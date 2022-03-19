Заседание постоянного комитета Политбюро ЦК КПК

17 марта Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК провел заседание, посвященное анализу ситуации с эпидемией COVID-19 и планированию выполнения со всей строгостью работы по профилактике и контролю эпидемии. На заседании председательствовал и выступил с важной речью генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин отметил, что с начала запуска постоянно действующего механизма профилактики и контроля эпидемии, придерживаясь курса «предотвращения завоза инфекции извне и ее повторного распространения внутри страны» и непрерывно повышая уровень работы по профилактике и контролю посредством целенаправленных и дифференцированных противоэпидемических мер со степенью серьезности эпидемической ситуации в отдельных районах, нам удалось эффективно подавить случаи кластерного заражения коронавирусом в отдельных районах и в максимальной степени обеспечить безопасность жизни и здоровье народа. Китай лидирует во всем мире в области экономического развития и достигнутых результатов в работе по профилактике и контролю эпидемии, что в полной мере продемонстрировало крепкую мощь и сильный потенциал нашей страны в сфере профилактики и контроля эпидемии и полностью показало явное преимущество руководства КПК и социалистического строя с китайской спецификой.

Си Цзиньпин подчеркнул, что упорство — это и есть победа. Все районы, ведомства и стороны должны глубоко осознать сложность, трудность и повторяемость профилактики и контроля эпидемии внутри страны и за рубежом, активно мобилизироваться, добиться идейного единства, укреплять уверенность и прилагать неустанные усилия для того, чтобы тщательнее и основательнее выполнять работу по профилактике и контролю эпидемии. Необходимо неуклонно придерживаться принципа «народ превыше всего, жизнь превыше всего», продолжать принять научно обоснованные и целенаправленные противоэпидемические меры, придерживаться «динамичного подхода нулевой терпимости» к COVID-19, а также в кратчайшие сроки сдержать тенденцию распространения эпидемии. Необходимо повышать уровень научной обоснованности и целенаправленности противоэпидемических мер, постоянно оптимизировать меры по профилактике и контролю эпидемии, интенсифицировать освоение ключевых технологий в отношении вакцины, быстрого реагентов для тестирования и разработки лекарственных препаратов, чтобы работа по профилактике и контролю эпидемии была более целенаправленной. Необходимо сохранять стратегическую решимость, придерживаться принципа поступательного движения вперед при сохранении стабильности, координировать работу по профилактике и контролю эпидемии и социально-экономическому развитию, предпринимать более эффективные противоэпидемические меры, стремиться наименьшей ценой добиться максимального успеха в борьбе с эпидемией, а также в максимальной степени снизить влияние эпидемии на социально-экономическое развитие.

Заседание отметило, что в настоящее время по всей стране наблюдается кластерное заражение коронавирусом, характеризующееся множественностью локальных районов, широтой распространения и высокой частотой возникновения вспышек. Необходимо конкретизировать ответственность всех районов за свои территории, а также ответственность ведомств, организаций и физических лиц, исполнить требование “раннего выявления, раннего оповещения, ранней изоляции и раннего лечения”, строго и реалистично проводить работу по профилактике и контролю эпидемии, усилить руководство работой по профилактике и контролю эпидемии в районах с серьезной эпидемической ситуацией, в кратчайшее время взять под контроль кластерное заражение в отдельных районах.

Заседание подчеркнуло необходимость поддерживать нормальную, стабильную и упорядоченную производственно-бытовую жизнь населения, эффективным образом обеспечить производство и снабжение предметами превой необходимости, эффективно удовлетворить потребности населения в медицинских услугах. Необходимо ускорить реформирование системы профилактики и контроля заболеваний, расширить охват мониторинга ключевых групп населения, совершенствовать механизм многоканального мониторинга и раннего предупреждения, всесторонне повысить потенциал в мониторинге, предупреждении и экстренном реагировании на эпидемию. Необходимо конкретизировать ответственность пропускных пунктов за профилактику и контроль эпидемии, усилить противоэпидемические силы пропускных пунктов, совершенствовать постоянно действующий механизм профилактики и контроля эпидемии, восполнить недостатки и усилить слабые стороны, упрочить оборону предотвращения завоза инфекции извне. Необходимость на постоянной основе активизировать усилия для профилактики и контроля эпидеми в учебных заведениях и других особо важных местах, конкретизировать ответственность субъектов работы по профилактике и контролю эпидемии, предпринимать более действенные и конкретные противоэпидемические меры, разработать предварительный план действий на случай чрезвычайных ситуаций. Необходимо воспитывать и направлять широкие слои кадровых работников и народных масс, чтобы они полностью осознали важность противоэпидемической работы, освоили противоэпидемические знания, соблюдали санитарно-противоэпидемические требования, тем самым могли усиливать меры по самозащите и активно взаимодействовали с партией и правительством в борьбе с эпидемией. Следует активизировать научно-популярные мероприятия по вакцинации, усиливать меры в этой области и продолжать повышать уровень иммунизации населения, тем самым укрепляя “линию обороны” при опоре на народ. Следует налаживать комплексное планирование по информационной публикации и проведению пропагандистской деятельности, чтобы своевременно уведомлять общество об эпидемической обстановке и противоэпидемической работе, а также отвечать на социальные заботы.

Заседание потребовало от всех районов и ведомств, а также различных сторон привести мысли и действия в единство с решениями и планами ЦК КПК. Партийные комитеты и правительственные органы обязаны нести равную солидарную ответственность, все стороны должны работать вместе, чтобы каждый нес полную ответственность за порученное ему дело и добросовестно исполнял свой долг, повышал способность по борьбе с эпидемией. Необходимо усиливать организационную работу и руководство, преодолевать парализующие убеждения и усталость от этой борьбы, нельзя надеяться на авось и ослаблять усилия. Необходимо продолжать практическую и тщательную работу по профилактике и контролю эпидемии в духе того, что время никого не ждет. На местах с тяжелой эпидемической ситуацией главные руководители парткомов и правительств, а также кадровые работники различных уровней должны поставить противоэпидемическую работу на первое место, направляя основные силы в целях одержания окончательной победы в решающей битве. Партийные организации всех уровней, члены партии и кадровые работники должны играть позитивную роль, идти на передовую линию работы по профилактике и контролю эпидемии, идти в массы и помогать им в преодолении всех невзгод и трудностей. Следует усиливать надзор и подотчетность. В отношении нарушивших служебные обязанности лиц, в результате действий которых эпидемия выйдет из-под контроля, должно быть немедленно проведено расследование и определена мера наказания в соответствии с дисциплинарными нормами и правилами. Таких лиц необходимо привлечь к серьезной ответственности.

На заседании также были рассмотрены другие вопросы.