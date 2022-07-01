В PR-агентстве «Grey Cardinals» назначен управляющий директор

В PR-агентстве «Grey Cardinals» назначен новый управляющий директор-им стала Ирина Шарапова, ранее занимавшая должность PR-директора.

До начала работы в «Grey Cardinals», Ирина на протяжении 5-ти лет занимала руководящие позиции в области корпоративных коммуникаций и более 10 лет работала над проектами в Украине и Германии, ключевым направлением которых была разработка PR-стратегий по выходу на международный рынок для украинских компаний. В новой должности Ирина будет отвечать за коммуникационную стратегию и стратегию развития, взаимодействие со СМИ и работу с клиентами агентства.



«Для меня большая честь продолжить путь компании и развивать агентство в новых направлениях, привлекая таланты и расширяя географию наших проектов. Наш первый шаг – выход на новый уровень и заключение партнерства c международными агентствами, такими как Edelman и PRT, объединив наши усилия в создании новых креативных проектов для наших клиентов», - прокомментировала Ирина Шарапова.



Основатели агентства Александр Керимов и Ольга Каленичук будут по-прежнему курировать процессы развития агентства, но в то же время хотели бы освоить новые для себя сферы бизнеса.



«Никто не говорит о том, что мы с Ольгой уходим, но думаем, что сейчас агентству нужна «свежая кровь». В будущем мы планируем продвижение на внешнем рынке, которое приведет нас к тому, чтобы стать сетевым агентством. Безусловно, есть проекты, которые ждут нашего вовлечения, но на данный момент я полностью сосредоточен на развитии своего нового проекта - Autotext.kz и хотел бы попробовать себя в сфере IT - решений», - сообщил Александр Керимов.



Ольга Каленичук также поделилась планами о развитии в совершенно новой сфере: «Я приняла решение заниматься цветочным бизнесом — это то, о чем я всегда мечтала, а я искренне считаю, что мечты должны сбываться! Я уверена, что карьера не должна строиться в офисных кабинетах, можно ведь выйти на улицу и посмотреть вокруг, прислушаться к себе и увидеть новые возможности. Уверена, что за сельским хозяйством в нашей стране большое будущее, но пока реальной поддержки бизнеса в этой сфере особо нет – будем делать всё своими силами».



*PR-агентство «Grey Cardinals» было основано в 2015 году. На сегодняшний день в портфеле компании более 100 международных клиентов и более 1000 реализованных проектов, как в Казахстане, так и в странах Центральной Азии, Закавказья и Европы. Основными направлениями деятельности агентства являются PR-коммуникации, видеопроизводство и digital – услуги.

