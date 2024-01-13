В приложении "Работа в ЕАЭС" стал доступен кыргызстанский сегмент услуг для трудовых мигрантов

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С 27 декабря 2023 года в мобильном приложении фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) "Работа в ЕАЭС" стал доступен национальный сегмент государственных и коммерческих услуг Кыргызской Республики для трудовых мигрантов. Это значит, что граждане Армении, Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана, переезжающие для работы в Кыргызстан, могут получить необходимые для трудоустройства сервисы прямо в своем смартфоне. В приложении также доступны сервисы в Республике Армения и Российской Федерации.





В приложении "Работа в ЕАЭС" теперь возможно осуществить поиск актуальных вакансий в Кыргызстане, получить информацию по оформлению необходимых документов, воспользоваться сервисом Государственной налоговой службы Кыргызской Республики, ознакомившись с информацией об оформлении в электронном формате добровольного патента, обязательного патента и патента наемного работника, осуществляющего деятельность в сфере, подлежащей обязательному патентированию, а также узнать о рекомендуемых шагах для трудоустройства в разделе "помощник".





Приложение дополнено сервисами поиска жилья и онлайн-регистрации иностранных граждан по месту пребывания в Кыргызской Республике.





Используя мобильное приложение ФЦИ ЕАБР, можно получить статус "Цифровой кочевник", который присваивается специалистам из сферы информационных технологий и дает ряд преференций, в том числе позволяет не осуществлять регистрацию по месту проживания и автоматически получать персональный идентификационный номер (ПИН), разрешение на работу на срок до 12 месяцев с возможностью продления на аналогичный срок.





В приложении "Работа в ЕАЭС" представлена вся информация о нормативно-правовых актах, регулирующих трудовую деятельность в Кыргызской Республике. Пользователь может ознакомиться с основными положениями нормативных правовых актов и полными текстами документов по интересующим темам на государственном сайте Кыргызской Республики "Централизованный банк данных правовой информации".





Справка:





Фонд цифровых инициатив ЕАБР создан в июне 2020 года. Цель Фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.





Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.