В приложении "Работа в ЕАЭС" стал доступен кыргызстанский сегмент услуг для трудовых мигрантов
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Евразийский банк развития
Заявление глав правительств государств - участников СНГ о перспективах культурно-гуманитарного сотрудничества
- углублению межкультурного диалога, укреплению взаимопонимания и взаимного уважения к культурным традициям стран Содружества;
- поддержке и популяризации культурного и языкового многообразия, сохранению национального и историко-культурного наследия и традиций народов наших стран;
- сохранению духовных основ и культурно-нравственных ценностей у молодого поколения наших стран;
- укреплению институциональных основ сотрудничества государств - участников СНГ в сфере культуры за счет поддержания и углубления прямых связей между учреждениями культуры, объединениями творческих работников и деятелей культуры наших стран;
- повышению заинтересованности государств - участников СНГ в организации и проведении совместных мероприятий в сфере культуры, в том числе путем обмена опытом и информацией, развития творческих контактов, участия в многосторонних культурных мероприятиях (фестивалях, конкурсах, конференциях, форумах), проведения Дней культуры стран СНГ, реализации Межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества", проведения тематических годов гуманитарной направленности с целью сохранения и приумножения общего культурно-цивилизационного наследия стран Содружества;
- реализации совместных многопрофильных и просветительских проектов, созданию качественного контента и его продвижению в цифровой среде, в том числе с ответственным использованием искусственного интеллекта;
- поддержке традиционных и новаторских форматов взаимодействия в области театрального искусства, включая тематические фестивали, проводимые в государствах - участниках СНГ;
- реализации совместных проектов в области кинематографии, внедрению системных инструментов и механизмов поддержки данного направления культурного сотрудничества;
- реализации проектов, направленных на развитие совместной издательской деятельности, книжных индустрий, взаимных публикаций и переводов.
ЕАБР запустил в 2023 году 27 новых проектов в Евразии
- Разданская ТЭС мощностью 50 МВт;
- Мясомолочная ферма "Еремян Проджекст".
- ГЭС "Куланак" мощностью 100 МВт.
- Кантский цементный завод с современной технологической линией мощностью 2500 тонн в сутки. Проект призван повысить экологичность производства цемента и снизить выбросы в атмосферу.
- ООО "Зерновая компания" и ООО "Согдийские фрукты" (АПК).
- Поддержка развития малого и среднего предпринимательства.
Годовое собрание ЕАБР в 2024 году пройдет в Алматы 27-28 июня
Годовое собрание ЕАБР станет площадкой для обсуждения насущных проблем развития всего макрорегиона. Не ограничиваясь вопросами непосредственного функционирования Банка, мы проведем серию мероприятий, где будут обсуждаться темы взаимодействия многосторонних финансовых организаций для устойчивого развития наших стран, финансирование проектов инфраструктуры, транспорта, водного и энергетического комплексов. Мы обсудим новые инструменты привлечения капитала, в том числе актуальное сегодня исламское финансирование", - отметил Николай Подгузов.
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ЕАБР и Бразильский банк развития подписали меморандум о сотрудничестве
Евразийский банк развития (ЕАБР) и Бразильский банк развития (BNDES) в ходе проходящей в эти дни в Дубае (ОАЭ) Конференции ООН по изменению климата - COP28 заключили меморандум о сотрудничестве с целью расширения трансграничных торговых связей между Бразилией и странами Евразийского региона.
Свои подписи под документом поставили управляющий директор ЕАБР Конрад Альбрехт и управляющий директор BNDES Наталья Диас.
BNDES - один из крупнейших банков национального развития в мире. Его функции включают долгосрочное финансирование производственных предприятий и инфраструктуры, социальных и природоохранных инвестиций, поддержку среднего и малого бизнеса, инновационных и экологичных технологий, а также предприятий государственного и частного секторов в Бразилии в указанных целях.
ЕАБР и BNDES намерены сотрудничать в сфере казначейских операций, торгового и проектного финансирования, проведения исследований в области ESG, промышленности, устойчивого развития, макроэкономики и других областях.
Согласно подписанному меморандуму стороны выражают намерение развивать сотрудничество, обмен информацией и знаниями для потенциального финансирования проектов устойчивого развития и инфраструктуры в странах, регионах, представляющих взаимный интерес.
Банки намерены содействовать развитию компаний частного сектора, облегчая им доступ к новым рынкам.
"Экономическое сотрудничество стран - участниц ЕАБР с Бразилией с каждым годом расширяется. Это происходит как на двухсторонней основе, так и в рамках взаимодействия с таким объединением, как БРИКС. Наш Банк намерен всячески содействовать в развитии этого сотрудничества. Тем более совместная работа BNDES гарантирует соблюдение баланса интереса всех сторон и обещает реализацию очень интересных совместных проектов", - заявил управляющий директор ЕАБР Конрад Альбрехт.
"Начало этого сотрудничества позволит обмениваться опытом со странами Евразийского региона, знаниями об общих вызовах, стоящих перед странами с формирующейся экономикой, и решениями, а также рассматривать потенциальные общие инвестиции, что даст возможность выявлять синергетические эффекты развития партнерства между этими странами и рынками Бразилии", - отметила Наталья Диас.
ЕАБР и ЮНИДО укрепляют сотрудничество в Центральной Азии и Армении
Совместная декларация прокладывает путь к более тесному сотрудничеству с Евразийским банком развития в регионе, имеющем большое значение для ЮНИДО, - отметил Гюнтер Бегер. - Она полностью соответствует основным приоритетам деятельности, обозначенным генеральным директором, включая поддержку устойчивых цепочек поставок и ограничение ухудшения климатических условий, а также сокращение послеуборочных потерь и развитие производственно-сбытовых цепочек в агропромышленном комплексе".
- поддержка устойчивых цепочек поставок, чтобы обеспечить справедливые условия производителям из развивающихся стран и сохранение ограниченных ресурсов;
- ограничение ухудшения климатических условий за счет использования возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности в целях сокращения промышленных выбросов парниковых газов;
- устранение голода путем сокращения послеуборочных потерь и развития производственно-сбытовых цепочек в агропромышленном комплексе.
ЕАБР профинансирует реконструкцию Алматинской ТЭЦ-3, в рамках которой станцию переведут с угля на газ
ЕАБР ориентирован на реализацию проектов, вроде реконструкции Алматинской ТЭЦ-3, и в этом контексте мы выделяем несколько важных аспектов. Во-первых, замена изношенных угольных энергетических котлов, исчерпавших свой ресурс, на современные, экологически чистые парогазовые установки на природном газе, что существенно улучшит экологическую обстановку в крупнейшем городе Казахстана. Это в полной мере соответствует принципам устойчивого развития, которых придерживается Банк. Во-вторых, в ходе реализации нашего крупного инвестиционного мегапроекта по развитию водно-энергетического комплекса в Центральной Азии, ЕАБР активно содействует странам в достижении энергетической безопасности, предоставляя финансирование и выделяя гранты на предпроектные работы. И, наконец, мы активно способствуем разработке новых механизмов привлечения капитала, с радостью участвуем в выпуске облигаций устойчивого развития - Sustainability-Linked Bond", - подчеркнул заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов.
Николай Подгузов отмечен почетной грамотой президента Республики Казахстан за выдающийся вклад в экономическое развитие страны
За эти годы совместными усилиями запущены новые производства, реализованы крупные проекты, а самое главное - созданы тысячи рабочих мест. Правительство Казахстана готово к углублению инвестиционных связей и реализации новых совместных проектов", - отметил премьер-министр.
Эта почетная грамота подчеркивает важность работы всего банка и нашего стремления к содействию процессам, которые не только развивают экономику, но и приносят реальные изменения в жизнь людей. Мы гордимся нашей ролью в создании рабочих мест и внедрении инноваций, способствуя процветанию Казахстана", - отметил глава ЕАБР Николай Подгузов.
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