых ресурсов, софинансирования устойчивых проектов, обеспечения экологической и социальной безопасности финансируемых нами проектов, а также оказания технической помощи участникам рынка, для исследований и анализа текущих проблем развития наших государств-членов", - отметил Конрад Альбрехт.
Рассказывая о деятельности ЕАБР в своем выступлении, он подчеркнул, что банк отмечает взаимосвязь интеграционных усилий и успеха в достижении ЦУР.
Мы стремимся объединить усилия для достижения глобальных целей и развить необходимые компетенции для реализации крупных трансграничных проектов с использованием сложных финансовых структур. Например, ЕАБР постепенно реализует свои амбиции стать хабом проектов устойчивого государственно-частного партнерства (ГЧП) в ЕАЭС и драйвером инициативы ГЧП по ЦУР ЕЭК ООН. Мы уже запустили информационную платформу по ГЧП, провели серию вебинаров по проектной деятельности трансграничных ГЧП и договорились со странами-членами о сотрудничестве в этой области", - сказал управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР.
Конрад Альбрехт отметил, что многие страны Центральной Азии находятся в "красной зоне" по ЦУР 13. Изменение климата, а также риски и возможности низкоуглеродного перехода существенно влияют на государства - члены ЕАБР - большинство из них очень уязвимы к последствиям изменения климата. Некоторые страны по-прежнему очень сильно зависят от угольной генерации и нуждаются в крупных инвестициях в модернизацию энергетической инфраструктуры, что требует решающего увеличения переходного финансирования со стороны региональных игроков и, особенно, партнерства с международными институциональными инвесторами.
Конрад Альбрехт отметил, что государства - члены ЕАБР придерживаются определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) в рамках Парижского соглашения; в некоторых из них (а именно в России и Казахстане) разработаны стратегии низкоуглеродного развития. Реализация этих стратегий обходится очень дорого, и в некоторых случаях амбициозные климатические цели могут быть достигнуты только при международной финансовой поддержке.
В этом направлении ЕАБР как банк, ориентированный на проектное финансирование, фокусируется на повышении устойчивости государств-членов и раскрытии потенциала устойчивой инфраструктуры, в том числе возобновляемых источников энергии и энергоэффективности. По итогам 2023 года объем зеленых проектов в текущем инвестиционном портфеле Банка составил более 600 млн долларов; накопленный портфель зеленых проектов - около 1,2 млрд долларов с 2018 года. Наибольшая доля текущем инвестиционном портфеле зеленых проектов (68%) приходится на проекты возобновляемой энергетики", - сказал управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
06.03.2024, 17:58 106611
Макроэкономический прогноз на 2004-2026 годы опубликовал Нацбанк
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Национальный банк Казахстана опубликовал "Доклад о денежно-кредитной политике. Февраль 2024". В докладе представлены предпосылки прогноза, динамика макроэкономического развития по базовому и альтернативным сценариям до 2026 года.
Документ содержит данные по прогнозу текущего счета платежного баланса, текущим макроэкономическим условиям и ситуации на денежном, валютном и финансовом рынках.
Кроме того, в доклад включены боксы на такие темы, как публикация прогнозов по процентной ставке центрального банка, анализ монетизации в экономике Казахстана, состояние и перспективы развития коммунальной инфраструктуры Казахстана в рамках реализации государственной программы "Тариф в обмен на инвестиции", замедление годовой инфляции в 2023-2024 годах и оценка "эффекта базы".
Подробнее с докладом можно ознакомиться по ссылке.
22.02.2024, 20:37 132951
ЕАБР уверен, что климатические цели могут быть достигнуты только при международной финансовой поддержке
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Евразийский банк развития (ЕАБР) принял участие в круглом столе 11-го Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию (APFSD), который проходил в Бангкоке (Таиланд) с 21 по 22 февраля 2024 года. Управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР Конрад Альбрехт выступил в панельной дискуссии, посвященной достижению Цели устойчивого развития ООН №13 "Борьба с изменением климата" вместе с представителями частного сектора, ЭСКАТО и других международных организаций. В своем выступлении он обратил внимание на необходимость международной финансовой поддержки проектов климатической митигации и адаптации, которые реализуются на региональном уровне.
Конрад Альбрехт особо подчеркнул, что изменение климата, риски и возможности низкоуглеродной трансформации оказывают существенное влияние на страны - члены ЕАБР: большинство из них уязвимо к последствиям изменения климата. Ряд стран Центральной Азии сталкивается с дефицитом воды и энергии, некоторые все еще сильно зависят от угольной генерации и нуждаются в значительных инвестициях в модернизацию инфраструктуры.
Все страны - члены ЕАБР ратифицировали Парижское соглашение по климату и разработали определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ), а, например, в Казахстане уже принята стратегия низкоуглеродного развития. Реализация данных стратегий обходится очень дорого, в связи с чем спикер ЕАБР обратился к институциональным инвесторам с призывом более пристально взглянуть на климатические возможности Центральной Азии и усилить международную финансовую поддержку амбициозных климатических целей.
Многосторонние банки развития (МБР) обладают возможностями, которые делают их движущей силой климатической повестки в развивающихся странах. Они не только устанавливают высокие экологические и социальные стандарты, но и участвуют в сложных инфраструктурных проектах; они направляют инвестиции частного сектора в зеленые проекты и снижают риски. Но хотя МБР пересматривают свои цели по климатическому финансированию в сторону более амбициозных цифр, доля Центральной Азии в общем объеме климатического финансирования, предоставляемого странам с низким и средним уровнем дохода, все еще скромна (4% по состоянию на 2022 год)", - сообщил Конрад Альбрехт, управляющий директор - руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР.
Рассказывая о деятельности ЕАБР, спикер обратил внимание на то, что банк фокусируется на повышении устойчивости государств-членов к климатическим изменениям, раскрытии потенциала возобновляемой энергетики и энергоэффективности.
По итогам 2023 года доля зеленых проектов в текущем инвестиционном портфеле ЕАБР составила более 600 млн долларов, а накопленный портфель зеленых проектов - около 1,2 млрд долларов. Наибольшая доля зеленых проектов в текущем инвестиционном портфеле (68%) приходится на проекты возобновляемой энергетики", - сообщил Конрад Альбрехт.
По мнению спикера, решение проблем, связанных с климатом, возможно только при условии баланса между низкоуглеродной трансформацией, социально-экономическими приоритетами, интересами различных заинтересованных сторон и достижением других ЦУР. Опыт ЕАБР в реализации зеленых проектов в Центральной Азии показывает, что финансовым институтам и обществу в целом необходимо иметь четкое понимание сильных сторон и направлений развития климатической повестки на региональном уровне, а также выстроить синергию между правительствами, финансовыми учреждениями, частным сектором, научным сообществом и гражданским обществом.
Участники дискуссии поддержали призыв представителя ЕАБР обратить внимание на климатический потенциал стран Центральной Азии и объединить усилия в области совместного финансирования и технического содействия проектам климатической митигации и адаптации.
Справка:
Азиатско-Тихоокеанский форум по устойчивому развитию (APFSD) - это ежегодное инклюзивное мероприятие, участники которого обсуждают актуальные на текущий момент вопросы в области устойчивого развития и Цели устойчивого развития (ЦУР) на региональном уровне. Форум представляет региональную перспективу реализации Повестки дня на период до 2030 год, выявление региональных тенденций и обмен передовым опытом.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
14.02.2024, 17:35 148681
ЕАБР начал цикл вебинаров, посвященных трансграничной проектной деятельности в ГЧП
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Евразийский банк развития (ЕАБР) провел вебинар "Трансграничные проекты ГЧП". В мероприятии приняли участие более 80 представителей банковского сектора, государственных и региональных органов власти Армении, Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана, а также инвесторы и эксперты ГЧП-сообщества.
Мероприятие стало первым в серии вебинаров ЕАБР по продвижению трансграничных проектов ГЧП. Первый вебинар помог участникам разобраться с целым рядом важных вопросов: какой проект можно "упаковать" в трансграничное ГЧП; кто, за что и на каком этапе отвечает; как структурировать проект трансграничного ГЧП с финансовой и юридической точки зрения; что может пойти не так и как к этому подготовиться. Кроме того, была возможность узнать об успешном опыте трансграничных ГЧП в Евразии и мире. Освещались ключевые факторы успеха трансграничных проектов ГЧП, их финансовая структура и матрицы распределения рисков, их юридическая схема, роль кредиторов и поддержки международных банков развития", - рассказала директор по проектам ГЧП ЕАБР Светлана Маслова.
В свою очередь Владимир Якунин, руководитель департамента поддержки проектной деятельности ЕАБР, отметил, что банк имеет широкую линейку кредитных и некредитных продуктов для содействия государствам-членам в подготовке, структурировании и финансировании проектов строительства трансграничной инфраструктуры на основе механизма ГЧП.
Вебинар был организован при поддержке Центра ГЧП Беларуси, Казахстанского центра ГЧП, Центра ГЧП Кыргызстана и Центра ГЧП Таджикистана.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
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