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В PR-агентстве «Grey Cardinals» назначен управляющий директор

30.06.2022, 10:48 891

В PR-агентстве «Grey Cardinals» назначен новый управляющий директор-им стала Ирина Шарапова, ранее занимавшая должность PR-директора.

До начала работы в «Grey Cardinals», Ирина на протяжении 5-ти лет занимала руководящие позиции в области корпоративных коммуникаций и более 10 лет работала над проектами в Украине и Германии, ключевым направлением которых была разработка PR-стратегий по выходу на международный рынок для украинских компаний. В новой должности Ирина будет отвечать за коммуникационную стратегию и стратегию развития, взаимодействие со СМИ и работу с клиентами агентства.

«Для меня большая честь продолжить путь компании и развивать агентство в новых направлениях, привлекая таланты и расширяя географию наших проектов. Наш первый шаг – выход на новый уровень и заключение партнерства c международными агентствами, такими как Edelman и PRT, объединив наши усилия в создании новых креативных проектов для наших клиентов», - прокомментировала Ирина Шарапова.

Основатели агентства Александр Керимов и Ольга Каленичук будут по-прежнему курировать процессы развития агентства, но в то же время хотели бы освоить новые для себя сферы бизнеса.

«Никто не говорит о том, что мы с Ольгой уходим, но думаем, что сейчас агентству нужна «свежая кровь». В будущем мы планируем продвижение на внешнем рынке, которое приведет нас к тому, чтобы стать сетевым агентством. Безусловно, есть проекты, которые ждут нашего вовлечения, но на данный момент я полностью сосредоточен на развитии своего нового проекта - Autotext.kz и хотел бы попробовать себя в сфере IT - решений», - сообщил Александр Керимов.

Ольга Каленичук также поделилась планами о развитии в совершенно новой сфере: «Я приняла решение заниматься цветочным бизнесом — это то, о чем я всегда мечтала, а я искренне считаю, что мечты должны сбываться! Я уверена, что карьера не должна строиться в офисных кабинетах, можно ведь выйти на улицу и посмотреть вокруг, прислушаться к себе и увидеть новые возможности. Уверена, что за сельским хозяйством в нашей стране большое будущее, но пока реальной поддержки бизнеса в этой сфере особо нет – будем делать всё своими силами».

*PR-агентство «Grey Cardinals» было основано в 2015 году. На сегодняшний день в портфеле компании более 100 международных клиентов и более 1000 реализованных проектов, как в Казахстане, так и в странах Центральной Азии, Закавказья и Европы.  Основными направлениями деятельности агентства являются PR-коммуникации, видеопроизводство и digital – услуги. 

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Разъяснение по абонентской плате за обслуживание домофона

16.06.2022, 11:27 2076

Недавно в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что абонплату за домофоны можно не платить.

Основанием для распространения данной информации стал пример навязывания услуги по техническому обслуживанию домофонного оборудования при его установке в Актау в 2021 году, где по признакам недобросовестной конкуренции в части реализации товара с принудительным ассортиментом антимонопольный департамент по Мангыстауской области внес уведомления в адрес домофонных организаций об исключении условия по абонентскому обслуживанию домофона.

Позже материалы дела были переданы в региональный Департамент по защите прав потребителей Комитета по защите прав потребителей МТИ РК, так как, со вступлением в силу в 2022 году норм нового закона по развитию конкуренции, АЗРК рассматривает обращения по недобросовестной конкуренции в случае нанесения ущерба конкурирующей компании. 

  Агентство по защите и развитию конкуренции совместно с Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития разъясняют следующее.

Домофон используется жильцами для контроля доступа в подъезд дома, соответственно, вопросы приобретения услуг по его техническому обслуживанию являются предметом коллективного обсуждения среди жильцов.

Согласно подпункту 12) пункта 23 Правил содержания общего имущества объекта кондоминиума (Правила), содержание общего имущества объекта кондоминиума включает в себя и техническое обслуживание домофона.

В соответствии со статьей 42-1 Закона «О жилищных отношениях» (далее - Закон) собственники квартир, нежилых помещений на собрании рассматривают вопросы и принимают решения, связанные с содержанием общего имущества объекта кондоминиума.

Собрание созывается по инициативе совета дома, доверенного лица простого товарищества, по требованию ревизионной комиссии, по требованию не менее десяти процентов собственников квартир, нежилых помещений либо по инициативе жилищной инспекции.

Таким образом, в случае необходимости, собственники квартир могут на собрании инициировать вопрос перехода от абонентской к разовой оплате в случае поломки оборудования.

Кроме того, согласно пункту 22 Правил, председатель объединения собственников имущества или доверенное лицо простого товарищества либо управляющий многоквартирным жилым домом либо управляющая компания ежегодно выносят вопросы о перезаключении договора с действующим субъектом сервисной деятельности или выборе нового субъекта сервисной деятельности на собрание путем электронного голосования через объект информатизации ЖКХ или в бумажном виде.

Практика показывает, что несмотря на то, что приобретение услуг по установке и техническому обслуживанию домофона относится к вопросам принятия решения всеми жильцами, договоры заключаются индивидуально с каждым жильцом.

Заключение таких договоров ставит в невыгодное положение собственников квартир, когда оборудование домофона не переходит в их собственность, а техническое обслуживание с абонентской платой включается в договор при установке домофона, что в итоге обходится дороже, чем сам домофон. Тогда как, согласно пункту 23 Правил, услуги по установке и техническому обслуживанию домофонного оборудования разделены.

Согласно пункту 24 Правил, на каждый вид услуг по содержанию общего имущества объекта кондоминиума заключается отдельный договор с субъектами сервисной деятельности. При этом срок договора составляет не более одного года.

Соблюдение Закона и данных положений Правил относится к компетенции жилищной инспекции, которая выносит обязательные для исполнения предписания (представления) по устранению нарушений и составлению протоколов об административных правонарушениях (пп.5 п.1 статьи 41-2 Закона).

Вместе с тем, в случае наличия условий договора, нарушающих прав потребителя при его заключении, потребитель имеет право на возмещение убытков, нанесенных ему домофонной организацией в связи с использованием последним преимуществ своего положения (статья 8-1 Закона «О защите прав потребителей»).

Результатом действий домофонной организации может также  являться ограничение конкуренции на данном рынке услуг.

На основании коллективного заявления действия домофонной организации – навязывание заключения соглашения или иные действия, препятствующие смене домофонной организации - могут рассмотрены АЗРК на предмет соответствия законодательству в области защиты конкуренции, в том числе на предмет наличия признаков злоупотребления доминирующим положением.

Заседание постоянного комитета Политбюро ЦК КПК

18.03.2022, 18:06 4086

17 марта Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК провел заседание, посвященное анализу ситуации с эпидемией COVID-19 и планированию выполнения со всей строгостью работы по профилактике и контролю эпидемии. На заседании председательствовал и выступил с важной речью генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин. 

Си Цзиньпин отметил, что с начала запуска постоянно действующего механизма профилактики и контроля эпидемии, придерживаясь курса «предотвращения завоза инфекции извне и ее повторного распространения внутри страны» и непрерывно повышая уровень работы по профилактике и контролю посредством целенаправленных и дифференцированных противоэпидемических мер со степенью серьезности эпидемической ситуации в отдельных районах, нам удалось эффективно подавить случаи кластерного заражения коронавирусом в отдельных районах и в максимальной степени обеспечить безопасность жизни и здоровье народа. Китай лидирует во всем мире в области экономического развития и достигнутых результатов в работе по профилактике и контролю эпидемии, что в полной мере продемонстрировало крепкую мощь и сильный потенциал нашей страны в сфере профилактики и контроля эпидемии и полностью показало явное преимущество руководства КПК и социалистического строя с китайской спецификой. 

Си Цзиньпин подчеркнул, что упорство — это и есть победа. Все районы, ведомства и стороны должны глубоко осознать сложность, трудность и повторяемость профилактики и контроля эпидемии внутри страны и за рубежом, активно мобилизироваться, добиться идейного единства, укреплять уверенность и прилагать неустанные усилия для того, чтобы тщательнее и основательнее выполнять работу по профилактике и контролю эпидемии. Необходимо неуклонно придерживаться принципа «народ превыше всего, жизнь превыше всего», продолжать принять научно обоснованные и целенаправленные противоэпидемические меры, придерживаться «динамичного подхода нулевой терпимости» к COVID-19, а также в кратчайшие сроки сдержать тенденцию распространения эпидемии. Необходимо повышать уровень научной обоснованности и целенаправленности противоэпидемических мер, постоянно оптимизировать меры по профилактике и контролю эпидемии, интенсифицировать освоение ключевых технологий в отношении вакцины, быстрого реагентов для тестирования и разработки лекарственных препаратов, чтобы работа по профилактике и контролю эпидемии была более целенаправленной. Необходимо сохранять стратегическую решимость, придерживаться принципа поступательного движения вперед при сохранении стабильности, координировать работу по профилактике и контролю эпидемии и социально-экономическому развитию, предпринимать более эффективные противоэпидемические меры, стремиться наименьшей ценой добиться максимального успеха в борьбе с эпидемией, а также в максимальной степени снизить влияние эпидемии на социально-экономическое развитие. 

Заседание отметило, что в настоящее время по всей стране наблюдается кластерное заражение коронавирусом, характеризующееся множественностью локальных районов, широтой распространения и высокой частотой возникновения вспышек. Необходимо конкретизировать ответственность всех районов за свои территории, а также ответственность ведомств, организаций и физических лиц, исполнить требование “раннего выявления, раннего оповещения, ранней изоляции и раннего лечения”, строго и реалистично проводить работу по профилактике и контролю эпидемии, усилить руководство работой по профилактике и контролю эпидемии в районах с серьезной эпидемической ситуацией, в кратчайшее время взять под контроль кластерное заражение в отдельных районах. 

Заседание подчеркнуло необходимость поддерживать нормальную, стабильную и упорядоченную производственно-бытовую жизнь населения, эффективным образом обеспечить производство и снабжение предметами превой необходимости, эффективно удовлетворить потребности населения в медицинских услугах. Необходимо ускорить реформирование системы профилактики и контроля заболеваний, расширить охват мониторинга ключевых групп населения, совершенствовать механизм многоканального мониторинга и раннего предупреждения, всесторонне повысить потенциал в мониторинге, предупреждении и экстренном реагировании на эпидемию. Необходимо конкретизировать ответственность пропускных пунктов за профилактику и контроль эпидемии, усилить противоэпидемические силы пропускных пунктов, совершенствовать постоянно действующий механизм профилактики и контроля эпидемии, восполнить недостатки и усилить слабые стороны, упрочить оборону предотвращения завоза инфекции извне. Необходимость на постоянной основе активизировать усилия для профилактики и контроля эпидеми в учебных заведениях и других особо важных местах, конкретизировать ответственность субъектов работы по профилактике и контролю эпидемии, предпринимать более действенные и конкретные противоэпидемические меры, разработать предварительный план действий на случай чрезвычайных ситуаций. Необходимо воспитывать и направлять широкие слои кадровых работников и народных масс, чтобы они полностью осознали важность противоэпидемической работы, освоили противоэпидемические знания, соблюдали санитарно-противоэпидемические требования, тем самым могли усиливать меры по самозащите и активно взаимодействовали с партией и правительством в борьбе с эпидемией. Следует активизировать научно-популярные мероприятия по вакцинации, усиливать меры в этой области и продолжать повышать уровень иммунизации населения, тем самым укрепляя “линию обороны” при опоре на народ. Следует налаживать комплексное планирование по информационной публикации и проведению пропагандистской деятельности, чтобы своевременно уведомлять общество об эпидемической обстановке и противоэпидемической работе, а также отвечать на социальные заботы. 

Заседание потребовало от всех районов и ведомств, а также различных сторон привести мысли и действия в единство с решениями и планами ЦК КПК. Партийные комитеты и правительственные органы обязаны нести равную солидарную ответственность, все стороны должны работать вместе, чтобы каждый нес полную ответственность за порученное ему дело и добросовестно исполнял свой долг, повышал способность по борьбе с эпидемией. Необходимо усиливать организационную работу и руководство, преодолевать парализующие убеждения и усталость от этой борьбы, нельзя надеяться на авось и ослаблять усилия. Необходимо продолжать практическую и тщательную работу по профилактике и контролю эпидемии в духе того, что время никого не ждет. На местах с тяжелой эпидемической ситуацией главные руководители парткомов и правительств, а также кадровые работники различных уровней должны поставить противоэпидемическую работу на первое место, направляя основные силы в целях одержания окончательной победы в решающей битве. Партийные организации всех уровней, члены партии и кадровые работники должны играть позитивную роль, идти на передовую линию работы по профилактике и контролю эпидемии, идти в массы и помогать им в преодолении всех невзгод и трудностей. Следует усиливать надзор и подотчетность. В отношении нарушивших служебные обязанности лиц, в результате действий которых эпидемия выйдет из-под контроля, должно быть немедленно проведено расследование и определена мера наказания в соответствии с дисциплинарными нормами и правилами. Таких лиц необходимо привлечь к серьезной ответственности. 

На заседании также были рассмотрены другие вопросы. 

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