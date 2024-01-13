12.01.2024, 15:53 3196

В приложении "Работа в ЕАЭС" стал доступен кыргызстанский сегмент услуг для трудовых мигрантов

С 27 декабря 2023 года в мобильном приложении фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) "Работа в ЕАЭС" стал доступен национальный сегмент государственных и коммерческих услуг Кыргызской Республики для трудовых мигрантов. Это значит, что граждане Армении, Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана, переезжающие для работы в Кыргызстан, могут получить необходимые для трудоустройства сервисы прямо в своем смартфоне. В приложении также доступны сервисы в Республике Армения и Российской Федерации.

В приложении "Работа в ЕАЭС" теперь возможно осуществить поиск актуальных вакансий в Кыргызстане, получить информацию по оформлению необходимых документов, воспользоваться сервисом Государственной налоговой службы Кыргызской Республики, ознакомившись с информацией об оформлении в электронном формате добровольного патента, обязательного патента и патента наемного работника, осуществляющего деятельность в сфере, подлежащей обязательному патентированию, а также узнать о рекомендуемых шагах для трудоустройства в разделе "помощник".

Приложение дополнено сервисами поиска жилья и онлайн-регистрации иностранных граждан по месту пребывания в Кыргызской Республике.

Используя мобильное приложение ФЦИ ЕАБР, можно получить статус "Цифровой кочевник", который присваивается специалистам из сферы информационных технологий и дает ряд преференций, в том числе позволяет не осуществлять регистрацию по месту проживания и автоматически получать персональный идентификационный номер (ПИН), разрешение на работу на срок до 12 месяцев с возможностью продления на аналогичный срок.

В приложении "Работа в ЕАЭС" представлена вся информация о нормативно-правовых актах, регулирующих трудовую деятельность в Кыргызской Республике. Пользователь может ознакомиться с основными положениями нормативных правовых актов и полными текстами документов по интересующим темам на государственном сайте Кыргызской Республики "Централизованный банк данных правовой информации".

Справка:

Фонд цифровых инициатив ЕАБР создан в июне 2020 года. Цель Фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ЕАЭСПриложениеработа

новости по теме

30.12.2023, 12:58 26466

Евразийский банк развития

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ЕАБРинформациясправка
18.12.2023, 18:27 46846

Заявление глав правительств государств - участников СНГ о перспективах культурно-гуманитарного сотрудничества

Мы, главы правительств государств - участников Содружества Независимых Государств, исходя из духа и в развитие заявления глав государств - участников СНГ о развитии сотрудничества в сфере культуры от 14 октября 2022 года, высоко оценивая взаимодействие в сфере культуры на основе существующих международных договоров, в том числе Соглашения о сотрудничестве в области культуры от 15 мая 1992 года, соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств - участников СНГ от 26 августа 2005 года, Концепции сотрудничества государств - участников СНГ в сфере культуры от 19 мая 2011 года, приветствуя деятельность Совета по культурному сотрудничеству и Совета по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ, а также профильных организаций и структур государств - участников СНГ, нацеленную на дальнейшее развитие культурно-гуманитарного взаимодействия между нашими странами, принимая во внимание учреждение заинтересованными странами Международной организации по русскому языку и проведение в 2023 году в Содружестве Года русского языка как языка межнационального общения, отмечая важность закрепления культурно-гуманитарных связей как одного из основных направлений сотрудничества в Содружестве на двусторонней и многосторонней основе, признавая высокий потенциал культурно-гуманитарного взаимодействия для установления прочных связей между народами наших стран, развития отношений партнерства, дружбы и добрососедства между государствами - участниками СНГ, принимая во внимание, что основой для продуктивного культурного диалога стран Содружества являются прочные традиционные узы, основанные на исторической общности народов наших стран, а накопленный веками богатейший духовно-культурный опыт народов государств - участников СНГ предопределяет их уникальное место в глобальном культурном пространстве, выражая стремление к укреплению дружеских связей, расширению и углублению сотрудничества между государствами в области культуры и подтверждая ключевые цели культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках Содружества,

будем содействовать:

  • углублению межкультурного диалога, укреплению взаимопонимания и взаимного уважения к культурным традициям стран Содружества;
  • поддержке и популяризации культурного и языкового многообразия, сохранению национального и историко-культурного наследия и традиций народов наших стран;
  • сохранению духовных основ и культурно-нравственных ценностей у молодого поколения наших стран;
  • укреплению институциональных основ сотрудничества государств - участников СНГ в сфере культуры за счет поддержания и углубления прямых связей между учреждениями культуры, объединениями творческих работников и деятелей культуры наших стран;
  • повышению заинтересованности государств - участников СНГ в организации и проведении совместных мероприятий в сфере культуры, в том числе путем обмена опытом и информацией, развития творческих контактов, участия в многосторонних культурных мероприятиях (фестивалях, конкурсах, конференциях, форумах), проведения Дней культуры стран СНГ, реализации Межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества", проведения тематических годов гуманитарной направленности с целью сохранения и приумножения общего культурно-цивилизационного наследия стран Содружества;
  • реализации совместных многопрофильных и просветительских проектов, созданию качественного контента и его продвижению в цифровой среде, в том числе с ответственным использованием искусственного интеллекта;
  • поддержке традиционных и новаторских форматов взаимодействия в области театрального искусства, включая тематические фестивали, проводимые в государствах - участниках СНГ;
  • реализации совместных проектов в области кинематографии, внедрению системных инструментов и механизмов поддержки данного направления культурного сотрудничества;
  • реализации проектов, направленных на развитие совместной издательской деятельности, книжных индустрий, взаимных публикаций и переводов.

Рассматриваем многостороннее культурно-гуманитарное сотрудничество государств - участников СНГ как прочную основу для всестороннего и поступательного развития наших стран и народов.

Выступаем за дальнейшее наращивание всего комплекса межгосударственного взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере на основе взаимного уважения и учета интересов всех государств - участников Содружества.
 
14.12.2023, 19:53 59026

ЕАБР запустил в 2023 году 27 новых проектов в Евразии

Об итогах деятельности ЕАБР в малых странах в 2023 году рассказал на пресс-конференции в Алматы старший управляющий директор Евразийского банка Денис Ильин.

ЕАБР

По его словам, в 2023 году Евразийский банк запустил 27 новых проектов в Евразии. Объем инвестиций составил $1,7 млрд.

Наиболее крупные и значимые проекты помимо Казахстана реализуются в Армении, Кыргызстане и Таджикистане.

Проекты в Армении:

  • Разданская ТЭС мощностью 50 МВт;
  • Мясомолочная ферма "Еремян Проджекст".

По словам Ильина, в Армении проекты ЕАБР реализуются давно и успешно. Объем инвестиций ЕАБР по новым и действующим проектам составил уже $34 млн.

ЕАБР

Проекты в Кыргызстане:

  • ГЭС "Куланак" мощностью 100 МВт.

Входит в мегапроект "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии". Проект позволит на 18% сократить дефицит энергии в Кыргызстане.

  • Кантский цементный завод с современной технологической линией мощностью 2500 тонн в сутки. Проект призван повысить экологичность производства цемента и снизить выбросы в атмосферу.

Одобренное финансирование проектов - $92 млн.

ЕАБР

Проекты в Таджикистане:

  • ООО "Зерновая компания" и ООО "Согдийские фрукты" (АПК).

Расширение с 75 га до 150 га действующих фруктовых садов, приобретение необходимого автотранспорта и оборудования, производственных линий для макаронных изделий.

  • Поддержка развития малого и среднего предпринимательства.

По словам спикера, в 2023 году ЕАБР впервые реализовал в Таджикистане проект, содействующий повышению человеческого потенциала в республике. Банк организовал и провел обучающий семинар по подготовке и запуску проектов ГЧП в приоритетных отраслях экономики Таджикистана для госсотрудников.

Банк также прорабатывает возможность финансирования в Таджикистане проектов развития транспортной инфраструктуры, создания и модернизации промышленных предприятий.

ЕАБР

Ранее зампредседателя правления ЕАБР Руслан Даленов рассказал, что лидером по объему инвестиций, привлеченных от ЕАБР, является Казахстан. Всего банк реализует в стране около 100 проектов. Ежегодные инвестиции составляют 1 млрд долларов.

В ЕАБР также представили макроэкономический прогноз на 2024 год.
 
14.12.2023, 18:33 59496

Годовое собрание ЕАБР в 2024 году пройдет в Алматы 27-28 июня

Годовое собрание Евразийского банка развития (ЕАБР) в 2024 году пройдет 27-28 июня. Впервые на мероприятие будет приглашен широкий круг партнеров и экспертов. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции сообщил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов.

Годовое собрание ЕАБР станет площадкой для обсуждения насущных проблем развития всего макрорегиона. Не ограничиваясь вопросами непосредственного функционирования Банка, мы проведем серию мероприятий, где будут обсуждаться темы взаимодействия многосторонних финансовых организаций для устойчивого развития наших стран, финансирование проектов инфраструктуры, транспорта, водного и энергетического комплексов. Мы обсудим новые инструменты привлечения капитала, в том числе актуальное сегодня исламское финансирование", - отметил Николай Подгузов.


Участниками мероприятия станут руководители, члены правления, высокопоставленные должностные лица и представители институтов развития и инвестиционных фондов.

Кроме сессий в ходе мероприятия пройдут презентации новых докладов и исследований ЕАБР, состоится ряд встреч высокого уровня и деловых переговоров.

Справка
Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

Контакты пресс-центра ЕАБР:
+7 (727) 244 40 44, доб. 6147
[email protected]
www.eabr.org
 
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12.12.2023, 14:36 64971

ЕАБР и Бразильский банк развития подписали меморандум о сотрудничестве

Евразийский банк развития (ЕАБР) и Бразильский банк развития (BNDES) в ходе проходящей в эти дни в Дубае (ОАЭ) Конференции ООН по изменению климата - COP28 заключили меморандум о сотрудничестве с целью расширения трансграничных торговых связей между Бразилией и странами Евразийского региона.

Свои подписи под документом поставили управляющий директор ЕАБР Конрад Альбрехт и управляющий директор BNDES Наталья Диас.

BNDES - один из крупнейших банков национального развития в мире. Его функции включают долгосрочное финансирование производственных предприятий и инфраструктуры, социальных и природоохранных инвестиций, поддержку среднего и малого бизнеса, инновационных и экологичных технологий, а также предприятий государственного и частного секторов в Бразилии в указанных целях.

ЕАБР и BNDES намерены сотрудничать в сфере казначейских операций, торгового и проектного финансирования, проведения исследований в области ESG, промышленности, устойчивого развития, макроэкономики и других областях.

Согласно подписанному меморандуму стороны выражают намерение развивать сотрудничество, обмен информацией и знаниями для потенциального финансирования проектов устойчивого развития и инфраструктуры в странах, регионах, представляющих взаимный интерес.

Банки намерены содействовать развитию компаний частного сектора, облегчая им доступ к новым рынкам.

"Экономическое сотрудничество стран - участниц ЕАБР с Бразилией с каждым годом расширяется. Это происходит как на двухсторонней основе, так и в рамках взаимодействия с таким объединением, как БРИКС. Наш Банк намерен всячески содействовать в развитии этого сотрудничества. Тем более совместная работа BNDES гарантирует соблюдение баланса интереса всех сторон и обещает реализацию очень интересных совместных проектов", - заявил управляющий директор ЕАБР Конрад Альбрехт.

"Начало этого сотрудничества позволит обмениваться опытом со странами Евразийского региона, знаниями об общих вызовах, стоящих перед странами с формирующейся экономикой, и решениями, а также рассматривать потенциальные общие инвестиции, что даст возможность выявлять синергетические эффекты развития партнерства между этими странами и рынками Бразилии", - отметила Наталья Диас.


04.12.2023, 17:20 80461

ЕАБР и ЮНИДО укрепляют сотрудничество в Центральной Азии и Армении

29 ноября 2023 года на полях 20-й сессии Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) ЮНИДО и Евразийский банк развития (ЕАБР) подтвердили свою готовность совместно содействовать устойчивому промышленному росту Центральной Азии в совместной декларации, подписанной Гердом Мюллером, генеральным директором ЮНИДО, и Николаем Подгузовым, председателем правления ЕАБР.

Совместная декларация предполагает более тесное сотрудничество между ЮНИДО и ЕАБР, в частности в области развития производства и цепочек поставок, включая наращивание потенциала малых и средних предприятий (МСП) и предпринимателей; в области развития инфраструктуры, включая продвижение и разработку проектов цифровой трансформации; в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата, включая повышение энерго- и ресурсоэффективности; а также в области исследований, консультирования по вопросам политики и укрепления институционального потенциала в направлениях, отвечающих основным приоритетам ЮНИДО и ключевым стратегическим задачам ЕАБР.

Уже сейчас партнеры рассматривают множество конкретных совместных мероприятий на 2024 и последующие годы, в том числе содействие цифровой трансформации МСП в Армении; содействие цифровой трансформации особых экономических зон (ОЭЗ) и кластеров в Таджикистане; и развитие инвестиций в Центральной Азии в сфере системных взаимосвязей "вода - энергия - продовольствие" в бассейне Аральского моря.

Обмен экземплярами совместной декларацией осуществили Гюнтер Бегер, управляющий директор ЮНИДО, и Денис Ильин, старший управляющий директор и глава делегации Евразийского банка развития, в присутствии Майкла Детлефсена, начальника отдела инновационных финансов и международных финансовых институтов ЮНИДО, и Лилии Хуснутдиновой, управляющего директора и начальника Департамента международного сотрудничества ЕАБР.

Совместная декларация прокладывает путь к более тесному сотрудничеству с Евразийским банком развития в регионе, имеющем большое значение для ЮНИДО, - отметил Гюнтер Бегер. - Она полностью соответствует основным приоритетам деятельности, обозначенным генеральным директором, включая поддержку устойчивых цепочек поставок и ограничение ухудшения климатических условий, а также сокращение послеуборочных потерь и развитие производственно-сбытовых цепочек в агропромышленном комплексе".


Денис Ильин добавил: "Евразийский банк развития придает огромное значение углублению сотрудничества с ЮНИДО. Наши приоритеты совпадают во многих направлениях, таких как содействие развитию промышленности и инфраструктуры, цифровизация, энергоэффективность и водосбережение. Мы считаем, что объединение возможностей и компетенций наших организаций в этих и других областях позволяет нам наиболее эффективно помогать государствам-участникам ЕАБР в решении актуальных проблем климата и экономического развития, а также в достижении Целей устойчивого развития. Кроме того, ЕАБР и ЮНИДО намерены объединить усилия для оказания помощи странам Центральной Азии в реализации проектов в водно-энергетическом секторе и в области продовольственной безопасности. Хотелось бы отметить, что дефицит водных ресурсов является основным структурным ограничением социально-экономического развития стран Центральной Азии. Мы также приглашаем другие заинтересованные организации системы ООН к сотрудничеству с ЕАБР для решения этой жизненно важной задачи на благо жителей региона".

О ЮНИДО и ЕАБР

В 2017 году организации подписали соглашение о взаимоотношениях, которое в настоящее время подкрепляется Совместной декларацией. ЮНИДО и ЕАБР тесно сотрудничают в целях содействия устойчивому промышленному развитию в Центральной Азии и вносят совместный вклад в реализацию повестки дня в области развития на период до 2030 года и Парижского соглашения.

О ЮНИДО

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, отвечающее в качестве своей основной задачи за содействие устойчивому промышленному развитию в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. Генеральный директор ЮНИДО Герд Мюллер определил три основных приоритета в работе организации:

  • поддержка устойчивых цепочек поставок, чтобы обеспечить справедливые условия производителям из развивающихся стран и сохранение ограниченных ресурсов;
  • ограничение ухудшения климатических условий за счет использования возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности в целях сокращения промышленных выбросов парниковых газов;
  • устранение голода путем сокращения послеуборочных потерь и развития производственно-сбытовых цепочек в агропромышленном комплексе.
 
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30.11.2023, 18:07 92601

ЕАБР профинансирует реконструкцию Алматинской ТЭЦ-3, в рамках которой станцию переведут с угля на газ

ЕАБР профинансирует реконструкцию Алматинской ТЭЦ-3, в рамках которой станцию переведут с угля на газ
Фото: пресс-служба ЕАБР
Евразийский банк развития (ЕАБР) профинансирует реконструкцию Алматинской ТЭЦ-3, в рамках которой станцию переведут с угля на природный газ в качестве основного топлива. Соответствующее соглашение подписано сегодня ЕАБР и АО "Алматинские электрические станции" (АлЭС).

Проект реконструкции Алматинской ТЭЦ-3, реализуемый АО "Самрук-Энерго" (материнская организация АлЭС), предусматривает кардинальное обновление электростанции с увеличением ее мощности и маневренных возможностей на базе парогазовой установки 500 МВт. Обновленная ТЭЦ будет комбинированно генерировать электрическую и тепловую энергии.

В целях финансирования будут выпущены облигации устойчивого развития (Sustainability-Linked Bond, SLB) АлЭС на бирже международного финансового центра "Астана". Первая облигационная программа АлЭС, связанная с устойчивым развитием, общим номинальным объемом до 236,8 млрд тенге зарегистрирована в сентябре 2023 года. Андеррайтером выступает АО "Sky Bridge Invest". Программа - самый крупный выпуск облигаций устойчивого развития в Центральной Азии.

ЕАБР ориентирован на реализацию проектов, вроде реконструкции Алматинской ТЭЦ-3, и в этом контексте мы выделяем несколько важных аспектов. Во-первых, замена изношенных угольных энергетических котлов, исчерпавших свой ресурс, на современные, экологически чистые парогазовые установки на природном газе, что существенно улучшит экологическую обстановку в крупнейшем городе Казахстана. Это в полной мере соответствует принципам устойчивого развития, которых придерживается Банк. Во-вторых, в ходе реализации нашего крупного инвестиционного мегапроекта по развитию водно-энергетического комплекса в Центральной Азии, ЕАБР активно содействует странам в достижении энергетической безопасности, предоставляя финансирование и выделяя гранты на предпроектные работы. И, наконец, мы активно способствуем разработке новых механизмов привлечения капитала, с радостью участвуем в выпуске облигаций устойчивого развития - Sustainability-Linked Bond", - подчеркнул заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов.


Справка:

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

АО "Алматинские электрические станции" (АлЭС) - энергопроизводящая организация, осуществляющая деятельность по производству тепловой и электрической энергии в городе Алматы и Алматинской области. Входит в структуру электроэнергетического холдинга АО "Самрук-Энерго". АлЭС обеспечивает электрической и тепловой энергией порядка 70% потребителей Алматинского региона. В составе компании - ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Западный тепловой комплекс, Капшагайская ГЭС, Каскад Алматинских ГЭС, ПТО "Энергоремонт", ЦПВТ.

АО "Самрук-Энерго" - крупнейший электроэнергетический холдинг в Казахстане. Основные направления деятельности: производство электрической и тепловой энергии; передача, распределение и реализация электрической энергии; добыча энергетического угля. В состав холдинга входят энергетические и угольные предприятия, в том числе ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", ТОО "Богатырь Комир", АО "Алматинские электрические станции", АО "Мойнакская ГЭС", АО "Шардаринская ГЭС" и др. Холдинг создан в 2007 году. Акций (100%) принадлежат АО "Самрук-Казына".
 
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29.11.2023, 14:14 96751

Николай Подгузов отмечен почетной грамотой президента Республики Казахстан за выдающийся вклад в экономическое развитие страны

Николай Подгузов отмечен почетной грамотой президента Республики Казахстан за выдающийся вклад в экономическое развитие страны
Фото: ЕАБР
В рамках празднования 25-летия совета иностранных инвесторов при президенте Республики Казахстан председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов удостоен высокой почетной грамоты президента Республики Казахстан за выдающийся вклад в экономическое развитие и улучшение инвестиционного имиджа страны.

Почетная грамота была передана на промежуточном заседании совета иностранных инвесторов, проходившем под председательством премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова.

В своем обращении к инвесторам премьер-министр отметил амбициозные планы страны по увеличению экономики вдвое к 2029 году и привлечению не менее 150 млрд долларов иностранных инвестиций, включая принципы ESG. Он также подчеркнул важность долгосрочного сотрудничества, приносящего взаимную пользу и открывающего новые перспективы.

За эти годы совместными усилиями запущены новые производства, реализованы крупные проекты, а самое главное - созданы тысячи рабочих мест. Правительство Казахстана готово к углублению инвестиционных связей и реализации новых совместных проектов", - отметил премьер-министр.


ЕАБР выражает благодарность за высокую оценку сотрудничества и вклад банка в реализацию ключевых проектов в стране.

Эта почетная грамота подчеркивает важность работы всего банка и нашего стремления к содействию процессам, которые не только развивают экономику, но и приносят реальные изменения в жизнь людей. Мы гордимся нашей ролью в создании рабочих мест и внедрении инноваций, способствуя процветанию Казахстана", - отметил глава ЕАБР Николай Подгузов.


Благодарственное письмо от премьер-министра Республики Казахстан получил также заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов за ценный вклад в работу совета иностранных инвесторов при президенте Республики Казахстан.

ЕАБР

ЕАБР в Казахстане уже реализовал в различных отраслях 104 проекта на 5,6 млрд долларов, включая строительство солнечной и ветровой генерации, модернизацию предприятий обрабатывающего сектора, химической промышленности, ТЭЦ, сетей уличного освещения, а также обновление парка железнодорожного подвижного состава, развитие компаний сектора АПК, строительство аэропортов, магистрального газопровода и других значимых проектов.

Сегодня в состав совета иностранных инвесторов входят руководители 33 крупных транснациональных иностранных компаний и международных организаций, в том числе и Евразийского банка развития.

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ЕАБРнаграждениеСмаилов

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